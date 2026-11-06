Retatrutide sfida Ozempic: i risultati e le cautele

🌐 Retatrutide Ozempic: uno studio clinico segnala un dimagrimento medio superiore ai 20 chili contro circa 9,5. La nuova molecola resta sperimentale e non è acquistabile come terapia approvata.

Ventuno chili persi nello studio, non una promessa per tutti

La nuova frontiera dei trattamenti metabolici porta il nome di retatrutide, una molecola ancora sperimentale che in un confronto clinico diretto con Ozempic ha mostrato risultati importanti in persone con diabete di tipo 2. A 80 settimane, nel trial di fase 3 TRANSCEND-T2D-2, la dose da 12 milligrammi è stata associata a una perdita media di 21,5 chilogrammi, pari al 20,9 per cento del peso iniziale, contro 9,5 chilogrammi, il 9,4 per cento, nel gruppo trattato con semaglutide 2 milligrammi, commercializzata come Ozempic. Per la dose da 9 milligrammi di retatrutide la perdita media è stata di 20,1 chili. Sono numeri rilevanti, ma non autorizzano a promettere a ogni paziente un dimagrimento identico.

I dati sono stati comunicati il 28 ottobre da Eli Lilly, che sviluppa il farmaco. Lo studio ha coinvolto 1.298 adulti con diabete di tipo 2 non adeguatamente controllato dalla terapia di base e ha confrontato direttamente le due opzioni. È un confronto più utile di paragoni fra studi indipendenti, perché i gruppi fanno parte dello stesso protocollo. Resta però importante valutare metodologia, durata, caratteristiche dei partecipanti e analisi statistiche: la notizia riguarda risultati complessivi di un trial, non una certificazione di efficacia individuale.

Anche il controllo glicemico è migliorato in misura diversa. La riduzione media dell’emoglobina glicata, HbA1c, è risultata di 2,2 punti percentuali nei gruppi retatrutide, a fronte di 1,8 con Ozempic. La misura descrive l’andamento della glicemia nel tempo ed è centrale nella gestione del diabete. La differenza va interpretata clinicamente insieme agli effetti indesiderati e agli obiettivi di salute complessivi, non trasformata in una classifica pubblicitaria.

Come funziona la molecola e perché non si trova in farmacia

Retatrutide agisce su tre sistemi ormonali coinvolti nella regolazione del metabolismo: GIP, GLP-1 e glucagone. È questa caratteristica a distinguerla dai trattamenti che utilizzano un solo recettore. La ricerca cerca di combinare un migliore controllo glicemico con una riduzione significativa del peso corporeo, ma un meccanismo innovativo non è di per sé una garanzia di sicurezza né di superiorità in ogni situazione. La risposta ai farmaci varia e dipende da malattie concomitanti, terapie, tollerabilità e condizioni del singolo individuo.

Al 1° novembre 2026 retatrutide non è autorizzata alla commercializzazione dalle autorità regolatorie. Non deve essere presentata come una cura già disponibile o come un prodotto che si possa ordinare online in modo sicuro. L’azienda stessa segnala che si tratta di una molecola oggetto di sperimentazione. Le offerte commerciali che sfruttano il nome del farmaco prima dell’approvazione sollevano problemi seri sulla provenienza, sulla qualità e sul contenuto effettivo delle sostanze proposte.

È inoltre necessario distinguere Ozempic, utilizzato nel confronto alla dose da 2 milligrammi per il diabete, da altri trattamenti a base di semaglutide con indicazioni e dosaggi differenti. Dire che un farmaco ha battuto Ozempic nello studio non significa averlo confrontato con tutte le terapie per l’obesità presenti sul mercato. La differenza tra indicazioni cliniche e dosi autorizzate è fondamentale per non deformare il significato della ricerca.

Il dibattito sui farmaci dimagranti rischia di spostare l’attenzione esclusivamente sulla bilancia. Per la medicina, invece, conta anche il miglioramento della glicemia, della qualità della vita e dei fattori di rischio, così come il mantenimento dei benefici nel tempo. La riduzione media del peso non esprime tutta la variabilità: nello stesso gruppo possono esserci persone che rispondono molto e altre che rispondono meno. Anche nutrizione, attività fisica, assistenza clinica e continuità terapeutica rimangono elementi del percorso. Un’altra cautela riguarda l’accesso: i trattamenti innovativi possono avere costi elevati e condizioni di rimborsabilità diverse. Prima di parlare di rivoluzione disponibile a tutti occorre conoscere decisioni regolatorie, prezzi e criteri di prescrizione. Il progresso scientifico diventa un beneficio sociale soltanto quando supera anche queste barriere.

Effetti collaterali e risultati da confermare

L’altra faccia dei numeri riguarda la tollerabilità. Nello studio sono stati riportati effetti gastrointestinali come diarrea, nausea e vomito. Alla dose più alta di retatrutide, per esempio, le interruzioni del trattamento per eventi avversi sono risultate del 7,9 per cento, contro il 2,7 per cento nel gruppo Ozempic, secondo i dati diffusi dall’azienda. La maggior parte degli eventi segnalati è stata classificata lieve o moderata, ma la scelta terapeutica richiede un bilancio individuale fra benefici e rischi.

Il protocollo, pur randomizzato, è stato condotto in aperto: pazienti e ricercatori conoscevano il trattamento assegnato. La pubblicazione completa dei risultati del confronto deve ancora offrire alla comunità scientifica l’occasione di esaminare tutti i dettagli. Anche il follow-up a lungo termine resta importante per valutare mantenimento della perdita di peso, eventi rari, aderenza e conseguenze sulla salute cardiovascolare e metabolica.

Per chi vive con diabete o obesità, la notizia rappresenta un progresso della ricerca, non un invito a cambiare da solo farmaco. Interrompere una terapia prescritta, sostituirla con prodotti acquistati da canali non autorizzati o inseguire il numero più alto sui social può esporre a rischi concreti. Il percorso corretto passa dal medico, dalle indicazioni regolatorie e dall’analisi delle condizioni personali. La differenza tra una scoperta promettente e una terapia accessibile consiste proprio nelle verifiche che devono ancora essere completate.