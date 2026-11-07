La Generazione Z torna ai fornelli: cucina, risparmio e libertà
Il ritorno ai fornelli non è una moda passeggera
L’idea che i giovani non sappiano o non vogliano cucinare è uno stereotipo che merita di essere ridimensionato.
La Generazione Z, generalmente identificata con le persone nate tra la seconda metà degli anni Novanta e l’inizio degli anni Dieci, ha sviluppato un rapporto particolare con l’alimentazione.
Da una parte utilizza applicazioni per ordinare cibo, frequenta locali informali e ricerca soluzioni rapide.
Dall’altra manifesta interesse per ricette, preparazioni domestiche e sperimentazione gastronomica.
Una ricerca diffusa nel settembre 2025 dal Food Industry Association negli Stati Uniti ha rilevato che il 51% degli appartenenti alla Generazione Z intervistati dichiarava di apprezzare o amare la preparazione dei pasti, contro il 46% del campione complessivo.
Il dato non dimostra che i giovani cucinino più spesso delle altre generazioni, ma indica un atteggiamento positivo nei confronti dell’attività.
Il risparmio economico cambia le abitudini
Il costo della vita rappresenta uno dei principali fattori che possono orientare le scelte alimentari.
Preparare un pasto a casa consente spesso di controllare meglio la spesa rispetto al consumo frequente di prodotti pronti o consegne a domicilio.
Per studenti, giovani lavoratori e persone che vivono da sole, organizzare gli acquisti e cucinare quantità adeguate può diventare uno strumento importante di gestione del bilancio personale.
Ma il risparmio non è l’unica motivazione.
La cucina consente di scegliere ingredienti, modificare ricette e adattare le porzioni alle proprie preferenze.
TikTok e Instagram trasformano le ricette
I social network hanno modificato profondamente le modalità attraverso cui i giovani scoprono nuove preparazioni.
Video brevi, tutorial e contenuti dedicati al cibo rendono accessibili tecniche che un tempo venivano trasmesse prevalentemente attraverso famiglia, libri e programmi televisivi.
La diffusione di ricette rapide favorisce l’avvicinamento di persone con poca esperienza.
Non tutti i consigli condivisi online sono però affidabili.
Le indicazioni sulla conservazione degli alimenti, sulle temperature di cottura e sulle proprietà nutrizionali devono essere valutate con attenzione.
La riscoperta delle tradizioni familiari
Molti giovani trovano nella cucina un collegamento con la propria storia personale.
Ricette tramandate da genitori e nonni possono diventare strumenti di riscoperta culturale.
La preparazione di un sugo, di una pasta fresca o di un dolce tradizionale assume un significato che supera il risultato gastronomico.
È un modo per mantenere vivi gesti e conoscenze.
Cucina domestica e benessere
Preparare autonomamente i pasti può favorire una maggiore consapevolezza degli ingredienti utilizzati.
Non garantisce automaticamente un’alimentazione equilibrata, ma offre strumenti per gestire meglio quantità, condimenti e varietà.
Il beneficio dipende dalla qualità delle scelte e dall’organizzazione complessiva dei pasti.
Un cambiamento ancora contraddittorio
La Generazione Z non rappresenta un gruppo uniforme.
Alcuni giovani cucinano frequentemente, altri preferiscono prodotti pronti o pasti acquistati all’esterno.
Le differenze economiche, lavorative e familiari incidono notevolmente sulle abitudini.
La riscoperta della cucina non significa necessariamente rifiutare la modernità: può rappresentare un modo per utilizzare nuove tecnologie e conoscenze al servizio di un’abitudine antica.
Il vero cambiamento consiste nel trasformare la preparazione dei pasti da obbligo domestico a scelta consapevole, creativa e socialmente condivisa.
Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
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