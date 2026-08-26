Nonna Pia, dalla Ciociaria agli Usa: la nonna che conquista il web

🌐 Nonna Pia è diventata uno dei volti più riconoscibili della cucina italiana sui social: milioni di persone seguono le sue ricette su TikTok e Instagram. Ma dietro il successo digitale c’è una storia di emigrazione, famiglia e tradizioni ciociare arrivate negli Stati Uniti.

C’è un’Italia che non ha bisogno di grandi ristoranti, chef stellati o ricette complicate per conquistare il mondo. È l’Italia della cucina di casa, delle mani infarinate, del sugo preparato lentamente e di quelle ricette che passano da una generazione all’altra quasi senza bisogno di essere scritte.

È questa l’Italia raccontata da Nonna Pia, diventata negli ultimi anni una vera protagonista del web internazionale.

Il suo volto, la sua cucina e il suo modo semplice di preparare i piatti della tradizione hanno conquistato milioni di persone. Il suo profilo TikTok conta oggi oltre 4 milioni di follower, mentre i suoi video continuano a raccogliere centinaia di migliaia, e in alcuni casi milioni, di visualizzazioni.

Ma la parte più affascinante della storia è che il successo è arrivato quando Pia aveva già attraversato gran parte della propria vita.

Non è nata influencer.

Non ha costruito la propria popolarità inseguendo i meccanismi della rete.

È diventata una star mostrando semplicemente ciò che aveva fatto per decenni: cucinare per la famiglia.

Chi è Nonna Pia, dalla Ciociaria all’America

Dietro il nome con cui milioni di utenti la conoscono c’è Pia Quaglieri, nata ad Arpino nel 1937, nel cuore della Ciociaria.

La sua storia personale appartiene a quella grande vicenda dell’emigrazione italiana che nel Novecento ha portato milioni di persone oltre l’Atlantico.

Nel 1955, quando aveva appena 18 anni, Pia lasciò la Ciociaria e si trasferì negli Stati Uniti insieme ad Antonio, anch’egli originario del Frusinate. Lì avrebbe costruito la propria famiglia e una nuova vita, portando però con sé una parte fondamentale del mondo lasciato in Italia: i sapori, le abitudini e il modo di stare insieme attorno alla tavola.

Quella memoria gastronomica, conservata per decenni all’interno della famiglia, sarebbe diventata molto tempo dopo il cuore della sua popolarità.

È un dettaglio che rende la parabola di Nonna Pia particolarmente significativa.

La sua storia non parte da un set televisivo.

Parte da una cucina familiare americana nella quale sopravviveva un pezzo di Ciociaria.

Il successo arriva con un video quasi per caso

La trasformazione di Pia in fenomeno social è legata soprattutto al nipote Antonio, che ha iniziato a filmarla mentre cucinava.

Uno dei primi video mostrava Nonna Pia alle prese con una semplice lista della spesa. Un contenuto apparentemente ordinario, lontanissimo dalle produzioni studiate per diventare virali.

Eppure il pubblico reagì immediatamente.

Il filmato raggiunse rapidamente numeri sorprendenti e convinse il nipote a continuare a raccontare quella nonna italiana che, senza rendersene conto, aveva qualcosa che il pubblico digitale cercava.

Autenticità.

Non c’erano effetti speciali.

Non c’erano scenografie costruite.

Non c’era la ricerca ossessiva della perfezione.

C’era una donna anziana che faceva quello che aveva sempre fatto.

E proprio questa normalità si è rivelata straordinaria sul web.

Perché i video di Nonna Pia sono diventati virali

La forza dei contenuti di Nonna Pia sta soprattutto nella loro immediatezza.

I video mostrano pasta, pane, sughi, carne, verdure e dolci, ma il cibo è soltanto una parte della storia.

A catturare l’attenzione è soprattutto il gesto.

Impastare.

Tagliare.

Mescolare.

Preparare il sugo.

Stendere la pasta.

Friggere.

Sono azioni semplici, ripetute migliaia di volte nelle cucine di tutto il mondo, ma che attraverso il linguaggio dei social diventano quasi una forma di racconto.

Un video dedicato al pane fatto in casa, pubblicato nel 2022, ha superato i 20 milioni di visualizzazioni, secondo le informazioni biografiche disponibili sulla creator.

Altri filmati hanno raggiunto numeri altrettanto significativi.

Un video dedicato alla preparazione del pane fresco, per esempio, ha accumulato oltre 46 milioni di visualizzazioni e più di 5 milioni di “mi piace” secondo i dati disponibili sul profilo TikTok.

Il risultato è sorprendente soprattutto per un motivo: Nonna Pia non deve inventare un personaggio.

Il personaggio è già lì.

La cucina italiana diventa una lingua globale

La popolarità di Nonna Pia dimostra qualcosa che va oltre il fenomeno individuale.

La cucina italiana è uno dei linguaggi culturali più facilmente esportabili al mondo.

Non serve conoscere perfettamente l’italiano per capire cosa sta succedendo quando una nonna prepara un piatto di pasta.

Il gesto è universale.

Il cibo supera le barriere linguistiche e permette a persone che vivono dall’altra parte del mondo di riconoscersi in qualcosa di familiare.

È anche per questo che i video di Nonna Pia funzionano particolarmente bene su TikTok e Instagram.

Un utente americano può guardare la preparazione di un sugo senza comprendere ogni parola.

Un ragazzo asiatico può seguire la lavorazione della pasta.

Una famiglia italiana emigrata decenni fa può ritrovare invece un frammento della propria memoria.

Da Arpino agli Stati Uniti, il filo della memoria

La vicenda di Pia Quaglieri può essere letta anche come una storia di identità.

Quando lasciò Arpino nel 1955 aveva 18 anni.

Aveva davanti una vita completamente nuova e un oceano tra sé e il luogo nel quale era cresciuta.

Ma l’emigrazione non significa necessariamente cancellare ciò che si è lasciato alle spalle.

Spesso significa portarlo con sé in forme nuove.

Nel caso di Nonna Pia, quella memoria è passata attraverso la cucina.

Le ricette diventano così una sorta di archivio familiare.

Un modo per ricordare da dove si viene.

Un modo per trasmettere qualcosa ai figli e ai nipoti.

E, oggi, un modo per raccontare quella stessa storia a milioni di sconosciuti.

La cucina diventa quindi una forma di memoria molto concreta: non soltanto raccontata, ma impastata, cotta e condivisa.

Il segreto non è la ricetta perfetta

Il successo di Nonna Pia arriva in un momento nel quale i social sono pieni di ricette.

Ogni giorno vengono pubblicati migliaia di video dedicati alla cucina.

Chef, food creator, nutrizionisti, ristoranti e influencer competono per attirare l’attenzione del pubblico.

In questo ambiente, la sua forza sta proprio nel non sembrare una concorrente.

Non propone necessariamente la versione più sofisticata di un piatto.

Propone quella che ha imparato e preparato per tutta la vita.

E questa differenza conta.

Il pubblico non guarda soltanto per imparare una ricetta. Guarda per vedere Nonna Pia.

Il suo modo di cucinare è diventato riconoscibile quanto i piatti che prepara.

Il valore della semplicità

Tra i contenuti più popolari del profilo compaiono preparazioni estremamente tradizionali: pane, salsa di pomodoro, pasta fresca, polpette, verdure, pollo, zuppe e dolci.

Non sono ricette pensate per stupire con ingredienti introvabili.

Sono piatti legati alla quotidianità.

È proprio questa caratteristica a creare un rapporto particolare con il pubblico.

La cucina di Nonna Pia appare come qualcosa che si può replicare, ma anche come qualcosa che appartiene a un’altra epoca.

In un mondo nel quale la cucina digitale è spesso spettacolo, lei rappresenta quasi il contrario: la cucina come gesto quotidiano.

Il suo successo dimostra che il pubblico non cerca sempre qualcosa di nuovo.

A volte cerca qualcosa che gli ricordi casa.

Il ruolo della famiglia dietro la star

La storia di Nonna Pia è anche una storia familiare.

Il nipote Antonio ha avuto un ruolo fondamentale nel trasformare le normali scene domestiche in contenuti destinati al pubblico globale.

È una dinamica interessante perché mostra come i social possano diventare uno spazio nel quale le diverse generazioni collaborano.

Da una parte c’è una nonna con un patrimonio di conoscenze costruito nell’arco di decenni.

Dall’altra c’è una generazione cresciuta con smartphone, TikTok, Instagram e linguaggi digitali.

Il risultato è una combinazione sorprendentemente efficace.

Pia porta la storia.

Il nipote porta il mezzo attraverso il quale quella storia può essere raccontata.

E il pubblico fa il resto.

Una nonna italiana diventata simbolo negli Usa

Il successo di Nonna Pia si inserisce in una lunga tradizione di rappresentazione dell’Italia attraverso la cucina.

Ma la sua particolarità è che non interpreta semplicemente un’immagine dell’italianità.

È una donna italiana emigrata negli Stati Uniti che ha realmente vissuto quel passaggio culturale.

La sua cucina è quindi allo stesso tempo italiana e americana.

È nata nella Ciociaria degli anni Trenta, ma è stata praticata per decenni negli Stati Uniti.

È una cucina che ha attraversato l’oceano.

Questo elemento può spiegare anche parte dell’affetto che riceve dal pubblico italoamericano.

Per molti discendenti degli emigrati italiani, immagini come quelle di Nonna Pia possono evocare il ricordo dei nonni e dei genitori che hanno mantenuto tradizioni italiane anche lontano dal Paese d’origine.

Non solo TikTok: il salto nell’economia dei creator

Quando un contenuto raggiunge milioni di persone, il fenomeno non rimane necessariamente confinato alla piattaforma.

Nonna Pia è diventata parte dell’universo dei food creator internazionali, un settore nel quale la cucina italiana ha dimostrato di avere una capacità straordinaria di attrazione.

Già negli anni scorsi grandi realtà editoriali italiane avevano iniziato a investire nella diffusione internazionale dei contenuti gastronomici, coinvolgendo anche creator italoamericani come Nonna Pia.

È un passaggio importante.

La ricetta non è più soltanto una ricetta.

Diventa contenuto.

Il contenuto diventa community.

La community diventa un pubblico internazionale.

E quel pubblico può trasformarsi in un vero asset commerciale.

È una delle grandi trasformazioni introdotte dai social nella comunicazione gastronomica.

La forza di un volto riconoscibile

Nonna Pia ha inoltre un vantaggio che molti account di cucina non possiedono: un’identità immediatamente riconoscibile.

Basta il volto di una nonna, un grembiule, una cucina e un piatto sul tavolo per capire che tipo di contenuto sta per arrivare.

In un ambiente digitale nel quale l’attenzione dura pochi secondi, questa riconoscibilità è preziosa.

Il pubblico sa cosa aspettarsi.

E contemporaneamente vuole tornare a vedere la protagonista.

È lo stesso meccanismo che ha trasformato molti creator in veri e propri personaggi mediatici.

Con una differenza sostanziale.

Nonna Pia è arrivata alla celebrità dopo una vita intera, non all’inizio della propria carriera.

Ed è proprio questo a rendere il suo successo ancora più insolito.

La popolarità arrivata a un’età inaspettata

Pia è nata nel 1937 e oggi ha 89 anni.

La sua storia rovescia quindi uno dei luoghi comuni più diffusi sull’economia digitale: quello secondo cui per diventare una star dei social sia necessario essere giovani, tecnologicamente esperti e presenti online fin dall’adolescenza.

Nonna Pia dimostra esattamente il contrario.

La sua popolarità è arrivata dopo decenni di vita familiare e di cucina.

La rete non ha cancellato l’età: l’ha trasformata in parte del racconto.

Il fatto che sia una nonna è essenziale per il suo successo.

Non è un elemento da nascondere.

È il cuore della sua identità digitale.

Quando la tradizione diventa contemporanea

C’è infine un paradosso particolarmente interessante.

Nonna Pia è diventata famosa grazie a una tecnologia contemporanea mentre racconta pratiche culinarie molto antiche.

TikTok è uno degli strumenti più veloci e mutevoli della comunicazione digitale.

La pasta fatta a mano, il pane, il sugo di pomodoro e le ricette familiari appartengono invece a un universo nel quale il tempo scorre lentamente.

Il suo successo nasce dall’incontro tra questi due mondi.

La tradizione non viene conservata in un museo: viene portata dentro lo smartphone.

E così una cucina nata ad Arpino può essere osservata da milioni di persone negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

La vera ricetta del successo di Nonna Pia

Forse il segreto della popolarità di Nonna Pia non sta in una singola ricetta.

Sta nella storia che ogni piatto porta con sé.

C’è una ragazza di 18 anni che nel 1955 lascia la Ciociaria.

C’è una nuova vita costruita negli Stati Uniti.

C’è una famiglia cresciuta lontano dall’Italia.

Ci sono ricette rimaste vive attraverso le generazioni.

E poi c’è un nipote che accende una telecamera e decide di mostrare quella normalità al mondo.

Il risultato è una delle storie più curiose dell’attuale universo dei social: una donna nata in provincia di Frosinone è diventata una delle ambasciatrici più riconoscibili della cucina italiana online.

La sua popolarità non sembra dipendere dalla ricerca del piatto perfetto.

Dipende dalla capacità di far sentire milioni di persone, anche solo per pochi secondi, sedute nella cucina di una nonna.

Ed è forse questa la ragione per cui, nell’epoca dei contenuti costruiti per diventare virali, a conquistare il mondo è stata una storia molto più semplice: quella di una donna che continua a cucinare come ha sempre fatto.