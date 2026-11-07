Sesso, un mercato da 1,2 miliardi: la prevenzione resta ai margini

🌐 Il benessere sessuale maschile muove in Italia circa 1,2 miliardi di euro l’anno. Farmaci e abbonamenti digitali appartengono però a bisogni diversi: spendere per la sessualità non equivale a tutelare la salute.

Un mercato da circa 1,2 miliardi di euro racconta quanto gli uomini italiani spendano intorno alla sessualità, ma non misura quanto si prendano cura della propria salute. Nel totale rientrano medicinali, integratori, profilattici, contenuti erotici digitali ed esami sanitari. È un insieme eterogeneo, che riunisce cura, prevenzione, consumo e intrattenimento. Leggerlo come un’unica spesa per il sesso rischia di nascondere proprio la differenza più importante: quale bisogno venga affrontato con ciascun acquisto.

Le stime diffuse in occasione del mese della prevenzione andrologica indicano una media di 51 euro per adulto. La cifra non significa che tutti acquistino gli stessi prodotti o spendano quell’importo. Una media distribuisce il totale su una popolazione di riferimento, mentre gli utilizzatori effettivi possono avere comportamenti e costi molto diversi. Non descrive quindi né un consumo obbligato né un profilo individuale: serve a rappresentare la dimensione economica complessiva del fenomeno.

Farmaci, prezzi più bassi e volumi in aumento

I medicinali contro la disfunzione erettile rappresentano una delle componenti principali, con una spesa indicata in 256,1 milioni di euro e un aumento del 15 per cento rispetto all’anno precedente. La disponibilità di equivalenti ha modificato i prezzi e ampliato l’accesso ai prodotti. La lettura economica deve però tenere separati tre aspetti: quanto costa una confezione, quante confezioni vengono acquistate e quanto spendono complessivamente le persone che ne fanno uso.

Per un utilizzatore regolare la stima annua riportata è compresa tra 150 e 400 euro. Il dato non è un’indicazione terapeutica: frequenza, scelta del medicinale e durata del trattamento dipendono dalla valutazione clinica. Due persone possono avere difficoltà simili ma condizioni differenti, anche per le altre terapie assunte. Confrontare soltanto prezzo e promessa di efficacia lascia fuori gli elementi necessari a stabilire se un prodotto sia appropriato e sicuro per quel paziente.

Integratori e prodotti da banco non sono equivalenti

Accanto ai farmaci si colloca un mercato stimato in circa 80 milioni di euro per integratori e altri prodotti destinati al vigore sessuale. L’etichetta del benessere tiene insieme preparazioni molto diverse per composizione, funzione e regole applicabili. Un integratore non deve essere considerato la versione naturale di un medicinale. La presenza nello stesso reparto commerciale non dimostra la stessa efficacia, né consente di trasferire automaticamente da un prodotto all’altro le prove disponibili.

Anche la parola naturale può produrre un’eccessiva sensazione di sicurezza. Ingredienti attivi, associazioni con altri prodotti e condizioni personali restano elementi da considerare. L’acquisto senza una valutazione del problema può inoltre spostare l’attenzione sul risultato immediato, lasciando inesplorata la causa di una difficoltà persistente. La distinzione utile non è fra consumatori prudenti e persone da giudicare, ma fra una scelta informata e una risposta costruita soltanto sulla pubblicità.

OnlyFans è una parte del consumo digitale

La spesa stimata per contenuti erotici digitali a pagamento si colloca tra 390 e 460 milioni di euro l’anno. Il riferimento comprende abbonamenti e acquisti sulle piattaforme, non soltanto un singolo servizio. Attribuire l’intera cifra a OnlyFans sarebbe quindi scorretto. Il nome più riconoscibile rende immediata la notizia, ma non coincide con il perimetro del dato e non permette di stabilire quanti italiani utilizzino ciascuna piattaforma o quanto spendano individualmente.

Questa voce riguarda l’intrattenimento e non va presentata come una cura o una misura della salute sessuale. La distinzione evita sia la medicalizzazione di ogni consumo sia il suo contrario: trattare una difficoltà clinica come un semplice desiderio di comprare qualcosa. Abbonamento digitale, visita specialistica e farmaco possono comparire nello stesso quadro economico, ma hanno finalità diverse. Il totale ha senso come fotografia di mercato, non come graduatoria dei bisogni personali.

La contraddizione dei controlli mancati

Il dato che accompagna le stime economiche è il mancato accesso alla prevenzione: un uomo su due non avrebbe mai effettuato una visita andrologica. È il punto sul quale si concentra il richiamo dei professionisti. Comprare una risposta a un sintomo è diverso dal comprenderne l’origine. La disfunzione erettile può avere cause vascolari, ormonali, neurologiche, farmacologiche o psicologiche, anche combinate; una valutazione individuale serve a distinguere condizioni che non possono essere risolte con una diagnosi fai da te.

In alcuni casi può essere un segnale di problemi cardiovascolari o metabolici, senza che questo significhi che ogni difficoltà indichi una malattia del cuore. L’anamnesi e la visita permettono di considerare sintomi, condizioni generali e terapie concomitanti. Questo passaggio non coincide con l’acquisto di una confezione e non viene sostituito da una recensione online. La scelta del trattamento deriva dal problema individuato, non dalla popolarità del prodotto che promette di risolverlo.

Profilattici, diagnosi e acquisti online

La stima comprende circa 350 milioni di euro per i profilattici e circa 100 milioni per esami, test e trattamenti legati anche alla fertilità. Sono voci che mostrano perché il totale non possa essere letto soltanto attraverso l’intrattenimento. Il profilattico ha una funzione preventiva distinta da quella di un farmaco per l’erezione; gli accertamenti sanitari rispondono a domande cliniche specifiche. Raggrupparli economicamente non rende intercambiabili i loro impieghi.

Per gli acquisti sul web vale inoltre una distinzione concreta: in Italia la vendita online di medicinali è consentita per quelli senza obbligo di prescrizione, attraverso esercizi autorizzati. I farmaci che richiedono ricetta non diventano acquistabili legalmente su internet perché un sito promette discrezione o consegna rapida. Il canale digitale può facilitare l’accesso ai prodotti ammessi, ma non modifica il regime del medicinale e non sostituisce la valutazione necessaria prima di una terapia.

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