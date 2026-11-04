Infarto, uomini e donne non corrono gli stessi rischi

🌐 Le malattie cardiovascolari non colpiscono uomini e donne con le stesse modalità né necessariamente alla stessa età. Una ricerca basata su oltre 5.100 partecipanti seguiti per più di trent’anni ha rilevato che gli uomini raggiungono determinate soglie di incidenza cardiovascolare sensibilmente prima delle donne. Ma attenzione: il rischio femminile rimane elevato, soprattutto con l’avanzare dell’età, e persistono importanti differenze nella diagnosi e nella prevenzione.

Il cuore non invecchia allo stesso modo

La medicina cardiovascolare sta dedicando crescente attenzione alle differenze biologiche e cliniche fra uomini e donne.

Per molto tempo, una parte importante delle conoscenze sulla prevenzione delle malattie cardiache è stata costruita attraverso studi nei quali la popolazione maschile aveva una presenza predominante.

Oggi nuove ricerche invitano a riconsiderare il modo in cui viene misurato e comunicato il rischio.

Un’analisi dello studio statunitense CARDIA ha esaminato l’evoluzione delle malattie cardiovascolari in un gruppo di adulti arruolati quando avevano fra 18 e 30 anni.

I partecipanti sono stati seguiti per un periodo estremamente lungo, consentendo ai ricercatori di osservare come il rischio cambi durante l’età adulta.

I risultati evidenziano differenze significative fra i sessi.

Sette anni di differenza nella comparsa del rischio

Lo studio ha coinvolto 5.112 persone, con un’età media iniziale di circa 25 anni.

Il periodo mediano di osservazione è stato superiore a 34 anni.

I ricercatori hanno valutato l’incidenza delle malattie cardiovascolari premature, considerando differenti categorie di eventi.

Uno dei risultati più importanti riguarda il momento in cui uomini e donne raggiungono una determinata incidenza cumulativa.

Gli uomini hanno raggiunto il 5% di incidenza cardiovascolare intorno ai 50,5 anni.

Per le donne, la stessa soglia è stata raggiunta mediamente a 57,5 anni.

La differenza è quindi di circa sette anni.

Questo non significa che ogni uomo svilupperà una malattia cardiaca sette anni prima di una donna.

Il dato descrive un andamento statistico osservato nella popolazione dello studio.

Le coronarie mostrano il divario maggiore

Un risultato ancora più marcato riguarda la malattia coronarica.

Gli uomini hanno raggiunto il 2% di incidenza circa dieci anni prima delle donne.

La differenza suggerisce che i processi che conducono a determinate patologie cardiache possano svilupparsi con tempi differenti.

Ma non tutti gli eventi cardiovascolari hanno seguito lo stesso andamento.

Per l’ictus, lo studio non ha rilevato una differenza statisticamente significativa nell’incidenza fra i due sessi.

Anche per alcune altre categorie di eventi, il quadro è risultato meno uniforme.

Parlare genericamente di rischio cardiovascolare senza distinguere le patologie può quindi risultare fuorviante.

Le donne non sono protette dalle malattie cardiache

Uno degli errori più pericolosi consiste nell’interpretare la comparsa mediamente più tardiva di alcuni eventi come una protezione assoluta del sesso femminile.

Le malattie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di morte anche fra le donne.

Con l’invecchiamento, numerosi fattori possono modificare il profilo di rischio.

Le trasformazioni ormonali associate alla menopausa, l’ipertensione, il diabete e le alterazioni metaboliche richiedono una valutazione attenta.

Anche la storia ostetrica può fornire informazioni importanti.

Complicazioni come preeclampsia e diabete gestazionale sono associate a un maggiore rischio cardiovascolare futuro.

Per questo la prevenzione femminile non dovrebbe cominciare soltanto dopo la menopausa.

Sintomi diversi e diagnosi da non ritardare

La percezione pubblica dell’infarto è spesso legata all’immagine di un dolore toracico improvviso e molto intenso.

Il dolore o fastidio al petto rimane un sintomo importante in entrambi i sessi.

Tuttavia, le donne possono presentare anche manifestazioni come nausea, affaticamento insolito, respiro corto e dolore in altre zone del corpo.

Questi sintomi possono essere meno immediatamente riconosciuti come segnali di un problema cardiaco.

Non significa che esista una sintomatologia completamente separata per uomini e donne.

Significa che il quadro clinico può essere più articolato.

In presenza di sintomi compatibili con un’emergenza cardiaca, è necessario richiedere immediatamente assistenza sanitaria.

La pressione arteriosa e le differenze biologiche

Anche il rapporto fra pressione arteriosa e rischio cardiovascolare è oggetto di studi specifici.

Una ricerca pubblicata nel 2026 sull’American Journal of Hypertension, basata su oltre 420.000 partecipanti della UK Biobank, ha rilevato alcune differenze nelle associazioni statistiche fra pressione sistolica ed eventi cardiovascolari.

Gli autori hanno però concluso che i risultati non giustificano, da soli, l’introduzione di soglie diagnostiche dell’ipertensione più basse per tutte le donne.

È un esempio importante della necessità di interpretare correttamente gli studi.

La presenza di differenze biologiche non implica automaticamente che debbano essere adottati criteri terapeutici differenti.

Le decisioni cliniche devono dipendere da evidenze sufficienti e dal rischio complessivo del singolo paziente.

La prevenzione deve iniziare prima

Le differenze osservate dallo studio CARDIA indicano che i fattori di rischio possono cominciare a produrre effetti rilevanti già durante l’età adulta.

Il fumo, l’ipertensione, le alterazioni del colesterolo, il diabete e la sedentarietà contribuiscono al rischio cardiovascolare.

Per questo la prevenzione non dovrebbe essere considerata un problema esclusivo delle persone anziane.

L’attività fisica regolare, un’alimentazione equilibrata e il controllo dei principali parametri metabolici rappresentano strumenti importanti.

Il loro valore riguarda uomini e donne, pur con la necessità di valutazioni personalizzate.

Una medicina più attenta alle differenze

I risultati delle ricerche recenti mostrano che una medicina realmente personalizzata deve tenere conto di numerosi elementi.

Il sesso biologico può influenzare l’incidenza e le caratteristiche delle patologie, ma non esaurisce la valutazione del rischio.

Età, condizioni cliniche, abitudini, fattori genetici e storia personale rimangono fondamentali.

La ricerca sulle differenze fra uomini e donne non dovrebbe diventare una competizione su chi sia più vulnerabile.

L’obiettivo è riconoscere il rischio giusto, nella persona giusta e nel momento giusto.

Una prevenzione efficace deve evitare due errori opposti: sottovalutare la maggiore precocità di alcune malattie negli uomini e considerare le donne relativamente immuni ai problemi cardiaci.

Il cuore di uomini e donne non segue sempre lo stesso calendario, ma in entrambi i casi la prevenzione può fare la differenza.

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