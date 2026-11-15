Nicole Kidman, il tutù Chanel porta Degas sul tappeto rosso

🌐 Nicole Kidman sceglie Chanel per il LACMA 2026: corpetto greige e gonna di tulle trasformano il linguaggio della danza in un abito da gala, con un rimando visivo alle ballerine di Degas.

Un tutù tra Hollywood e il museo

Un corpetto compatto, una nuvola di tulle e una silhouette che richiama immediatamente il balletto. Nicole Kidman ha scelto questo contrasto per il LACMA Art+Film Gala del 7 novembre 2026, a Los Angeles, indossando un abito Chanel della collezione primavera-estate 2027 firmata da Matthieu Blazy. Il riferimento alla danza non passa attraverso un accessorio isolato: è la costruzione stessa del vestito a suggerirlo, con il busto aderente e la gonna che si apre in un volume da tutù.

L’occasione era la quindicesima edizione della serata organizzata dal Los Angeles County Museum of Art, dedicata quest’anno all’artista Vija Celmins e al regista Denis Villeneuve. In un appuntamento che mette insieme cinema e arti visive, il look dell’attrice offre anche una possibile lettura artistica: l’accostamento alle danzatrici di Edgar Degas nasce dalle forme e dai colori, senza bisogno di trasformarlo in una dichiarazione d’intenti attribuita alla protagonista.

Corpetto greige e tulle: come è costruito il look

La parte superiore si muove nella gamma del greige, tra grigio e beige, e presenta una superficie visivamente materica. La linea segue il busto, mentre i margini sfrangiati interrompono la precisione della struttura. È il lato più asciutto dell’insieme: un elemento che introduce una nota quasi sartoriale, invece di affidare tutto l’effetto scenico alla leggerezza e alla trasparenza.

Sotto, il registro cambia. La gonna chiara è composta da strati di tulle semitrasparente, sovrapposti e tagliati a lunghezze differenti. Il volume si allarga dai fianchi, ma i diversi livelli restano leggibili: non una superficie uniforme, bensì un insieme di veli che rende il profilo irregolare. È proprio questa alternanza tra una parte superiore raccolta e una inferiore espansa a dare all’abito la sua impronta da ballerina.

Completano la scelta una coda alta dall’effetto spettinato e sandali neri. L’acconciatura lascia libero il collo senza riprodurre il rigore di uno chignon da palcoscenico; le calzature introducono invece un accento scuro sotto il tulle avorio. Sono dettagli che mantengono una distanza dal costume teatrale letterale: il vocabolario è quello della danza, ma l’insieme resta pensato per un’apparizione sul tappeto rosso.

Il rimando a Degas, oltre la somiglianza

L’associazione più immediata è con la Piccola danzatrice di quattordici anni. Il richiamo riguarda soprattutto il rapporto tra corpetto, tutù e figura verticale: una parentela visiva, non una riproduzione dell’opera. Guardare il vestito attraverso Degas aiuta a riconoscere il contrasto tra la presenza concreta del busto e la leggerezza della gonna, senza confondere un abito contemporaneo con l’abbigliamento della giovane modella rappresentata dallo scultore.

La storia della scultura contiene un dettaglio significativo per questo confronto. Degas presentò l’originale alla mostra impressionista del 1881 impiegando anche veri elementi tessili: il costume non era soltanto suggerito dalla modellazione. La National Gallery of Art conserva l’opera originale, realizzata tra il 1878 e il 1881, nella quale convivono cera, materiali diversi e abiti. Il tessuto partecipa dunque materialmente all’immagine della danzatrice.

Non era, però, una figura concepita soltanto per esprimere grazia. Alla sua apparizione, il realismo della giovane ballerina e l’impiego di vestiti autentici suscitarono reazioni molto lontane dall’ammirazione rassicurante che l’opera spesso incontra oggi. È una differenza utile da conservare: l’estetica romantica che possiamo leggere nel tulle di un gala non esaurisce il significato storico della scultura a cui quel tulle rimanda.

Per Chanel la danza non nasce sul red carpet

Il collegamento con il balletto ha inoltre una base documentata nella storia della maison. Nel 1924 Gabrielle Chanel realizzò i costumi per Le Train bleu, dopo aver stretto un rapporto con Serge Diaghilev, fondatore dei Ballets Russes. Non si trattava quindi soltanto di osservare le danzatrici come soggetti da cui ricavare un’immagine: il lavoro entrava direttamente nella scena e nel movimento dei corpi.

Quel precedente non significa che ogni tutù contemporaneo derivi direttamente dallo stesso spettacolo. Offre piuttosto un contesto preciso al dialogo tra abbigliamento e danza. La libertà di movimento è uno dei temi che Chanel indica nel raccontare questo rapporto: una prospettiva diversa dalla sola decorazione, perché riguarda il modo in cui un vestito accompagna chi lo indossa, oltre alla forma che assume quando viene fotografato.

Il legame continua anche attraverso il sostegno alle istituzioni artistiche. Chanel è mecenate del gala di apertura della stagione di danza dell’Opéra di Parigi dal 2018 e ne è diventata grande mecenate nel 2023. La maison realizza inoltre costumi per progetti dell’Opéra: un’attività che affianca le suggestioni visive delle collezioni e mantiene il rapporto con il balletto sul terreno concreto della produzione scenica.

La serata e i fondi per il cinema

Dietro le immagini degli abiti, il gala conserva una finalità di raccolta fondi. Il LACMA ha comunicato la partecipazione di oltre 600 ospiti provenienti da arte, cinema, moda e intrattenimento. Eva Chow e Leonardo DiCaprio sono tornati come copresidenti della serata, presentata da Gucci, mentre Rosé è stata la protagonista dell’esibizione musicale. Il marchio italiano sostiene l’appuntamento fin dalla sua nascita, nel 2011.

Nel bilancio diffuso dal museo l’8 novembre, la raccolta dell’edizione 2026 è indicata in quasi 7 milioni di dollari. I fondi sostengono l’obiettivo di rendere il cinema più centrale nella programmazione curatoriale del LACMA, insieme alla missione più ampia dell’istituzione museale.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.