🌐 Ornella Vanoni Toquinho: Per i 50 anni di La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria arrivano dieci inediti dalle sessioni con Toquinho e Vinícius.

L’album del 1976 riemerge dai nastri

Cinquant’anni dopo la pubblicazione, La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria torna in un’edizione arricchita che riporta alla luce dieci registrazioni inedite. Il progetto ricostruisce il dialogo fra Ornella Vanoni, il chitarrista brasiliano Toquinho e il poeta e autore Vinícius de Moraes, protagonisti di un incontro artistico entrato nella storia della musica italiana. Il nuovo materiale non comprende soltanto brani rimasti nei cassetti: ci sono duetti, frammenti parlati e momenti di studio che consentono di percepire la relazione umana e professionale alla base del disco. Non è un album nuovo, ma un archivio che si apre.

L’uscita del 13 novembre

La riedizione è annunciata per il 13 novembre, in digitale e in tiratura limitata su doppio CD e doppio vinile. Accanto all’album originale rimasterizzato viene pubblicato un secondo capitolo dedicato alle registrazioni recuperate dalle sessioni romane. La presenza di formati fisici risponde a una caratteristica di questo repertorio: molti ascoltatori lo associano ancora all’esperienza dell’album ascoltato dall’inizio alla fine. La rimasterizzazione mira a restituire qualità sonora alle incisioni storiche, mentre il materiale supplementare chiarisce come fosse nato un equilibrio musicale insolito per il mercato italiano di metà anni Settanta.

Le canzoni ritrovate e le voci in studio

Fra i titoli recuperati figurano L’apprendista poeta, interpretata da Vanoni insieme a Vinícius de Moraes, e A felicidade, brano centrale dell’immaginario brasiliano. La scoperta più significativa non riguarda soltanto le esecuzioni compiute: le conversazioni e le tracce non destinate originariamente al pubblico documentano il processo creativo. In uno studio di registrazione, i musicisti provano un attacco, modificano un accento, cercano l’intesa e spesso lasciano registrate osservazioni spontanee. Questi dettagli trasformano l’ascolto in un’esperienza più ravvicinata, ma richiedono anche una cura editoriale capace di rispettare l’integrità delle fonti sonore.

L’incontro fra canzone italiana e Brasile

Il disco originale contribuì a rendere familiare in Italia la sensibilità della bossa nova, attraverso l’interpretazione di una cantante che arrivava da una tradizione teatrale e melodica molto diversa. Toquinho portava la chitarra, il ritmo e un linguaggio armonico riconoscibile; Vinícius aggiungeva poesia, racconto e una particolare leggerezza, spesso attraversata dalla malinconia. Vanoni non imitò semplicemente un modello straniero: adattò quella scrittura alla propria voce, conservando una cadenza italiana. La qualità del progetto sta proprio nella tensione fra due culture musicali che non rinunciano ai loro caratteri specifici.

Il ruolo decisivo degli archivi

La pubblicazione di nastri ritrovati richiede un lavoro che va oltre la digitalizzazione. Occorre identificare le registrazioni, confrontarle con le versioni note, stabilire la loro collocazione e verificare quali materiali possano essere presentati come effettivamente inediti. Anche il ripristino tecnico pone questioni delicate: ridurre fruscii e difetti senza cancellare la grana originale delle voci e degli strumenti. La riedizione curata da Nar International assegna a questi documenti una nuova funzione culturale, rendendoli disponibili a persone che non avevano alcuna possibilità di ascoltarli durante i cinquant’anni trascorsi dalla prima uscita.

Milano celebra una collaborazione storica

Il cinquantenario viene ricordato anche il 16 novembre alla Fabbrica del Vapore, durante la Milano Music Week, con una serata gratuita intitolata Ornella não tem fim. L’appuntamento riporta l’attenzione sulla portata di una collaborazione che ha superato i confini linguistici e generazionali. La scelta di affiancare una nuova edizione discografica a un evento pubblico evidenzia due modi diversi di trasmettere un patrimonio: l’ascolto individuale dei nastri e il confronto collettivo con le persone che riconoscono in quelle canzoni un tratto della propria formazione musicale.

La registrazione come testimonianza

Un’incisione può raccontare più della versione definitiva di un brano. Gli scambi fra i protagonisti mostrano esitazioni, intuizioni e il lavoro necessario a raggiungere un’esecuzione apparentemente spontanea. Nel repertorio di Vanoni, questa spontaneità era anche frutto di una tecnica interpretativa precisa: scegliere il peso delle parole, trattenere una frase o anticipare una pausa. Nelle sessioni con Toquinho e Vinícius, il rapporto fra voce e chitarra rendeva visibile proprio quel gioco di misure. Gli inediti consentono di osservare passaggi normalmente nascosti al pubblico.

Un disco da ascoltare sotto una luce diversa

La nuova edizione offre due percorsi distinti. Il primo rimette a disposizione l’album così come fu concepito nel 1976, preservandone la sequenza e l’unità narrativa. Il secondo apre le porte del laboratorio artistico e permette di avvicinarsi alle scelte che lo resero possibile. La differenza è sostanziale: i materiali aggiuntivi non sostituiscono il disco originale e non ne modificano la storia, ma ampliano il contesto di ascolto. Le dieci registrazioni recuperate fanno emergere voci, emozioni e dettagli che fino a oggi erano rimasti custoditi nei nastri.

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