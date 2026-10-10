Fegato grasso, non basta ridurre il grasso: il rischio è la fibrosi

🌐 Fegato grasso e MASLD, la nuova frontiera della medicina non guarda più soltanto alla quantità di grasso nel fegato: la fibrosi può continuare a progredire anche quando la steatosi diminuisce. Ecco cosa sappiamo su peso, attività fisica, diabete, curcuma e integratori.

Per anni il fegato grasso è stato considerato soprattutto un problema di accumulo: troppo grasso dentro le cellule epatiche, spesso associato a sovrappeso, diabete, trigliceridi elevati e sedentarietà. La conseguenza naturale sembrava quindi semplice: se il grasso diminuisce, il fegato migliora.

Oggi questa equazione non è più sufficiente.

La ricerca sulla MASLD, la malattia epatica steatosica associata a disfunzione metabolica, sta spostando l’attenzione verso un parametro molto più importante per prevedere l’evoluzione della malattia: la fibrosi, cioè la formazione progressiva di tessuto cicatriziale nel fegato.

È possibile, infatti, che in una fase avanzata la quantità di grasso diminuisca mentre la fibrosi rimanga importante o continui a peggiorare. È il fenomeno descritto come “burned-out MASLD”, una forma di malattia nella quale la steatosi può diventare poco evidente proprio mentre il danno strutturale rimane elevato. Una grande coorte internazionale ha associato questo quadro a un rischio maggiore di eventi epatici e scompenso.

Questo cambia anche il modo in cui interpretare un’ecografia apparentemente rassicurante.

Che cos’è davvero il fegato grasso

Il termine più aggiornato è MASLD, acronimo di metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease. Ha sostituito la precedente definizione NAFLD e identifica una malattia caratterizzata dalla presenza di steatosi insieme ad almeno un fattore di rischio cardiometabolico.

Tra questi rientrano sovrappeso e obesità, diabete di tipo 2, alterazioni dei lipidi, ipertensione e altre condizioni associate alla disfunzione metabolica. Lo spettro della malattia non si ferma però alla semplice presenza di grasso: può comprendere infiammazione, MASH, fibrosi, cirrosi e carcinoma epatocellulare.

Quando il grasso si accompagna a danno delle cellule epatiche e a un processo infiammatorio si parla di MASH, la steatoepatite associata a disfunzione metabolica.

Non tutte le persone con MASLD sviluppano una forma avanzata. Il problema è identificare quelle nelle quali il processo sta diventando progressivo.

La fibrosi è la vera “cicatrice” da controllare

La fibrosi rappresenta la risposta del fegato a un danno cronico. Se lo stimolo persiste, il tessuto normale viene progressivamente sostituito da una matrice cicatriziale.

Il percorso può essere lento e inizialmente silenzioso: steatosi, infiammazione, fibrosi crescente, cirrosi. Nei pazienti più avanzati aumenta anche il rischio di complicanze e di carcinoma epatocellulare.

Per questo le attuali strategie diagnostiche non si limitano più a chiedere quanto grasso sia presente.

Le linee guida raccomandano un approccio progressivo che parte, quando indicato, da strumenti ematici come il FIB-4 e può proseguire con metodiche non invasive come l’elastografia, che permette di stimare la rigidità del fegato. L’obiettivo è soprattutto individuare chi potrebbe avere una fibrosi avanzata.

Transaminasi normali: non significa fegato perfettamente sano

Un altro equivoco frequente riguarda ALT e AST.

Avere valori normali è certamente un dato positivo, ma non consente da solo di escludere una malattia epatica significativa. La valutazione del rischio deve tenere conto del quadro complessivo: metabolismo, diabete, peso, circonferenza della vita, esami ematici, imaging e, quando indicato, test specifici per la fibrosi.

Anche per questo una semplice frase come “ho le transaminasi normali” non dovrebbe chiudere automaticamente il percorso diagnostico in una persona con diversi fattori di rischio.

Il paradosso del “fegato che sembra migliorare”

Il fenomeno del burned-out MASLD è particolarmente importante perché può creare una falsa rassicurazione.

In uno studio pubblicato nel 2025, 435 persone presentavano una forma di MASLD avanzata caratterizzata da poca steatosi ma fibrosi almeno F3. Nel gruppo definito “burnt-out” sono stati osservati rischi più elevati di mortalità, eventi epatici e scompenso rispetto a persone con fibrosi meno avanzata e maggiore presenza di grasso.

Il messaggio non è che dimagrire faccia male o che perdere grasso sia inutile. Al contrario: il controllo del peso rimane uno degli strumenti fondamentali.

Il punto è diverso: la scomparsa della steatosi non deve essere interpretata automaticamente come guarigione, soprattutto quando esiste già una fibrosi significativa.

Peso e girovita restano obiettivi centrali

La medicina della MASLD continua a considerare la riduzione del peso corporeo un intervento fondamentale, soprattutto nelle persone con sovrappeso o obesità.

Le linee guida europee indicano perdita di peso, alimentazione adeguata, attività fisica e controllo delle malattie metaboliche associate tra i pilastri della gestione della malattia.

Non conta però soltanto il numero sulla bilancia.

Il grasso viscerale, quello accumulato nell’addome, è strettamente legato alla resistenza insulinica e al rischio cardiometabolico. Per questo anche la circonferenza della vita può essere un parametro utile per valutare il quadro complessivo.

L’obiettivo, quindi, non dovrebbe essere una dieta drastica per ottenere rapidamente un’immagine ecografica migliore. Serve piuttosto una strategia sostenibile che agisca contemporaneamente su peso, glicemia, pressione, lipidi, alimentazione e movimento.

L’attività fisica è una vera terapia, non un consiglio generico

Se c’è un intervento che continua a emergere con particolare forza dalle ricerche, è l’esercizio fisico.

Una revisione e meta-analisi pubblicata nel 2025, comprendente 26 trial e oltre mille partecipanti con MASLD e sovrappeso o obesità, ha trovato miglioramenti significativi in diversi parametri metabolici e nella funzione epatica dopo programmi di esercizio.

Un’altra analisi ha evidenziato effetti favorevoli anche sulla circonferenza della vita, BMI e capacità cardiorespiratoria.

Non è necessario pensare soltanto alla corsa.

Camminata veloce, attività aerobica, bicicletta, nuoto e allenamento di forza possono entrare in un programma personalizzato. La combinazione di esercizio aerobico e di resistenza è particolarmente interessante perché permette di lavorare contemporaneamente sulla capacità cardiovascolare e sulla massa muscolare.

Anche l’allenamento contro resistenza ha mostrato in studi controllati una riduzione del grasso epatico in molti dei trial analizzati.

Il concetto fondamentale è semplice: il fegato beneficia del movimento anche oltre il dimagrimento.

Curcuma e curcumina: risultati interessanti, ma attenzione alle promesse

Ed eccoci alla domanda che interessa molti pazienti: la curcuma può aiutare il fegato grasso?

La risposta più corretta è: esistono segnali interessanti, ma non siamo davanti a una cura sostitutiva.

Una meta-analisi di 27 studi randomizzati, per complessivi 1.691 partecipanti, ha rilevato per la curcumina miglioramenti rispetto al placebo nella steatosi e in alcuni parametri biochimici, oltre a effetti favorevoli su diversi indicatori metabolici.

Ancora più interessante è un trial randomizzato del 2025 condotto su 78 persone con diabete di tipo 2 e MASLD: dopo 12 mesi, il gruppo trattato con curcumina ha mostrato riduzioni della steatosi e della rigidità epatica rispetto al placebo, insieme a miglioramenti di alcuni marcatori infiammatori e metabolici.

Ma c’è una distinzione essenziale.

Un segnale positivo non equivale a una terapia consolidata.

Gli studi sulla curcumina sono ancora eterogenei per formulazioni, dosaggi, durata e caratteristiche dei pazienti. Inoltre, gli integratori non sono automaticamente privi di rischi e possono interagire con farmaci o non essere appropriati in determinate condizioni.

Per questo la curcumina può essere oggetto di discussione con il medico, ma non dovrebbe diventare il motivo per rinunciare a dieta, esercizio, controllo metabolico o monitoraggio della fibrosi.

E gli altri integratori?

Il mercato propone un’enorme quantità di prodotti per il cosiddetto “detox del fegato”: cardo mariano, resveratrolo, omega-3, vitamine, estratti vegetali e combinazioni di numerosi ingredienti.

Alcuni hanno prodotto risultati interessanti in studi clinici. Ma la qualità delle prove è molto diversa da sostanza a sostanza.

La stessa meta-analisi che ha analizzato la curcumina ha trovato risultati differenti per curcumina, resveratrolo e silimarina, senza trasformare questi prodotti in terapie equivalenti ai trattamenti farmacologici raccomandati per i pazienti appropriati.

La regola dovrebbe quindi essere prudente: “naturale” non significa automaticamente efficace, necessario o sicuro.

E soprattutto nessun integratore è in grado di sostituire la valutazione della fibrosi.

Quando entrano in gioco i farmaci

La gestione della MASLD sta entrando in una fase nuova anche sul fronte farmacologico.

Per alcuni pazienti con MASH non cirrotica e fibrosi significativa, le linee guida europee prevedono la possibilità di utilizzare terapie mirate come resmetirom, quando indicato e secondo le autorizzazioni locali.

Anche farmaci sviluppati principalmente per obesità e diabete stanno assumendo un ruolo crescente nella gestione della malattia metabolica del fegato. Nel 2025 l’AASLD ha aggiornato le proprie indicazioni sulla semaglutide per pazienti selezionati con MASH e fibrosi moderata-avanzata.

Questo non significa che chiunque abbia una semplice steatosi debba assumere un farmaco.

Al contrario: la scelta terapeutica dipende dal grado di fibrosi, dalla presenza di MASH, dal peso, dal diabete, dal rischio cardiovascolare e dalle altre condizioni cliniche.

La dieta mediterranea resta una delle strategie più solide

Tra le indicazioni con maggiore consenso rimane un’alimentazione di tipo mediterraneo, con abbondanza di verdure, legumi, frutta nelle quantità appropriate, cereali integrali, pesce, olio extravergine d’oliva e frutta secca, limitando soprattutto alimenti ultraprocessati, zuccheri aggiunti e un eccesso di grassi saturi.

Non esiste però la “dieta miracolosa per il fegato”.

La strategia efficace è quella che permette di migliorare nel tempo peso corporeo, sensibilità insulinica e salute cardiovascolare, mantenendo un’alimentazione che il paziente riesca realmente a seguire.

Una meta-analisi di trial randomizzati ha valutato proprio gli effetti della dieta mediterranea, dell’esercizio e della loro combinazione sugli esiti epatici nella MASLD, confermando il ruolo centrale degli interventi sullo stile di vita.

Il messaggio più importante per chi ha il fegato grasso

La nuova prospettiva sulla MASLD non dice che il grasso nel fegato non conta. Conta eccome.

Dice però che non basta fermarsi a quel dato.

La domanda più importante è: c’è fibrosi? E quanto è avanzata?

Una persona con molta steatosi ma senza fibrosi significativa può avere un rischio diverso da una persona nella quale il grasso appare ridotto ma esiste una cicatrice epatica avanzata. È proprio questo il motivo per cui la valutazione moderna punta sempre più sui test non invasivi della fibrosi.

Per chi ha sovrappeso o obesità, diabete di tipo 2, alterazioni dei trigliceridi o altri fattori metabolici, il percorso dovrebbe quindi essere ragionato: alimentazione equilibrata, attività fisica regolare, controllo del peso e del girovita, gestione di glicemia e lipidi e valutazione del rischio di fibrosi quando indicato.

La curcuma può essere interessante. Alcuni integratori meritano ulteriori studi. I nuovi farmaci stanno cambiando il panorama terapeutico.

Ma nessuna capsula può sostituire il punto più importante: capire quanto è malato davvero il fegato.

E soprattutto ricordare che un fegato che contiene meno grasso non è necessariamente un fegato guarito. In alcune forme avanzate, è proprio la cicatrice invisibile della fibrosi a raccontare la storia che l’ecografia non riesce più a vedere.