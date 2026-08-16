Jessica Bang morta a 18 anni in Thailandia: il golf è sotto shock

Il mondo del golf si ferma davanti a una tragedia che lascia senza parole. Jessica Bang è morta a soli 18 anni, dopo essere stata colpita da una grave emorragia cerebrale mentre si trovava in Thailandia per preparare un appuntamento internazionale. La giovane golfista australiana è deceduta giovedì 13 agosto, dopo quasi due settimane trascorse in ospedale a Bangkok.

La notizia ha sconvolto la comunità golfistica australiana e internazionale, soprattutto perché Jessica Bang era considerata una delle giovani giocatrici più interessanti della nuova generazione. Aveva appena intrapreso la carriera professionistica, ma era già riuscita a lasciare un segno importante: nel febbraio 2026 aveva conquistato il suo primo titolo da professionista, riuscendo nell’impresa alla sua quinta partenza sul circuito.

Una carriera appena cominciata e già interrotta nel modo più drammatico.

Jessica Bang morta a Bangkok dopo un’emorragia cerebrale

La tragedia è iniziata il 1° agosto 2026, quando Jessica Bang si trovava a Bangkok per prepararsi a un torneo di qualificazione internazionale legato al circuito professionistico sudcoreano.

Secondo quanto ricostruito dalla famiglia e riportato dai media australiani, la diciottenne si è accasciata improvvisamente. È stata trasportata al Synphaet Ramintra Hospital, struttura nella quale i medici hanno riscontrato una grave emorragia cerebrale.

La situazione è apparsa immediatamente drammatica.

Jessica è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza al cervello e successivamente trasferita in terapia intensiva. Nonostante gli sforzi dei medici, la ragazza non ha più ripreso conoscenza. Per quasi due settimane è rimasta in condizioni critiche, sostenuta dalle apparecchiature di terapia intensiva.

La famiglia le è rimasta accanto fino alla fine.

Il decesso è stato confermato il 13 agosto, mentre il WPGA Tour of Australasia e le organizzazioni del golf australiano hanno espresso pubblicamente il proprio cordoglio.

Una vicenda che, per la sua rapidità e per la giovanissima età dell’atleta, ha colpito profondamente chi aveva seguito i primi passi della sua carriera.

Una promessa del golf australiano spezzata a 18 anni

Per comprendere il dolore che accompagna la morte di Jessica Bang bisogna guardare a quanto rapidamente fosse riuscita a emergere.

Nata in Corea del Sud, Jessica aveva recentemente acquisito la cittadinanza australiana. Nel novembre 2025 aveva compiuto il passaggio al professionismo, dopo essersi qualificata per il WPGA Tour of Australasia attraverso le gare di qualificazione.

Era dunque una rookie, una giocatrice all’inizio del proprio percorso tra le professioniste.

Ma i risultati avevano già iniziato a raccontare una storia diversa.

In appena cinque apparizioni sul circuito, Bang era riuscita a conquistare il primo trofeo. Un risultato tutt’altro che ordinario per una giocatrice così giovane e con un’esperienza professionistica ancora limitata.

La vittoria era arrivata al Ford NSW Regional Championship di Moss Vale, nel Nuovo Galles del Sud, nel febbraio 2026.

Quel torneo avrebbe dovuto rappresentare soltanto una tappa importante della sua crescita. È diventato invece il simbolo di ciò che Jessica avrebbe potuto costruire negli anni successivi.

La vittoria di Moss Vale e quel giro da record

La giornata di Moss Vale resta probabilmente uno dei momenti più luminosi della breve carriera professionistica di Jessica Bang.

In quell’occasione la giovane australiana aveva la madre al proprio fianco nel ruolo di caddie. Una presenza familiare che rende ancora più significativo il ricordo di quella vittoria.

Nel giro finale Jessica realizzò un 8 sotto il par, chiudendo con un 65 e stabilendo il record del percorso. Il suo score comprendeva otto birdie e un eagle, una prestazione offensiva e spettacolare che le consentì di superare la concorrenza.

Tra i colpi destinati a rimanere nella memoria c’è anche il putt dalla distanza di circa nove metri alla buca 15, fondamentale nel suo percorso verso il successo.

Non era soltanto una vittoria.

Era il segnale che Jessica Bang aveva qualcosa di speciale.

Le cronache sportive ricordano infatti quella prestazione come uno dei primi grandi momenti della sua esperienza professionistica. Una ragazza giovanissima, accompagnata dalla madre, capace di giocare un ultimo giro da protagonista e di conquistare il titolo al termine di una prova da record.

Da promessa del golf a nome conosciuto nel circuito

Il successo di Moss Vale aveva contribuito a far crescere l’attenzione nei suoi confronti. Jessica era considerata una giocatrice dal potenziale importante e il suo ingresso nel professionismo sembrava soltanto l’inizio.

La sua storia sportiva era inoltre caratterizzata da una crescita particolarmente rapida.

Dopo una promettente esperienza da dilettante, aveva scelto di trasformare la propria passione in una professione. Il passaggio al circuito professionistico era arrivato alla fine del 2025 e, già nei primi mesi del 2026, era arrivato il primo successo.

In altre parole, Jessica Bang aveva appena iniziato a scrivere la propria storia.

Il torneo in Thailandia avrebbe potuto rappresentare un ulteriore passo avanti, questa volta su un palcoscenico internazionale ancora più importante.

Era infatti a Bangkok per il torneo di qualificazione internazionale collegato al circuito professionistico femminile sudcoreano, la KLPGA. La sua presenza in Thailandia era dunque legata a un progetto sportivo ambizioso e alla volontà di misurarsi con nuove avversarie e nuove opportunità.

Il destino ha però cambiato tutto in pochi istanti.

La famiglia ha sperato fino all’ultimo

Dopo il ricovero, i familiari di Jessica hanno cercato di affrontare una situazione drammatica lontano da casa.

L’obiettivo iniziale era quello di sostenere le cure mediche e, se le condizioni lo avessero consentito, riportare la giovane in Australia per proseguire il percorso di assistenza vicino ai suoi cari.

Le cugine Summer e Amelia avevano aperto una raccolta fondi per aiutare la famiglia ad affrontare le ingenti spese legate al ricovero e al possibile trasferimento.

La campagna ha ricevuto un’immediata risposta da parte della comunità. Le donazioni hanno raggiunto decine di migliaia di dollari australiani, segno di quanto la storia di Jessica avesse colpito anche persone che non la conoscevano personalmente.

Dopo la morte della ragazza, la famiglia ha spiegato che i fondi raccolti saranno destinati ai genitori per contribuire alle spese mediche.

In un messaggio affidato alla pagina della raccolta, i familiari hanno ringraziato le persone che hanno offerto denaro, sostegno e messaggi di affetto. Hanno anche sottolineato la volontà di ricordare Jessica attraverso i suoi traguardi, la sua passione e la sua dedizione al golf.

È un modo per provare a trasformare una tragedia in un ricordo capace di raccontare non soltanto gli ultimi giorni della sua vita, ma soprattutto ciò che aveva costruito prima.

Il dolore del golf australiano per Jessica Bang

La reazione del mondo del golf è stata immediata.

Il WPGA Tour of Australasia ha ricordato Jessica come una giovane atleta di straordinario talento, sottolineando l’impatto che era riuscita ad avere nonostante il brevissimo periodo trascorso nel circuito professionistico.

Anche Golf NSW ha espresso il proprio cordoglio, ricordando proprio la vittoria ottenuta a Moss Vale e descrivendo Jessica come una giocatrice dal futuro luminoso, apprezzata non soltanto per le qualità sportive ma anche per il suo carattere.

Sono parole importanti perché raccontano una ragazza che, nel breve tempo trascorso tra le professioniste, aveva già costruito relazioni e lasciato un’impressione profonda.

Il golf, del resto, è uno sport nel quale il rapporto umano assume spesso un peso particolare. I giocatori trascorrono ore insieme sul campo, nei tornei, negli allenamenti e nei viaggi. Una giovane atleta che si affaccia al professionismo entra così in una comunità che finisce per diventare una seconda famiglia.

La morte di Jessica Bang ha colpito proprio quella comunità.

Una carriera che prometteva molto di più

Il dato più difficile da accettare è forse questo: Jessica Bang non era arrivata al vertice, era appena partita.

A 18 anni aveva già vinto un torneo professionistico. Aveva stabilito un record di percorso. Aveva conquistato la carta per il circuito. Aveva iniziato a confrontarsi con il mondo internazionale.

C’erano quindi tutte le premesse per immaginare una carriera lunga.

Non è possibile sapere dove sarebbe potuta arrivare. Ed è proprio questa impossibilità a rendere ancora più dolorosa la vicenda.

Nello sport, infatti, le carriere vengono normalmente raccontate attraverso una successione di risultati: vittorie, classifiche, trofei, record. Nel caso di Jessica, il racconto si interrompe quasi all’inizio.

Resta però ciò che aveva già ottenuto.

Un titolo professionistico conquistato da giovanissima, una prestazione da record e la sensazione, condivisa da chi l’aveva vista giocare, che ci fosse davanti una giocatrice capace di fare strada.

Jessica Bang, il ricordo oltre i risultati

Quando muore un atleta così giovane, il rischio è che la sua storia venga ridotta alla causa della morte o alla drammaticità degli ultimi giorni.

Per Jessica Bang, invece, il ricordo che il mondo del golf vuole conservare sembra essere un altro.

Quello di una diciottenne innamorata del golf, determinata a trasformare il talento in una professione e capace di ottenere risultati importanti già alle prime occasioni.

La vittoria di Moss Vale, con la madre come caddie, assume oggi un valore ancora più forte. Non è soltanto il primo titolo professionistico della sua carriera. È una fotografia di ciò che Jessica era: una ragazza giovane, circondata dalla propria famiglia, impegnata a inseguire un sogno sportivo.

Il record del percorso, gli otto birdie, l’eagle e quel putt decisivo diventano così frammenti di una storia che avrebbe dovuto avere molti altri capitoli.

Il golf perde una giovane protagonista

La morte di Jessica Bang lascia un vuoto difficile da colmare per la famiglia, gli amici e il mondo del golf australiano.

A soli 18 anni, la giovane aveva già dimostrato di poter competere ad alto livello e di avere davanti a sé un percorso ricco di possibilità. Il suo viaggio in Thailandia avrebbe dovuto essere un’altra occasione per crescere, imparare e conquistare un posto sempre più importante nel golf professionistico.

Si è trasformato invece nell’ultimo capitolo della sua vita.

Jessica Bang se ne va troppo presto, ma non senza aver lasciato una traccia. La sua breve esperienza nel professionismo contiene già un titolo, un record e soprattutto il ricordo di una ragazza che aveva scelto di credere fino in fondo nel proprio talento.

Per il golf australiano, il dolore è anche quello di un futuro che non potrà più essere raccontato attraverso nuove vittorie.

Resterà però il suo nome, legato a quel campo di Moss Vale e a una giornata di febbraio nella quale, insieme alla madre, Jessica Bang sembrava aver appena aperto la porta verso una grande carriera.

Oggi quella porta si è chiusa troppo presto.