🌐 Il caso di Pietralata e le parole di Roberto Trujillo sui costi del Cytotron: una disponibilità dichiarata dopo la morte della famiglia, non un aiuto già offerto. Restano distinti il bilancio delle spese, le prove sul trattamento e la ricostruzione giudiziaria.

La dichiarazione dopo la morte della famiglia

«Se avessi saputo dei loro problemi economici, avremmo trovato insieme un modo per affrontare i costi della terapia». È la dichiarazione attribuita a Roberto Trujillo, dirigente di NeuroCytonix a Monterrey, in Messico, dopo la morte di Bianca e dei suoi genitori a Pietralata. Le parole, riguardano una disponibilità ipotetica: non documentano uno sconto proposto alla famiglia mentre la bambina era in trattamento.

Trujillo ha riferito di avere appreso la notizia attraverso l’interprete che seguiva i rapporti con i pazienti italiani, ricordando la bambina e i genitori. Il riferimento alle difficoltà economiche è arrivato dunque dopo la tragedia. Nella sua dichiarazione il medico ha sostenuto che, conoscendo quei problemi, avrebbe cercato con loro una soluzione per sostenere il costo del trattamento.

Il ritrovamento a Pietralata e i punti ancora incerti

Luca Abbasciano, Valentina Pambianco e la figlia Bianca, di cinque anni, sono stati trovati morti il 31 agosto 2026 nell’abitazione di via dell’Antracite, nel quartiere romano di Pietralata. L’allarme era stato dato dai familiari, che non riuscivano a contattarli. I vigili del fuoco avevano aperto la porta; nell’appartamento era stato trovato senza vita anche il cane della famiglia.

La Procura di Roma e i carabinieri hanno lavorato sull’ipotesi di omicidio-suicidio. Tra gli elementi acquisiti figuravano lettere indirizzate ai familiari, diverse delle quali con le firme di entrambi i genitori. Il loro contenuto è stato esaminato per ricostruire le condizioni della coppia e le ultime ore: non sostituisce però gli accertamenti sulla dinamica delle morti.

I primi risultati delle autopsie, resi noti a settembre, non consentivano di attribuire con certezza tutti gli spari a un’unica persona. Erano stati indicati come necessari ulteriori esami balistici e tossicologici. Nelle fonti consultate fino al 12 novembre non è emerso un successivo esito definitivo che permetta di presentare come accertata una specifica sequenza delle azioni.

I viaggi in Messico e le cifre da non confondere

Bianca aveva una grave disabilità dalla nascita. Le ricostruzioni disponibili riferiscono di tre viaggi in Messico: due per trattamenti con cellule staminali e uno per il Cytotron. L’ultimo soggiorno viene collocato tra novembre 2025 e gennaio 2026. Si tratta quindi di percorsi differenti, che non vanno riuniti indistintamente sotto il nome di un solo dispositivo o di un’unica procedura.

Anche sul prezzo serve precisione. Il costo riportato per il Cytotron è di circa 40mila dollari per ciclo, oltre a viaggio e soggiorno: non per ogni singola seduta. È una cifra indicativa riferita nelle ricostruzioni, non il rendiconto delle somme effettivamente pagate dalla famiglia. La dichiarazione del medico non contiene un importo alternativo né una percentuale di riduzione.

La situazione finanziaria della coppia è entrata negli accertamenti, insieme ai conti correnti e alle spese affrontate all’estero. Il totale di 300mila euro circolato nelle prime ricostruzioni non può essere trattato come un bilancio definitivamente verificato. Né gli esborsi, da soli, dimostrano un rapporto causale tra le difficoltà economiche e la morte della famiglia: questo collegamento resta distinto dai dati sulle cure.

Che cosa sostiene NeuroCytonix sul trattamento

Il nome Cytotron ricorre nella cronaca del caso; l’azienda presenta la propria applicazione neurologica come NeuroCytotron. Secondo la descrizione pubblicata da NeuroCytonix, il protocollo utilizza radiofrequenze a bassa energia e campi magnetici. L’obiettivo dichiarato è studiarne la capacità di sostenere la rigenerazione e il funzionamento del sistema nervoso: una finalità di ricerca non equivale, di per sé, a un risultato clinico dimostrato.

Nelle proprie informazioni per i pazienti, la stessa società precisa che il meccanismo esatto d’azione è ancora sotto indagine. Descrive inoltre come preliminari alcune osservazioni ottenute attraverso immagini cerebrali e afferma che sono necessari ulteriori approfondimenti. È una distinzione importante rispetto alle formule promozionali sulla riparazione del cervello: quelle osservazioni vengono presentate dall’azienda, non costituiscono una verifica indipendente dei benefici per Bianca.

NeuroCytonix riferisce di avere avviato nel 2019 uno studio randomizzato sulla paralisi cerebrale, con confronto tra trattamento e placebo. Spiega di avere valutato sicurezza, rigidità muscolare, qualità della vita e caratteristiche dei circuiti nervosi. La presenza di una sperimentazione documenta un’attività di ricerca; non autorizza a trasformare gli obiettivi dello studio in una promessa di guarigione per ciascun paziente.

Autorizzazioni e protocollo: le precisazioni attuali

Va aggiornata anche la descrizione dello stato autorizzativo. Nei propri termini di servizio NeuroCytonix dichiara che il protocollo ha ottenuto l’approvazione dell’autorità messicana COFEPRIS per la paralisi cerebrale. Nello stesso documento specifica che non è approvato dalla Food and Drug Administration statunitense. L’autorizzazione messicana è qui riportata come dichiarazione dell’azienda: nella verifica non è stato acquisito il relativo provvedimento dell’autorità.

Non è quindi corretto sovrapporre automaticamente le condizioni regolatorie di Paesi diversi, né presentare la frase sui costi come prova dell’efficacia del dispositivo. La società distingue inoltre la paralisi cerebrale dagli altri impieghi, che nei propri termini definisce ancora sperimentali in Messico. Nelle informazioni sul protocollo indica una sessione di un’ora al giorno per 28 giorni, presso il centro clinico di Monterrey.

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