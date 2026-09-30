“Astor. Un secolo di tango” tra magie, musica e danza

Il vento, il mare, un porto, una nostalgia. Laddove tutto è partito.

I genitori che partirono dall’Italia in cerca di fortuna e la sua ricerca di una danza capace di dar corpo a una musica che è tradizione e innovazione. A una ricerca tra luoghi e porti, tempi e memorie. A un tango. Unico. Perché è il tango di Astor Piazzolla che ha creato il ‘suo’ tango, il percorso di musica su corpi di un figlio di migranti italiani che appassionatamente ha reinterpretato la tradizione trasformandola in ricerca, sperimentazione e modernità e lasciando che la sua creatività andasse a sbattere contro i pregiudizi dell’Argentina piu tradizionale prima di essere riconosciuta e celebrata in ogni parte del mondo.

Da tutta questa storia nasce ‘Astor. Un secolo di tango’, che dopo 100 recite tra Italia e l’estero, si presenta in una versione originale che attraversa la vita e l’universo artistico del maestro. Creato nel 2021 in occasione del centenario della nascita di Piazzolla, ASTOR racconta storia di vita partendo da un porto, luogo sospeso tra partenze e approdi, tra onde e vento, dove chi parte porta con sé il desiderio di trovare una nuova possibilità di rinascita. È il viaggio compiuto dai genitori di Piazzolla dall’Italia nei primi del Novecento ma anche quello di tutti coloro che nel viaggio cercano una nuova speranza.

Accademia Filarmonica Romana e Teatro Olimpico lo portano in scena da mercoledì 30 settembre al 2 ottobre (ore 20.30), concept di Luciano Carratoni, con la regia dell’argentino Carlos Branca e la coreografia di Valerio Longo, la musica dal vivo di Mario Stefano Pietrodarchi, al bandoneón e alla fisarmonica, la voce narrante di Vincenzo Bocciarelli e la presenza di Leonardo e Cristina Elias, interpreti della tradizione più autentica del tango, insieme agli otto Solisti del Balletto di Roma.

“Astor. Un secolo di tango– racconta il coreografo Valerio Longo– è uno spettacolo di intrecci, di magie tra musica e danza, dove si è voluto percorrere quello che è il valore dell’intreccio musicale di un grande artista come Astor Piazzolla nella sua ricerca di contemporaneità, partendo da una musica profondamente innovativa arrivando poi a un gesto che non è soltanto movimento, ma anche interpretazione. La danza contemporanea va vicino alla danza storica del tango e si contaminano a vicenda, così come la musica di Piazzolla è stata contaminata da tutto ciò che lui viveva”.