Animali e ambiente: domenica Super Fra al Talenti Village

🌐 Giornata Mondiale degli Animali, Super Fra, Talenti Village Roma, educazione cinofila, riciclo creativo e attività per bambini: domenica 4 ottobre 2026 il centro di via della Bufalotta ospita una giornata gratuita dedicata al rapporto tra persone, animali e natura, con spettacoli, laboratori, magia e incontri pensati per tutta la famiglia.

Roma si prepara a vivere una domenica nel segno degli animali, della natura e dell’educazione ambientale. Domani, domenica 4 ottobre 2026, il Talenti Village di via della Bufalotta 548 ospiterà “Super Fra e la vera magia: Il Creato ci fa grandi”, un appuntamento gratuito costruito attorno alla Giornata Mondiale degli Animali e pensato soprattutto per bambini, ragazzi e famiglie.

Dalle 11 alle 19, gli spazi del centro commerciale saranno trasformati in un piccolo villaggio dedicato alla relazione con il mondo animale e alla tutela dell’ambiente. Il programma alterna intrattenimento e momenti educativi, con una formula che punta a rendere accessibili anche ai più piccoli temi come rispetto degli animali, sostenibilità, riciclo e cura della natura. L’evento è inoltre aperto agli animali da compagnia.

La data non è casuale. Il 4 ottobre coincide con la Giornata Mondiale degli Animali e con la ricorrenza legata a San Francesco d’Assisi, figura alla quale il progetto si ispira attraverso il personaggio di Super Fra. L’obiettivo dichiarato è trasformare una giornata celebrativa in un’occasione concreta per avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza degli animali e alla responsabilità verso l’ambiente.

Super Fra porta a Roma una giornata dedicata a bambini e famiglie

Il protagonista dell’iniziativa sarà Super Fra, personaggio ispirato alle gesta e alla figura di San Francesco d’Assisi. La sua presenza è pensata come filo conduttore di una manifestazione nella quale il messaggio educativo passa attraverso il gioco, lo spettacolo e la partecipazione diretta.

È proprio questo il tratto distintivo dell’appuntamento al Talenti Village: invece di proporre una semplice animazione per bambini, il programma mette insieme esperienze differenti, con l’idea di far convivere divertimento e sensibilizzazione.

Per i più piccoli, parlare di sostenibilità può essere molto più efficace quando il concetto diventa qualcosa da vedere, costruire o sperimentare. Ecco perché accanto agli spettacoli trovano spazio laboratori manuali, attività dedicate agli animali e momenti nei quali il pubblico può interagire con educatori e performer.

La manifestazione è stata organizzata con la collaborazione di Vitakraft, Lisciani Giochi e Gruppo Satur Passione Casa, che contribuiscono alla realizzazione delle diverse attività previste durante la giornata.

Educazione cinofila: arrivano Maui e Kira

Uno dei momenti più attesi sarà quello dedicato all’educazione cinofila, pensato non soltanto per chi assisterà agli spettacoli, ma anche per le famiglie che arriveranno al Talenti Village insieme al proprio cane.

Saranno presenti gli educatori cinofili Andrea Calì, accompagnato da Maui, cane attore, e Fabrizio Innocenzi con Kira, nell’ambito delle attività dell’associazione Animali in Famiglia.

Il loro intervento permetterà di affrontare il rapporto quotidiano tra persone e animali da compagnia attraverso percorsi e consigli pratici. Il cane, in questa prospettiva, non è soltanto protagonista di una dimostrazione spettacolare: diventa un’occasione per parlare di comportamento, relazione, rispetto e responsabilità.

La presenza di animali e professionisti rende inoltre l’esperienza particolarmente concreta per i bambini. Osservare un cane, capire come comportarsi con lui e imparare a riconoscerne le esigenze sono attività che possono trasformare un messaggio astratto sul rispetto degli animali in una situazione immediatamente comprensibile.

“Racconti e favole del Bosco” tra fantasia e riciclo

La componente creativa sarà affidata anche ai laboratori “Racconti e favole del Bosco”, curati da Lis Team Rock’et.

Il progetto combina narrazione e attività manuali, portando i bambini dentro un immaginario fatto di boschi, animali e natura. A fare da sfondo alle attività ci sarà anche il tema del riciclo, che diventa materia narrativa e creativa.

L’idea è quella di utilizzare la fantasia come strumento per introdurre comportamenti più consapevoli. Il rifiuto può diventare materiale per una nuova creazione; una storia può diventare occasione per parlare del bosco; un gioco può trasformarsi in una piccola lezione sul rapporto con l’ambiente.

È una modalità che attraversa buona parte della manifestazione: insegnare senza trasformare l’insegnamento in una lezione frontale.

La magia diventa un modo per parlare di animali ed ecologia

Anche la magia entra nel programma, ma con un obiettivo preciso. Mago SuperAle sarà protagonista di uno spettacolo dedicato al valore degli animali, alla loro intelligenza e al rispetto che meritano nella vita quotidiana.

La prestidigitazione diventa così un linguaggio capace di catturare l’attenzione dei bambini e, allo stesso tempo, introdurre contenuti legati alla relazione con gli esseri viventi.

Auro Cardillo porterà invece in scena numeri dedicati all’ecologia e al riciclo creativo. Il concetto alla base della performance è semplice: ciò che normalmente viene considerato uno scarto può acquisire una nuova funzione attraverso creatività e riuso.

È una scelta coerente con il tema generale della giornata, nella quale la sostenibilità non viene presentata soltanto come una serie di regole, ma come una possibilità di inventare, trasformare e prendersi cura delle risorse.

Libri, fotografie e face painting: il programma pensa anche ai ricordi

Il percorso non si esaurirà negli spettacoli. Saranno allestiti anche un angolo dedicato ai libri pet, un set fotografico per realizzare ricordi della giornata e postazioni trucco destinate ai bambini.

Il face painting permetterà ai più piccoli di portare sul volto un’immagine ispirata al proprio animale preferito, aggiungendo una dimensione più giocosa alla manifestazione.

Sono attività apparentemente semplici, ma importanti nella costruzione dell’esperienza: il bambino non è soltanto spettatore, bensì parte attiva della giornata.

Il set fotografico, in particolare, punta a trasformare l’evento in un ricordo condivisibile anche fuori dagli spazi del Talenti Village, mentre l’area libri introduce un elemento più tranquillo all’interno di una programmazione ricca di movimento e spettacolo.

Perché il 4 ottobre resta una data simbolica per il rapporto con gli animali

La Giornata Mondiale degli Animali offre lo spunto per affrontare un tema che riguarda ormai non soltanto gli appassionati di animali, ma la società nel suo complesso: come costruire un rapporto più consapevole con gli altri esseri viventi e con l’ambiente che li circonda.

A Roma la stessa giornata sarà accompagnata da altre iniziative dedicate alla natura. Tra queste figura anche un appuntamento del WWF a Villa Sciarra, con attività di cura degli spazi verdi, una lettura animata e un laboratorio di acquerello dedicato all’osservazione della natura.

Il calendario della Capitale mostra quindi una particolare attenzione, nella giornata del 4 ottobre, alla possibilità di collegare educazione, natura e partecipazione.

Nel caso del Talenti Village, la scelta è quella di raggiungere soprattutto il pubblico familiare attraverso un linguaggio immediato: cani, magia, musica, giochi, favole e laboratori diventano strumenti per parlare di responsabilità.

Talenti Village, tutte le informazioni per domenica 4 ottobre

L’appuntamento con “Super Fra e la vera magia: Il Creato ci fa grandi” è fissato per domenica 4 ottobre 2026, dalle 11 alle 19, al Talenti Village di Roma, in via della Bufalotta 548.

L’ingresso è gratuito e la manifestazione è indicata come pet friendly, con la possibilità di partecipare insieme ai propri animali da compagnia.

La formula scelta per questa Giornata Mondiale degli Animali punta dunque su un equilibrio tra spettacolo e consapevolezza. Non soltanto una festa, ma una giornata nella quale il divertimento diventa il punto di partenza per parlare di cura, rispetto e sostenibilità.

In un’epoca nella quale i temi ambientali fanno sempre più parte della quotidianità delle famiglie, portare questi argomenti in uno spazio accessibile e attraverso attività pensate per i bambini significa provare a costruire un linguaggio nuovo: meno teorico, più esperienziale.

E domenica, al Talenti Village, quel linguaggio avrà il volto sorridente di Super Fra, il passo di un cane, la meraviglia di un numero di magia, una storia ambientata nel bosco e la creatività di un oggetto nato dal riciclo. Tutti elementi diversi, uniti da un’idea centrale: prendersi cura del mondo può cominciare anche da una giornata trascorsa insieme, imparando a guardare animali e natura con maggiore attenzione.