Il Natale della moda: chi ha davvero capito la pubblicità

Tra genialità commerciale, nostalgia e intelligenza artificiale

Da Mariah Carey che si scongela per Gucci a Pierce Brosnan per Burberry, passando per la poesia artigianale di Prada e le polemiche intorno al film di Dior: le campagne natalizie 2026 raccontano molto più di una semplice strategia di marketing. Raccontano il modo in cui i grandi marchi interpretano la creatività, la cultura pop e il valore del lusso.

C’è un momento dell’anno in cui la moda smette di parlare soltanto di collezioni, passerelle e nuove tendenze e inizia a parlare di immaginario. È il Natale, una delle occasioni commerciali più importanti per i grandi marchi del lusso, ma anche un terreno particolarmente interessante per osservare la loro capacità di comunicare, sorprendere e, soprattutto, distinguersi.

Le campagne natalizie di quest’anno offrono uno spunto interessante: alcuni brand hanno dimostrato di comprendere perfettamente il linguaggio della cultura contemporanea, altri hanno scelto di puntare sulla tradizione e sulla nostalgia, mentre altri ancora hanno aperto una discussione decisamente più delicata sul rapporto tra creatività umana e intelligenza artificiale.

E se il Natale è, per definizione, il periodo delle emozioni, non tutte le emozioni pubblicitarie sembrano essere state costruite con la stessa attenzione.

Gucci: quando il marketing incontra perfettamente la cultura pop

Partiamo da quella che, probabilmente, è una delle intuizioni commerciali più brillanti della stagione: la campagna natalizia 2026 di Gucci con Mariah Carey.

L’idea è tanto semplice quanto geniale: prendere una delle canzoni natalizie più riconoscibili della storia della musica pop, All I Want for Christmas Is You, e la sua interprete, ormai diventata un vero e proprio simbolo dell’inizio delle festività, per costruire una campagna che gioca proprio sul fenomeno culturale del suo annuale «scongelamento».

Per chi frequenta i social, la dinamica è ormai familiare: Mariah Carey è simbolicamente congelata durante il resto dell’anno e, puntualmente, quando arriva novembre, si scongela per annunciare ufficialmente l’inizio del Natale. Un meme diventato tradizione, una sorta di rituale collettivo che attraversa generazioni e piattaforme digitali.

Gucci ha avuto l’intelligenza di non limitarsi a utilizzare una celebrità per promuovere i propri prodotti, ma di appropriarsi di un fenomeno culturale già esistente, trasformandolo in un vero e proprio linguaggio pubblicitario.

Dal punto di vista commerciale, è un’operazione estremamente efficace. Il brand non deve spiegare il riferimento, non deve costruire da zero una connessione emotiva con il pubblico e soprattutto non deve inseguire la viralità: la viralità è già lì, pronta per essere utilizzata.

È una strategia che parla perfettamente alla Gen Z, ma che non esclude le generazioni precedenti, cresciute ascoltando la stessa canzone. È nostalgia, ironia e riconoscibilità, tutto concentrato in un’unica operazione.

La scelta di Mariah, inoltre, non è soltanto una trovata simpatica: è perfettamente coerente con il suo immaginario fatto di glamour, eccesso e spettacolarità. La direzione di Harmony Korine aggiunge un ulteriore elemento di personalità a un racconto che avrebbe potuto facilmente trasformarsi in una pubblicità natalizia convenzionale.

La vera genialità sta proprio qui: Gucci non vende semplicemente un prodotto, ma entra in una conversazione che il pubblico ha già voglia di fare. E oggi, in un mercato saturo di contenuti pubblicitari, riuscire a diventare parte della cultura pop è probabilmente uno dei risultati più preziosi che un marchio possa ottenere.

Burberry: Pierce Brosnan, il fascino di James Bond e il potere dell’associazione

Un’altra operazione particolarmente interessante è quella di Burberry. Per la campagna natalizia 2026, il marchio britannico ha scelto Pierce Brosnan, affiancato da Fiona Shaw e da un cast di ospiti internazionali, per celebrare anche i 170 anni della maison.

La scelta di Brosnan merita una riflessione che va oltre la semplice notorietà dell’attore.

In un momento in cui il mondo del cinema e la cultura pop sono particolarmente concentrati sulla domanda di chi interpreterà il prossimo James Bond, Burberry porta in scena uno degli interpreti più iconici dell’agente segreto britannico.

È una scelta che funziona su diversi livelli. Brosnan rappresenta un’eleganza maschile sofisticata, internazionale e senza tempo, ma soprattutto incarna un immaginario profondamente legato alla cultura britannica: esattamente il territorio identitario sul quale Burberry ha costruito gran parte del proprio patrimonio.

La campagna, ambientata in una tradizionale residenza di campagna inglese e diretta anch’essa da Harmony Korine, gioca sulla convivialità e sull’estetica di un Natale britannico, con un cast che comprende anche Cara Delevingne, Gabrielle Union e Dwyane Wade.

Ma è impossibile non soffermarsi sul sottotesto della scelta di Brosnan.

Considerando l’attuale attenzione mediatica intorno al futuro di James Bond, la sua presenza può essere letta anche come un’interessante strizzata d’occhio al pubblico. Non necessariamente un riferimento diretto al prossimo 007, né tantomeno un indizio concreto su chi potrebbe interpretarlo, ma sicuramente un’associazione intelligente tra due simboli dell’eleganza britannica.

E perché non immaginare, almeno a livello di suggestione, che Burberry possa voler consolidare ulteriormente il proprio legame con l’universo di Bond?

È proprio questo il bello della comunicazione: lasciare spazio all’interpretazione senza dover necessariamente dichiarare tutto.

Anche qui, come nel caso di Gucci, il marchio dimostra di comprendere il momento culturale in cui si inserisce. Non sceglie semplicemente un volto famoso: sceglie un volto che, in quel preciso momento, ha un significato ulteriore per il pubblico.

La differenza tra una campagna che funziona e una che rimane impressa spesso risiede proprio nella capacità di intercettare ciò di cui le persone stanno già parlando.

Prada: la nostalgia come forma di lusso e il valore della mano umana

È però nel confronto tra Prada e Dior che emerge la riflessione più interessante, soprattutto dal punto di vista creativo.

Due maison concorrenti, con strutture proprietarie e identità differenti, che hanno scelto di utilizzare il linguaggio del cortometraggio animato per raccontare il Natale. Una scelta che, sulla carta, potrebbe sembrare simile, ma che nella realizzazione produce risultati e sensazioni decisamente diversi.

Prada, con la campagna Drawing Prada: Animated by Hand, ha scelto una direzione che personalmente trovo particolarmente riuscita.

Il progetto unisce fotografie reali, firmate da Glen Luchford, a illustrazioni animate a mano, creando un universo fiabesco nel quale i protagonisti interagiscono con animali e ambientazioni invernali disegnati.

A guidare il progetto di animazione è John Pomeroy, storico animatore cinematografico statunitense che ha lavorato a produzioni Disney come Pocahontas e Fantasia 2000, oltre a The Land Before Time.

Una precisazione importante: non è corretto attribuirgli il disegno di Biancaneve e i sette nani. Il suo percorso è legato soprattutto a produzioni successive, ma il suo curriculum è comunque straordinario.

Ciò che rende interessante la campagna Prada non è soltanto la tecnica utilizzata, ma la sensibilità con cui viene costruito l’intero racconto.

C’è qualcosa di profondamente familiare nelle immagini: ricordano i libri illustrati dell’infanzia, i classici film d’animazione, le favole raccontate durante le festività. È una nostalgia che non appartiene necessariamente a una sola generazione, ma che riesce a coinvolgere pubblici diversi attraverso un linguaggio universale.

E trovo particolarmente intelligente che Prada abbia scelto di valorizzare proprio l’elemento umano della produzione.

In un momento storico in cui l’intelligenza artificiale sta diventando uno strumento sempre più presente nella comunicazione visiva, affidarsi a un team di artisti e a una tecnica di animazione tradizionale assume quasi il significato di una dichiarazione di intenti.

Il messaggio è chiaro: il lusso non deve necessariamente essere sinonimo di spettacolarità tecnologica. Può essere anche tempo, pazienza, talento e attenzione al dettaglio.

Anzi, forse oggi questi elementi hanno un valore ancora maggiore.

Prada sembra ricordarci che dietro un’immagine bella può esserci un processo creativo altrettanto bello. E che, in un mondo in cui tutto può essere generato e riprodotto velocemente, il lavoro artigianale può diventare una delle forme più interessanti di esclusività.

Dior: una bella idea, ma una domanda scomoda sulla creatività

Dall’altra parte troviamo Dior, che con Christian Dior’s Night in Colour ha scelto un concept altrettanto ambizioso.

Il cortometraggio racconta una storia immaginaria ambientata nella Parigi invernale del 1949, con Monsieur Dior alle prese con la creazione di un abito per Marlene Dietrich. Il progetto coinvolge personaggi animati, un’atmosfera fiabesca e le voci di celebrità come Robert Pattinson e Rihanna.

L’idea di utilizzare personaggi iconici e voci di artisti che hanno un rapporto con il mondo Dior è sicuramente interessante. Il racconto possiede un potenziale cinematografico e una direzione estetica che, almeno nelle intenzioni, si inserisce perfettamente nell’universo della maison.

Il problema, però, è proprio nella sua esecuzione.

Guardando il film con attenzione, alcuni dettagli visivi possono risultare difficili da ignorare: mani con un numero di dita apparentemente incoerente, movimenti poco naturali, elementi dell’ambiente che sembrano deformarsi e oggetti che perdono la propria coerenza anatomica o strutturale. Anche particolari apparentemente secondari, come le proporzioni e le gambe degli arredi, contribuiscono a creare una sensazione di imperfezione.

Sono dettagli che possono sembrare insignificanti, soprattutto in un contenuto pubblicitario destinato a essere consumato velocemente sui social. Ma quando si parla di lusso, la questione cambia completamente.

Il dettaglio non è un elemento accessorio: è parte integrante del prodotto, dell’esperienza e del valore che un marchio promette al proprio pubblico.

Ed è qui che nasce la domanda più interessante: com’è possibile che una maison come Dior, che fonda una parte così importante della propria identità sulla cultura del savoir-faire, dell’artigianalità e della perfezione, presenti un progetto nel quale alcuni dettagli visivi suscitano dubbi sulla lavorazione?

C’è però una precisazione giornalisticamente fondamentale: non possiamo affermare come fatto accertato che il cortometraggio sia stato realizzato con l’intelligenza artificiale.

Dior ha presentato il progetto come un’opera illustrata a mano, realizzata dal regista e animatore francese Sylvain Chomet, e ha raccontato un processo di lavorazione durato mesi. Tuttavia, proprio alcune delle incongruenze visive appena descritte hanno alimentato online il sospetto di un possibile utilizzo dell’AI in alcune fasi della produzione.

La questione è stata ripresa anche da Business of Fashion, che ha riportato le polemiche e le domande sollevate dagli utenti, senza però confermare l’impiego dell’intelligenza artificiale.

E credo che sia proprio questa la parte più interessante della vicenda.

Non si tratta di demonizzare l’intelligenza artificiale. Sarebbe anacronistico pensare che uno strumento tecnologico non possa trovare spazio nella produzione creativa di un grande marchio. L’AI può essere uno strumento utile, innovativo e persino estremamente potente.

Ma bisogna chiedersi quale sia il suo ruolo e, soprattutto, quale sia il risultato finale.

Se un brand decide di raccontare una storia attraverso l’animazione, perché non investire pienamente nel talento di un illustratore, di un animatore o di un’intera squadra di professionisti? Perché non trasformare il processo creativo in parte integrante della campagna, proprio come ha fatto Prada?

Non è una questione di budget, ma di priorità creative.

E soprattutto, non è una questione di utilizzare o meno l’AI: è una questione di sapere quando uno strumento migliora un progetto e quando, invece, rischia di comprometterne la qualità.

Per un marchio che vende eccellenza, anche una piccola imperfezione può diventare una grande contraddizione comunicativa.

Due maison, due visioni del lusso

Il confronto tra Prada e Dior diventa ancora più interessante se si considera che entrambe hanno scelto un linguaggio visivo simile, ma sembrano averne interpretato diversamente il potenziale.

Prada utilizza l’animazione per celebrare il lavoro manuale, il disegno e la memoria collettiva. Dior, invece, punta su un racconto cinematografico, su un immaginario sofisticato e su un cast vocale di grande richiamo.

La differenza non è necessariamente nel concept, ma nella percezione del risultato.

Prada riesce a far percepire il valore del processo creativo. Dior, al contrario, si ritrova a dover affrontare una discussione proprio sulla qualità e sulla trasparenza del processo che ha portato alla realizzazione del suo film.

Ed è un paradosso interessante: in un momento in cui il lusso cerca continuamente di riaffermare il valore dell’artigianalità, la semplice percezione di un lavoro non sufficientemente curato può diventare un problema di posizionamento.

Il vero lusso, oggi, è saper creare qualcosa che valga la pena ricordare

Se osserviamo queste campagne nel loro insieme, emerge una riflessione che va oltre il Natale e oltre la semplice pubblicità.

Gucci dimostra che conoscere la cultura pop può essere una forma di genialità commerciale. Burberry evidenzia che un volto iconico, se scelto nel momento giusto, può trasformarsi in un potente strumento narrativo. Prada ricorda che la creatività umana e il lavoro artigianale possono ancora rappresentare un elemento distintivo in un mercato sempre più automatizzato. Dior, invece, ci mette davanti a una questione che il settore del lusso dovrà affrontare sempre più spesso: come integrare le nuove tecnologie senza compromettere la percezione di qualità, autenticità e cura del dettaglio.

Forse la lezione più importante di queste campagne è proprio questa: oggi non basta più avere un grande nome, un grande direttore creativo o un budget importante per realizzare una comunicazione memorabile.

Il pubblico è sempre più attento, più informato e, soprattutto, più abituato a decodificare le immagini. Riconosce i riferimenti culturali, comprende le strategie commerciali e nota dettagli che, fino a qualche anno fa, sarebbero probabilmente passati inosservati.

Il lusso non deve necessariamente essere complicato, innovativo a tutti i costi o tecnologicamente avanzato. Deve essere intelligente, coerente e capace di trasmettere un valore.

Perché alla fine, tra una Mariah Carey che si scongela per annunciare il Natale e un’illustrazione realizzata a mano che ricorda le favole dell’infanzia, il filo conduttore è lo stesso: la capacità di creare un’emozione.

E forse, in un’epoca in cui tutto può essere prodotto, generato e replicato, la vera esclusività non sta più soltanto in ciò che un marchio vende, ma nella qualità delle idee che è ancora capace di avere.