Mogol compie 90 anni: le parole indimenticabili scritte per Battisti

🌐 Mogol compie 90 anni: il sodalizio con Lucio Battisti ha cambiato per sempre la canzone italiana, trasformando sentimenti quotidiani, amori fragili e inquietudini in parole entrate nella memoria collettiva.

Ci sono autori che scrivono canzoni e altri che, quasi senza accorgersene, finiscono per modificare il modo in cui un’intera generazione racconta se stessa. Giulio Rapetti Mogol appartiene senza dubbio alla seconda categoria.

Oggi 17 agosto 2026 compie 90 anni e il suo compleanno diventa l’occasione per tornare alle parole che hanno accompagnato alcune delle pagine più importanti della musica italiana. Soprattutto quelle nate dall’incontro con Lucio Battisti, un sodalizio artistico capace di trasformare la canzone popolare in un territorio nel quale psicologia, quotidianità e poesia potevano convivere.

Il loro rapporto professionale durò circa quindici anni e produsse un repertorio diventato patrimonio collettivo. Ma il valore di quelle canzoni non si misura soltanto nelle vendite o nella loro longevità radiofonica.

Si misura nel fatto che ancora oggi basta una frase per evocare un’intera storia d’amore, una separazione, un rimpianto o la sensazione di essere fuori posto.

Mogol e Battisti, l’incontro che cambiò la musica italiana

Quando Mogol e Battisti iniziarono a lavorare insieme, la canzone italiana aveva già alle spalle una tradizione enorme. Ma il loro linguaggio introduceva qualcosa di diverso.

Mogol non cercava necessariamente la frase spettacolare. Il suo punto di forza era spesso l’opposto: raccontare una sensazione complessa attraverso parole apparentemente semplici.

Battisti trasformava poi quelle parole in melodie imprevedibili, spesso lontane dalle strutture più convenzionali della musica leggera.

Il risultato era una combinazione difficile da replicare: testi capaci di sembrare conversazioni intime e melodie capaci di trasformare quelle conversazioni in esperienza collettiva.

Il loro repertorio racconta così la coppia non soltanto nei momenti felici, ma soprattutto nelle sue contraddizioni.

L’amore quando smette di essere perfetto

Una delle caratteristiche più moderne della scrittura di Mogol è la capacità di non idealizzare l’amore.

Nei suoi testi le relazioni non sono quasi mai costruzioni perfette. Sono fatte di incomprensioni, desiderio, orgoglio, nostalgia e ripensamenti.

È proprio questa imperfezione a renderle riconoscibili.

Le parole sembrano spesso arrivare da una conversazione ascoltata per caso: qualcuno cerca di spiegare quello che prova, ma non trova una definizione precisa. E proprio nell’incertezza nasce la poesia.

Questa è forse una delle grandi intuizioni di Mogol: non servono parole complicate per descrivere emozioni profonde.

Il viaggio come metafora della vita

Nelle canzoni scritte per Battisti, il viaggio ritorna spesso come immagine di trasformazione.

Partire significa lasciare qualcosa alle spalle, ma anche non sapere esattamente cosa ci aspetta.

La strada diventa così una metafora dell’esistenza: si procede anche quando non si possiede una mappa.

È una delle ragioni per cui quelle canzoni continuano a parlare a generazioni molto diverse. Il viaggio di cui raccontano non è necessariamente geografico. Può essere sentimentale, esistenziale, persino interiore.

E ogni ascoltatore può sovrapporre alla canzone il proprio percorso

La fragilità raccontata senza vergogna

Mogol ha avuto il merito di portare nella canzone italiana una figura maschile molto meno sicura di quella tipica della tradizione sentimentale.

I suoi protagonisti possono essere innamorati, gelosi, confusi, pentiti.

Non hanno sempre il controllo della situazione.

È un elemento sorprendentemente moderno.

Invece di costruire personaggi invulnerabili, Mogol racconta uomini e donne alle prese con emozioni che spesso non riescono a governare. Il risultato è una scrittura nella quale la vulnerabilità non rappresenta una debolezza narrativa, ma diventa il motore della storia.

La nostalgia per ciò che non torna

La nostalgia è uno dei sentimenti più presenti nel repertorio Mogol-Battisti.

Non si tratta soltanto della nostalgia per una persona. È spesso nostalgia per una versione precedente di se stessi.

Una relazione finita può rappresentare anche la fine di un periodo della vita, di una certa innocenza o di un modo di guardare al futuro.

È questo che rende alcune canzoni del duo particolarmente resistenti al tempo: ascoltandole molti anni dopo, non ricordiamo soltanto una persona.

Ricordiamo chi eravamo quando quella persona faceva parte della nostra vita.

La semplicità come forma di poesia

La scrittura di Mogol è spesso associata alla capacità di utilizzare il linguaggio quotidiano.

Ma semplicità non significa banalità.

Al contrario, costruire una frase che sembri spontanea e che riesca contemporaneamente a evocare un’emozione precisa è una delle operazioni più difficili per un autore.

Mogol ha fatto della lingua parlata una materia poetica.

Le sue immagini non hanno bisogno di essere sempre solenni. Una stanza, una strada, un viaggio, un incontro casuale possono diventare il punto di partenza per parlare di solitudine, desiderio o perdita.

L’amore raccontato attraverso i dettagli

Un’altra peculiarità dei testi di Mogol è il rifiuto delle grandi dichiarazioni astratte.

L’amore viene spesso raccontato attraverso gesti, oggetti, situazioni e particolari apparentemente insignificanti.

È una tecnica narrativa potentissima.

Quando un autore evita di dire semplicemente “sono innamorato” e mostra invece come una persona cambia comportamento, ricorda un particolare o reagisce alla presenza dell’altro, il sentimento diventa più credibile.

Il pubblico non riceve una spiegazione.

La vive.

Il tempo che cambia le persone

Nelle canzoni del sodalizio con Battisti il tempo non è mai soltanto uno sfondo.

È una forza che modifica i rapporti.

Le persone cambiano, le priorità cambiano, cambiano persino i ricordi. Quello che sembrava eterno può improvvisamente apparire lontanissimo.

Questa consapevolezza attraversa molte delle pagine più celebri del repertorio.

Ed è probabilmente uno dei motivi per cui quelle canzoni continuano a essere ascoltate anche da chi non ha vissuto direttamente gli anni nei quali furono pubblicate.

Quando la separazione diventa una storia universale

Raccontare una separazione è relativamente semplice.

Raccontare perché una separazione continua a vivere dentro una persona è molto più difficile.

Mogol riesce spesso a concentrarsi proprio su questa seconda dimensione.

La fine di un rapporto non coincide con la fine del sentimento. Rimangono abitudini, ricordi, domande senza risposta e soprattutto la difficoltà di ricostruire una quotidianità senza l’altra persona.

È una dimensione psicologica che rende i suoi testi sorprendentemente contemporanei.

La vita quotidiana diventa letteratura

Forse la vera rivoluzione di Mogol sta proprio qui.

Il suo universo poetico non ha bisogno di eroi, grandi eventi o scenari straordinari.

La materia prima è la vita di tutti i giorni.

Un amore che vacilla. Una partenza. Un incontro. Una telefonata. Una giornata apparentemente normale che improvvisamente cambia significato.

Questa scelta ha avvicinato la canzone alla narrativa.

Il pubblico non ascoltava più soltanto una melodia accompagnata da parole: entrava dentro una scena.

E in quella scena poteva riconoscersi.

La poesia che sopravvive alla canzone

Il risultato più impressionante della collaborazione tra Mogol e Battisti è forse proprio questo: molti testi continuano a funzionare anche quando vengono separati dalla musica.

È un test importante per qualsiasi autore.

Una canzone può essere memorabile grazie alla melodia, alla voce dell’interprete o all’arrangiamento. Ma quando le parole riescono a mantenere una propria forza anche sulla pagina, significa che possiedono una struttura poetica autonoma.

Mogol ha costruito per Battisti un linguaggio nel quale le emozioni sembrano private e contemporaneamente universali.

Un patrimonio che appartiene a più generazioni

Il dato più interessante dell’eredità di Mogol non è soltanto la quantità dei testi scritti.

È la loro capacità di attraversare le generazioni.

Chi ascoltava Battisti negli anni Settanta può ritrovare nelle sue canzoni episodi della propria giovinezza. Chi le scopre oggi, a distanza di mezzo secolo, può invece leggerle attraverso esperienze completamente nuove.

La musica cambia, cambiano le tecnologie, cambiano le modalità con cui le persone si incontrano e si lasciano.

Ma la gelosia, la paura di perdere qualcuno, la nostalgia e il desiderio di essere amati non hanno bisogno di aggiornamenti.

Ed è qui che Mogol dimostra la sua modernità.

Il segreto di una scrittura ancora attuale

Forse il segreto sta proprio nel fatto che Mogol non ha cercato di essere eterno.

Ha cercato di essere vero.

Le sue canzoni parlano di persone che spesso non sanno esattamente cosa dire, che fanno errori, che tornano sui propri passi, che amano male e qualche volta amano bene.

Sono protagonisti imperfetti.

Ed è l’imperfezione a renderli credibili.

Il sodalizio con Battisti ha trasformato questa intuizione in una delle esperienze artistiche più importanti della musica italiana. La voce e la musica di Battisti hanno dato corpo alle parole; le parole di Mogol hanno fornito alla musica un universo umano nel quale milioni di persone hanno riconosciuto una parte della propria storia.

A 90 anni, Mogol può dunque essere celebrato non soltanto come uno dei più prolifici autori italiani, ma come uno degli uomini che hanno insegnato alla canzone italiana a parlare una lingua più intima, quotidiana e umana.

E forse è proprio questa la ragione per cui, ancora oggi, alcune sue frasi sembrano scritte per noi. Non perché raccontino esattamente la nostra vita, ma perché riescono a fare qualcosa di più raro: dare parole a ciò che nella nostra vita non siamo mai riusciti a spiegare.