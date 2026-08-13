Sara Curtis, oro e record del mondo nei 50 dorso a Parigi

🌐 Sara Curtis è campionessa europea nei 50 dorso: a Parigi l’azzurra vince l’oro in 26”56 e firma per la seconda volta in 24 ore il record del mondo, migliorando di sette centesimi il primato stabilito in semifinale.

Ci sono gare che raccontano una vittoria. E poi ci sono gare che raccontano la nascita di una protagonista assoluta.

Quella di Sara Curtis agli Europei di nuoto di Parigi appartiene alla seconda categoria.

A soli 19 anni, l’azzurra ha conquistato la medaglia d’oro nei 50 metri dorso fermando il cronometro a 26”56. Un tempo che vale il titolo europeo, ma soprattutto vale un’altra pagina di storia: Curtis ha infatti migliorato di sette centesimi il record del mondo che lei stessa aveva stabilito appena 24 ore prima in semifinale, quando aveva nuotato in 26”63.

Due record mondiali in due giorni.

È una progressione che dice molto più del semplice risultato finale. Racconta una nuotatrice capace di arrivare all’appuntamento più importante con una condizione straordinaria e, soprattutto, di trasformare la pressione di un primato appena conquistato in un’ulteriore spinta.

In finale Curtis non si è limitata a difendere il tempo della semifinale. Lo ha attaccato nuovamente e lo ha abbassato.

Alle sue spalle si sono piazzate la francese Mary-Ambre Moluh, argento in 27”06, e la britannica Lauren Cox, bronzo in 27”15. Quarta l’olandese Marrit Steenbergen.

Per l’Italia è un oro dal peso enorme. Per Curtis è la conferma che il record della sera precedente non era un lampo isolato.

Era soltanto l’inizio.

Sara Curtis riscrive ancora il record del mondo

Il primo record era arrivato mercoledì 12 agosto, nella semifinale dei 50 dorso.

Curtis aveva toccato in 26”63, abbassando il precedente primato mondiale di 26”86 detenuto dall’australiana Kaylee McKeown dal 2023. Era già un risultato enorme, arrivato quando l’azzurra non aveva ancora conquistato il titolo europeo.

Il giorno dopo, però, la storia è cambiata ancora.

In finale Curtis ha trovato altri sette centesimi. 26”56, nuovo record del mondo e medaglia d’oro.

Il dato più impressionante è la continuità. In una specialità nella quale anche pochi centesimi possono separare una campionessa dal resto del gruppo, l’azzurra è riuscita a migliorare il proprio primato proprio nel momento in cui la pressione era massima.

Non era più una semifinale.

Era una finale europea.

E c’era un titolo in palio.

Curtis ha risposto nel modo più netto possibile: nuovo record e oro.

Dal record europeo al primato mondiale in meno di due mesi

La traiettoria che ha portato Curtis sul tetto del mondo è altrettanto significativa.

Il 26 giugno 2026, l’azzurra aveva stabilito il record europeo dei 50 dorso in vasca lunga con 27”07. Poco meno di due mesi dopo è arrivata a 26”56.

Significa togliere 51 centesimi a una prestazione che già rappresentava il riferimento continentale.

Nel nuoto, soprattutto su una distanza breve come i 50 metri, mezzo secondo è un’enormità.

La progressione racconta quindi un miglioramento rapidissimo e conferma una tendenza che era già emersa nelle precedenti stagioni: Curtis non sta semplicemente consolidando i propri risultati. Sta spostando progressivamente il limite del nuoto italiano femminile.

Alle sue spalle c’è un percorso costruito tra Italia e Stati Uniti, con l’esperienza maturata alla University of Virginia e il lavoro svolto in Italia con Thomas Maggiora. La scelta americana era stata presa proprio con l’obiettivo di alzare ulteriormente il livello della preparazione.

A Parigi, quella decisione sta producendo il suo effetto più spettacolare.

Una finale dominata dall’azzurra

Il risultato finale potrebbe far pensare a una gara combattuta soltanto per le posizioni successive.

Il cronometro racconta invece la superiorità di Curtis in maniera ancora più evidente.

Il suo 26”56 le ha consentito di chiudere davanti a Moluh con un margine di mezzo secondo. Nelle gare di velocità del dorso, una differenza del genere è enorme.

La francese ha chiuso in 27”06, mentre Cox ha conquistato il bronzo in 27”15.

Curtis ha quindi costruito una gara nella quale non era necessario attendere il responso del fotofinish per capire chi avrebbe conquistato il titolo.

Il vero interrogativo era un altro: quanto sarebbe riuscita a migliorare il proprio record?

La risposta è arrivata sul tabellone al termine della vasca.

26”56.

Record del mondo.

Oro europeo.

“Un’altra follia”: le prime parole di Sara Curtis

Dopo la gara, Curtis ha raccontato soprattutto le difficoltà emotive delle ultime 24 ore.

Il record della semifinale aveva inevitabilmente cambiato l’atmosfera intorno a lei. Passare una notte sapendo di essere diventata la donna più veloce al mondo nei 50 dorso significa arrivare alla finale con una pressione completamente diversa.

L’azzurra ha raccontato di aver fatto fatica ad addormentarsi e di aver cercato di mettere da parte le emozioni per concentrarsi nuovamente sulla gara.

La strategia ha funzionato.

E al termine della finale è arrivata una definizione che restituisce bene la dimensione dell’impresa: “un’altra follia”.

È un’espressione quasi semplice per descrivere qualcosa che, numericamente, è tutt’altro che normale.

Una nuotatrice di 19 anni ha stabilito un record mondiale in semifinale e lo ha migliorato in finale il giorno successivo.

Non è soltanto una medaglia.

È una dimostrazione di maturità agonistica.

L’oro europeo arriva dopo altri due podi

Il titolo dei 50 dorso non è l’unico risultato importante ottenuto da Curtis in questi Europei.

Prima dell’oro, l’azzurra aveva già conquistato una medaglia di bronzo nei 100 metri stile libero e un argento nella staffetta 4×100 stile libero. Il successo nei 50 dorso porta quindi a tre i suoi podi nella rassegna continentale.

Ma è evidente che il significato di questa vittoria sia diverso.

Nei 50 dorso Curtis non è semplicemente salita sul podio.

È diventata campionessa europea e primatista mondiale.

È la combinazione che trasforma una grande prestazione in un momento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano.

Una velocista sempre più completa

Il dorso non è l’unica specialità nella quale Curtis ha raggiunto livelli di eccellenza.

L’azzurra è protagonista anche nello stile libero e detiene primati italiani sulle distanze veloci. La sua caratteristica più evidente è proprio la capacità di esprimere velocità pura, qualità che può essere trasferita a più specialità.

Il percorso degli ultimi anni mostra una nuotatrice estremamente versatile.

Nel dicembre 2025, agli Europei in vasca corta di Lublino, Curtis aveva già conquistato l’oro individuale nei 50 dorso con 25”49, allora nuovo record europeo.

Il passaggio dalla vasca corta a quella lunga ha richiesto un ulteriore salto tecnico.

Oggi quel salto è diventato realtà.

E il 26”56 di Parigi è la dimostrazione più evidente di quanto rapidamente Curtis sia riuscita ad adattarsi e migliorare.

Il ruolo della Virginia nella crescita di Curtis

La scelta di trasferirsi negli Stati Uniti per allenarsi alla University of Virginia rappresenta uno dei passaggi più importanti nella costruzione della nuova Curtis.

La nuotatrice ha spiegato di avere scelto la Virginia con un obiettivo molto ambizioso: confrontarsi quotidianamente con un ambiente capace di portare la sua preparazione a un livello superiore.

A guidare il lavoro negli Stati Uniti è Todd DeSorbo, mentre in Italia Curtis continua a lavorare con Thomas Maggiora.

È una struttura che combina due realtà sportive differenti e che sembra aver trovato un equilibrio efficace.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti.

In meno di due mesi, Curtis è passata dal record europeo al record mondiale.

E non una sola volta.

La velocità che sta cambiando il nuoto italiano

Per anni il nuoto italiano femminile ha avuto nelle grandi mezzofondiste e nelle specialiste delle distanze olimpiche alcune delle sue figure più rappresentative.

Curtis porta invece in primo piano una generazione diversa, costruita sulla velocità pura.

I suoi risultati sui 50 e 100 metri raccontano una specialista capace di competere ai massimi livelli internazionali nelle distanze nelle quali ogni dettaglio tecnico pesa enormemente.

Partenza, subacquea, frequenza di bracciata, posizione del corpo e arrivo diventano determinanti.

Sui 50 metri non esistono margini per recuperare.

Un errore minimo può costare decimi.

Per questo il fatto che Curtis sia riuscita a migliorare il record proprio dopo averne appena stabilito uno rappresenta un segnale particolarmente forte.

Significa che la sua prestazione di semifinale non aveva ancora raggiunto il limite.

La giovane età e un futuro ancora tutto da scrivere

Curtis ha soltanto 19 anni.

È probabilmente questo il dato che rende ancora più interessante ciò che sta accadendo a Parigi.

Un record mondiale può rappresentare il punto più alto della carriera di un atleta. Nel caso di Curtis, invece, potrebbe essere un punto di partenza.

La giovane età lascia infatti aperta una prospettiva enorme.

Ha già imparato a gestire una finale europea dopo aver stabilito un record mondiale. Ha già sperimentato la pressione di essere la favorita. E ha dimostrato di riuscire a migliorare proprio quando le aspettative aumentano.

Questa capacità mentale potrebbe diventare importante quanto la velocità.

Perché il talento può portare a un grande risultato.

La capacità di ripeterlo sotto pressione è ciò che costruisce una campionessa.

Il pensiero ai genitori: “Porterei loro con me sul podio”

Tra le parole pronunciate dopo la gara, c’è anche un passaggio personale che racconta il lato meno visibile dell’impresa.

Curtis ha parlato dei suoi genitori, riconoscendo il loro ruolo nel percorso che l’ha portata fino al vertice mondiale.

Ha detto che, se potesse, li porterebbe con sé sul podio, perché senza il loro sostegno tutto questo non sarebbe stato possibile.

È una frase che restituisce una dimensione umana a una giornata dominata dai numeri.

26”56.

Due record mondiali in 24 ore.

Un titolo europeo.

Ma dietro il cronometro c’è una storia fatta di allenamenti, trasferimenti, scelte difficili e sacrifici familiari.

La stessa Curtis ha raccontato che, quando ha deciso di andare in Virginia, aveva in mente un obiettivo enorme.

Ora quell’obiettivo ha un nome preciso: campionessa europea e primatista mondiale.

Un record che cambia le prospettive

Il risultato di Parigi modifica inevitabilmente anche le aspettative intorno alla giovane azzurra.

Da oggi Curtis non sarà più soltanto una delle talentuose velociste del panorama internazionale.

Sarà la donna da battere nei 50 dorso.

E questo significa che ogni sua prossima gara sarà osservata con occhi diversi.

Le avversarie sapranno che per batterla non basterà nuotare una buona gara. Sarà necessario avvicinarsi a un limite che Curtis stessa ha appena spostato due volte.

La francese Moluh, argento in casa, ha chiuso a 27”06. Cox ha conquistato il bronzo in 27”15.

Il distacco mostra quanto sia stato importante il tempo dell’azzurra.

Ma il dato che resta più impressionante è la progressione personale: 26”63 in semifinale, 26”56 in finale.

In meno di 24 ore, un record mondiale è diventato un record mondiale ancora più veloce.

L’Italia scopre una nuova regina della velocità

La vittoria di Parigi non è soltanto un successo individuale.

È uno di quei risultati che possono cambiare la percezione di un’atleta e, più in generale, di un movimento sportivo.

Curtis ha già dimostrato di possedere la velocità necessaria per competere con le migliori al mondo. Ora ha aggiunto un altro elemento: la capacità di vincere quando tutti la aspettano.

È questo forse il dettaglio più importante della finale.

Il record della semifinale avrebbe potuto trasformarsi in un peso.

Invece è diventato carburante.

Curtis ha trasformato la pressione in una nuova accelerazione, migliorando il primato di sette centesimi e conquistando il titolo europeo.

Il risultato è una delle prestazioni più importanti della sua giovane carriera e una delle immagini destinate a caratterizzare questi Europei di Parigi.

Sara Curtis, la storia è appena cominciata

A Parigi, Sara Curtis ha fatto qualcosa di raro anche per un’atleta già abituata a battere record.

Ha stabilito due record del mondo nella stessa specialità in appena 24 ore.

Prima 26”63.

Poi 26”56.

Nel mezzo, una notte quasi insonne, la pressione della finale e la necessità di dimenticare ciò che era successo il giorno precedente per ripartire da zero.

È riuscita a farlo.

E alla fine della vasca non c’erano soltanto un cronometro e una medaglia. C’era la conferma che l’Italia ha trovato una nuova protagonista della velocità mondiale.

A 19 anni, Curtis è già campionessa europea.

È già primatista del mondo.

E soprattutto sembra avere ancora margini per crescere.

Per questo il record di 26”56 può essere letto in due modi.

Come il tempo che oggi mette Sara Curtis davanti a tutte.

Oppure come il nuovo punto di partenza per scoprire quanto lontano possa ancora arrivare questa straordinaria nuotatrice italiana.