Declino cognitivo dopo i 60 anni: 3 cibi da limitare

🌐 Declino cognitivo e alimentazione sono sempre più studiati insieme. Dopo i 60 anni non esiste però una lista di alimenti “vietati” capace, da sola, di prevenire demenza o Alzheimer. La ricerca suggerisce piuttosto di limitare alcuni gruppi di cibi — soprattutto carni lavorate, prodotti molto zuccherati e alimenti ultraprocessati e fritti — all’interno di un’alimentazione complessivamente equilibrata.

Alimentazione e cervello: perché dopo i 60 anni conta di più

Con l’avanzare dell’età, la salute del cervello risente anche delle condizioni che riguardano l’intero organismo. Pressione arteriosa, diabete, peso corporeo, salute cardiovascolare e attività fisica sono tutti elementi collegati al mantenimento delle funzioni cognitive.

Anche la dieta rientra in questo quadro.

Non significa che mangiare un determinato alimento provochi direttamente la demenza. Il rapporto è molto più complesso. Le abitudini alimentari possono influenzare nel lungo periodo fattori metabolici e cardiovascolari che, a loro volta, sono importanti per la salute cerebrale.

Il National Institute on Aging sottolinea infatti il possibile ruolo di modelli alimentari come la dieta mediterranea e la dieta MIND, pur ricordando che le prove non sono definitive e che i risultati degli studi clinici non sono sempre coincidenti.

La domanda, quindi, non è semplicemente “quale alimento fa male al cervello?”, ma piuttosto: quali cibi è ragionevole mangiare meno frequentemente quando l’obiettivo è costruire un’alimentazione favorevole alla salute nel lungo periodo?

1. Carni lavorate: meglio ridurne la presenza

Salumi, wurstel, bacon, salsicce e altre carni trasformate sono tra gli alimenti che è ragionevole limitare all’interno di un’alimentazione orientata alla salute cardiovascolare e metabolica.

Il motivo non è soltanto il loro contenuto di grassi. A seconda del prodotto, possono apportare quantità elevate di sale, grassi saturi e altri componenti che rendono opportuno non consumarli quotidianamente.

Il legame con la salute cognitiva non deve però essere semplificato. Non esiste una prova secondo cui mangiare un panino con un salume provochi un declino della memoria. Il punto riguarda piuttosto il pattern alimentare abituale e l’effetto complessivo che questo può avere sui fattori di rischio cardiovascolare.

La dieta MIND, studiata proprio in relazione alla salute cognitiva, prevede infatti di limitare la carne rossa e altri alimenti come burro, formaggi, dolci e cibi fritti o da fast food.

La sostituzione può essere più importante del semplice divieto: pesce, legumi, frutta secca e altre fonti proteiche possono trovare più spazio nella settimana, secondo le esigenze individuali.

2. Dolci e bevande zuccherate: attenzione agli zuccheri aggiunti

Il secondo gruppo comprende bibite zuccherate, merendine, biscotti, dolci confezionati e altri prodotti ricchi di zuccheri aggiunti.

Qui il problema non riguarda lo zucchero contenuto naturalmente nella frutta, ma soprattutto il consumo frequente di prodotti che concentrano molte calorie e zuccheri in porzioni relativamente piccole.

Con l’età, mantenere sotto controllo il metabolismo e il peso diventa particolarmente importante. Il consumo elevato di alimenti ricchi di zuccheri aggiunti può contribuire a un’alimentazione complessivamente meno favorevole e, nel tempo, rendere più difficile mantenere un buon equilibrio metabolico.

Il National Institute on Aging raccomanda di limitare gli alimenti ricchi di zuccheri aggiunti, citando tra gli esempi cereali zuccherati, snack molto processati, biscotti, torte e dessert.

Anche in questo caso, tuttavia, sarebbe sbagliato trasformare il consiglio in una proibizione assoluta.

Una fetta di torta consumata occasionalmente non determina il destino della memoria.

È la frequenza complessiva delle abitudini alimentari a essere più importante.

Un cambiamento semplice può essere quello di sostituire gradualmente alcune bevande zuccherate con acqua, scegliere più spesso frutta intera al posto di dessert confezionati e riservare dolci e prodotti da forno molto zuccherati a occasioni meno frequenti.

3. Cibi ultraprocessati e fritti: il gruppo più discusso

Il terzo gruppo è più ampio e comprende molti prodotti presenti abitualmente nella dieta moderna: snack confezionati, alcuni pasti pronti, prodotti da forno industriali, fast food, patatine e altri alimenti ultraprocessati.

La ricerca recente su questo tema è particolarmente intensa.

Una revisione sistematica pubblicata nel 2026 ha esaminato gli studi disponibili sul rapporto tra consumo di alimenti ultraprocessati e funzioni cognitive. La maggioranza degli studi inclusi ha rilevato un’associazione tra maggiore consumo e risultati cognitivi meno favorevoli, soprattutto negli adulti di mezza età e anziani. Gli autori sottolineano però anche la forte presenza di studi osservazionali e la necessità di ulteriori ricerche per chiarire il rapporto causale.

Un’altra revisione del 2026, dedicata specificamente agli esiti cognitivi, ha trovato segnali complessivamente sfavorevoli, ma anche differenze a seconda del tipo di alimento ultraprocessato e delle caratteristiche delle persone studiate.

È una distinzione fondamentale.

“Ultraprocessato” non significa automaticamente “velenoso”, così come un singolo alimento non determina da solo lo stato di salute del cervello.

Il problema emerge soprattutto quando questi prodotti occupano una quota molto elevata della dieta e finiscono per sostituire verdure, legumi, cereali integrali, frutta, pesce e frutta secca.

Non sono solo tre cibi: è il modello alimentare a fare la differenza

Il titolo “i tre cibi da evitare” può essere efficace, ma rischia di nascondere il punto più importante della ricerca.

La salute cognitiva non dipende da tre alimenti isolati.

Uno studio alimentare serio osserva generalmente il comportamento complessivo di una persona: cosa mangia, con quale frequenza, quali alimenti sostituisce e quali condizioni di salute sono presenti.

È anche per questo che la dieta mediterranea e la MIND hanno attirato tanta attenzione scientifica.

La MIND, per esempio, privilegia verdure a foglia verde, altri ortaggi, frutti di bosco, cereali integrali, legumi, frutta secca, pesce e olio d’oliva, mentre invita a ridurre carne rossa, dolci, formaggi, burro e cibi fritti o da fast food.

Questo approccio è molto diverso dalla ricerca di un singolo “superfood”.

La dieta MIND protegge davvero dalla demenza?

Qui serve prudenza.

Diversi studi osservazionali hanno trovato un’associazione tra una maggiore aderenza alla dieta MIND e un minore rischio di declino cognitivo. Tuttavia, quando si passa dagli studi osservazionali agli studi clinici randomizzati, il quadro diventa meno netto.

Il National Institute on Aging riporta, per esempio, i risultati di uno studio clinico che ha coinvolto circa 600 anziani con familiarità per la demenza: dopo l’intervento, i miglioramenti cognitivi osservati nel gruppo MIND sono stati piccoli e simili a quelli registrati nel gruppo di controllo sottoposto a una moderata restrizione calorica.

Questo non significa che la dieta sia inutile.

Significa che non può essere presentata come una cura o una garanzia contro l’Alzheimer.

La ricerca sostiene piuttosto un concetto più ampio: mangiare in modo equilibrato può contribuire alla salute cardiovascolare e metabolica, condizioni strettamente legate anche alla salute del cervello.

Il ruolo degli alimenti ultraprocessati è ancora sotto esame

Un’importante revisione pubblicata sul BMJ nel 2024 ha analizzato 45 associazioni provenienti da meta-analisi, per un totale di quasi 9,9 milioni di partecipanti. Una maggiore esposizione agli alimenti ultraprocessati risultava associata a numerosi esiti negativi per la salute, ma la qualità delle prove variava considerevolmente a seconda dell’esito studiato.

Questo dato aiuta a capire perché è scorretto affermare semplicemente che “gli ultraprocessati causano la demenza”.

Gli studi osservazionali possono individuare associazioni, ma non dimostrano da soli che l’alimento sia la causa del problema. Le persone che consumano più prodotti ultraprocessati possono avere contemporaneamente altre caratteristiche — per esempio livelli differenti di attività fisica, peso corporeo, reddito, qualità complessiva della dieta o condizioni metaboliche — che possono influenzare il risultato.

La ricerca sta cercando di separare questi fattori.

Cosa mettere più spesso nel piatto dopo i 60 anni

Se l’obiettivo è proteggere la salute nel lungo periodo, eliminare tre categorie non è sufficiente.

È altrettanto importante fare spazio agli alimenti che caratterizzano i modelli alimentari associati a una migliore salute cardiovascolare e cognitiva.

Verdure, soprattutto quelle a foglia verde, frutta, legumi, cereali integrali, frutta secca, pesce e olio d’oliva occupano un ruolo centrale nella dieta mediterranea e nella MIND.

Anche l’idratazione, l’attività fisica e il controllo dei principali fattori di rischio cardiovascolare fanno parte di un quadro molto più ampio della semplice scelta del menu.

In altre parole, non basta togliere: bisogna sostituire.

Se un salume viene eliminato ma rimpiazzato con un altro prodotto ultraprocessato, il beneficio potenziale cambia. Se invece entra più spesso nel piatto un alimento integrale, un legume, del pesce o della verdura, si modifica concretamente la qualità complessiva della dieta.

Dopo i 60 anni la parola chiave è equilibrio

Il messaggio più utile della ricerca non è quello di avere paura di un singolo alimento.

È imparare a riconoscere quali prodotti dovrebbero comparire meno spesso e quali, invece, possono diventare la base dell’alimentazione quotidiana.

Carni lavorate, dolci e bevande ricche di zuccheri e soprattutto un’elevata presenza di alimenti ultraprocessati e fritti sono categorie da ridimensionare. Non perché siano automaticamente responsabili del declino cognitivo, ma perché un consumo elevato può inserirsi in un modello alimentare meno favorevole alla salute generale e, secondo la ricerca più recente, è associato anche a esiti cognitivi meno favorevoli.

Al contrario, verdure, legumi, cereali integrali, frutta, frutta secca, pesce e olio d’oliva possono contribuire a costruire un’alimentazione più vicina ai modelli studiati per la salute cardiovascolare e cerebrale.

La vera strategia, quindi, non consiste nel cercare il cibo miracoloso per la memoria.

Consiste nel fare in modo che, pasto dopo pasto, il cervello riceva gli stessi benefici che derivano da una buona salute dell’intero organismo.

E dopo i 60 anni questo principio diventa ancora più importante: non servono divieti assoluti, ma scelte alimentari sostenibili nel tempo, accompagnate da attività fisica, sonno adeguato e controllo dei principali fattori di rischio.