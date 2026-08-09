Allarme Mondiali, svelati i piani contro Messi

🌐 Mondiali 2026, un rapporto della polizia statunitense rivela una serie di minacce contro giocatori e arbitri: Lionel Messi sarebbe stato il principale bersaglio, con due distinti allarmi prima delle sfide contro Giordania ed Egitto. Le autorità hanno rafforzato i controlli e scongiurato possibili attacchi.

Dietro lo spettacolo del Mondiale 2026 c’era una macchina della sicurezza molto più complessa di quella visibile al pubblico. Mentre negli stadi di Stati Uniti, Canada e Messico si disputavano le partite della competizione più seguita del pianeta, centinaia di operatori lavoravano per intercettare minacce, verificare segnalazioni e proteggere calciatori, arbitri, spettatori e delegazioni.

Ora, a torneo concluso, emergono nuovi dettagli sugli episodi che hanno fatto scattare l’allarme durante la competizione.

Secondo quanto riferito da Marca e ripreso da diversi media internazionali, Lionel Messi sarebbe stato il calciatore maggiormente preso di mira dalle minacce. Due episodi, in particolare, avrebbero richiesto l’intervento delle forze dell’ordine: il primo prima della partita tra Argentina e Giordania, il secondo alla vigilia dell’ottavo di finale contro l’Egitto.

Le minacce non si sarebbero però concretizzate. Il bilancio ufficiale dell’FBI sulla sicurezza del torneo parla infatti di nessun grave incidente criminale durante i 39 giorni della manifestazione. Quasi 5.000 agenti dell’FBI e 59 task force interagenzia furono coinvolti nelle operazioni di sicurezza, con 53 uffici territoriali impegnati nel dispositivo.

Messi nel mirino, due allarmi durante il Mondiale

Il primo episodio sarebbe avvenuto prima della gara tra Argentina e Giordania.

Una segnalazione arrivata nell’area di Dallas avrebbe fatto scattare un’immediata mobilitazione delle autorità. La minaccia indicava la possibilità di un ingresso violento nello stadio e identificava Messi come obiettivo.

Il livello di attenzione fu conseguentemente innalzato.

Non si trattava soltanto della protezione di un calciatore. Messi rappresentava infatti uno dei principali simboli dell’intero torneo: capitano dell’Argentina campione in carica, protagonista assoluto della manifestazione e figura capace di attirare enormi folle dentro e fuori dagli stadi.

La nazionale argentina era stata inserita nel Gruppo J insieme ad Algeria, Austria e Giordania, con Messi indicato da FIFA come uno dei grandi protagonisti della squadra di Lionel Scaloni.

Un’eventuale minaccia nei suoi confronti, dunque, avrebbe avuto una rilevanza di sicurezza molto superiore a quella di un normale episodio di ordine pubblico.

La seconda minaccia prima di Argentina-Egitto

Il secondo episodio sarebbe stato ancora più inquietante.

Prima dell’ottavo di finale tra Argentina ed Egitto, disputato ad Atlanta, un sospetto avrebbe pubblicato sui social una minaccia esplicita contro Messi, facendo riferimento a un possibile attacco suicida.

Le autorità avrebbero preso sul serio il messaggio e avviato le procedure di sicurezza previste in questi casi.

Durante la stessa partita sarebbe arrivata anche una segnalazione relativa alla presunta presenza di ordigni all’interno dello stadio. Le verifiche delle unità specializzate non avrebbero trovato esplosivi, confermando quindi la natura infondata dell’allarme.

La gara si disputò regolarmente e si trasformò, sul campo, in una delle partite più spettacolari del torneo. L’Argentina rimontò infatti da 0-2 a 3-2, con Messi protagonista della rimonta, segnando il gol del pareggio prima della rete decisiva di Enzo Fernández.

Atlanta, uno degli stadi più sorvegliati

L’episodio assume un peso particolare perché avvenne proprio in una delle partite più attese del torneo.

Il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta era gremito per la sfida tra Argentina ed Egitto. Le immagini della partita mostrano uno stadio completamente pieno, con migliaia di tifosi sugli spalti e un imponente dispositivo organizzativo intorno all’evento.

La città americana aveva ospitato diverse partite della Coppa del Mondo e, complessivamente, più di 500.000 spettatori avevano assistito agli incontri disputati nell’impianto durante il torneo. FIFA ha poi descritto Atlanta come una delle sedi protagoniste della corsa dell’Argentina verso la finale.

Proprio l’enorme afflusso di pubblico rendeva indispensabile una gestione estremamente rigorosa delle segnalazioni.

Una minaccia, anche quando non appare immediatamente credibile, deve essere valutata. In un evento con decine di migliaia di persone concentrate nello stesso luogo, il margine di errore deve essere minimo.

Come funzionava la macchina della sicurezza del Mondiale

Gli episodi che coinvolsero Messi rappresentano soltanto una parte di un dispositivo di sicurezza molto più vasto.

Per il Mondiale 2026 l’FBI aveva creato l’International Police Cooperation Center, una struttura incaricata di coordinare le informazioni provenienti da forze dell’ordine statunitensi e internazionali.

L’obiettivo era permettere lo scambio in tempo reale di informazioni riguardanti partite, tifosi, squadre e possibili minacce.

Secondo la documentazione ufficiale dell’FBI, il centro era gestito dagli Stati Uniti e riuniva rappresentanti delle forze dell’ordine di numerosi Paesi. Il progetto prevedeva la collaborazione di agenti provenienti da 46 Paesi, oltre al coordinamento con Canada, Messico, FIFA e altre strutture americane.

Europol aveva inoltre inviato propri rappresentanti all’IPCC in Virginia, confermando la dimensione internazionale dell’operazione.

Non c’erano soltanto minacce contro Messi

Il rapporto non descriverebbe un problema limitato al fuoriclasse argentino.

Durante il torneo sarebbero emersi diversi episodi di minacce, molestie e intimidazioni nei confronti di calciatori, arbitri e delegazioni.

Anche Cristiano Ronaldo sarebbe stato coinvolto in episodi di sicurezza legati a persone che avrebbero cercato di avvicinarlo in maniera insistente o di ottenere informazioni sulla sua sistemazione. Secondo i resoconti pubblicati dopo il torneo, gli investigatori si sarebbero occupati anche di questi casi.

Altri giocatori avrebbero ricevuto minacce dopo episodi avvenuti sul terreno di gioco.

Il caso dimostra quanto sia diventata delicata la gestione della sicurezza attorno alle grandi stelle del calcio. Un calciatore di fama mondiale non è soltanto un atleta: è una figura pubblica riconoscibile praticamente ovunque, con milioni di persone che possono seguirne spostamenti, apparizioni e attività attraverso i social network.

Questo aumenta enormemente la superficie di esposizione.

Anche gli arbitri sotto pressione

Uno degli aspetti meno conosciuti riguarda il trattamento riservato agli arbitri.

Il caso più significativo sarebbe stato quello del francese François Letexier, che dopo la partita tra Argentina ed Egitto avrebbe ricevuto migliaia di messaggi minacciosi.

I resoconti parlano di oltre 6.000 messaggi di odio e minacce, al punto da rendere necessario un rafforzamento delle misure di sicurezza personali per l’arbitro e per il direttore di gara VAR Willy Delajod.

La vicenda racconta una trasformazione ormai evidente nel calcio internazionale.

Il rischio non arriva necessariamente soltanto dagli spalti o dall’interno dello stadio. I social network possono trasformarsi in un moltiplicatore delle minacce, permettendo a un singolo episodio arbitrale di generare, nel giro di pochi minuti, migliaia di messaggi aggressivi.

Per gli organizzatori, questo significa dover proteggere gli arbitri anche quando lasciano il campo e rientrano nella loro vita privata.

Il rischio del terrorismo durante i grandi eventi sportivi

Il Mondiale rappresentava, sotto questo profilo, un obiettivo particolarmente sensibile.

Tre Paesi ospitanti, 48 nazionali, 104 partite e 16 città sede hanno trasformato la competizione in una delle più grandi operazioni di sicurezza mai organizzate per un evento sportivo.

Il problema non riguarda soltanto la possibilità di un attentato.

Le forze dell’ordine devono contemporaneamente considerare minacce terroristiche, falsi allarmi, accessi non autorizzati, aggressioni individuali, droni, molestie nei confronti degli atleti, proteste e comportamenti pericolosi da parte degli spettatori.

È una combinazione che rende il lavoro dell’intelligence particolarmente complesso.

Ogni segnalazione deve essere analizzata senza creare inutilmente panico, ma anche senza correre il rischio di sottovalutare una minaccia autentica.

I falsi allarmi sono comunque un problema reale

Nel caso di Atlanta, la verifica delle presunte bombe avrebbe escluso la presenza di ordigni.

Questo non significa che l’episodio fosse irrilevante.

Un falso allarme in uno stadio pieno può comunque provocare conseguenze molto serie: evacuazioni, blocchi degli accessi, panico tra il pubblico, interruzioni della partita e impiego massiccio di personale specializzato.

Per questo le autorità non possono limitarsi a decidere che una minaccia è probabilmente falsa.

Devono verificarla.

Il sistema di sicurezza costruito per il Mondiale aveva proprio questo scopo: raccogliere informazioni, confrontarle rapidamente e permettere alle strutture locali di intervenire sulla base di un quadro condiviso.

L’FBI ha spiegato che l’IPCC era stato concepito proprio come un punto centrale di coordinamento internazionale, capace di collegare le informazioni provenienti dalle diverse città e dalle forze dell’ordine coinvolte.

Quasi 5.000 agenti e nessun attacco grave

Il dato più significativo arriva però dal bilancio ufficiale dell’FBI.

A torneo terminato, il Bureau ha definito l’operazione un successo storico: nessun grave incidente criminale è stato registrato durante i 39 giorni del Mondiale.

Per garantire la sicurezza furono mobilitati quasi 5.000 dipendenti dell’FBI, insieme a 59 Homeland Security Task Forces e agli agenti di 53 uffici territoriali.

La cifra dà una misura concreta della scala dell’operazione.

Non significa che il torneo sia stato privo di problemi. Al contrario, le minacce e gli episodi di molestie raccontati dopo la manifestazione dimostrano quanto fosse complesso il quadro.

Significa però che nessuna delle minacce più gravi si è trasformata in un attacco di grandi dimensioni.

Ed è proprio questo, dal punto di vista delle forze dell’ordine, il risultato più importante.

Messi, il bersaglio simbolico perfetto

Perché proprio Messi?

La risposta non è necessariamente legata a un motivo specifico nei confronti del calciatore.

Il capitano argentino era semplicemente una delle figure più riconoscibili del Mondiale.

A 39 anni, Messi ha disputato il torneo da campione in carica e ha guidato l’Argentina fino alla finale. Ha concluso la competizione con numeri eccezionali e ha continuato a rappresentare il volto più riconoscibile della nazionale sudamericana. L’Argentina ha poi perso la finale contro la Spagna per 1-0 ai tempi supplementari.

Per chi volesse colpire simbolicamente un evento planetario, una minaccia contro una superstar di questo livello avrebbe un’enorme capacità di generare attenzione.

Ma proprio questa notorietà aveva anche una conseguenza: Messi era probabilmente uno dei giocatori più protetti dell’intera competizione.

La sicurezza attorno alle stelle internazionali viene infatti pianificata con largo anticipo, attraverso controlli sugli accessi, informazioni condivise tra autorità e procedure specifiche per spostamenti e soggiorni.

Un Mondiale osservato minuto per minuto

La storia delle minacce a Messi offre quindi uno spaccato di ciò che accade dietro le quinte di un grande torneo.

Mentre milioni di spettatori guardano una partita e aspettano un gol, altri osservano ciò che succede fuori dal campo: chi entra nello stadio, quali segnalazioni arrivano, quali persone devono essere controllate e se una minaccia apparsa online possa avere conseguenze reali.

La tecnologia ha reso questo lavoro ancora più complesso.

Una minaccia può comparire sui social e diventare potenzialmente virale in pochi minuti. Le forze dell’ordine devono stabilire rapidamente se si tratta di una provocazione, di un falso allarme o di qualcosa che richiede un intervento concreto.

Nel caso del Mondiale 2026, la rete internazionale costruita dall’FBI aveva proprio il compito di ridurre i tempi di risposta.

Il risultato finale, almeno secondo il bilancio ufficiale americano, è stato positivo.

Cosa resta dopo le rivelazioni

Il rapporto sulle minacce non cambia ciò che è successo sul campo. L’Argentina ha disputato un grande torneo, Messi è stato ancora una volta protagonista e il Mondiale si è concluso con la vittoria della Spagna.

Ma le rivelazioni restituiscono un’immagine completamente diversa delle settimane vissute in Nord America.

Dietro gli spalti pieni e le immagini delle grandi partite c’era una struttura di sicurezza internazionale che lavorava continuamente per intercettare minacce prima che potessero trasformarsi in tragedie.

Gli episodi che hanno coinvolto Messi sono particolarmente impressionanti perché riguardavano direttamente il giocatore più famoso della competizione. Ma il quadro complessivo era molto più ampio: altri calciatori, arbitri, delegazioni e spettatori potevano diventare bersagli di minacce o molestie.

Il dato decisivo resta comunque quello dell’FBI: nessun attacco criminale grave ha colpito il Mondiale 2026.

Le minacce emerse dopo la competizione mostrano quanto fosse alto il livello di rischio percepito dalle autorità, ma anche quanto fosse esteso il dispositivo messo in campo per neutralizzarlo.

E per Messi, al termine di un Mondiale che lo ha visto ancora una volta protagonista assoluto, resta un retroscena inquietante: mentre lui cercava di portare l’Argentina verso un altro titolo, fuori dal campo le forze dell’ordine lavoravano per garantire che potesse semplicemente scendere in campo e giocare.