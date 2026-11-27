🌐 Elon Musk promette due azioni SpaceX per ogni bambino americano, una della società e una personale. Il valore teorico supera i 254 dollari, ma l’assegnazione passa dai Trump Accounts e diversi dettagli restano da definire.

La promessa arriva alla vigilia del Ringraziamento

Due azioni per ogni bambino americano: una offerta dall’azienda, l’altra dal suo fondatore. Elon Musk ha annunciato alla vigilia del Ringraziamento un’iniziativa che, alle quotazioni di riferimento, vale complessivamente circa 18 miliardi di dollari. Il messaggio è circolato il 25 novembre negli Stati Uniti ed è stato ripreso il 26 novembre 2026. Per ora si tratta di un impegno annunciato, non della conferma che milioni di minori abbiano già ricevuto i titoli.

La prima precisazione riguarda il nome dell’investimento: sono azioni SpaceX, non azioni autonome di Starlink. Il servizio di connessione satellitare appartiene al gruppo, ma la partecipazione promessa riguarda la società che lo gestisce insieme alle altre attività spaziali. La distinzione identifica che cosa verrebbe effettivamente donato: una quota dell’azienda, non un abbonamento internet o un credito da spendere per collegarsi alla rete.

Quanto valgono due azioni e chi sostiene il costo

Il prezzo di chiusura indicato per mercoledì 25 novembre è di 127,44 dollari per azione. Il calcolo porta quindi a 254,88 dollari per due titoli. È una fotografia del valore di mercato in quella seduta: non una somma garantita al momento della consegna, né il valore che il beneficiario potrà necessariamente ottenere quando avrà la possibilità di vendere.

Anche la cifra complessiva cambia con il numero di destinatari considerati. Usando come scenario 70 milioni di conti, due azioni ciascuno corrispondono a circa 17,84 miliardi di dollari. Con 72 milioni di beneficiari si arriva a circa 18,35 miliardi. Queste moltiplicazioni spiegano l’ordine di grandezza dell’annuncio, ma non certificano il numero finale delle assegnazioni: il criterio aziendale riguarda i conti attivi, non indistintamente tutta la popolazione minorenne.

Non sarebbe corretto descrivere l’intero importo come denaro che Musk spenderà personalmente. SpaceX ha annunciato l’emissione di un nuovo titolo per ciascun conto ammesso; il fondatore contribuirà con un numero equivalente di azioni proprie. Sono dunque due apporti distinti: uno societario e uno personale. Il valore del pacchetto donato non coincide con un assegno di pari importo pagato dal solo imprenditore.

Il passaggio decisivo sono i Trump Accounts attivi

Il comunicato diffuso da SpaceX il 25 novembre individua come destinatari della componente aziendale tutti i Trump Accounts attualmente attivi. È una formulazione più circoscritta rispetto alla promessa rivolta a ogni bambino americano. La società conferma inoltre l’abbinamento con la donazione personale di Musk, senza pubblicare nel documento un regolamento operativo completo per l’accredito dei titoli.

I Trump Accounts sono conti di risparmio e investimento destinati ai minori, con un regime fiscale specifico. Le istruzioni dell’Internal Revenue Service distinguono l’apertura del conto dalla sua attivazione: quest’ultima richiede un processo di autenticazione da parte della persona autorizzata. Il conto appartiene al bambino, mentre un adulto responsabile ne segue la gestione durante la minore età.

L’esistenza di un conto e il suo stato operativo diventano quindi elementi importanti per comprendere la platea effettiva. L’annuncio aziendale non indica quanti conti soddisfino il requisito richiesto alla data considerata. Non permette neppure di stabilire, da solo, come saranno trattati quelli attivati successivamente o quali passaggi aggiuntivi saranno richiesti alle famiglie per ricevere la donazione.

Dicembre per la società, giugno 2027 per Musk

Il calendario illustrato da Musk divide l’operazione in due momenti. L’azione proveniente da SpaceX dovrebbe essere trasferita a dicembre 2026; quella personale a giugno 2027, quando scadrà il suo periodo di lock-up, il vincolo temporaneo al trasferimento dei titoli. Le due azioni, quindi, non sono state promesse con una consegna simultanea durante la festività del Ringraziamento.

La promessa raddoppia quella formulata in ottobre, quando Musk aveva prospettato un’azione per ciascun bambino. Le nuove indicazioni aggiungono una scansione temporale, ma non risolvono tutte le questioni pratiche. Lo stesso comunicato societario avverte che le contribuzioni previste sono dichiarazioni prospettiche, esposte a rischi, incertezze e anche ad approvazioni di soggetti terzi e autorità pubbliche.

Il contributo pubblico è diverso dalla donazione

Il programma federale prevede anche un contributo iniziale una tantum di 1.000 dollari, distinto dall’iniziativa SpaceX. Secondo l’IRS, riguarda i cittadini statunitensi idonei nati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028. Non è quindi una somma riconosciuta automaticamente a ogni minore che possa essere titolare di un Trump Account: conto e contributo iniziale hanno requisiti differenti.

Per richiedere quei 1.000 dollari occorre presentare il modulo 4547 e selezionare l’opzione relativa al contributo pilota. Nell’aggiornamento del 6 novembre 2026, l’IRS indica la possibilità di inoltrarlo tramite l’applicazione dedicata, il portale del programma oppure il proprio account fiscale online. Questa procedura riguarda il beneficio federale e non costituisce, da sola, una procedura verificata per ottenere le azioni promesse.

Il nodo delle regole sugli investimenti

Resta un punto tecnico sostanziale. Le indicazioni pubblicate dall’IRS prevedono che, durante il periodo di crescita del conto, gli investimenti ammessi siano generalmente fondi comuni o ETF legati a indici composti prevalentemente da società statunitensi. L’assegnazione diretta di un singolo titolo richiede dunque chiarimenti sul meccanismo scelto e sul suo coordinamento con queste regole; il comunicato SpaceX non descrive tale passaggio.

Anche disponibilità del capitale e attribuzione dell’investimento sono concetti diversi: le regole generali limitano i prelievi prima dell’anno in cui il beneficiario compie diciotto anni. Sul versante delle donazioni private, SpaceX ha annunciato anche un impegno separato della presidente e direttrice operativa Gwynne Shotwell, relativo a oltre due milioni di azioni personali.

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