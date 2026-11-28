🌐 Dieci rifugiate ucraine hanno concluso un percorso di cucina romana e laziale. Il 28 novembre a Roma la consegna degli attestati e la presentazione del progetto Il gusto dell’accoglienza, che secondo gli organizzatori ha raggiunto 225 beneficiari.

Dieci donne, un percorso professionale concluso

La tradizione gastronomica romana diventa un terreno di formazione per dieci donne rifugiate ucraine. Hanno completato nella capitale un corso dedicato alla cucina di Roma e del Lazio e sabato 28 novembre 2026 riceveranno gli attestati. La consegna è prevista alle 11 alla Scuola Ucraina Prestigio, in via di Montebello 120, durante l’incontro dedicato ai risultati del progetto Il gusto dell’accoglienza.

Il traguardo riguarda competenze acquisite e formazione portata a termine: non l’annuncio di assunzioni già realizzate. L’obiettivo dichiarato è offrire strumenti per l’autonomia personale ed economica e avvicinare le partecipanti al lavoro nella ristorazione. Il corso si inserisce in un intervento più ampio che comprende anche scuola, orientamento ai servizi e attività rivolte alle donne.

Lezioni, esame finale e organizzazione della cucina

Il percorso, intitolato La tradizione culinaria di Roma e del Lazio, si è articolato in 11 giornate, con 42 ore di formazione e quattro di esame finale. Il monte complessivo dichiarato è di 460 ore di partecipazione: una misura che somma le 46 ore previste per ciascuna delle dieci allieve, non la durata di un singolo corso.

Secondo il bilancio degli organizzatori, le partecipanti hanno acquisito competenze tecniche, conoscenze sull’organizzazione della cucina e attestati HACCP. Il programma ha affiancato l’apprendimento della tradizione locale alla valorizzazione della cultura gastronomica ucraina. L’incontro fra le due cucine è indicato dai promotori come una componente del percorso, insieme alla preparazione professionale.

Durante la cerimonia saranno consegnati attestati di merito con specializzazione in cucina romana e crediti formativi, presentati come utili per proseguire la formazione. Il riconoscimento riguarda dunque il cammino appena concluso. Le informazioni diffuse non documentano, invece, contratti di lavoro già sottoscritti dalle partecipanti o un bilancio degli inserimenti occupazionali.

L’italiano appreso anche durante la formazione

Un altro risultato segnalato dai promotori riguarda la lingua. Nel corso delle attività sarebbe migliorata la conoscenza dell’italiano, con una progressiva riduzione della necessità di ricorrere alla mediatrice culturale. È una valutazione riferita dagli organizzatori: nel materiale diffuso non sono riportati test linguistici o livelli certificati prima e dopo le lezioni.

Mariangela Garofalo, presidente di Percorsi di Crescita APS, descrive il progetto come un modo per trasformare l’accoglienza in occasioni di crescita e inclusione. Nella sua dichiarazione mette al centro la valorizzazione delle capacità personali e l’offerta di strumenti per costruire prospettive di vita e di lavoro. L’autonomia è la finalità del progetto, distinta dai risultati formativi già rendicontati.

Il progetto oltre il corso: 225 beneficiari dichiarati

Promossa dall’Associazione Percorsi di Crescita APS, l’iniziativa coinvolge l’Associazione Scuola Ucraina Prestigio a Roma, la Scuola di Cucina TuChef e Creare e Comunicare, con il sostegno di Fondazione Snam ETS. È nata in risposta alla crisi umanitaria provocata dal conflitto in Ucraina e si rivolge in particolare a famiglie monoparentali, donne e minori.

Al 21 novembre 2026 i beneficiari diretti indicati sono 225. Il dato appartiene al monitoraggio comunicato dai promotori e riguarda l’insieme dell’iniziativa, non soltanto le allieve di cucina. I quattro ambiti di intervento comprendono formazione professionale, continuità educativa, accompagnamento ai servizi e valorizzazione delle risorse personali.

Scuola del sabato e sportelli per le famiglie

La componente educativa ha coinvolto 151 bambini e ragazzi fra i sei e i 18 anni attraverso la Scuola Ucraina del Sabato. Il bilancio riporta 27 incontri e 108 ore di attività. Le 1.083 presenze complessive rappresentano le partecipazioni registrate nel corso degli appuntamenti e non altrettanti minori diversi.

Le attività hanno compreso continuità educativa nella lingua madre, sostegno scolastico e apprendimento dell’italiano. Il programma punta ad accompagnare l’inserimento nel sistema scolastico italiano mantenendo il rapporto con la cultura d’origine. È questa la doppia direzione descritta dagli organizzatori per la parte del progetto dedicata ai più giovani.

Gli sportelli di orientamento hanno invece accompagnato 64 adulti, con 27 incontri e 54 ore di apertura. Il supporto ha riguardato l’accesso ai servizi territoriali, le pratiche amministrative e la ricerca di opportunità lavorative. Anche in questo caso i numeri descrivono persone seguite e attività svolte, non posti di lavoro ottenuti.

Il laboratorio femminile e l’appuntamento del 28 novembre

Un laboratorio dedicato all’autonomia femminile ha coinvolto dieci donne in cinque incontri, per 15 ore di attività e 150 ore complessive di partecipazione. A guidarlo sono stati un formatore specializzato in psicologia e un orientatore. Il lavoro si è concentrato sulle competenze personali e relazionali, sulla consapevolezza delle proprie risorse e sulla solidarietà reciproca.

A presentare i risultati saranno Mariangela Garofalo e Milena Rosso, responsabile della direzione scientifica. Il programma prevede i saluti di Luca Colonna, Tetyana Tarasenko, Alessio Guidi e della docente Giuliana Felici. La moderazione è affidata a Claudia Pescatori. Alessandro Zehentner, presidente di Fondazione Snam ETS, risulta invitato: l’invito non equivale a una presenza confermata. A chiusura dell’appuntamento è previsto un buffet dolce e salato preparato dalla Scuola di Cucina TuChef.

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