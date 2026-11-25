🌐 La memoria delle cellule adipose può contribuire al recupero del peso. Gli studi distinguono le tracce osservate nell’uomo dai meccanismi dimostrati nei topi, senza indicare ancora una cura capace di cancellarle.

Il dimagrimento non azzera ogni traccia

Il peso diminuisce, ma alcune cellule conservano una traccia della precedente condizione di obesità. È una delle piste biologiche che aiutano a comprendere perché mantenere il dimagrimento possa essere difficile. Non significa che recuperare i chili sia inevitabile: indica che il tessuto adiposo può continuare a funzionare diversamente anche dopo una perdita di peso. Il punto non è soltanto quanto grasso rimane, ma quali istruzioni molecolari restano attive nelle cellule che lo immagazzinano.

La ricerca che ha portato questa memoria al centro dell’attenzione è stata pubblicata il 18 novembre 2024, dal gruppo del Politecnico federale di Zurigo guidato da Ferdinand von Meyenn, con Laura Hinte e Daniel Castellano-Castillo. Non si tratta dunque di un annuncio di oggi. Gli studi successivi hanno ampliato il quadro, mostrando sia cambiamenti persistenti sia processi di recupero: due risultati che vanno letti insieme, senza trasformare la memoria cellulare in una condanna.

Che cosa significa memoria epigenetica

La parola memoria descrive una persistenza biologica, non un ricordo cosciente. L’epigenetica riguarda i sistemi che regolano l’attività dei geni senza cambiare la sequenza del DNA. Condizioni ambientali, alimentazione e stato metabolico possono modificare questi meccanismi. Alcuni segnali possono rimanere anche quando lo stimolo iniziale viene meno: è questo il senso dell’impronta cercata dai ricercatori nelle cellule adipose dopo il dimagrimento. La sequenza genetica e il modo in cui viene utilizzata non sono la stessa cosa.

Negli esperimenti del gruppo di Zurigo, le cellule adipose dei topi conservavano modificazioni epigenetiche associate alla precedente obesità. Quando gli animali venivano nuovamente esposti a un’alimentazione ricca di grassi, il peso risaliva più rapidamente. Il risultato identifica un possibile meccanismo dell’effetto yo-yo, ma non dimostra che ogni recupero ponderale abbia questa sola origine. La risposta osservata dipendeva anche dal nuovo stimolo alimentare introdotto nell’esperimento.

Nell’uomo le prove hanno un confine preciso

Per la parte umana, i ricercatori hanno analizzato tessuto adiposo prima e due anni dopo un intervento bariatrico, confrontandolo con campioni di persone che non avevano avuto obesità. Erano inclusi pazienti con una riduzione dell’indice di massa corporea di almeno il 25%. Nonostante il dimagrimento, alcune alterazioni dell’attività dei geni restavano riconoscibili. L’analisi dei singoli nuclei cellulari permetteva di distinguere le risposte di popolazioni diverse all’interno dello stesso tessuto.

Qui passa la distinzione decisiva: nell’uomo sono state osservate soprattutto tracce trascrizionali persistenti, mentre nei topi è stata approfondita la componente epigenetica. Una traccia nell’attività dei geni non equivale, da sola, alla dimostrazione che quella persona riprenderà peso. Lo studio offre una spiegazione biologica plausibile e dati sperimentali coerenti, non un test capace di prevedere il destino individuale dopo una dieta o un intervento.

Il tessuto recupera, ma non tutto allo stesso modo

Un lavoro pubblicato il 9 luglio 2025, firmato da Antonio Miranda e colleghi, ha esaminato il rimodellamento del tessuto adiposo umano attraverso un atlante di 171.247 cellule provenienti da 70 persone. Il dimagrimento risultava associato alla riduzione dell’ingrossamento degli adipociti e a una marcata regressione di segnali di senescenza cellulare. Il tessuto, quindi, non rimaneva semplicemente bloccato nella condizione precedente: mostrava cambiamenti compatibili con un recupero delle sue funzioni metaboliche.

Il comparto immunitario raccontava però una storia meno completa. Dopo la perdita di peso diminuiva l’infiltrazione dei macrofagi, cellule coinvolte nella risposta infiammatoria, ma la loro attivazione non tornava interamente allo stato di riferimento. Gli autori indicavano questa persistenza come una possibile predisposizione a successive alterazioni metaboliche e al recupero ponderale. Miglioramento e memoria possono dunque coesistere: la presenza dell’una non cancella i benefici dell’altro, né li rende soltanto apparenti.

La pista dell’asprosina studiata nel 2026

Un ulteriore tassello è arrivato l’11 agosto 2026 da un gruppo di ricerca statunitense. Il lavoro ha individuato un circuito che collega il segnale TGF-β1 all’attivazione del gene Fbn1 negli adipociti e alla produzione di asprosina, un ormone che stimola l’appetito. Negli esperimenti, una breve esposizione al segnale lasciava una configurazione persistente della cromatina, la struttura che organizza il DNA, mantenendo elevata la produzione dell’ormone anche dopo la normalizzazione dello stimolo iniziale.

Nei topi esposti a questo segnale, il successivo passaggio a una dieta ricca di grassi accelerava l’aumento di peso. Il blocco sperimentale dell’asprosina aboliva quell’effetto nelle condizioni studiate. È un’indicazione interessante per individuare bersagli terapeutici, ma non dimostra l’efficacia di una cura nell’uomo. Interrompere un circuito in un modello animale e ottenere un trattamento utilizzabile nei pazienti sono passaggi diversi, che questi risultati non consentono di sovrapporre.

Le osservazioni più recenti dopo la chirurgia

Fra i contributi più recenti verificati, uno studio del 16 ottobre 2026 ha analizzato l’espressione genica del tessuto adiposo in 42 donne con obesità grave sottoposte a chirurgia metabolico-bariatrica e in 15 donne senza obesità. L’obiettivo era seguire i cambiamenti nei processi legati al metabolismo dei lipidi, all’infiammazione e alla gestione dell’RNA, distinguendo inoltre il grasso sottocutaneo da quello viscerale.

I risultati descrivono una reversibilità parziale delle alterazioni, non un azzeramento uniforme. Nel tessuto sottocutaneo, dopo l’intervento, si osservavano il ripristino dell’espressione di geni legati alla formazione e alla funzione degli adipociti e la riduzione di segnali infiammatori. Alcuni profili di espressione relativi al metabolismo lipidico e alla risposta allo stress rimanevano però differenti rispetto a quelli dei controlli senza obesità.

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