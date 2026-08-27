Vittorio Frescobaldi, il marchese che portò il vino toscano nel mondo

🌐 Vittorio Frescobaldi è morto a 97 anni: dalla storica famiglia fiorentina alle sfide con i grandi produttori internazionali, il marchese ha trasformato una tradizione secolare in un modello moderno, contribuendo a portare Brunello, Chianti e gli altri grandi vini toscani sulle tavole di tutto il mondo.

La Toscana perde uno degli uomini che più hanno contribuito a cambiare il destino del suo vino. Vittorio Frescobaldi è morto a Firenze all’età di 97 anni, al termine di una vita interamente intrecciata con la terra, l’impresa e quella tradizione familiare che da oltre sette secoli lega il nome Frescobaldi alla viticoltura.

Non era soltanto un erede di una delle più antiche famiglie del vino italiano. Vittorio Frescobaldi è stato soprattutto un interprete del cambiamento: l’uomo che ha capito che la tradizione, per sopravvivere, doveva uscire dai confini della Toscana senza perdere la propria identità.

È questa la sua eredità più importante.

Nato a Firenze nel 1928, appartenente alla trentunesima generazione dei Frescobaldi, aveva trasformato insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo una storica realtà agricola in un’impresa vitivinicola capace di confrontarsi con i mercati internazionali. Nel 1977 era stato nominato Cavaliere del Lavoro, riconoscimento arrivato dopo una lunga attività nel settore agricolo e vitivinicolo.

La sua scomparsa chiude una stagione irripetibile del vino italiano: quella in cui alcune grandi famiglie toscane hanno smesso di considerare il vino soltanto come espressione di un territorio e hanno iniziato a costruire veri marchi internazionali.

Vittorio Frescobaldi, una vita dentro la storia del vino toscano

Il legame della famiglia Frescobaldi con il vino affonda le proprie radici nel Medioevo. Nel corso dei secoli le bottiglie della casata fiorentina erano arrivate alle corti europee, alla corte inglese e presso grandi famiglie italiane.

Vittorio si trovò quindi davanti a un patrimonio straordinario, ma anche a una responsabilità enorme.

Dopo la laurea in Agraria a Firenze nel 1953, entrò sempre più profondamente nell’attività di famiglia. La sua generazione avrebbe dovuto affrontare un settore destinato a cambiare rapidamente, con nuovi consumatori, nuovi mercati e una concorrenza internazionale sempre più forte.

La scelta di Frescobaldi fu quella di non vivere la tradizione come un vincolo.

Al contrario, la tradizione diventò la base sulla quale costruire una nuova strategia.

Territorio, qualità e internazionalizzazione divennero le tre direttrici di un percorso che avrebbe modificato profondamente il volto dell’azienda.

La svolta: non un solo vino, ma una Toscana da raccontare

Uno degli aspetti più moderni della visione di Vittorio Frescobaldi fu la scelta di valorizzare le differenze tra le tenute.

Non creare un prodotto indistinto con un unico marchio dominante, ma raccontare la Toscana attraverso le sue molte anime.

Il Chianti, il Pomino, il territorio di Montalcino, la Maremma: ogni zona poteva esprimere caratteristiche proprie e diventare parte di una geografia del vino più ampia.

È una filosofia che oggi può sembrare quasi naturale, ma che nella seconda metà del Novecento rappresentava una scelta imprenditoriale tutt’altro che scontata.

Sotto la guida della famiglia, le proprietà vennero progressivamente organizzate e modernizzate, con investimenti nelle vigne, nelle cantine e nella struttura commerciale. Il risultato fu una realtà sempre più articolata, nella quale la dimensione internazionale non cancellava l’origine toscana, ma la rendeva il principale elemento distintivo.

Quella impostazione avrebbe avuto un peso enorme nella crescita della reputazione internazionale del vino toscano.

Da Montalcino al Brunello: l’ingresso di CastelGiocondo

Tra le tappe più importanti della sua carriera c’è sicuramente Montalcino.

Nel 1989 la famiglia Frescobaldi entrò nel patrimonio di Tenuta CastelGiocondo, rafforzando la propria presenza in uno dei territori più prestigiosi dell’enologia italiana.

Il Brunello di Montalcino rappresentava una sfida perfetta: un vino profondamente legato al territorio, ma già destinato a diventare una delle grandi icone mondiali dell’Italia enologica.

La presenza a Montalcino consentì alla famiglia di ampliare ulteriormente il proprio racconto della Toscana, aggiungendo al mosaico storico delle tenute una delle denominazioni più prestigiose del Paese.

Il nome Frescobaldi sarebbe così finito associato non a una singola denominazione, ma a un’intera mappa vitivinicola regionale.

L’incontro con Robert Mondavi che cambiò le regole

Ma è probabilmente l’incontro con Robert Mondavi a rappresentare meglio lo spirito di Vittorio Frescobaldi.

Negli anni Novanta il mondo del vino stava diventando sempre più globale. La California si affermava come nuova potenza enologica e produttori come Mondavi avevano sviluppato una mentalità profondamente internazionale.

Frescobaldi comprese che quella nuova realtà non doveva essere necessariamente considerata una minaccia.

Poteva diventare un’occasione.

Nel 1995 nacque la collaborazione con Robert Mondavi che portò alla creazione di Luce della Vite a Montalcino. Era un progetto simbolico: due mondi diversi, la tradizione toscana e la moderna viticoltura californiana, si incontravano proprio nel cuore di uno dei territori più prestigiosi d’Italia.

Non era soltanto una partnership commerciale.

Era l’idea che un vino potesse essere profondamente italiano e contemporaneamente parlare al mondo.

Questa intuizione avrebbe accompagnato buona parte della successiva evoluzione dell’enologia toscana.

Il marchese che guardava alla California senza perdere Firenze

La modernità di Frescobaldi sta proprio in questa apparente contraddizione.

Da una parte c’era una famiglia con una storia che affondava le radici nel Trecento. Dall’altra un imprenditore che guardava con attenzione ai mercati, alle strategie commerciali e ai nuovi protagonisti internazionali.

La sua visione era sintetizzata da un principio molto semplice: per diventare globali bisognava rimanere toscani e italiani.

Non era necessario imitare Bordeaux, Napa Valley o altre grandi regioni del vino.

La forza stava nel raccontare meglio ciò che già esisteva.

È stata questa impostazione a contribuire alla trasformazione del vino toscano in un prodotto capace di competere sul piano internazionale senza rinunciare alla propria identità.

Chianti, Pomino, Pinot Nero: la forza della diversità

La storia di Frescobaldi non può essere ridotta al Brunello.

Il suo percorso attraversa molte delle anime della viticoltura toscana.

Dal Chianti al Pomino, dal Vin Santo al Pinot Nero, fino ai grandi rossi di Montalcino e alle successive esperienze in altri territori, la strategia è stata quella di costruire una famiglia di vini capaci di rappresentare ambienti differenti.

È un’impostazione che ha avuto anche un effetto culturale.

La Toscana ha smesso progressivamente di essere percepita soltanto come terra del Chianti per diventare una regione con una straordinaria varietà di suoli, microclimi, vitigni e tradizioni produttive.

Frescobaldi ha contribuito a rendere questa complessità comprensibile anche a un consumatore straniero.

La modernizzazione di un’azienda nata nel Medioevo

La vera impresa di Vittorio Frescobaldi è forse stata proprio questa: modernizzare senza spezzare la continuità.

Un’azienda con sette secoli di storia avrebbe potuto rimanere prigioniera del proprio passato.

È accaduto il contrario.

Le tenute sono diventate il cuore di un’organizzazione moderna. La produzione è stata sviluppata mantenendo le peculiarità dei singoli territori. La distribuzione internazionale ha ampliato progressivamente il pubblico.

La famiglia ha costruito così un modello nel quale il prestigio storico non era un punto d’arrivo, ma una risorsa da utilizzare per affrontare il futuro.

Anche per questo la figura di Vittorio Frescobaldi viene ricordata come quella di un patriarca capace di pensare da imprenditore moderno.

L’onorificenza di Cavaliere del Lavoro

Nel 1977 arrivò uno dei riconoscimenti più importanti della sua lunga carriera: la nomina a Cavaliere del Lavoro.

L’onorificenza rappresentò il riconoscimento istituzionale di un percorso nel quale agricoltura e impresa erano rimaste strettamente legate.

Per Frescobaldi il vino non era soltanto un prodotto commerciale.

Era il risultato di un rapporto complesso tra terra, lavoro, cultura e identità.

Ed è proprio questa visione che avrebbe continuato a guidare la crescita dell’azienda anche dopo il passaggio delle responsabilità alla generazione successiva.

Il passaggio al figlio Lamberto

Vittorio Frescobaldi aveva da tempo lasciato la gestione operativa dell’azienda al figlio Lamberto, mantenendo comunque un ruolo di riferimento nella famiglia e nel mondo del vino.

Il passaggio generazionale è stato parte integrante della sua filosofia imprenditoriale.

Non bastava costruire un’azienda forte per una generazione. Bisognava creare le condizioni perché potesse continuare a crescere anche dopo.

Lamberto Frescobaldi ha raccolto questa eredità e oggi guida la famiglia in una fase completamente diversa del mercato, caratterizzata da nuove sfide: cambiamento climatico, evoluzione dei consumi, sostenibilità, nuovi mercati e trasformazioni nella distribuzione del vino.

Il passaggio di testimone, quindi, non rappresenta una cesura.

È la prosecuzione di una storia familiare lunga sette secoli.

La morte di Vittorio Frescobaldi e il ricordo del mondo del vino

La notizia della scomparsa ha suscitato il cordoglio dell’intero comparto vitivinicolo italiano.

Consorzi, istituzioni e organizzazioni del settore hanno ricordato un uomo considerato protagonista di una fase decisiva per la Toscana: quella nella quale i suoi vini hanno conquistato una reputazione sempre più forte fuori dai confini nazionali.

Non è soltanto il nome di un imprenditore a scomparire.

Con Vittorio Frescobaldi si chiude idealmente una generazione di grandi produttori italiani che nel secondo dopoguerra ha contribuito a trasformare il vino da prodotto prevalentemente agricolo a espressione di eccellenza, cultura e lusso italiano.

Un’eredità che resta in ogni bottiglia

Ci sono imprenditori la cui eredità può essere misurata attraverso bilanci, aziende e numeri.

Quella di Vittorio Frescobaldi si misura anche in modo diverso: nei paesaggi vitati, nelle cantine, nelle denominazioni e nelle bottiglie che hanno contribuito a costruire l’immagine della Toscana nel mondo.

La sua generazione ha avuto il merito di capire che l’internazionalizzazione non significava necessariamente perdere le proprie radici.

Anzi.

Più il mercato diventava globale, più diventava importante spiegare da dove arrivasse quel vino, quale fosse il territorio, quale storia ci fosse dietro una bottiglia.

È probabilmente questa la lezione che resta più attuale.

Vittorio Frescobaldi ha portato la Toscana nel mondo senza portarla via dalla Toscana.

A 97 anni, il marchese lascia una famiglia, un’azienda e un patrimonio enologico destinati a continuare il percorso. Ma lascia soprattutto l’esempio di un’epoca nella quale tradizione e innovazione hanno smesso di essere avversarie.

E proprio dall’incontro tra queste due parole è nato uno dei più grandi racconti del vino italiano contemporaneo.