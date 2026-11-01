Nicki Minaj con Trump: show sull’Air Force One e scandalo al comizio

🌐 Nicki Minaj sale sull’Air Force One con Donald Trump e diventa protagonista di un comizio repubblicano in Michigan, trasformando l’appuntamento elettorale in uno spettacolo tra politica, celebrità e provocazioni. Il presidente americano elogia pubblicamente il lato B della rapper, mentre l’artista dichiara fedeltà al movimento MAGA e promette di sostenere Trump per sempre. Sullo sfondo delle elezioni di metà mandato del 3 novembre 2026, emerge anche l’ipotesi, lanciata scherzosamente dalla comunicazione presidenziale, di un incarico alla Casa Bianca.

Nicki Minaj sull’Air Force One: Trump trasforma il comizio in uno spettacolo

La politica americana continua a mescolare il linguaggio delle istituzioni con quello dello spettacolo, ma questa volta la scena sembra uscita direttamente da un grande evento televisivo. Nicki Minaj, una delle rapper più famose del mondo, è salita sull’Air Force One insieme a Donald Trump, accompagnando il presidente degli Stati Uniti a un comizio repubblicano nel Michigan.

L’appuntamento si è svolto domenica 25 ottobre 2026 a Port Huron, in vista delle elezioni di metà mandato previste per il 3 novembre. Un evento organizzato per sostenere i candidati repubblicani, in particolare Mike Rogers nella corsa al Senato, si è trasformato anche in una plateale dimostrazione del rapporto politico tra il presidente e la cantante.

Le immagini diffuse sui social mostrano l’artista a bordo dell’aereo presidenziale, protagonista di un viaggio che assume un significato ben superiore alla semplice partecipazione di una celebrità a un appuntamento elettorale.

La presenza di Minaj testimonia quanto il movimento trumpiano punti sulla notorietà delle star per mobilitare gli elettori, soprattutto in uno Stato strategico come il Michigan, dove ogni voto può pesare sugli equilibri del Congresso.

Trump e la battuta sul fondoschiena della rapper

Il momento più discusso della giornata arriva quando Trump prende la parola davanti ai sostenitori. Nel corso di una lunga digressione, il presidente si sofferma sull’aspetto fisico di Nicki Minaj, rivolgendo alla cantante un apprezzamento esplicito sul fondoschiena.

Trump definisce il suo lato B spettacolare, aggiungendo che è difficile non notarlo. Poi esprime la speranza che la rapper non si sia offesa e ribadisce il proprio affetto nei suoi confronti.

Un commento che riaccende il dibattito sul linguaggio utilizzato dal presidente degli Stati Uniti, già protagonista in passato di dichiarazioni controverse sulle donne e sull’aspetto fisico delle personalità pubbliche.

La scena appare particolarmente significativa per il contesto: non un programma di intrattenimento o una conversazione privata, ma un comizio elettorale del capo della Casa Bianca.

Nicki Minaj, tuttavia, non manifesta pubblicamente disagio. Al contrario, quando raggiunge il palco, ribadisce con entusiasmo il proprio sostegno al presidente, invitando i presenti a condividere l’apprezzamento per Trump.

Da critica delle politiche migratorie a sostenitrice MAGA

La trasformazione politica della rapper rappresenta uno degli aspetti più sorprendenti della vicenda.

Nata a Trinidad e Tobago e trasferitasi negli Stati Uniti durante l’infanzia, Nicki Minaj aveva criticato durante il primo mandato di Trump alcune politiche sull’immigrazione, soprattutto quelle legate alla separazione dei bambini dai genitori al confine americano.

Oggi la posizione è radicalmente cambiata.

L’artista ha partecipato a iniziative vicine all’amministrazione repubblicana, esprimendo ammirazione per il presidente e per diverse componenti del movimento conservatore americano.

A Port Huron, Minaj ribadisce di sentirsi onorata della collaborazione con Trump e promette di continuare a sostenerlo anche in futuro.

Il passaggio da critica dell’amministrazione a testimonial del presidente costituisce una scelta politica pubblica, destinata inevitabilmente a dividere anche i suoi milioni di fan.

Il sostegno della cantante non si limita infatti a un generico apprezzamento personale, ma si inserisce nell’attività di mobilitazione elettorale dei repubblicani, con interventi su temi sociali e culturali particolarmente controversi.

La Casa Bianca scherza: Nicki Minaj nuova portavoce?

Un altro episodio alimenta il clamore mediatico. Durante il viaggio presidenziale, il direttore della comunicazione della Casa Bianca, Steven Cheung, pubblica sui social un video della rapper e scherza sulla possibilità che possa diventare la nuova portavoce dell’amministrazione.

La provocazione suscita curiosità e reazioni, ma non risulta alcuna nomina ufficiale né un’offerta confermata per un incarico governativo.

La battuta è comunque indicativa di una strategia comunicativa che tende a cancellare i confini tra spettacolo, propaganda e attività istituzionale.

L’Air Force One, simbolo della presidenza americana, diventa così anche il palcoscenico di una campagna costruita intorno alla presenza di personaggi celebri e alla capacità di attirare attenzione sui social.

Il viaggio solleva inoltre interrogativi politici sull’uso dell’immagine presidenziale durante iniziative elettorali di partito, senza che la sola presenza dell’artista sull’aereo costituisca di per sé la prova di un’irregolarità.

Trump, le elezioni di Midterm e il peso delle celebrità

Il comizio del Michigan si inserisce in una fase cruciale per il Partito Repubblicano. Il 3 novembre gli americani saranno chiamati a rinnovare l’intera Camera dei rappresentanti e una parte del Senato, in una consultazione destinata a incidere sulla seconda metà del mandato presidenziale.

Per Trump, mantenere il controllo del Congresso significa conservare maggiori possibilità di attuare il proprio programma senza incontrare ostacoli parlamentari decisivi.

La presenza di una star internazionale come Nicki Minaj risponde dunque anche alla necessità di raggiungere pubblici diversi da quelli tradizionalmente coinvolti nei comizi politici.

Sul palco la rapper promette di sostenere Trump persino nell’eventualità di una nuova candidatura. Si tratta però di una dichiarazione di fedeltà politica, non di uno scenario elettorale ordinario: il Ventiduesimo emendamento della Costituzione americana impedisce a una persona di essere eletta presidente più di due volte.

La popstar diventa un’arma politica: consenso e provocazione

L’episodio mostra quanto profondamente sia cambiato il rapporto tra celebrità e potere politico negli Stati Uniti.

Nicki Minaj non compare più soltanto come ospite di un evento pubblico. La sua partecipazione diventa una forma di sostegno politico esplicito, utilizzata dalla campagna repubblicana per attirare attenzione e rafforzare il coinvolgimento dei sostenitori.

Ma la visibilità non coincide necessariamente con il consenso elettorale. Milioni di visualizzazioni, commenti e condivisioni non dimostrano automaticamente la capacità di spostare voti.

La vera questione riguarda il linguaggio della politica americana, sempre più orientato alla spettacolarizzazione e alla ricerca di dichiarazioni capaci di dominare il dibattito pubblico.

La battuta sul corpo della cantante finisce così per occupare gran parte dell’attenzione mediatica, mentre i temi economici, sociali e istituzionali della campagna restano sullo sfondo.

Per Trump è l’ennesima dimostrazione della capacità di trasformare un comizio in un evento virale. Per Nicki Minaj è la conferma di una scelta politica destinata a far discutere ben oltre il mondo musicale.

E mentre l’America si prepara a votare, la provocazione sembra ancora una volta rubare la scena al confronto sui programmi: uno spettacolo che conquista l’attenzione, ma non necessariamente aiuta gli elettori a scegliere.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.