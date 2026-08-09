MotoGP, Aprilia domina Silverstone: trionfo Fernandez

🌐 MotoGP Silverstone 2026: Raul Fernandez conquista il GP di Gran Bretagna con una gara dominata dall’inizio alla fine e firma una storica tripletta Aprilia con Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Il leader del Mondiale allunga in classifica, mentre l’italiano, nonostante una condizione fisica difficile, difende un podio pesantissimo.

Silverstone si tinge di nero e rosso Aprilia. Il Gran Premio di Gran Bretagna regala una delle immagini più significative della stagione MotoGP 2026: tre Aprilia davanti a tutti, con Raul Fernandez sul gradino più alto del podio, Jorge Martin secondo e Marco Bezzecchi terzo.

Una tripletta che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata difficile da immaginare e che invece, sullo storico circuito inglese, diventa realtà al termine di una gara nella quale Aprilia ha imposto il proprio ritmo alla concorrenza.

Fernandez ha costruito il successo con una prestazione praticamente perfetta. Partito davanti, lo spagnolo ha sfruttato al meglio le prime fasi della gara, prendendo rapidamente margine e impedendo agli avversari di entrare davvero nella lotta per la vittoria. Nessuno è riuscito a mettere in discussione il suo primo posto.

Alle sue spalle, però, la storia è stata molto più complessa.

Jorge Martin ha dovuto rimontare dopo un problema al dispositivo di abbassamento della moto alla prima curva, mentre Marco Bezzecchi ha combattuto una battaglia ancora più delicata: quella contro gli avversari e contro una condizione fisica tutt’altro che ideale.

Alla fine Martin ha conquistato punti preziosi per il campionato, mentre Bezzecchi ha trasformato un weekend potenzialmente complicato in un risultato fondamentale per la classifica iridata.

Raul Fernandez, una vittoria costruita senza sbavature

Il protagonista assoluto della domenica è Raul Fernandez.

Il pilota del Trackhouse Aprilia ha risposto nel modo migliore alla delusione della Sprint Race, nella quale era caduto, presentandosi alla gara lunga con un ritmo semplicemente superiore.

Fin dai primi giri è apparso evidente che Fernandez avesse qualcosa in più. Invece di entrare in una battaglia ravvicinata, ha trasformato rapidamente il vantaggio iniziale in un margine di sicurezza.

Il risultato è una vittoria arrivata dopo una gara condotta dalla prima all’ultima tornata, senza concedere agli inseguitori una vera opportunità di riaprire la partita.

Fernandez ha tagliato il traguardo con circa 2,54 secondi di vantaggio su Martin, un margine significativo considerando il livello della MotoGP e la competitività mostrata dalle Aprilia nel fine settimana.

Per il pilota spagnolo è inoltre una vittoria dal peso particolare. Si tratta del secondo successo della sua carriera in MotoGP e del primo della stagione 2026. Un risultato che arriva proprio pochi giorni dopo la conferma del suo futuro con Trackhouse e che può rappresentare un’importante svolta nella sua stagione.

Il riscatto dopo la caduta nella Sprint

Il successo assume ancora più valore considerando quanto accaduto il giorno precedente.

La Sprint Race aveva lasciato Fernandez con una caduta e con la necessità di reagire immediatamente. Invece di lasciarsi condizionare dall’errore, il pilota ha trasformato la domenica in una dimostrazione di velocità e concentrazione.

La risposta è stata quella di un vincitore.

Ha preso il comando e, anziché gestire semplicemente il vantaggio, ha mantenuto un ritmo sufficiente per costruire progressivamente la propria gara.

Il trionfo di Silverstone conferma inoltre un dato curioso: Fernandez diventa il dodicesimo vincitore diverso nelle ultime dodici edizioni del Gran Premio di Gran Bretagna nella classe regina.

Jorge Martin, rimonta e punti pesanti per il Mondiale

Dietro Fernandez c’è un Jorge Martin che può guardare al risultato con soddisfazione, anche se probabilmente non con la stessa gioia del compagno di marca.

Il pilota Aprilia era partito con l’ambizione di giocarsi la vittoria, ma la sua gara è stata complicata quasi immediatamente da un problema al ride-height device, il dispositivo utilizzato per abbassare la moto nelle fasi di accelerazione e partenza.

Il malfunzionamento alla prima curva gli ha fatto perdere terreno proprio nel momento più delicato della gara.

Martin, però, non ha perso la testa.

Ha ricostruito progressivamente la propria corsa e ha raggiunto il secondo posto, riuscendo anche a superare Bezzecchi al nono giro. Da quel momento ha provato a ridurre il distacco da Fernandez, ma il leader aveva ormai costruito un margine troppo importante.

Il secondo posto vale quindi molto più di una semplice posizione sul podio.

Martin allunga infatti a 31 punti il proprio vantaggio in vetta alla classifica mondiale.

In una stagione nella quale la lotta iridata continua a cambiare volto, arrivare secondo dopo una gara complicata può essere uno dei risultati più importanti dell’intero campionato.

Bezzecchi, il podio più difficile

Se Fernandez è stato il dominatore e Martin il grande rimontante, Marco Bezzecchi è probabilmente l’eroe della giornata.

Il pilota italiano è riuscito a conquistare il terzo posto nonostante una condizione fisica non ottimale.

La sua gara è stata soprattutto una prova di resistenza.

Bezzecchi ha dovuto gestire il dolore, mantenere un ritmo competitivo e allo stesso tempo difendersi dagli attacchi di Alex Marquez. Il pilota Ducati Gresini ha rappresentato la minaccia più concreta alle sue spalle, ma l’italiano ha resistito fino alla bandiera a scacchi.

Il terzo posto gli permette inoltre di compiere un passo importante nella classifica iridata: Bezzecchi sale al secondo posto nel Mondiale, alle spalle proprio di Martin.

È un risultato dal peso enorme.

Perché un conto è salire sul podio quando si è nelle condizioni fisiche migliori e tutto funziona alla perfezione. Un altro è riuscirci quando ogni giro richiede uno sforzo supplementare.

A Silverstone Bezzecchi ha fatto esattamente questo.

Alex Marquez sfiora il podio, ma Aprilia è imprendibile

Alex Marquez ha chiuso al quarto posto con la Ducati Gresini.

Il risultato può lasciare un certo rammarico al pilota spagnolo, soprattutto considerando che in alcuni momenti della gara aveva mostrato un ritmo sufficiente per mettere pressione a Bezzecchi.

La Ducati, però, non è riuscita a interrompere la sequenza Aprilia.

Marquez ha concluso davanti a Pedro Acosta, quinto con KTM, autore a sua volta di una prestazione molto consistente. Il pilota spagnolo ha dovuto fare i conti con una situazione tecnica particolare durante il weekend, ma è riuscito comunque a rimanere nella parte alta della classifica.

Sesto è arrivato Fabio Di Giannantonio, protagonista di una gara concreta con la Ducati VR46.

La top ten ha quindi assunto una fisionomia interessante: tre Aprilia davanti, una Ducati Gresini quarta, una KTM quinta e un’altra Ducati al sesto posto.

Un ordine d’arrivo che racconta molto bene il particolare equilibrio di questo Gran Premio.

Ducati ufficiale in difficoltà: Bagnaia cade, Marc Marquez solo settimo

Se Aprilia può festeggiare una delle domeniche più importanti della propria storia recente, per Ducati Lenovo Silverstone rappresenta invece un weekend da archiviare rapidamente.

Francesco Bagnaia è finito fuori gara dopo una caduta, privando la squadra ufficiale di uno dei suoi principali riferimenti.

Ancora più sorprendente è il risultato di Marc Marquez, soltanto settimo al traguardo.

Il campione in carica non ha trovato il ritmo necessario per inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice e ha chiuso a quasi dieci secondi dal vincitore. Per un pilota abituato a lottare regolarmente per la vittoria, si tratta di un risultato certamente sotto le aspettative.

La domenica inglese mette quindi in evidenza un dato difficile da ignorare: Ducati non è riuscita a contrastare la velocità delle Aprilia.

Non significa che i rapporti di forza siano cambiati definitivamente. Ma Silverstone rappresenta un segnale importante, soprattutto considerando che la squadra di Noale è riuscita a occupare tutti e tre i gradini del podio.

Aprilia, una tripletta che cambia la percezione del campionato

Il dato più significativo del weekend non è però soltanto la vittoria di Fernandez.

È la profondità della prestazione Aprilia.

Primo, secondo e terzo posto.

Tre moto davanti a tutte le altre significa che non siamo di fronte a un exploit isolato di un singolo pilota. La RS-GP ha mostrato competitività attraverso due squadre e tre interpreti diversi.

Fernandez ha dominato.

Martin ha rimontato.

Bezzecchi ha resistito.

Tre gare diverse, stesso risultato per la casa di Noale.

Questo è probabilmente il segnale più interessante in ottica campionato. Una moto capace di essere competitiva in condizioni diverse e con piloti differenti può diventare un fattore determinante nella seconda parte della stagione.

Il risultato di Silverstone rafforza inoltre l’immagine di una Aprilia ormai pienamente inserita nella lotta al vertice.

Il Mondiale cambia volto dopo Silverstone

La classifica piloti esce dal Gran Premio di Gran Bretagna con una situazione particolarmente interessante.

Jorge Martin rimane al comando e porta il suo margine a 31 punti. Marco Bezzecchi sale invece al secondo posto, mentre Marc Marquez scivola al quarto dopo la giornata difficile di Silverstone.

Questo significa che la tripletta Aprilia non è soltanto una fotografia spettacolare del Gran Premio.

Ha conseguenze concrete sulla corsa al titolo.

Martin guadagna terreno grazie al secondo posto, Bezzecchi approfitta del podio per portarsi nella posizione di primo inseguitore e Marc Marquez perde punti preziosi.

Il campionato rimane comunque lungo e ogni Gran Premio può modificare nuovamente gli equilibri. Ma Silverstone consegna una certezza: Aprilia non è più soltanto una presenza competitiva, è diventata uno dei riferimenti del Mondiale.

Una domenica storica per Noale

Per Fernandez sarà soprattutto la giornata del secondo successo in MotoGP.

Per Martin sarà quella di una rimonta trasformata in punti preziosi.

Per Bezzecchi sarà ricordata come una gara di carattere.

Per Aprilia, invece, Silverstone 2026 può diventare una delle domeniche simbolo della propria crescita nella classe regina.

Tre moto sul podio rappresentano il massimo risultato possibile per un costruttore.

E arrivano in un momento delicato della stagione, quando la lotta per il titolo entra nella fase nella quale ogni errore può costare moltissimo.

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha inoltre confermato una tendenza che rende questa stagione particolarmente imprevedibile: la vittoria può finire nelle mani di protagonisti diversi, mentre il campionato continua a cambiare gerarchie gara dopo gara.

Silverstone lancia un messaggio alla MotoGP

La domanda adesso è inevitabile: si tratta di un episodio isolato o dell’inizio di una nuova fase?

La risposta arriverà soltanto nelle prossime gare.

Aprilia ha però ottenuto ciò che ogni costruttore sogna: una vittoria dominante, un secondo posto del leader del campionato e un terzo piazzamento conquistato da un pilota che ha corso nonostante una situazione fisica difficile.

È difficile chiedere una dimostrazione di forza più completa.

Raul Fernandez ha trasformato la delusione della Sprint in un capolavoro domenicale. Jorge Martin ha salvato una gara complicata e ha aumentato il proprio vantaggio iridato. Marco Bezzecchi ha portato a casa un podio che vale oro nella classifica.

Alle loro spalle, Ducati ha vissuto una giornata da dimenticare, con Bagnaia fuori e Marc Marquez soltanto settimo.

Silverstone consegna quindi alla MotoGP un’immagine destinata a rimanere impressa: tre Aprilia davanti a tutti, tre storie differenti e un campionato che, dopo questa domenica, sembra ancora più aperto e imprevedibile.

La stagione è tutt’altro che finita. Ma dopo la tripletta inglese, nessuno può più guardare Aprilia come una semplice outsider.