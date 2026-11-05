Alzheimer e Parkinson, la pista intestinale sorprende la scienza

🌐 Alzheimer e Parkinson potrebbero avere un legame molto più profondo del previsto con l’intestino. Le nuove ricerche sul microbiota intestinale e sull’asse intestino-cervello stanno aprendo prospettive importanti per comprendere i meccanismi della neurodegenerazione, individuare possibili segnali precoci e studiare nuove terapie. Ma la scienza avverte: il collegamento è sempre più documentato, mentre l’origine intestinale delle malattie resta un’ipotesi da verificare. Alzheimer e Parkinson, il cervello potrebbe non essere il punto di partenza

E se una parte della storia delle malattie neurodegenerative cominciasse lontano dal cervello, tra miliardi di microrganismi che popolano il nostro apparato digerente? È una delle domande più affascinanti della neurologia contemporanea. L’intestino potrebbe contribuire ai processi biologici che favoriscono Alzheimer e Parkinson, attraverso alterazioni del microbiota, segnali infiammatori e complessi meccanismi di comunicazione con il sistema nervoso.

Per decenni la ricerca si è concentrata soprattutto sulle trasformazioni osservate nel cervello: l’accumulo di proteine anomale, il danneggiamento delle cellule nervose e la progressiva perdita delle funzioni cognitive o motorie. Oggi questa prospettiva si sta ampliando. Gli studiosi stanno indagando come l’equilibrio dell’ecosistema intestinale possa influenzare l’infiammazione, il metabolismo e alcuni processi coinvolti nella sopravvivenza dei neuroni.

Il microbiota intestinale e la comunicazione con il cervello

L’intestino ospita una comunità straordinariamente articolata di batteri, virus, funghi e altri microrganismi. Questo ecosistema, chiamato microbiota, partecipa alla digestione, produce sostanze biologicamente attive e interagisce continuamente con il sistema immunitario. Quando la sua composizione cambia in modo sfavorevole si parla di disbiosi, una condizione studiata anche in relazione a numerose patologie neurologiche.

Il collegamento con il cervello prende il nome di asse intestino-cervello, una rete di comunicazione bidirezionale che coinvolge il sistema nervoso, gli ormoni, le difese immunitarie e i prodotti del metabolismo microbico. Un ruolo particolare appartiene al nervo vago, importante via di collegamento tra organi interni e strutture cerebrali. La comunicazione, però, non segue un’unica strada: anche il cervello può modificare la motilità intestinale e le condizioni dell’ambiente digestivo.

Parkinson, i segnali intestinali che possono precedere i tremori

Il Parkinson rappresenta uno dei terreni di ricerca più promettenti. In numerosi pazienti, infatti, la stitichezza e altri disturbi gastrointestinali possono comparire anni prima dei sintomi motori più riconoscibili, come tremore, rigidità e rallentamento dei movimenti. Questa sequenza temporale ha spinto i ricercatori a interrogarsi sulla possibilità che, almeno in alcune forme della malattia, processi patologici precoci coinvolgano anche il sistema nervoso intestinale.

Al centro dell’attenzione si trova l’alfa-sinucleina, una proteina che nel Parkinson può accumularsi in aggregati anomali. Alcuni modelli sperimentali suggeriscono che alterazioni proteiche presenti nell’apparato digerente possano propagarsi lungo circuiti nervosi diretti verso il cervello. La cosiddetta ipotesi dell’origine intestinale del Parkinson è scientificamente rilevante, ma non dimostrata per tutti i pazienti. Esistono inoltre indicazioni compatibili con percorsi differenti di sviluppo della malattia.

Alzheimer, batteri intestinali e infiammazione sotto osservazione

Anche nell’Alzheimer stanno emergendo collegamenti significativi. Una revisione sistematica pubblicata nel marzo 2026, basata su 37 studi, ha individuato alterazioni ricorrenti nelle comunità microbiche intestinali di persone affette dalla malattia. Tra i risultati figurano cambiamenti nella presenza di batteri capaci di produrre sostanze utili all’equilibrio intestinale e un aumento di alcuni gruppi microbici associati a fenomeni infiammatori.

Particolare interesse riguarda gli acidi grassi a catena corta, tra cui il butirrato, prodotti dalla fermentazione delle fibre alimentari. Queste molecole contribuiscono alla salute dell’ambiente intestinale e partecipano alla regolazione di importanti funzioni metaboliche e immunitarie. Le ricerche stanno valutando se le loro alterazioni possano influenzare indirettamente i processi neuroinfiammatori coinvolti nel deterioramento cognitivo.

Resta però una distinzione decisiva: osservare differenze nel microbiota dei pazienti non significa dimostrare che siano i batteri a causare l’Alzheimer. Le variazioni potrebbero essere una componente dei meccanismi patologici, una conseguenza della malattia o il risultato di fattori concomitanti, come alimentazione, farmaci, età e condizioni generali di salute.

Diagnosi precoce, le nuove possibilità offerte dall’intestino

Una delle prospettive più interessanti riguarda l’identificazione di biomarcatori, cioè caratteristiche biologiche misurabili che possano contribuire a riconoscere una malattia o seguirne l’evoluzione. Gli studiosi analizzano la composizione del microbiota, i metaboliti prodotti dai microrganismi e alcune possibili firme biologiche associate al deterioramento neurologico.

L’obiettivo è comprendere se questi segnali possano affiancare gli strumenti diagnostici già disponibili. Non esiste tuttavia un esame del microbiota intestinale clinicamente validato per diagnosticare da solo Alzheimer o Parkinson. Le differenze tra popolazioni studiate, metodologie di laboratorio e caratteristiche individuali rendono ancora difficile identificare indicatori sufficientemente affidabili per l’impiego generalizzato.

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