🌐 Perez Hilton è tornato con i familiari dopo il ricovero seguito a una crisi durante una diretta TikTok. L’aggiornamento descrive il passaggio alle cure ambulatoriali intensive, non la fine del percorso terapeutico.

Il ricovero risale ad agosto: l’ultimo aggiornamento

Perez Hilton è tornato con la famiglia, ma continua a ricevere assistenza per la salute mentale. È questo lo sviluppo più recente dopo l’emergenza avvenuta durante una diretta TikTok e il successivo ricovero. Il blogger americano, 48 anni, ha completato una fase del trattamento e prosegue ora con un programma ambulatoriale intensivo, secondo quanto comunicato dai suoi familiari il 18 novembre 2026.

La data è importante per ricostruire correttamente la vicenda: il ricovero iniziale è del 4 agosto 2026, non di questi giorni. L’aggiornamento disponibile al 23 novembre racconta dunque un passaggio successivo nel percorso di recupero, a oltre tre mesi dall’intervento dei soccorritori nella sua abitazione nell’area di Miami. Non è l’annuncio di una nuova emergenza durante una trasmissione social.

Nel messaggio di novembre, i familiari descrivono progressi incoraggianti e un ritorno graduale alla quotidianità. Il rientro con i propri cari non viene presentato come una guarigione definitiva: terapie e sostegno psicologico continuano. La comunicazione mantiene un tono prudente e non indica quando Hilton potrà raccontare personalmente quanto accaduto o riprendere pienamente la propria attività pubblica.

La diretta TikTok e l’arrivo dei soccorsi

La sera del 4 agosto, l’ufficio dello sceriffo di Miami-Dade ricevette diverse chiamate relative a una persona che stava mostrando comportamenti autolesivi sui social. Gli agenti raggiunsero una casa nel quartiere di Westchester. La vicenda venne collegata a Hilton e il successivo ricovero fu confermato anche dalla sua famiglia, che chiese rispetto per la sua riservatezza.

Nella prima ricostruzione delle autorità, gli agenti parlarono con i parenti presenti e accertarono che l’uomo era solo all’interno dell’abitazione. L’intervento puntò a ridurre la tensione e a mantenere possibilità di comunicazione. Il trasferimento in un ospedale locale fu effettuato dal Miami-Dade Fire Rescue; sul posto intervennero anche figure specializzate nel sostegno alle persone in crisi e alle famiglie.

Il giorno successivo, familiari e collaboratori confermarono che Hilton stava ricevendo cure mediche e che la priorità era il suo benessere. Anche il suo agente, Dante Rusciolelli, precisò di non avere ulteriori informazioni confermate da condividere. Queste comunicazioni non contenevano una diagnosi specifica: descrivevano la necessità di assistenza, senza fornire una spiegazione clinica completa dell’episodio.

La rimozione del video e la risposta della piattaforma

La trasmissione fu rimossa da TikTok. In una spiegazione diffusa il 5 agosto, un portavoce della piattaforma dichiarò che i sistemi automatici avevano segnalato il contenuto nel giro di pochi minuti, indirizzandolo alla revisione umana. Secondo la società, un errore nella moderazione aveva però ritardato l’interruzione della diretta, durata complessivamente circa quindici minuti.

TikTok dichiarò inoltre di avere avvertito le forze dell’ordine e di avere disattivato l’account perché i contenuti violavano le regole della comunità sull’autolesionismo. La spiegazione sul ritardo resta la versione fornita dall’azienda. In un chiarimento successivo, la piattaforma riferì anche difficoltà tecniche incontrate dal moderatore nel tentativo di rimuovere la trasmissione.

Dall’ospedale alle successive fasi di assistenza

Dopo il ricovero ospedaliero, il percorso di Hilton è proseguito in una struttura di trattamento residenziale. L’aggiornamento familiare del 3 novembre ha poi ricostruito un ulteriore passaggio: in ottobre il blogger era entrato in un programma di ricovero parziale, indicato con la sigla inglese PHP, mentre soggiornava in un alloggio assistito. Continuava quindi a ricevere cure e supporto per la salute mentale.

In quella fase aveva potuto incontrare i familiari durante visite autorizzate. Tra gli appuntamenti ricordati dai suoi cari figurava una serata per il settantatreesimo compleanno della madre, trascorsa insieme ai bambini. Il messaggio del 3 novembre non fissava ancora una data certa per il ritorno a casa: la famiglia esprimeva speranza, ma chiedeva soprattutto tempo e sostegno per il recupero.

Il comunicato del 18 novembre ha annunciato il completamento di quella fase e il ritorno con la famiglia. Il nuovo programma, indicato come IOP, consente di proseguire terapie e assistenza mentre Hilton riprende gradualmente la vita quotidiana. È cambiata la modalità delle cure, non è stata annunciata la loro interruzione: una distinzione essenziale per leggere l’aggiornamento senza attribuirgli significati ulteriori.

Gli incontri con i figli e la prudenza dei familiari

Nelle settimane precedenti all’ultimo annuncio, Hilton aveva trascorso diversi fine settimana con la madre e i figli. I familiari hanno raccontato quanto questi incontri fossero stati importanti dopo mesi difficili. Hanno anche espresso il desiderio di passare insieme il periodo del Ringraziamento, privilegiando tranquillità e tempo condiviso, senza presentare il rientro come un immediato ritorno alla precedente routine.

Perez Hilton, nome pubblico di Mario Lavandeira, è diventato noto negli anni Duemila attraverso il suo blog dedicato alle celebrità. Gli aggiornamenti sulla sua salute sono stati affidati a familiari e collaboratori. Nell’ultima comunicazione, questi hanno lasciato aperta la possibilità che sia lui stesso a parlare ai lettori quando si sentirà pronto, senza indicare un appuntamento né annunciare una nuova diretta.

Il messaggio del 18 novembre descrive il recupero come un percorso affrontato giorno per giorno. Non contiene una data di conclusione del trattamento o un calendario per la ripresa degli impegni professionali. Secondo la famiglia, Hilton continua a ricevere terapia e sostegno per la salute mentale attraverso il programma ambulatoriale intensivo.

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