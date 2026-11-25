🌐 Youssef Siher pubblica un nuovo messaggio dopo la scarcerazione. La Procura di Milano non ha impugnato la decisione della gip, ma gli accertamenti proseguono. Sul telefono sequestrato la difesa chiede un incidente probatorio.

Il nuovo messaggio a un mese dal fermo

Youssef Siher torna a scrivere su Instagram mentre l’inchiesta milanese resta aperta. Il 24 novembre il trentenne, amministratore dei canali del Movimento 17 ottobre, ha pubblicato un messaggio di ringraziamento per la solidarietà ricevuta, accompagnato da una rivendicazione della propria posizione politica. Il ritorno pubblico arriva a un mese dal fermo del 24 ottobre e dopo la scarcerazione disposta quattro giorni più tardi. Siher è indagato a piede libero: le contestazioni non costituiscono responsabilità accertate.

«Resistenza fino alla liberazione» è la formula che accompagna il contenuto. Nel testo compare anche «Non molliamo un millimetro», insieme al riferimento alla prosecuzione della lotta contro l’oppressione. Nel post risulta taggata la moglie, Sagia Hammoud, anch’essa sotto inchiesta. Sono parole attribuite a Siher nel suo intervento social, non valutazioni della magistratura né indicazioni sull’esito del procedimento. Il messaggio non modifica, di per sé, la situazione giudiziaria descritta dagli ultimi aggiornamenti disponibili.

Dal provvedimento del 28 ottobre al mancato ricorso

Il passaggio decisivo sulla libertà personale risale al 28 ottobre 2026. La giudice per le indagini preliminari Tiziana Landoni non ha convalidato il fermo e non ha accolto la richiesta di custodia cautelare in carcere. Nella valutazione degli elementi presentati dall’accusa non ha riconosciuto i gravi indizi necessari a sostenere la misura richiesta. Siher ha quindi lasciato il carcere, senza che questo comportasse la chiusura dell’indagine.

Il 6 novembre la Procura di Milano ha deciso di non impugnare il provvedimento davanti al Tribunale del Riesame. L’attività investigativa è proseguita con l’obiettivo di cercare ulteriori elementi e ricostruire la rete dei contatti del ricercatore. Il mancato ricorso riguarda dunque la decisione cautelare: non è stato annunciato come un’archiviazione, né come il venir meno delle ipotesi di reato sulle quali lavorano gli inquirenti.

Le accuse e la diversa lettura dei messaggi

Le contestazioni indicate nell’inchiesta sono istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e violenza organizzata in manifestazioni pubbliche. Gli accertamenti sono affidati alla Polizia postale e alla Digos, con il coordinamento del procuratore Marcello Viola e della pm Francesca Crupi. È su questo insieme di ipotesi, e non su una condanna, che si fonda la posizione giudiziaria attuale di Siher.

Nel provvedimento di fermo la Procura aveva prospettato che l’attività online potesse alimentare ulteriori condotte delittuose e produrre intimidazione nella popolazione. Secondo quella ricostruzione accusatoria, la creazione del gruppo dopo i disordini avrebbe dovuto dare continuità alla mobilitazione, con finalità eversive. Si tratta della tesi avanzata dagli inquirenti nella fase iniziale del procedimento, che deve essere distinta dai fatti definitivamente dimostrati e dalla successiva valutazione della giudice.

La gip ha dato ai contenuti una lettura diversa: pur rilevando toni aspri e un linguaggio volgare, ha individuato l’organizzazione di proteste contro il governo, senza richiami alla violenza e alle devastazioni del 17 e 18 ottobre. Il contrasto riguarda il significato e la rilevanza penale dei messaggi esaminati. L’ordinanza cautelare ha escluso la presenza dei gravi indizi richiesti per il carcere sulla base del materiale allora sottoposto alla giudice.

I canali social sono successivi ai disordini

La cronologia è essenziale per non sovrapporre vicende differenti. I canali legati al Movimento 17 ottobre furono creati nella serata del 18 ottobre, dopo le manifestazioni e i disordini che avevano attraversato Milano. Il nome del movimento richiama quelle giornate, ma non dimostra che chi lo amministrava avesse organizzato gli episodi precedenti. L’indagine su Siher si concentra sulle successive condotte online contestate dall’accusa.

Nei contenuti esaminati dagli investigatori figuravano programmi per nuove iniziative di piazza e indicazioni organizzative per i partecipanti. La Procura vi aveva ravvisato elementi a sostegno della propria ipotesi; la decisione cautelare non ha condiviso quella lettura nei termini necessari per disporre il carcere. Attribuire automaticamente a Siher i saccheggi e i danneggiamenti già avvenuti significherebbe quindi confondere il contesto da cui nasce il movimento con l’oggetto delle accuse nei suoi confronti.

Gli accertamenti sui contatti e sul materiale sequestrato

Dopo la rinuncia al ricorso, il lavoro investigativo ha continuato a riguardare i collegamenti del movimento, il monitoraggio di altri canali web e il materiale acquisito nelle perquisizioni. Tra gli atti è stata indicata anche una bozza di email con istruzioni organizzative per i cortei del 24 ottobre. Per gli investigatori quel documento poteva offrire elementi sui contatti da approfondire, non la prova già definitiva di una struttura criminale.

Un capitolo distinto riguarda lo smartphone sequestrato. Siher non ha fornito il codice necessario ad accedere al dispositivo. L’interesse investigativo riguarda la ricerca di messaggi e altri dati; la difesa ha però contestato la modalità proposta per effettuare le analisi, chiedendo che l’attività venga affidata a un esperto nominato dal giudice.

La richiesta della difesa sul telefono

Il 17 novembre gli avvocati Yasmina Abu Sharar e Benedetto Ciccarone hanno chiesto un incidente probatorio: un perito terzo, nominato dalla gip, con la possibile partecipazione dei consulenti delle parti. I legali si oppongono alla formula degli accertamenti irripetibili prospettata dalla Procura, che prevede l’intervento del consulente dei pm e la partecipazione di quello difensivo. Nell’aggiornamento del 24 novembre risultava ancora attesa la decisione della giudice sull’istanza.

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