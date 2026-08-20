Karoline Leavitt lascia la Casa Bianca: cosa c’è dietro l’addio

Karoline Leavitt se ne va.

Alla fine di agosto, la donna che per diciannove mesi ha rappresentato davanti ai giornalisti la voce più combattiva della Casa Bianca di Donald Trump lascerà l’incarico di press secretary. L’annuncio è arrivato con una motivazione apparentemente semplice e, almeno ufficialmente, difficilmente contestabile: la famiglia.

A 28 anni, dopo la nascita della seconda figlia Viviana lo scorso maggio, Leavitt ha deciso di cambiare ritmo e di dedicare più tempo ai suoi due bambini. Il presidente Trump ha accolto pubblicamente la decisione con parole molto positive, definendola una delle migliori portavoce mai avute alla Casa Bianca e lasciando intendere che il rapporto politico non è affatto destinato a interrompersi. Reuters riferisce infatti che Leavitt continuerà a essere una consulente esterna del movimento MAGA.

Ma è proprio questo il punto.

L’addio è davvero soltanto una scelta familiare?

Oppure dietro una decisione presentata come personale esiste una storia più complessa, fatta di rapporti di potere, pressioni, rivalità e di un episodio particolarmente delicato che ha coinvolto lo staff presidenziale durante la trasferta in Turchia?

Le ricostruzioni circolate nelle ultime ore non offrono una risposta definitiva. Ed è importante distinguere ciò che è confermato dalle ipotesi che stanno alimentando il dibattito.

Karoline Leavitt, dalla gavetta alla sala stampa della Casa Bianca

La parabola di Leavitt è stata rapidissima.

Il suo ingresso nel mondo trumpiano risale al primo mandato, quando iniziò come stagista nell’amministrazione. Successivamente lavorò nell’ufficio stampa della Casa Bianca e collaborò con figure di primo piano del Partito Repubblicano, fino a diventare una delle comunicatrici più riconoscibili dell’universo MAGA.

Dopo la candidatura al Congresso nel New Hampshire nel 2022, Leavitt assunse un ruolo centrale nella campagna presidenziale di Trump del 2024.

Quando Trump tornò alla Casa Bianca nel gennaio 2025, la scelta cadde su di lei.

A 27 anni divenne la più giovane press secretary della storia degli Stati Uniti.

La sua cifra comunicativa era evidente fin dall’inizio: confronto diretto con i giornalisti, difesa senza esitazioni del presidente e una presenza molto più aggressiva rispetto al modello tradizionale della portavoce presidenziale.

Leavitt non sembrava interessata a smussare gli angoli.

Al contrario, spesso li rendeva ancora più appuntiti.

Una portavoce costruita per l’era Trump

La sua funzione non era soltanto quella di rispondere alle domande dei cronisti.

Leavitt era diventata parte integrante della macchina comunicativa trumpiana.

I briefing alla Casa Bianca potevano trasformarsi rapidamente in clip destinate ai social network. Una risposta particolarmente dura, una battuta contro un giornalista o una replica a un’accusa rivolta all’amministrazione potevano raggiungere milioni di persone nel giro di poche ore.

Questa modalità comunicativa si adattava perfettamente alla politica di Trump, nella quale il rapporto diretto con il pubblico ha spesso avuto un peso maggiore rispetto ai tradizionali filtri istituzionali.

Durante il suo mandato, inoltre, la Casa Bianca ha modificato il tradizionale rapporto con i media, dando maggiore spazio anche a testate e creator digitali e ridimensionando il ruolo esclusivo del sistema tradizionale dei corrispondenti.

Leavitt, dunque, non era soltanto una portavoce.

Era parte del messaggio.

La maternità ha cambiato il quadro

La nascita della seconda figlia ha però introdotto una variabile completamente diversa.

Il primo figlio, Nicholas, era nato nel luglio 2024. Nel maggio 2026 è arrivata Viviana. Leavitt è diventata così la prima press secretary della Casa Bianca ad affrontare una gravidanza mentre ricopriva l’incarico. La bambina è nata il primo maggio e la portavoce ha successivamente preso un periodo di congedo di maternità.

La vicenda era stata seguita con particolare attenzione perché il lavoro di press secretary è tra i più esigenti dell’intera amministrazione.

Non esiste una vera “giornata tipo”.

Briefing, riunioni, telefonate, preparazione delle risposte, coordinamento con altri dipartimenti e presenza pubblica possono occupare praticamente ogni ora della giornata.

A luglio Leavitt era tornata ufficialmente dietro il podio dopo il congedo. In quell’occasione aveva raccontato quanto fosse difficile conciliare il ruolo con la maternità e aveva riconosciuto il sostegno del marito, Nicholas Riccio, rimasto a casa con i due figli.

Poche settimane dopo è arrivato l’annuncio dell’addio.

La coincidenza temporale è quindi tutt’altro che irrilevante.

Il motivo ufficiale: più tempo per i figli

La versione pubblica è chiara.

Leavitt ha spiegato che il ruolo richiede tempo, energia e attenzione, e che dopo la nascita della figlia ha maturato la decisione di dedicare una parte maggiore della propria vita alla famiglia.

Non è una motivazione comparsa improvvisamente.

Già durante la gravidanza e dopo la nascita della bambina, il tema dell’equilibrio tra maternità e politica era diventato centrale nella sua esperienza pubblica.

Anche Trump, nel commentare la decisione, non ha mostrato risentimento.

Al contrario, la sua uscita è stata presentata come un passaggio naturale e Leavitt dovrebbe continuare ad avere un ruolo politico vicino all’area trumpiana, seppure dall’esterno della Casa Bianca.

Questo elemento rende meno plausibile, almeno sulla base delle informazioni pubblicamente confermate, l’idea di una rottura netta tra la portavoce e il presidente.

Ma non cancella le domande.

L’episodio dell’aereo in Turchia alimenta i sospetti

Uno degli elementi che hanno fatto nascere le ricostruzioni alternative riguarda la trasferta di Trump in Turchia e il cosiddetto aereo “esca”.

Secondo quanto riportato da Reuters, durante il viaggio il presidente avrebbe utilizzato una procedura riservata per cambiare aereo, in un contesto nel quale erano state segnalate preoccupazioni per la sicurezza legate a una possibile minaccia iraniana. Il protocollo avrebbe lasciato all’oscuro alcuni giornalisti e membri dello staff, mentre Trump avrebbe proseguito il viaggio con un gruppo ristretto di persone.

Il dettaglio è diventato politicamente sensibile proprio perché tra le persone rimaste indietro ci sarebbe stata anche Leavitt.

Da qui è nata una domanda inevitabile: l’episodio ha avuto conseguenze sui rapporti interni alla squadra presidenziale?

Non esistono, al momento, prove pubbliche sufficienti per affermare che le dimissioni siano state provocate da quella vicenda.

Ma la coincidenza ha dato ossigeno alle indiscrezioni.

La rivalità con Natalie Harp

Un altro nome entrato nelle ricostruzioni è quello di Natalie Harp, collaboratrice molto vicina a Trump.

Secondo le ricostruzioni circolate sull’episodio turco, Harp avrebbe fatto parte del ristretto gruppo rimasto accanto al presidente durante il trasferimento segreto.

Il fatto che Leavitt e Harp siano entrambe figure considerate vicine a Trump ha alimentato racconti su una possibile competizione interna.

Qui, però, bisogna procedere con cautela.

Una rivalità politica non è automaticamente una causa di dimissioni. E il fatto che una persona venga scelta per accompagnare il presidente durante un’operazione di sicurezza non dimostra di per sé l’esistenza di un conflitto personale.

Il dato certo è l’episodio. La lettura politica è invece ancora materia di ricostruzione.

C’è davvero un problema nella comunicazione di Trump?

Un’altra ipotesi riguarda la strategia comunicativa dell’amministrazione.

La presidenza Trump si trova davanti a una fase politica delicata, con le elezioni di metà mandato che incombono e un ambiente mediatico sempre più polarizzato.

La domanda è se una comunicazione aggressiva e costantemente conflittuale sia ancora la strategia migliore.

Leavitt ha incarnato esattamente quel modello.

Ha difeso il presidente con grande intensità, ha attaccato spesso i giornalisti e ha trasformato il briefing in uno spazio politico oltre che istituzionale.

Ma proprio questo stile potrebbe diventare meno utile se la Casa Bianca avesse bisogno di una comunicazione più disciplinata, meno personalizzata e maggiormente orientata a conquistare gli elettori indecisi.

Cambiare portavoce non significa necessariamente cambiare presidente. Può significare cambiare linguaggio.

Finora, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali che Trump abbia deciso di sostituire Leavitt per questa ragione.

Il precedente della maternità racconta qualcosa di più

C’è però un aspetto che merita attenzione.

Leavitt aveva già dimostrato di essere disposta a sostenere ritmi di lavoro eccezionali.

Quando aspettava il secondo figlio, non aveva nascosto la volontà di continuare a svolgere il proprio incarico. Dopo la nascita di Viviana è rimasta lontana dal podio per alcune settimane, per poi tornare al lavoro a luglio.

Il fatto che abbia scelto di lasciare l’incarico poco dopo il rientro può essere letto in due modi.

Da una parte, può semplicemente indicare che l’esperienza della maternità ha modificato le sue priorità.

Dall’altra, può suggerire che il ritorno alla piena operatività le abbia fatto comprendere quanto sarebbe difficile mantenere a lungo quel ritmo con due figli piccoli.

Non è necessario scegliere una delle due interpretazioni.

Le motivazioni personali e quelle professionali possono tranquillamente convivere.

La teoria del terzo figlio

Tra le ipotesi più speculative c’è anche quella secondo cui Leavitt potrebbe voler ampliare ulteriormente la famiglia.

È una possibilità che circola nel dibattito pubblico, ma non è una ragione confermata dalla diretta interessata.

La motivazione ufficiale resta quella della necessità di dedicare più tempo ai figli che ha già.

È importante non trasformare una possibilità in un fatto.

Soprattutto nel caso di una figura pubblica molto giovane, la scelta di lasciare un incarico di enorme pressione può essere spiegata semplicemente dalla volontà di cambiare priorità senza bisogno di costruire un retroscena.

Leavitt potrebbe tornare in politica?

Questa è probabilmente l’ipotesi più interessante.

Perché, a differenza delle teorie sulle tensioni interne, è compatibile con quanto ha dichiarato pubblicamente Trump.

Leavitt non sta abbandonando il mondo politico.

Il presidente ha indicato che continuerà a essere una figura influente nell’area MAGA e una consulente esterna.

Questo significa che la sua uscita potrebbe rappresentare non tanto una fine, quanto una trasformazione.

A 28 anni ha già accumulato esperienza nella Casa Bianca, nella comunicazione elettorale e nella politica nazionale.

Ha anche già sperimentato direttamente la competizione elettorale, candidandosi al Congresso nel New Hampshire nel 2022.

Il prossimo passo potrebbe quindi essere una nuova candidatura, un ruolo nella campagna elettorale o una posizione di grande visibilità nel Partito Repubblicano.

Lasciare il podio della Casa Bianca non significa necessariamente uscire dalla politica.

Una portavoce che potrebbe diventare un volto del dopo-Trump

C’è poi una questione più ampia.

Ogni amministrazione produce figure politiche che continuano a pesare sulla scena nazionale anche dopo aver lasciato il proprio incarico.

Leavitt ha una caratteristica che potrebbe rivelarsi decisiva: è molto giovane.

La sua carriera nazionale è appena iniziata.

Ha costruito una forte riconoscibilità presso la base trumpiana e ha sviluppato una presenza mediatica che va oltre il tradizionale circuito della stampa politica.

Questo potrebbe trasformarla in una delle figure emergenti della destra americana nei prossimi anni.

Non significa automaticamente che sarà candidata a qualcosa.

Significa che il suo capitale politico non scompare con le dimissioni.

La vera domanda non è perché se ne va, ma cosa farà dopo

Le teorie sull’addio di Karoline Leavitt sono destinate probabilmente a moltiplicarsi.

L’episodio dell’aereo, i rapporti con gli altri collaboratori, la strategia comunicativa della Casa Bianca, la maternità e le ambizioni politiche future possono essere tutti elementi della stessa storia.

Ma non abbiamo bisogno di scegliere oggi una spiegazione definitiva.

L’unico dato certo è che Leavitt lascerà l’incarico alla fine di agosto e che la motivazione ufficiale riguarda la famiglia. Trump, inoltre, ha lasciato aperta la porta a una collaborazione futura.

Tutto il resto va considerato per quello che è: una serie di ricostruzioni e ipotesi che cercano di interpretare una decisione arrivata in un momento politicamente significativo.

Ed è forse proprio questo a rendere l’addio interessante.

Karoline Leavitt non esce dalla scena perché è stata sconfitta alle urne, né perché il presidente abbia annunciato pubblicamente una rottura.

Esce dal cuore della Casa Bianca mentre il suo peso politico resta intatto.

Potrebbe essere semplicemente una madre di 28 anni che ha deciso di rallentare per stare con due bambini piccoli.

Oppure potrebbe essere una stratega che ha capito che, per costruire il proprio futuro politico, il momento giusto per lasciare il podio è proprio adesso.

La differenza si capirà nei prossimi mesi.

Perché il vero retroscena dell’addio di Karoline Leavitt, alla fine, potrebbe non essere perché lascia Trump, ma quanto lontano abbia intenzione di andare dopo averlo lasciato.