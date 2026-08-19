Terremoto a Oliveri, scossa di magnitudo 3,7: paura nel Messinese

La terra torna a tremare in Sicilia e questa volta la paura corre lungo la costa tirrenica del Messinese. Due scosse ravvicinate hanno interessato la zona di Oliveri nella mattinata di martedì 18 agosto, con la prima, la più intensa, arrivata alle 10:07 e stimata di magnitudo 3,7.

È stata una scossa breve, ma avvertita distintamente in un’area piuttosto ampia. Il movimento del suolo ha fatto sobbalzare residenti e villeggianti, soprattutto nei comuni più vicini all’epicentro. In diversi casi le persone hanno raccontato di aver avvertito mobili, divani e ringhiere muoversi.

Pochi secondi dopo è arrivata una seconda scossa di magnitudo 3,3, anch’essa localizzata nella stessa area.

La sequenza ha immediatamente alimentato la preoccupazione, anche perché in Sicilia si era verificato un altro terremoto percepito dalla popolazione appena pochi giorni prima, nella zona di Catania.

Il quadro, tuttavia, non presenta al momento elementi di particolare criticità: non sono stati segnalati morti, feriti o danni a edifici e il territorio è stato sottoposto alle verifiche necessarie.

Terremoto a Oliveri, due scosse in pochi secondi

La mattinata è iniziata con un evento sismico che, pur non raggiungendo una magnitudo elevata, è stato percepito con chiarezza proprio per la vicinanza dell’epicentro ai centri abitati.

La prima scossa è stata registrata alle 10:07:10. L’epicentro è stato individuato a circa un chilometro a nord-ovest di Oliveri, mentre la profondità è stata stimata intorno ai 9 chilometri.

A distanza di pochissimi secondi, la terra ha tremato nuovamente con una seconda scossa, questa volta di magnitudo 3,3. L’evento è stato localizzato a una profondità di circa 10 chilometri, sempre nell’area di Oliveri.

La successione ravvicinata dei due terremoti ha contribuito ad aumentare la sensazione di paura.

Per chi si trovava nelle immediate vicinanze, infatti, non si è trattato soltanto di un singolo movimento del terreno: due scosse consecutive hanno reso immediatamente percepibile l’attività sismica.

La scossa avvertita anche lontano dall’epicentro

Il terremoto non è rimasto confinato a Oliveri.

La scossa è stata percepita in diversi comuni della provincia di Messina e lungo la costa tirrenica. Segnalazioni sono arrivate, tra gli altri, dalle zone di Furnari, Falcone, Patti e Capo d’Orlando, oltre che da diversi centri dell’entroterra.

La percezione è stata favorita dalla combinazione tra la magnitudo dell’evento, la profondità relativamente contenuta e soprattutto la vicinanza dell’epicentro ai centri abitati.

In queste situazioni anche un terremoto di magnitudo inferiore a 4 può essere avvertito in maniera netta.

È proprio quello che hanno raccontato numerosi residenti e turisti.

C’è chi ha descritto la scossa come fortissima nonostante la breve durata, chi ha raccontato di aver sentito un movimento improvviso e chi ha percepito oggetti e arredi spostarsi.

«È stato fortissimo»: la paura tra residenti e turisti

La reazione più immediata è stata quella di cercare conferme.

Dopo la scossa, i social sono stati rapidamente riempiti di messaggi provenienti dalle località interessate. Il fenomeno è stato particolarmente evidente nelle zone costiere, dove in questi giorni la presenza di turisti e villeggianti è molto elevata.

A Furnari, per esempio, alcuni hanno raccontato di aver avvertito il terremoto in modo molto netto. Altri hanno riferito di aver visto muoversi il divano o la ringhiera del balcone.

Sono sensazioni che spiegano perché la magnitudo numericamente contenuta non restituisca da sola la percezione reale avuta dalla popolazione.

La magnitudo, infatti, misura l’energia liberata dall’evento, mentre ciò che una persona avverte dipende anche da distanza dall’epicentro, profondità, caratteristiche del terreno e dell’edificio nel quale si trova.

Per questo un terremoto di magnitudo 3,7 vicino a un centro abitato può provocare molta più apprensione rispetto a un evento della stessa intensità avvenuto a grande distanza.

Oliveri, nessun danno segnalato

La paura, fortunatamente, non si è trasformata in un’emergenza.

Il Comune di Oliveri ha comunicato che al momento non risultavano danni a persone o cose sul territorio comunale.

L’amministrazione ha invitato la popolazione a mantenere la calma e a evitare la diffusione di informazioni non verificate, assicurando il monitoraggio della situazione e il contatto con le autorità competenti.

Il messaggio ha avuto un’importanza particolare in una fase immediatamente successiva alla scossa, quando le informazioni sui social possono moltiplicarsi rapidamente e mescolare testimonianze personali, ipotesi e dati non verificati.

La situazione è stata quindi monitorata dalle strutture competenti.

Non sono emerse, nelle ore successive, segnalazioni di particolare gravità.

Cosa significa una magnitudo 3,7

Un terremoto di magnitudo 3,7 è considerato un evento di energia relativamente contenuta rispetto ai terremoti capaci di provocare distruzioni estese.

Questo non significa però che sia necessariamente impercettibile.

Quando l’epicentro è vicino alla superficie e soprattutto quando si trova a poca distanza da un centro abitato, il movimento può essere avvertito chiaramente.

È quello che è accaduto a Oliveri.

La profondità di circa 9 chilometri ha contribuito alla percezione dell’evento nelle località circostanti. L’epicentro, inoltre, è stato individuato a circa un chilometro da Oliveri.

Il risultato è stato un terremoto breve ma distintamente avvertito.

È importante, tuttavia, non confondere la percezione della scossa con l’entità dei danni potenziali. Per stabilire il rischio concreto occorrono molti altri elementi, dalla vulnerabilità degli edifici alle caratteristiche geologiche dell’area.

La Sicilia torna a tremare dopo il terremoto di Catania

L’episodio di Oliveri arriva a pochi giorni da un altro terremoto che aveva attirato l’attenzione in Sicilia.

Il 15 agosto, nella zona di Catania, era stata registrata una scossa di magnitudo 3,9 con epicentro nei pressi di Linguaglossa e ipocentro molto superficiale.

Anche in quel caso il terremoto era stato percepito dalla popolazione.

La vicinanza temporale tra i due episodi ha inevitabilmente alimentato le domande dei residenti sulla possibilità che gli eventi siano collegati.

È però importante distinguere le due situazioni.

Due terremoti avvenuti a pochi giorni di distanza in aree diverse della Sicilia non significano automaticamente che facciano parte della stessa sequenza sismica.

La Sicilia è una delle aree italiane a maggiore complessità geodinamica e presenta numerose strutture sismogenetiche. Ogni evento deve quindi essere analizzato sulla base della propria posizione, profondità e caratteristiche.

Perché la scossa è stata sentita così bene

La domanda più frequente dopo un terremoto come quello di Oliveri è semplice: perché una magnitudo inferiore a 4 può essere avvertita così chiaramente?

La risposta sta nella combinazione di diversi fattori.

La distanza dall’epicentro è fondamentale. Se il punto in cui viene liberata l’energia si trova a pochi chilometri da un’abitazione, le onde sismiche raggiungono gli edifici con un’intensità maggiore rispetto a quanto accadrebbe a centinaia di chilometri.

Conta anche la profondità.

Un terremoto superficiale tende generalmente a produrre effetti più evidenti nelle aree vicine all’epicentro, anche se la relazione non è automatica.

Infine, c’è la natura del terreno.

La propagazione delle onde può essere amplificata o attenuata dalle caratteristiche geologiche locali. Anche la tipologia costruttiva dell’edificio può modificare notevolmente la sensazione percepita da chi si trova all’interno.

Ecco perché il numero della magnitudo non può essere utilizzato da solo per descrivere quanto un terremoto sia stato “forte” per la popolazione.

Il precedente di Catania e le domande sulla sismicità siciliana

Il terremoto di Oliveri arriva in una regione dove l’attività sismica è costantemente monitorata.

La Sicilia, per la sua posizione nel Mediterraneo centrale, è interessata dall’interazione tra strutture tettoniche particolarmente complesse.

Nel corso della storia, l’isola e l’area dello Stretto hanno conosciuto terremoti molto più importanti di quello registrato a Oliveri.

Ma proprio questa storia sismica rende essenziale evitare sia il panico sia la sottovalutazione.

Una singola scossa di magnitudo 3,7 non consente di prevedere se arriveranno terremoti più forti.

La previsione deterministica dei terremoti non è infatti possibile con l’anticipo necessario per consentire alla popolazione di prepararsi sulla base di una singola scossa.

Quello che si può fare è monitorare continuamente l’attività sismica e verificare eventuali evoluzioni della sequenza.

La situazione resta sotto osservazione

Dopo le due scosse della mattina, l’attenzione si è concentrata sull’eventuale comparsa di ulteriori eventi e sulla presenza di danni non immediatamente visibili.

Il fatto che non siano state segnalate criticità rappresenta il dato più rassicurante.

Ma le verifiche sul territorio rimangono importanti soprattutto quando una scossa viene percepita distintamente dalla popolazione.

In caso di terremoto, infatti, non tutti i danni sono necessariamente evidenti nell’immediato. Crepe, distacchi di intonaco o problemi agli elementi non strutturali possono emergere anche dopo la fine della scossa.

Per questo le autorità invitano a segnalare eventuali situazioni anomale e a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali.

Una mattinata di paura sul Tirreno messinese

Il terremoto di Oliveri ha avuto una durata breve, ma per chi lo ha vissuto quei pochi secondi sono sembrati molto più lunghi.

La terra ha tremato due volte nel giro di pochissimo tempo, facendo scattare la preoccupazione in una zona affollata di residenti e turisti nel pieno dell’estate.

Le testimonianze raccolte nelle ore successive restituiscono la fotografia di una paura improvvisa: mobili che si muovono, ringhiere che vibrano, persone che cercano di capire immediatamente cosa stia succedendo.

Poi, il ritorno alla normalità.

Il bilancio resta fortunatamente privo di vittime e feriti e, secondo le informazioni disponibili, non risultano danni a edifici.

Resta però l’attenzione su una domanda che accompagna ogni terremoto: cosa succederà nelle prossime ore?

Al momento non ci sono elementi per prevedere l’evoluzione dell’attività sismica.

Quello che è certo è che Oliveri e la costa tirrenica del Messinese hanno vissuto una mattinata di forte apprensione, segnata da due scosse ravvicinate e chiaramente percepite.

La terra ha tremato, la paura è stata reale, ma per ora il territorio non registra conseguenze gravi.