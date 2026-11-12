Dagli uliveti al rimpatrio: i sei italiani chiedono chiarezza

🌐 I sei italiani fermati in Cisgiordania sono tornati a Venezia l’8 novembre. Dopo le denunce sui trattamenti subiti, l’Ambasciata ha chiesto chiarimenti a Israele. Il caso è arrivato anche alla Camera.

Il rientro è avvenuto l’8 novembre

Non sono più in attesa di espulsione: i sei cittadini italiani fermati in Cisgiordania sono rientrati in Italia domenica 8 novembre 2026. L’aereo è atterrato alle 9:30 all’aeroporto di Venezia, dopo il trasferimento del gruppo nella struttura dell’aeroporto Ben Gurion, vicino a Tel Aviv, e il completamento delle procedure di espulsione. È questo lo sviluppo che aggiorna la notizia del fermo, risalente a venerdì 6 novembre nei pressi del villaggio di Kafr Ni’ma.

Il ritorno ha chiuso la permanenza sotto custodia israeliana, ma ha lasciato aperta la questione del trattamento ricevuto. Già la sera del 7 novembre, dopo le visite consolari, la Farnesina aveva reso noto che i connazionali avevano riferito forme di violenza psicologica e, in un caso, un’aggressione. L’Ambasciata d’Italia ha chiesto chiarimenti alle autorità israeliane: le dichiarazioni degli interessati restano distinte da responsabilità accertate.

Chi erano gli italiani negli uliveti

Nel gruppo c’erano Giorgia Lombardi, consigliera comunale della Spezia, Lorenzo Diofili, Aurora Valentini, Cosimo Dondini, Paula Jesus e Marco Cola. I sei nomi compaiono anche nell’interrogazione parlamentare che ha ripreso la vicenda. Le prime informazioni diffuse sul fermo distinguevano quattro attivisti e due giornalisti: una classificazione iniziale che accompagnava le verifiche sul numero e sull’identità dei connazionali coinvolti.

La presenza sul posto era legata alla raccolta delle olive accanto agli agricoltori palestinesi. Paula Jesus è una fotoreporter; Marco Cola, suo compagno, presiede un’associazione che si occupa di minori con disabilità. Entrambi sono rientrati a Venezia con gli altri quattro italiani. Il fermo è avvenuto nell’area di Kafr Ni’ma, vicino a Ramallah, durante l’attività nei campi, non nel corso di un trasferimento verso l’Italia.

La raccolta interrotta e i racconti dei volontari

Dopo il rientro, Lorenzo Diofili ha raccontato che il gruppo accompagnava un contadino nel suo terreno e aveva appena cominciato a lavorare quando erano arrivate persone armate in abiti civili. Secondo la sua testimonianza, queste avrebbero circondato i presenti, interrotto la raccolta e rovesciato le olive già raccolte. Si tratta della ricostruzione di uno dei protagonisti, non di una dinamica definitivamente accertata da un’indagine indipendente.

Giorgia Lombardi ha riferito di essere stata in Cisgiordania con AssoPace Palestina anche l’anno precedente, sempre per affiancare i contadini nella raccolta. Al ritorno ha denunciato spintoni, perquisizioni invasive e ripetuti risvegli durante la notte. Le sue parole aggiungono particolari alle segnalazioni raccolte dai funzionari italiani, ma quei particolari vanno mantenuti attribuiti alla testimone: il loro contenuto non equivale, da solo, all’accertamento delle singole condotte denunciate.

Dall’assistenza consolare alla richiesta di chiarimenti

Nelle prime ore successive al fermo, l’intervento italiano si era concentrato sul rilascio. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva sostenuto che i connazionali non avessero fatto nulla e fossero impegnati soltanto in un’attività agricola. La Farnesina e l’Ambasciata avevano chiesto che fossero liberati immediatamente. In quella fase erano ancora in corso controlli sulle identità e sull’esatta composizione del gruppo coinvolto nell’operazione delle autorità israeliane.

Il passaggio successivo è documentato dal comunicato ministeriale del 7 novembre: i funzionari dell’Ambasciata avevano concluso le visite presso l’aeroporto e annunciato la partenza per la mattina seguente con un volo di linea. Ai colloqui con la Console e i collaboratori si erano aggiunte telefonate alle famiglie. La nota indicava buone condizioni di salute e riportava le segnalazioni sui trattamenti ricevuti, per le quali erano già stati compiuti i primi passi diplomatici.

L’attesa della famiglia di Aurora

Tra le persone fermate c’era Aurora Valentini, 28 anni, originaria di Bisceglie e residente a Torino. Il padre Olinto, nelle ore precedenti al rimpatrio, aveva riferito di avere ricevuto rassicurazioni dal Consolato sulle condizioni della figlia. Il suo prudente «Pare che stia bene» apparteneva dunque alla fase dell’attesa, quando la famiglia cercava informazioni e il ritorno non era ancora avvenuto. L’atterraggio dell’8 novembre ha superato quella previsione iniziale.

Anche il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, si era attivato per seguire la situazione della concittadina. Aveva riferito contatti con l’Unità di crisi della Farnesina, con la prefetta della provincia di Barletta-Andria-Trani, Flavia Anania, e con i familiari. La mobilitazione locale si era affiancata all’assistenza diplomatica, mentre le notizie disponibili riguardavano ancora la permanenza del gruppo in una stazione di polizia e il previsto trasferimento verso l’aeroporto.

Il caso entra negli atti della Camera

La vicenda è stata ripresa da un’interrogazione a risposta immediata al ministro degli Esteri, firmata da Angelo Bonelli e altri deputati di Alleanza Verdi e Sinistra. Il testo richiama il fermo del 6 novembre e le testimonianze sui maltrattamenti, usando valutazioni molto nette. Le accuse contenute nell’atto sono quelle degli interroganti: la pubblicazione parlamentare ne documenta la presentazione, non trasforma le ricostruzioni in conclusioni giudiziarie.

I firmatari chiedono al Governo di sostenere, anche in sede europea, iniziative contro i coloni violenti e misure sull’importazione dei beni prodotti negli insediamenti. È un seguito politico distinto dalla richiesta diplomatica sul trattamento dei sei connazionali. L’interrogazione numero 3-03010 reca la data del 10 novembre 2026 ed è inserita nei testi allegati all’ordine del giorno della seduta della Camera di mercoledì 11 novembre.

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