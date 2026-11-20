🌐 Nadir Rossi, accusato dell’omicidio della moglie Jessica Dalla Chiara, è stato soccorso nel carcere di Verona e ricoverato in condizioni disperate. Il giorno precedente il Riesame aveva respinto la richiesta di scarcerazione.

Il ritrovamento a Montorio e il ricovero

Nadir Rossi è stato trovato in fin di vita nella sua cella del carcere di Montorio, a Verona, nella mattinata di venerdì 20 novembre 2026. L’ex infermiere, 35 anni, è stato soccorso e trasferito in ospedale in condizioni disperate dopo un tentativo di suicidio. Era detenuto con l’accusa di aver ucciso la moglie, Jessica Dalla Chiara, attraverso ripetute somministrazioni di insulina.

Le informazioni disponibili impongono cautela sulle sue condizioni. Dopo le prime comunicazioni che ne annunciavano la morte, è arrivata una precisazione di Gennarino De Fazio, responsabile della Uil Fp Polizia penitenziaria: il detenuto sarebbe stato condotto in ospedale ancora in vita. Il decesso non può quindi essere presentato come un fatto definitivamente verificato sulla base di queste comunicazioni discordanti.

Il ricovero segue di un giorno una decisione sulla custodia cautelare: giovedì 19 novembre il Tribunale del Riesame aveva respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dai difensori. È una successione temporale documentata, che non permette però di attribuire al gesto una motivazione certa né di ricostruire lo stato d’animo dell’uomo nelle ore precedenti.

L’arresto e le accuse ancora da accertare

Rossi si trovava in carcere dal 29 ottobre 2026, al termine di una lunga indagine sulla morte della moglie. Jessica, anche lei infermiera, aveva 32 anni quando morì, il 24 giugno 2024, nell’abitazione familiare di Bussolengo, in provincia di Verona. La contestazione nei confronti del marito è quella di omicidio volontario premeditato e pluriaggravato.

Secondo la ricostruzione della Procura e della Squadra mobile, l’uomo avrebbe utilizzato le proprie competenze sanitarie per somministrare alla donna insulina senza finalità terapeutiche. Le somministrazioni avrebbero provocato le gravi crisi ipoglicemiche al centro degli accertamenti. Si tratta della tesi accusatoria: l’arresto e la conferma della misura cautelare non equivalgono a una condanna né accertano definitivamente una responsabilità penale.

Le crisi di Jessica e gli accertamenti sanitari

La sequenza ricostruita dagli investigatori parte dal 22 maggio 2024, quando Jessica fu colpita da un arresto cardiocircolatorio a casa. Soccorsa e ricoverata, venne salvata, ma durante la degenza ebbe altre gravi crisi ipoglicemiche. Per gli inquirenti, Rossi avrebbe approfittato della possibilità di accedere al reparto, legata alla sua professione, per proseguire le somministrazioni anche durante il ricovero.

Jessica rimase in ospedale circa un mese. Fu dimessa il 22 giugno e morì due giorni dopo, una volta rientrata a casa. Nel corso degli accertamenti erano state considerate diverse possibili spiegazioni delle crisi; secondo la ricostruzione disponibile, al momento delle dimissioni non era stata raggiunta una diagnosi conclusiva. La successiva lettura degli esami divenne centrale nell’inchiesta.

Una segnalazione dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona portò all’attenzione degli investigatori gli esiti di laboratorio disponibili dopo la morte. Da quegli accertamenti, secondo quanto riferito sull’indagine, emergeva una somministrazione esterna di insulina, non riconducibile a finalità terapeutiche. L’origine delle crisi e l’identità di chi avrebbe somministrato il farmaco restano due piani distinti della ricostruzione investigativa.

Il racconto del padre e i dubbi della famiglia

I genitori di Jessica avevano espresso dubbi sulle circostanze della morte e sulla gestione del corpo. Il 30 ottobre, all’indomani dell’arresto, il padre Maurizio Dalla Chiara aveva raccontato pubblicamente il proprio dolore e i sospetti maturati verso il genero. Aveva descritto come passivi alcuni suoi atteggiamenti, riferendo impressioni personali che vanno mantenute separate dagli elementi medico-legali e investigativi.

«Lei era distesa, lui si preoccupava di buttare i flaconi», aveva dichiarato Maurizio. È il racconto del padre, non un fatto accertato da una sentenza. Anche le sue osservazioni sull’assenza di manifestazioni di dolore del genero appartengono alla testimonianza familiare: non possono essere trasformate, da sole, in una prova dell’accusa di omicidio contestata a Rossi.

La polizza e la cremazione nell’indagine

Tra gli elementi esaminati figura una polizza sulla vita di Jessica, dalla quale il marito avrebbe ottenuto un indennizzo di centomila euro. Gli investigatori hanno considerato la vicenda assicurativa nella ricostruzione del possibile movente. Il dato economico e l’interpretazione accusatoria devono tuttavia restare distinti: l’esistenza di un beneficio non dimostra, da sola, la commissione di un omicidio.

Un altro punto riguarda la cremazione del corpo. Secondo l’accusa, Rossi avrebbe accelerato le procedure per impedire l’autopsia; i familiari avevano manifestato perplessità sulla rapidità di quella scelta. Anche in questo caso occorre distinguere l’avvenuta cremazione dalla finalità che gli investigatori attribuiscono all’indagato, ancora oggetto della ricostruzione giudiziaria e non di un accertamento definitivo.

L’interrogatorio e le richieste della difesa

Il 2 novembre Rossi si era avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia. I difensori avevano chiesto gli arresti domiciliari, richiamando anche la possibilità di stare vicino alla figlia minorenne. La richiesta era stata respinta. Il silenzio nell’interrogatorio costituisce l’esercizio di una facoltà difensiva e non deve essere presentato come un’ammissione delle accuse.

La posizione della difesa era tornata all’esame dei giudici con la richiesta di scarcerazione. Il Tribunale del Riesame l’ha rigettata il 19 novembre 2026, confermando la permanenza in carcere dell’ex infermiere. Il mattino successivo Rossi è stato trovato in condizioni disperate nella cella e trasferito in ospedale.

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