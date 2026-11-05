Aspergillus, la muffa che respiriamo e sfida i farmaci

Aspergillus, il fungo invisibile nell’aria

🌐 Aspergillus, una muffa diffusissima nell’ambiente, è al centro di una crescente preoccupazione sanitaria per la comparsa di ceppi resistenti ai farmaci antifungini. Nei Paesi Bassi, la resistenza di Aspergillus fumigatus agli azoli rappresenta un problema per il trattamento delle infezioni più gravi. Il rischio riguarda soprattutto persone immunodepresse, pazienti oncologici e trapiantati, mentre nella maggior parte delle persone sane l’inalazione delle spore non provoca malattie.

Aspergillus, il fungo invisibile presente nell’aria quotidiana

È presente nel terreno, nella polvere, nei materiali vegetali e in molti ambienti che frequentiamo ogni giorno. L’Aspergillus è un genere di funghi microscopici estremamente diffuso, capace di produrre spore che si disperdono nell’aria.

Entrare in contatto con queste particelle è normale. Le spore possono essere inalate durante attività comuni come camminare in un giardino, lavorare vicino a materiali organici o attraversare ambienti polverosi.

Per la grande maggioranza delle persone, questo contatto non comporta conseguenze importanti. Il sistema immunitario è normalmente in grado di controllare ed eliminare le spore inalate.

La situazione cambia quando le difese dell’organismo sono profondamente compromesse. In alcune persone vulnerabili, Aspergillus può causare infezioni polmonari e, nei casi più gravi, coinvolgere altri organi.

L’attenzione sanitaria si concentra in particolare su Aspergillus fumigatus, una delle specie maggiormente associate alle forme invasive della malattia.

Perché Aspergillus fumigatus può raggiungere i polmoni

Le dimensioni microscopiche delle spore

Una delle caratteristiche che rendono Aspergillus fumigatus importante dal punto di vista medico riguarda le dimensioni delle sue spore.

I conidi, le particelle riproduttive del fungo, sono sufficientemente piccoli da raggiungere le parti profonde delle vie respiratorie, compresi gli alveoli polmonari.

Questa capacità non significa che ogni inalazione provochi un’infezione.

La malattia dipende dall’interazione tra fungo, quantità di esposizione e condizioni immunitarie della persona.

La specie possiede inoltre una notevole capacità di tollerare temperature elevate, caratteristica che ne favorisce la sopravvivenza e la crescita in determinati ambienti.

Quando l’organismo non riesce a contenere l’infezione, il fungo può sviluppare strutture filamentose capaci di invadere i tessuti.

Nelle forme invasive, le conseguenze possono diventare particolarmente gravi e richiedere interventi diagnostici e terapeutici tempestivi.

Chi rischia di più: pazienti oncologici e trapiantati

Le persone maggiormente vulnerabili comprendono pazienti sottoposti a trattamenti che riducono profondamente le difese immunitarie.

Tra queste condizioni figurano alcune malattie ematologiche, le terapie oncologiche intensive, i trapianti e i trattamenti immunosoppressivi.

Anche l’impiego prolungato di corticosteroidi ad alte dosi può aumentare il rischio in determinate circostanze cliniche.

Un elemento particolarmente importante riguarda la neutropenia, cioè la riduzione dei neutrofili, globuli bianchi fondamentali nella difesa contro numerose infezioni.

Nei reparti di oncoematologia, specialmente quando vengono assistiti bambini o pazienti estremamente fragili, la qualità dell’aria e il controllo delle polveri assumono quindi un ruolo essenziale.

Il caso dei Paesi Bassi: funghi resistenti agli antifungini

Perché alcuni trattamenti diventano meno efficaci

Il problema sanitario emerso nei Paesi Bassi riguarda la comparsa e la diffusione di ceppi di Aspergillus fumigatus resistenti agli azoli, una famiglia di farmaci impiegata nel trattamento delle infezioni fungine.

La resistenza può rendere più difficile individuare terapie efficaci e richiedere strategie alternative.

In alcune rilevazioni olandesi sono state osservate percentuali di resistenza intorno al 20%, ma questo valore non deve essere interpretato come la probabilità che una persona qualsiasi sviluppi un’infezione resistente.

Si riferisce infatti a specifici campioni e contesti di sorveglianza.

La diffusione della resistenza costituisce un problema clinico perché le infezioni invasive interessano spesso persone già in condizioni di salute molto delicate.

La resistenza agli antifungini non rende automaticamente il fungo più contagioso, ma può limitarne le possibilità di trattamento quando provoca una malattia.

Agricoltura e fungicidi: il possibile collegamento

Una delle questioni scientifiche più studiate riguarda il rapporto tra i fungicidi impiegati nell’ambiente e la selezione di ceppi resistenti.

Alcuni prodotti utilizzati per proteggere le colture appartengono a famiglie chimiche che agiscono su bersagli biologici simili a quelli dei farmaci antifungini usati nell’uomo.

Quando un fungo viene esposto a determinate sostanze, possono essere favorite varianti capaci di sopravvivere al trattamento.

Studi condotti nei Paesi Bassi hanno individuato ceppi resistenti in materiali come scarti di bulbi floreali, residui vegetali e depositi di legno triturato.

I ricercatori hanno rilevato meccanismi genetici di resistenza presenti anche in campioni clinici.

Il fenomeno è complesso e non può essere attribuito automaticamente a un unico fattore agricolo: clima, gestione dei materiali organici e caratteristiche ambientali possono contribuire alla sua distribuzione.

Aspergillosi, quali sintomi possono comparire

Le manifestazioni dell’aspergillosi dipendono dal tipo di malattia e dalle condizioni del paziente.

In alcune persone con patologie respiratorie preesistenti possono manifestarsi forme allergiche oppure infezioni croniche.

Nelle forme invasive possono comparire febbre persistente, tosse, difficoltà respiratoria e dolore toracico, ma i sintomi non sono specifici e possono essere associati anche ad altre patologie.

La diagnosi richiede quindi esami clinici e di laboratorio, eventualmente accompagnati da tomografia computerizzata del torace e analisi microbiologiche.

In determinate condizioni vengono utilizzati marcatori diagnostici come il galattomannano, una componente della parete del fungo che può essere ricercata nei campioni biologici.

La scelta degli accertamenti spetta agli specialisti, soprattutto quando si tratta di pazienti ad alto rischio.

Prevenzione negli ospedali: filtri e controllo delle polveri

La protezione degli ambienti assistenziali è particolarmente importante nei reparti destinati a persone gravemente immunodepresse.

Tra le misure utilizzate figurano sistemi di filtrazione dell’aria ad alta efficienza, controllo dell’umidità, manutenzione degli impianti e limitazione della diffusione delle polveri durante i lavori edilizi.

I cantieri ospedalieri rappresentano un contesto che richiede attenzione specifica, poiché demolizioni e movimentazione dei materiali possono liberare grandi quantità di particelle.

La prevenzione non consiste nell’eliminare ogni spora dall’ambiente, obiettivo generalmente irrealistico, ma nel ridurre l’esposizione delle persone più vulnerabili.

Come si cura l’aspergillosi e perché serve la diagnosi precoce

Le forme invasive vengono trattate con farmaci antifungini selezionati sulla base del quadro clinico e, quando necessario, dei test di sensibilità.

Tra i medicinali utilizzati figurano voriconazolo e isavuconazolo, mentre altri farmaci possono trovare impiego nella prevenzione di determinate infezioni nei pazienti ad alto rischio o in trattamenti alternativi.

La presenza di resistenza agli azoli rende ancora più importante identificare correttamente il microrganismo e valutare la risposta terapeutica.

L’aspergillosi invasiva può provocare complicazioni molto gravi, soprattutto nei pazienti con difese immunitarie profondamente compromesse.

L’Aspergillus non si trasmette normalmente da una persona all’altra: l’esposizione avviene principalmente attraverso l’inalazione di spore ambientali.

Nei Paesi Bassi, la sorveglianza della resistenza agli antifungini ha documentato il problema dei ceppi di Aspergillus fumigatus meno sensibili agli azoli, mentre le ricerche ambientali hanno identificato specifici materiali vegetali e siti di accumulo nei quali possono essere selezionate varianti resistenti.

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