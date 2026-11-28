🌐 Un Manifesto di AIOM, AIRC e Fondazioni chiede di estendere alle sigarette elettroniche le tutele negli ambienti condivisi e di fermare la promozione commerciale. Rilanciata anche la proposta dei cinque euro in più: non è un rincaro già approvato.

La richiesta: proteggere chi non fuma, anche dallo svapo

Stesse tutele negli ambienti condivisi, anche quando al posto della sigaretta tradizionale c’è un dispositivo elettronico. È la richiesta portata il 12 novembre 2026 a Roma dalle organizzazioni impegnate nella prevenzione oncologica: estendere i divieti ai prodotti che generano emissioni inalabili, comprese le sigarette elettroniche senza nicotina e quelle a tabacco riscaldato. Il punto di partenza è la protezione delle persone esposte ai prodotti utilizzati da altri.

L’appello è contenuto nel Manifesto per la tutela dei diritti dei non fumatori, promosso dall’Associazione italiana di oncologia medica, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione AIOM. Presentato durante la giornata precongressuale del XXVIII Congresso nazionale AIOM, il documento si rivolge a Governo e Parlamento. È una richiesta di intervento legislativo, non l’annuncio di un nuovo divieto già operativo.

Locali, dehors e pubblicità: il perimetro dell’appello

Il Manifesto indica i luoghi chiusi aperti al pubblico o a uso collettivo e propone maggiori tutele anche negli spazi aperti e semiaperti frequentati: aree scolastiche e sanitarie, parchi, aree gioco, impianti sportivi, spiagge e dehors. Sul versante commerciale chiede di aggiornare i divieti, includendo promozione e sponsorizzazioni indirette attraverso social, influencer, eventi e punti vendita.

Il precedente storico è il divieto di fumare nei luoghi aperti al pubblico diventato operativo il 10 gennaio 2005. Come ricostruisce l’Istituto superiore di sanità, negli anni successivi l’offerta si è allargata ai dispositivi elettronici e al tabacco riscaldato, accompagnati da nuove modalità di comunicazione commerciale. Il tema dell’aggiornamento delle politiche di prevenzione nasce quindi in un mercato diverso da quello delle sole sigarette convenzionali.

La richiesta di uniformare le regole non va confusa con una dimostrazione che tutti i prodotti abbiano identici effetti sanitari. Il Manifesto interviene sul piano delle tutele negli spazi condivisi e della promozione commerciale: le misure indicate comprendono esplicitamente anche dispositivi privi di nicotina. È questo il perimetro dell’iniziativa presentata a Roma.

I dati sugli adolescenti, senza confondere uso e consumo quotidiano

A dare concretezza all’allarme sono le rilevazioni coordinate dal Centro nazionale dipendenze e doping dell’ISS e diffuse nel 2025. Il 7,5% degli studenti fra 11 e 13 anni e il 37,4% di quelli fra 14 e 17 anni riferiva di avere fumato o svapato. L’indicatore riguarda l’utilizzo di almeno uno dei prodotti considerati negli ultimi trenta giorni: non identifica automaticamente un consumo quotidiano.

Le due ricerche hanno coinvolto campioni rappresentativi di 3.441 studenti delle scuole medie e 4.861 delle superiori. Fra i più grandi, le ragazze dichiaravano consumi più frequentemente dei ragazzi: 42,1% contro 32,2%. Sono dati da leggere con il loro periodo di riferimento, senza trasformarli in una nuova rilevazione svolta nel novembre 2026.

Un altro elemento è il policonsumo, cioè l’utilizzo combinato di più prodotti. Tra gli studenti consumatori delle superiori la quota riportata dall’ISS passa dal 38,7% del 2022 al 70,7% del 2025; alle medie dal 26% al 45,5%. Queste percentuali descrivono la combinazione delle abitudini tra chi consuma, non la quota dell’intera popolazione scolastica che usa più dispositivi.

Durante l’incontro romano Anna Mondino, direttrice scientifica di Fondazione AIRC, ha richiamato proprio questo aspetto: secondo la sua valutazione, spesso i giovani affiancano i nuovi dispositivi alle sigarette tradizionali anziché sostituirle. Da qui il sostegno espresso all’aumento dei prezzi e alle limitazioni pubblicitarie, con particolare attenzione all’attrattività dei prodotti per i ragazzi.

Cinque euro in più: una proposta distinta dai nuovi divieti

Accanto al Manifesto torna la campagna “5 euro contro il fumo”, avviata il 20 gennaio 2026 dalle stesse quattro organizzazioni. L’iniziativa punta a un aumento di cinque euro del costo dei prodotti da fumo e da inalazione di nicotina attraverso una proposta di legge d’iniziativa popolare. Il rincaro richiesto non deve quindi essere letto come una variazione dei prezzi già decisa.

Il 30 giugno i promotori avevano annunciato di avere raccolto in quattro mesi oltre 52mila firme e di averle consegnate al Senato. Nella stessa occasione avevano indicato il sostegno di oltre novanta società scientifiche, associazioni, fondazioni e strutture sanitarie. La richiesta rivolta alle istituzioni era di calendarizzare e discutere il testo: raccolta delle adesioni, esame parlamentare e approvazione restano passaggi diversi.

Francesco Perrone, presidente di Fondazione AIOM, ha rilanciato a Roma l’aumento dei prezzi dei prodotti contenenti nicotina, richiamando la necessità di intervenire sui consumi adolescenziali. Si tratta della posizione espressa dal promotore dell’iniziativa, non dell’annuncio di una decisione del Governo o di un voto del Parlamento.

Il quadro nazionale resta più ampio dei soli nuovi dispositivi

Il contesto comprende ancora circa dieci milioni di fumatori. Secondo Istat, nel 2025 fumava il 18,6% della popolazione di almeno undici anni, contro il 19,2% del 2024. In questa statistica il fumatore è chi dichiara consumo di tabacco, comprese sigarette, sigari o pipa: una definizione diversa dall’indicatore ISS che considera insieme fumo e svapo tra gli studenti.

Il calo annuale non riporta la quota al minimo del 2019, quando era al 17,8%. L’abitudine rimane più diffusa fra gli uomini, al 22,3%, che fra le donne, al 15,2%. Nel rapporto Istat sul 2025 la percentuale più elevata di fumatori si registra nella fascia fra 25 e 34 anni, con il 27,4%.

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