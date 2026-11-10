Ferragamo, la moda si abbraccia: il lusso riscopre l’amore

Ferragamo The Joy of Loving: quando il lusso torna umano

In un mondo della moda spesso dominato dall’ostentazione, dalle immagini perfette e dalla continua ricerca dell’effetto spettacolare, Ferragamo sceglie una direzione diversa: raccontare ciò che non si può acquistare, l’affetto autentico tra le persone.

La campagna Holiday 2026, intitolata The Joy of Loving, mette al centro abbracci, sorrisi, complicità familiari e relazioni che esistono davvero, anche lontano dagli obiettivi fotografici.

Non una semplice sfilata di celebrità, dunque, ma un racconto costruito attorno al significato dei legami umani. Un fratello e una sorella, una madre e una figlia, artisti uniti dalla musica, persone che condividono esperienze e ricordi.

È questa la scelta creativa di Maximilian Davis, direttore creativo della maison, che recupera il patrimonio familiare di Ferragamo e lo trasforma in un linguaggio contemporaneo.

Dietro l’operazione rimane naturalmente una strategia commerciale legata alle festività e ai regali di lusso. Ma la novità è proprio nel modo di raccontarla: anziché puntare soltanto sul desiderio di possedere un oggetto, la campagna cerca di valorizzare il rapporto tra chi dona e chi riceve.

Kris Jenner regista per Ferragamo: Hollywood incontra Firenze

Una delle scelte più sorprendenti è la presenza di Kris Jenner, protagonista di un insolito esperimento narrativo.

La celebre matriarca della famiglia Kardashian-Jenner non viene presentata soltanto come testimonial. Nel racconto pubblicitario interpreta infatti una regista immaginaria, impegnata a incontrare e ascoltare i protagonisti di una serie di provini.

La distinzione è importante: la regia effettiva della campagna è di Clara Cullen, mentre Jenner assume un ruolo di regista all’interno della narrazione.

Attraverso interviste dal tono documentaristico, il progetto esplora il significato dell’amore, della famiglia e dei rapporti che accompagnano la vita quotidiana.

La scelta non è casuale. Kris Jenner rappresenta una delle famiglie più conosciute dello spettacolo internazionale, costruita mediaticamente attorno alla forza del legame familiare. Ferragamo utilizza questa riconoscibilità per collegare mondi apparentemente lontani: Hollywood, l’artigianato italiano e il patrimonio culturale di una maison storica.

Il risultato è un racconto che prova a superare la tradizionale distinzione tra testimonial e pubblico, cercando una dimensione più intima e riconoscibile.

Paloma Elsesser, Joan Chen e le famiglie vere davanti all’obiettivo

Il cuore della campagna è rappresentato dalle persone che condividono rapporti autentici anche nella vita privata.

La modella e attivista Paloma Elsesser compare insieme al fratello Sage, modello e musicista. L’attrice e regista Joan Chen è ritratta con la figlia Audrey Hui, mentre l’acting coach Nancy Banks partecipa insieme al figlio Benny Buckley.

La musica entra nel progetto con le Womack Sisters, espressione di una tradizione artistica familiare, e con i Bar Italia, affiancati da Ch’lita, partner del batterista Jezmi Fehmi.

C’è spazio persino per il rapporto tra esseri umani e animali: la creativa Sofia Testino compare con il suo cane Syko.

Non esiste un unico modello di famiglia nel racconto di Ferragamo. Accanto ai legami di sangue trovano posto quelli scelti, costruiti attraverso amicizia, amore e condivisione.

Questa pluralità rappresenta probabilmente l’elemento più contemporaneo della campagna: il lusso non viene associato a un ambiente esclusivo e distante, ma a relazioni nelle quali il pubblico può riconoscere qualcosa della propria esperienza.

Maximilian Davis e il ritorno alle radici della maison

La scelta narrativa affonda le radici nella storia di Ferragamo.

Il fondatore Salvatore Ferragamo costruì un’impresa capace di coniugare innovazione, artigianato e visione internazionale. Dopo la sua scomparsa, la moglie Wanda contribuì a custodirne e svilupparne l’eredità.

Oggi Maximilian Davis recupera questa dimensione familiare e la utilizza come elemento distintivo dell’identità del marchio.

L’idea è semplice: un oggetto di valore può attraversare le generazioni e diventare custode di ricordi, non soltanto simbolo di prestigio economico.

La campagna è fotografata da Ilya Lipkin, con styling di Miyako Bellizzi. Gli scatti privilegiano la vicinanza fisica, gli sguardi e i gesti affettuosi, in un’estetica che contrappone la semplicità delle emozioni alla raffinatezza degli abiti e degli accessori.

È una scelta comunicativa interessante anche sul piano culturale: recuperare la memoria di una famiglia per raccontare come cambiano le famiglie contemporanee.

Borse iconiche e regali: la strategia delle feste 2026

Naturalmente, Ferragamo non dimentica il prodotto.

La campagna integra le creazioni più riconoscibili della maison: Hug Bag, Cara Bag, ballerine Vara, décolleté con dettagli Gancini e sandali eleganti.

Sono accessori inseriti nel racconto come oggetti destinati a essere regalati, conservati e, idealmente, tramandati.

Qui emerge anche la contraddizione affascinante della comunicazione del lusso contemporaneo: utilizzare un sentimento universale e gratuito, l’amore, per valorizzare prodotti che appartengono a un mercato esclusivo.

Non è necessariamente una contraddizione irrisolvibile, ma una strategia che merita di essere letta con attenzione. Il messaggio emotivo allarga il pubblico potenzialmente coinvolto, mentre il posizionamento commerciale resta quello dell’alta gamma.

Ferragamo prova così a conquistare non soltanto il desiderio di acquisto, ma anche uno spazio nella memoria affettiva dei consumatori.

Il vero lusso è un abbraccio? La sfida culturale di Ferragamo

Al di là delle immagini, The Joy of Loving propone una riflessione che supera la stagione delle festività.

In una società nella quale l’esposizione digitale moltiplica i contatti ma non garantisce relazioni profonde, scegliere di rappresentare la vicinanza umana costituisce un messaggio immediatamente comprensibile.

Gli abbracci della campagna, naturalmente, rimangono parte di una produzione pubblicitaria accuratamente progettata. La presenza di persone realmente legate tra loro, però, conferisce al progetto una dimensione narrativa differente dalle tradizionali immagini patinate.

Ferragamo non rinuncia al lusso: cerca di attribuirgli un significato più personale.

È questa la vera sfida della campagna Holiday 2026. Dimostrare che eleganza e prestigio possono convivere con semplicità, memoria e affetto.

E forse è proprio qui che il messaggio raggiunge la sua maggiore efficacia: mentre borse, scarpe e accessori restano il prodotto da desiderare, l’immagine che prova a lasciare nella memoria è quella di un abbraccio.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.