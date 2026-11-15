Muti non tace più: a Ballando il conto aperto con d’Urso

🌐 Ornella Muti affronta Barbara d’Urso nella puntata di Ballando con le stelle del 14 novembre. Al centro la battuta sul tutore e il confine tra giudizio sulla gara e fragilità personale. Poi interviene Mariotto e la discussione si allarga.

Ornella Muti prende la parola davanti alla giuria

Questa volta Ornella Muti risponde di persona. Nella settima puntata di Ballando con le stelle, iniziata sabato 14 novembre 2026 e proseguita nella notte di domenica 15, l’attrice torna a esibirsi con Pasquale La Rocca e affronta Barbara d’Urso. Il confronto riapre quanto accaduto una settimana prima: l’interruzione del ballo per il dolore alla spalla, i commenti della giurata e una battuta sul tutore rimasta al centro della polemica.

Dopo il samba, il chiarimento diventa un botta e risposta. Muti contesta alla giurata il continuo paragone con la propria esperienza nel programma e respinge l’invito a non essere aggressiva, spiegando di essere stanca. Il punto che vuole mettere a fuoco non riguarda soltanto i voti: è il modo in cui ritiene siano state trattate le sue difficoltà personali e fisiche davanti al pubblico.

Il precedente: il dolore alla spalla e la battuta sul tutore

Per capire la discussione bisogna tornare al 7 novembre. Muti aveva interrotto l’esibizione dopo appena 38 secondi. Milly Carlucci aveva spiegato che una caduta durante le prove del venerdì aveva aggravato una situazione fisica già difficile. L’attrice aveva parlato del dolore e degli effetti degli antidolorifici, lasciando aperta la possibilità di tornare a ballare se le condizioni glielo avessero consentito. Non era quindi stato annunciato un ritiro irrevocabile.

In quella circostanza d’Urso aveva invitato Muti a uscire dal racconto di una donna fragile e impaurita, richiamando anche precedenti commenti fatti lontano dal confronto diretto. Aveva poi offerto ironicamente un tutore che le era rimasto a casa. La Rocca aveva contestato soprattutto il momento scelto per quelle osservazioni, giudicandolo inopportuno mentre la sua partner era in difficoltà. Anche Simona Ventura aveva criticato l’atteggiamento della giurata.

Salute e insinuazioni: che cosa va distinto

Il passaggio sul tutore torna così nella nuova diretta. Per Muti è l’esempio di un confronto che finisce sistematicamente per riportare l’attenzione sull’esperienza di d’Urso. La giurata, invece, lo presenta come una battuta e respinge la lettura di un attacco personale. Le due interpretazioni restano contrapposte: l’attrice denuncia un trattamento che considera mortificante, mentre d’Urso difende intenzioni e significato del proprio intervento davanti alla concorrente.

Questo non autorizza a trasformare la polemica in una diagnosi o ad attribuire automaticamente alla giurata l’accusa di un infortunio simulato. Nei giorni precedenti erano circolati sospetti sui social, ai quali Naike Rivelli aveva risposto sostenendo che esistessero referti medici. È una dichiarazione della figlia dell’attrice, distinta sia dai commenti degli utenti sia dalle parole pronunciate da d’Urso: tre piani che non vanno sovrapposti nel racconto della vicenda.

Le risposte dietro le quinte non erano segrete

Prima del faccia a faccia, Muti aveva già espresso il proprio punto di vista negli spazi collegati alla trasmissione. La definizione di reazioni “sotto copertura” descrive quindi, al massimo, una polemica sviluppata a distanza: non si trattava di dichiarazioni clandestine. Una presentazione ufficiale di Ballando Segreto riportava la sua scelta di non alimentare un litigio con un’altra donna dello spettacolo, spiegata come una forma di rispetto per entrambe.

Nella stessa testimonianza l’attrice parlava dell’intesa con La Rocca e dell’aiuto ricevuto per mantenere la concentrazione nonostante il ritmo impegnativo. Il suo atteggiamento, dunque, non era un silenzio assoluto: evitava il contraddittorio acceso davanti alla giuria, ma commentava altrove la propria esperienza. È proprio questa differenza tra risposte nelle clip e risposte in diretta a diventare uno degli argomenti del nuovo confronto con Barbara d’Urso.

La disputa sulle clip e il limite del giudizio

D’Urso torna infatti su una frase che attribuisce a Muti: l’idea che la giurata diventasse protagonista grazie a lei. L’attrice contesta dapprima quella ricostruzione, poi ne rifiuta il significato così come viene presentato. La discussione si sposta anche sul rapporto diretto: d’Urso le chiede di guardarla negli occhi, Muti replica lamentando che nelle settimane precedenti il dialogo fosse passato soprattutto attraverso il suo maestro.

Muti distingue inoltre le indicazioni tecniche dalle osservazioni sulla persona. Spiega di ascoltare i consigli della giuria per correggersi, senza considerare necessario discutere ogni rilievo sul ballo. Contesta invece che la propria fragilità diventi oggetto di giudizio. Non è quindi il rifiuto dichiarato di qualsiasi critica, ma la richiesta di separare la valutazione dell’esibizione dal trattamento riservato alla concorrente quando attraversa un momento difficile.

Mariotto interviene e il confronto si allarga

La disputa viene interrotta dall’intervento di Guillermo Mariotto a sostegno dell’attrice. Il giurato attacca d’Urso e spruzza del profumo nella sua direzione, accompagnando il gesto con un riferimento al cattivo odore. La protesta della collega sposta allora il centro della scena: non più soltanto il rapporto con Muti, ma il comportamento tenuto al tavolo della giuria. D’Urso chiede a Carlucci di scegliere tra lei e Mariotto.

Quell’ultimatum è una presa di posizione pronunciata durante lo scontro, non basta da solo a certificare un’uscita definitiva dal programma. La discussione coinvolge anche gli altri presenti: Carolyn Smith prende le difese di d’Urso, mentre Ivan Zazzaroni chiede che Mariotto le rivolga scuse dirette. Nel tentativo di abbassare la tensione, Alberto Matano si offre di cambiare posto per separare i due giurati.

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