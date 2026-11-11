Sinner sceglie Norman, Cahill saluta e gli lascia campo libero

🌐 Sinner prepara il passaggio da Cahill a Norman: il tecnico australiano elogia il successore, mentre Jannik difende la continuità del metodo. Lo svedese affiancherà Vagnozzi da dicembre.

Cahill apre la strada a Norman

Darren Cahill saluta Jannik Sinner e promuove il suo successore: Magnus Norman. Nel passaggio che cambierà una delle figure di riferimento dello staff azzurro, il tecnico australiano sceglie parole di fiducia e indica anche un confine preciso: il nuovo allenatore dovrà poter lavorare liberamente, costruendo il proprio rapporto con il giocatore. Le dichiarazioni sono arrivate il 10 novembre a Milano, durante l’evento “Be Like Sinner”, quattro giorni dopo l’annuncio ufficiale dell’avvicendamento.

Non si tratta dunque di un’ipotesi di mercato. Norman entrerà nel gruppo tecnico all’inizio di dicembre 2026, accanto a Simone Vagnozzi, mentre la collaborazione con Cahill si concluderà al termine della stagione. Sono due scadenze distinte, entrambe contenute nell’annuncio dello staff: il nuovo assetto comincerà a prendere forma già nella preparazione della prossima annata, senza sostituire l’intera squadra che ha accompagnato Sinner ai vertici.

Il giudizio che risale al 2013

Per spiegare la propria stima, Cahill ha richiamato un messaggio pubblicato sui social il lontano 11 ottobre 2013. Già allora attribuiva a Norman la capacità di migliorare ogni giocatore seguito. A Milano ha ribadito quella valutazione, presentando lo svedese come un allenatore di grande qualità e dicendosi convinto che potrà fare un ottimo lavoro anche con Jannik. È un giudizio professionale del tecnico uscente, non una garanzia sui risultati della futura collaborazione.

Cahill ha inoltre precisato che la scelta è stata compiuta direttamente da Sinner. Il suo sostegno non equivale quindi alla rivendicazione di una nomina decisa dall’esterno: il protagonista dell’indicazione è il giocatore. L’australiano intende lasciare spazio alla nuova relazione, senza interferenze. Nel suo intervento, la fiducia verso Norman e la volontà di non condizionarne il lavoro sono state espresse insieme, come due aspetti dello stesso passaggio di consegne.

Sinner vuole continuità, non una rivoluzione

La spiegazione di Sinner parte proprio dal metodo. Il tennista considera Norman una figura simile a Cahill e sottolinea la sua disponibilità ad accettare il modo in cui il gruppo sta già lavorando. “Non cambieremo metodo”, ha detto. L’obiettivo dichiarato non è azzerare quanto costruito, ma aggiungere qualcosa anno dopo anno. Sono parole che definiscono l’impostazione scelta da Jannik, senza anticipare interventi specifici sui colpi, sulla tattica o sulla preparazione.

Nello stesso incontro Sinner ha distinto questo avvicendamento dalla separazione da Riccardo Piatti. In quel caso, ha ricordato, erano cambiati l’intero team e il modo di guardare al tennis; ora il riferimento è invece la continuità. La permanenza di Vagnozzi è un elemento concreto del nuovo organigramma. Norman lavorerà al suo fianco: non è stato annunciato come unico responsabile di una struttura completamente rinnovata.

Il legame personale oltre la separazione

La componente umana occupa uno spazio importante nel racconto del congedo. Sinner ha spiegato che gli mancherà soprattutto il rapporto personale con Cahill, diventato per lui “quasi un secondo papà”. Ha descritto una separazione serena e ha aggiunto che l’australiano resterà tra i suoi contatti, qualcuno da poter chiamare. Il termine della collaborazione tecnica, nelle parole del giocatore, non coincide con la cancellazione della relazione costruita negli anni.

Cahill, da parte sua, ha espresso orgoglio per il cammino condiviso e ha escluso rimpianti nel bilancio sportivo. Ha ricordato anche i momenti difficili, ai quali attribuisce un ruolo nella crescita del gruppo. Il tono del suo intervento è quello di un allenatore soddisfatto del percorso compiuto: ha spiegato che, all’inizio del rapporto, avrebbe accettato volentieri di arrivare ai risultati poi ottenuti insieme a Jannik.

La curiosità di Jannik e il peso della squadra

Tra le qualità di Sinner, Cahill ha scelto di evidenziare la curiosità: la tendenza a porre domande e a usare le risposte per crescere come atleta e come persona. Ha descritto un giocatore disposto a impegnarsi e a dare fiducia alla squadra, precisando però che quella fiducia va conquistata. Nel suo ritratto, il miglioramento non dipende soltanto dalle indicazioni ricevute, ma dalla disponibilità di Jannik a cercarle e a metterle a frutto.

Per rappresentare la distribuzione dei meriti, il tecnico ha attribuito al giocatore il 99% del lavoro e allo staff l’1% restante. È un’immagine usata da Cahill, non una misurazione: serve a ribadire che in campo decide il tennista, mentre allenatori, fisioterapisti e manager offrono un contributo che può essere decisivo. Il riconoscimento della centralità dell’atleta accompagna quindi, nel suo discorso, quello del valore delle persone che lavorano intorno a lui.

L’esperienza che Norman porta nello staff

Norman arriva con un curriculum già consolidato. Ha allenato Stan Wawrinka, Robin Söderling e Thomas Johansson. Con Wawrinka ha conquistato tredici titoli nelle prime cinque stagioni della collaborazione, compresi tre Slam in tre anni consecutivi: Australian Open 2014, Roland Garros 2015 e US Open 2016. Sono precedenti che documentano la sua esperienza ai massimi livelli, pur senza permettere di prevedere come si svilupperà il lavoro con un giocatore diverso.

Per Sinner si chiude invece una collaborazione iniziata nel 2022 e accompagnata da cinque titoli del Grande Slam, due ATP Finals e dalla vittoria in tutti e nove i diversi Masters 1000. Il nuovo tecnico eredita dunque un percorso già ricco di risultati, non un progetto da avviare. Nel 2016 Norman ha ricevuto il primo premio ATP di allenatore dell’anno, assegnato attraverso il voto dei colleghi.

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