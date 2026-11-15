Donna morta a Tito, dal primo allarme all’arresto del figlio

🌐 La morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, risale alla notte tra il 20 e il 21 agosto 2026. A Tito, nel Potentino, l’inchiesta ha portato all’arresto del figlio, che ha confessato. Convalida, autopsia e tempi dei soccorsi sono i passaggi documentati della vicenda.

Il caso di Tito oltre la prima notizia

Non soltanto una morte sospetta sulla quale indagare: per il decesso di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, l’inchiesta ha registrato una confessione, un arresto e la successiva convalida. La donna è morta in un’abitazione di Tito, in provincia di Potenza, nella notte tra il 20 e il 21 agosto 2026. Il figlio Giampiero Santamaria, 31 anni, è accusato di averla uccisa.

L’allarme al 118 e l’intervento dei carabinieri

La richiesta di soccorso è arrivata poco prima della mezzanotte del 20 agosto. Quando i sanitari del 118 hanno raggiunto l’appartamento, le condizioni della donna erano gravissime: presentava un importante trauma al volto. I tentativi di rianimazione non sono riusciti a salvarla. È questo il primo elemento materiale emerso nella ricostruzione dell’accaduto, prima degli interrogatori e degli sviluppi dell’indagine per omicidio.

È stato il personale sanitario ad attivare l’intervento dell’Arma attraverso il numero di emergenza 112. Nell’abitazione sono arrivati i militari della Stazione di Tito, del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Potenza e del Nucleo investigativo del Comando provinciale. La scena è stata messa in sicurezza e sono iniziati i rilievi tecnico-scientifici, con il coinvolgimento del pubblico ministero di turno.

La confessione e la posizione del figlio

Il 21 agosto i carabinieri hanno arrestato Santamaria dopo un lungo interrogatorio al quale ha partecipato anche il procuratore della Repubblica di Potenza, Camillo Falvo. Il trentunenne ha confessato l’omicidio della madre e ha fornito una propria ricostruzione della lite. Gli accertamenti si sono così concentrati sull’aggressione avvenuta nell’appartamento dell’uomo, nel centro storico di Tito, vicino all’abitazione del padre.

La collocazione dell’episodio è importante anche per non confondere i rapporti familiari: secondo la ricostruzione emersa, Carbone si era recata a casa del figlio; l’ex marito, dal quale era divorziata, abitava accanto. L’ascolto di familiari e conoscenti faceva parte degli accertamenti iniziali e non equivaleva, di per sé, all’attribuzione di una responsabilità per la morte della donna.

La confessione resta un elemento dell’inchiesta, non una sentenza definitiva. Il procedimento è stato descritto nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato deve essere accertata giudiziariamente. Anche il successivo provvedimento di convalida va distinto dall’esito di un processo: il dato documentato è l’arresto del figlio per l’accusa di omicidio, accompagnato dalle ammissioni rese durante l’interrogatorio.

Il racconto della lite e i tempi prima della chiamata

Secondo quanto riferito da Santamaria, il contrasto sarebbe iniziato per un telefono cellulare: avrebbe chiesto alla madre di scambiare il dispositivo con il proprio, che non funzionava. Al rifiuto della donna sarebbe seguita la lite e poi l’aggressione. Si tratta della versione dell’indagato, da verificare attraverso i riscontri investigativi, e non di una dinamica interamente accertata in via definitiva.

Un altro punto riguarda l’intervallo prima della richiesta di aiuto. Nel racconto del trentunenne sarebbero trascorse circa due ore tra l’aggressione e i soccorsi; avrebbe inoltre contattato il padre prima della chiamata al 118. La durata indicata e la sequenza dei contatti sono elementi sottoposti a verifica, distinti dall’orario dell’allarme riportato nelle prime ricostruzioni.

La convalida e la richiesta di accertamenti psichiatrici

Il 24 agosto è arrivata la convalida dell’arresto. Nello stesso passaggio dell’inchiesta, il difensore Antonio Di Lena e il pubblico ministero Francesco Russo hanno chiesto un incidente probatorio per accertare la capacità di intendere e di volere di Santamaria. La richiesta riguarda una valutazione specifica sulle sue condizioni al momento dei fatti e non costituisce, da sola, un risultato peritale.

Il provvedimento descritto il 25 agosto prevedeva la custodia cautelare nel reparto psichiatrico del carcere di Bari. Il giudice per le indagini preliminari Ida Iura aveva inoltre disposto un ulteriore interrogatorio del trentunenne, assistito dal proprio legale, per approfondire il racconto. Questi sono i passaggi documentati dopo l’arresto: non autorizzano a presentare come già conclusi gli accertamenti richiesti sulle condizioni dell’indagato.

L’autopsia e gli interrogativi ancora senza risposta

Alla verifica del 14 novembre non sono emersi riscontri attendibili successivi che consentano di riferire un esito della perizia o una decisione definitiva sul procedimento. Non è quindi possibile aggiornare quei passaggi trasformando una richiesta di accertamento in una diagnosi giudiziaria, né attribuire ai problemi psichiatrici riferiti un rapporto causale già dimostrato con l’aggressione. Gli ultimi sviluppi processuali reperiti restano quelli pubblicati ad agosto.

Sul versante medico-legale, l’autopsia sul corpo di Carbone è stata eseguita il 24 agosto all’obitorio dell’ospedale San Carlo di Potenza. L’esame era destinato a chiarire le cause del decesso e le modalità dell’aggressione, confrontando gli elementi materiali con la versione fornita dal figlio durante l’interrogatorio.

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