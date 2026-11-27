🌐 Un tesoro d’oro da circa 9 milioni di euro è emerso durante lavori fognari in Belgio. Il ritrovamento risale all’11 agosto 2026: lingotti e monete erano nascosti nella muratura di una cantina. La proprietà non è stata ancora stabilita nelle informazioni disponibili.

Il tesoro nascosto dove doveva passare una condotta

Dovevano aprire il passaggio per una tubazione fognaria. Hanno trovato oro: lingotti, pezzi numerati e monete, per un valore inizialmente stimato intorno ai 9 milioni di euro. È successo a Sint-Gillis-Dendermonde, nelle Fiandre Orientali, in Belgio, durante un intervento edilizio nel complesso Van Langenhove. Una scoperta avvenuta mentre gli operai lavoravano alle fondamenta, non nel corso di una ricerca di preziosi. Il metallo era nascosto nella muratura di una cantina.

La data è importante: il ritrovamento risale all’11 agosto 2026, anche se la storia continua a circolare. Tra gli operai c’era Kobe, uno studente di 18 anni impegnato in un lavoro estivo. Al 12 novembre, nelle informazioni pubbliche reperite, non emerge un’assegnazione definitiva del tesoro. L’ultimo sviluppo investigativo concreto individuato è il trasferimento degli accertamenti dalla polizia locale a quella federale, reso noto il 31 agosto.

Kobe e le monete scambiate per spiccioli

Il primo segnale non aveva fatto pensare subito a una fortuna. Nel racconto del giovane, le monete affiorate durante i lavori sembravano comuni pezzi da un euro. Proseguendo, lui e i colleghi hanno individuato anche un pezzo d’oro e altri lingotti. È stato il susseguirsi dei ritrovamenti a cambiare la percezione di ciò che avevano davanti: non qualche moneta isolata, ma un insieme di preziosi nascosto nell’edificio.

Kobe ha spiegato che i numeri impressi sui pezzi contribuirono a convincere la squadra che si trattasse davvero d’oro. Anche il responsabile del cantiere, Mario, ha descritto lo stupore mentre continuavano a emergere monete e lingotti. Gli operai hanno avvertito i responsabili e il committente; è stata quindi coinvolta la polizia. Il tesoro è stato consegnato alle autorità, non trattenuto da chi lo aveva scoperto.

Che cosa è stato trovato e quanto vale

La ricostruzione diffusa alla fine di agosto indica, secondo i primi riscontri, 49 pezzi d’oro da un chilogrammo ciascuno, oltre a un numero consistente di monete auree. È questo insieme a rendere eccezionale la scoperta. Non è invece opportuno attribuire alle monete un conteggio definitivo: nelle informazioni verificate non compare un inventario pubblico completo che consenta di descrivere con precisione ogni componente del ritrovamento.

Anche la cifra richiede cautela. I nove milioni di euro sono la stima iniziale riportata dopo la scoperta, non il ricavato di una vendita e neppure una somma già disponibile per qualcuno. Il valore indicato non equivale inoltre a una nuova perizia effettuata a novembre. La polizia ha trasferito l’oro in una sede sicura: la custodia dei preziosi è stata separata dalla questione, ancora da risolvere, della loro titolarità.

L’indagine federale e l’origine da ricostruire

Il passaggio alla polizia federale ha dato all’indagine una dimensione ulteriore rispetto ai primi interventi sul posto. Il capo della polizia locale, Patrick Feys, lo ha motivato con la maggiore competenza specialistica della struttura federale. Ha indicato anche la necessità di svolgere accertamenti all’estero sulla provenienza dei lingotti. L’obiettivo è ricostruirne l’origine e verificare se esistano collegamenti con attività criminali.

Una verifica sulla provenienza non dimostra, però, un’origine illecita. Nelle informazioni disponibili non risulta accertato che il tesoro sia frutto di un reato. Accanto agli accertamenti investigativi resta distinta la questione civile: stabilire chi possa vantare un diritto sull’oro. Il luogo in cui è stato trovato, l’identità degli scopritori e le eventuali rivendicazioni sono elementi della vicenda, ma non costituiscono da soli una decisione sulla proprietà.

La pista della famiglia di birrai e le rivendicazioni

Una delle ipotesi porta alla famiglia Van Assche, legata alla storia del birrificio e dell’abitazione in cui è avvenuto il ritrovamento. Lo storico ed ex sindaco di Dendermonde, Piet Buyse, ha indicato questa possibile provenienza. Resta un’ipotesi, non un’attribuzione dimostrata: il legame storico con l’immobile non basta a stabilire chi abbia nascosto i preziosi, quando lo abbia fatto o quali persone possano oggi reclamarli.

Dopo la diffusione della notizia si sono presentate persone convinte di poter rivendicare l’oro. Già ad agosto erano state segnalate almeno cinque richieste alla polizia. Successivamente anche l’associazione genealogica Familiekunde Dendermonde ha ricevuto domande da possibili parenti dei Van Assche. Il suo presidente, Ben Waterschoot, ha spiegato che l’organizzazione ha scelto di indirizzare gli interessati a un avvocato o a un notaio, considerata la delicatezza della materia.

L’edificio sociale e la speranza di finanziare l’accoglienza

Il complesso appartiene a CAW Oost-Vlaanderen, organizzazione di assistenza sociale per conto della quale venivano eseguiti i lavori. Il direttore Geert Hillaert ha espresso una destinazione possibile, ma condizionata: se l’oro dovesse spettare all’ente, potrebbe contribuire ad aumentare la capacità di accoglienza per persone senza dimora nelle Fiandre Orientali. Non si tratta di fondi già assegnati o di un intervento finanziato con il tesoro.

Anche Kobe ha manifestato la speranza di ricevere eventualmente una ricompensa, senza presentarla come un diritto già riconosciuto. Nelle sue dichiarazioni il premio resta una possibilità, non una promessa. Il cantiere in cui lui e i colleghi hanno scoperto l’oro era stato avviato per ampliare la capacità di accoglienza e le attività di CAW Oost-Vlaanderen nel complesso Van Langenhove.

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