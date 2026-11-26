🌐 Nel caso Orlandi gli accertamenti del RIS indicano un profilo mai emerso prima, collegabile a una telefonata anonima alla famiglia. L’identità resta sconosciuta e il possibile coinvolgimento deve essere verificato.

Una telefonata torna al centro dell’indagine

Una chiamata anonima arrivata alla famiglia pochi giorni dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi è al centro del nuovo sviluppo investigativo emerso il 24 novembre 2026. Gli accertamenti tecnici dei carabinieri del RIS di Roma hanno indirizzato gli inquirenti verso un profilo che, secondo le informazioni disponibili, non era mai comparso prima nei diversi filoni dell’inchiesta. L’identità della persona resta sconosciuta: la novità riguarda dunque una traccia da approfondire, non un autore identificato.

Il passaggio è significativo perché riporta l’attenzione sui contatti ricevuti dalla famiglia nell’immediatezza della sparizione. Ma il perimetro della notizia rimane preciso: gli investigatori stanno cercando di attribuire una telefonata e di verificare l’eventuale coinvolgimento del suo autore. Non è stata dimostrata una responsabilità nella scomparsa della ragazza, né gli elementi resi noti consentono di ricostruire che cosa le sia accaduto.

Gli elementi del RIS e le verifiche ancora aperte

Gli approfondimenti scientifici avrebbero prodotto elementi convergenti riferiti a un profilo specifico. È questo il dato attorno al quale proseguono le verifiche. Non sono stati divulgati dettagli sufficienti per descrivere il procedimento tecnico utilizzato, i parametri esaminati o il grado di compatibilità riscontrato. Sarebbe quindi improprio trasformare il risultato degli accertamenti in un riconoscimento certo oppure attribuirgli percentuali di affidabilità che non risultano pubblicate.

Le attività sono condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia della Procura capitolina. L’obiettivo indicato è raccogliere ulteriori elementi per chiarire l’effettivo coinvolgimento della persona ignota e verificare eventuali rapporti con altri soggetti comparsi, a vario titolo, nelle indagini. Anche questi possibili collegamenti restano un tema di accertamento, non una rete di relazioni già dimostrata.

Resta da distinguere soprattutto l’attribuzione della chiamata dal significato che quella comunicazione potrebbe avere nella vicenda. Stabilire chi abbia telefonato non equivale, da solo, a stabilire che cosa sapesse o quale ruolo avesse. Le informazioni disponibili non permettono inoltre di associare il nuovo profilo a uno specifico nome o soprannome dei telefonisti già conosciuti. Presentarlo come una figura identificata aggiungerebbe alla notizia una certezza che oggi manca.

Il punto di partenza resta il 22 giugno 1983

Emanuela Orlandi aveva 15 anni quando scomparve a Roma il 22 giugno 1983, dopo essere uscita dalla scuola di musica che frequentava nel centro della città. Era cittadina vaticana e figlia di un dipendente del Vaticano. A distanza di 43 anni, la ricerca della verità passa ancora attraverso la rilettura di materiali e testimonianze legati a quei giorni, mentre la sua sorte rimane senza una risposta accertata.

La telefonata ora esaminata appartiene proprio alla fase immediatamente successiva alla scomparsa: sarebbe arrivata a casa Orlandi pochi giorni dopo. Nelle informazioni diffuse sul nuovo accertamento non viene precisata una data esatta della comunicazione. Questo limite impedisce di sovrapporla automaticamente a una delle chiamate già ricostruite pubblicamente nel corso degli anni, o di attribuirle contenuti che non sono stati indicati.

Il fascicolo vaticano e i documenti inviati a Roma

Il nuovo sviluppo si inserisce in una vicenda sulla quale sono tornate a lavorare più istituzioni. Il 9 gennaio 2023 fu annunciata l’apertura di un fascicolo da parte del promotore di giustizia vaticano Alessandro Diddi. La decisione venne confermata dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, anche in relazione alle richieste presentate dalla famiglia in diverse sedi.

Il successivo 22 giugno, l’Ufficio del promotore di giustizia comunicò di avere raccolto le evidenze reperibili nelle strutture del Vaticano e della Santa Sede, cercando riscontri anche attraverso colloqui con persone responsabili di alcuni uffici all’epoca dei fatti. Dopo l’esame del materiale, la documentazione relativa alle piste ritenute meritevoli di approfondimento era stata trasmessa alla Procura di Roma. Si tratta di un precedente documentato: non prova, di per sé, un collegamento con l’attuale traccia telefonica.

Le voci dei telefonisti anche nei lavori parlamentari

Un altro ambito di approfondimento è quello della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, istituita dalla legge 4 dicembre 2023, numero 202, entrata in vigore il 6 gennaio 2024. Tra i suoi compiti figurano la ricostruzione delle due scomparse e l’esame del materiale acquisito attraverso le precedenti inchieste giudiziarie e giornalistiche.

La legge assegna inoltre alla Commissione la verifica di fatti, atti e condotte che possano avere ostacolato o ritardato la ricostruzione della verità, insieme all’analisi delle criticità incontrate nell’accertamento delle responsabilità. Il lavoro parlamentare va tenuto distinto dagli accertamenti giudiziari oggi riferiti al RIS: la presenza dello stesso argomento, quello delle telefonate, non basta a stabilire una continuità tra singole attività o risultati.

Il 12 novembre 2026 la Commissione ha ascoltato Daniela Marzari, compagna di scuola di Emanuela al Convitto nazionale Vittorio Emanuele II, e l’ingegner Marco Salvatore Arcuri. Il resoconto parlamentare presenta Arcuri come autore di una perizia fonica sulle voci dei telefonisti del caso Orlandi, comparate con quella di Marco Accetti.

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