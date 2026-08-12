Morto Marco Schiavina, l’Orso di Turisti per caso

🌐 È morto a 70 anni Marco Schiavina, tra gli ideatori e stratega di Turisti per caso. Il ricordo commosso di Patrizio Roversi e l’addio di Syusy Blady a “Orso”, figura decisiva dietro il successo del programma cult di viaggi.

Marco Schiavina è morto domenica 9 agosto, a 70 anni. Per il grande pubblico il suo nome potrebbe non essere immediatamente riconoscibile quanto quello di Patrizio Roversi e Syusy Blady, ma dietro la storia di Turisti per caso c’era anche il suo lavoro, la sua capacità organizzativa e quella meticolosità che gli aveva fatto guadagnare un soprannome destinato a diventare quasi un secondo nome: “Orso”.

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal Comune di San Giovanni in Persiceto, realtà emiliana alla quale Schiavina era profondamente legato e nella cui vita culturale aveva avuto un ruolo importante.

Avrebbe compiuto 71 anni il prossimo 16 ottobre.

La sua morte, secondo il racconto riportato da Patrizio Roversi, è arrivata improvvisamente. La moglie avrebbe raccontato che Schiavina si era alzato all’alba sentendosi male e respirando con difficoltà. Poco dopo, non si sarebbe più ripreso.

Una morte improvvisa che ha lasciato soprattutto negli amici di una vita la sensazione di un viaggio interrotto senza preavviso.

Chi era Marco Schiavina, l’uomo dietro Turisti per caso

Per capire quanto sia stato importante Schiavina nella storia di Turisti per caso, bisogna andare oltre il volto televisivo del programma.

Roversi e Blady erano i protagonisti davanti alla telecamera. Schiavina rappresentava invece una parte meno visibile ma essenziale del progetto: era lo stratega turistico, l’uomo che contribuiva a costruire e organizzare i viaggi nei loro dettagli.

Non soltanto una questione di destinazioni.

Un programma di viaggio richiede infatti una macchina complessa: spostamenti, tempi, contatti, itinerari, incontri, logistica e imprevisti da gestire. La spontaneità che arrivava sullo schermo nasceva anche da una preparazione che, dietro le quinte, doveva essere tutt’altro che casuale.

Ed era proprio questa la specialità di Schiavina.

Organizzare il viaggio prima che il viaggio cominciasse.

Una caratteristica che emerge anche dal ricordo di Syusy Blady, che ha scelto di salutarlo utilizzando proprio il linguaggio che aveva caratterizzato per anni il loro lavoro insieme.

“È andato avanti a preparare un viaggio definitivo”, ha scritto Blady, aggiungendo che si aspettava quasi che “Orso” le mandasse il programma, come aveva sempre fatto nell’organizzare le spedizioni di Turisti per caso.

È una frase ironica e insieme profondamente malinconica.

Perché trasforma la morte nell’ultimo viaggio di un uomo che, per tutta la vita, aveva fatto dell’organizzazione del viaggio una parte della propria identità.

L’incontro con Patrizio Roversi e quarant’anni di amicizia

Il legame con Patrizio Roversi andava ben oltre la televisione.

I due avevano condiviso circa quarant’anni di percorso, attraversando esperienze professionali, viaggi e progetti.

Nel ricordare l’amico, Roversi ha descritto un uomo appassionato di viaggi, ma anche caratterizzato da un temperamento particolare.

“Orso”, nel suo racconto, era un viaggiatore appassionato, a tratti burbero, ma anche inesorabile e implacabile.

Parole che sembrano delineare una personalità lontana dagli stereotipi del personaggio televisivo.

Schiavina non aveva bisogno di stare davanti alla macchina da presa per essere protagonista.

Il suo ruolo era quello di chi costruisce.

Di chi controlla.

Di chi prepara.

Di chi magari insiste su un dettaglio quando tutti gli altri sono già pronti a partire.

Ed è forse anche per questo che il ricordo di Roversi appare particolarmente doloroso.

Negli ultimi tempi i due si erano allontanati.

“L’ho cercato cento volte”: il rimpianto di Roversi

È una delle parti più intime del ricordo lasciato da Patrizio Roversi.

Il conduttore ha raccontato di aver cercato più volte Schiavina nell’ultimo anno, attraverso telefonate e mail, senza ricevere risposta.

“L’ho cercato cento volte”, ha raccontato Roversi, spiegando di non aver compreso fino in fondo le ragioni di quel silenzio.

Sapeva che l’amico stava bene, ma aveva percepito una sorta di chiusura.

Ora, dopo la morte, quella distanza assume un significato completamente diverso.

Il lutto porta con sé anche il peso delle conversazioni che non ci sono state.

Non è soltanto la perdita di una persona cara.

È il pensiero di ciò che avrebbe potuto essere detto, di una telefonata che avrebbe potuto arrivare, di un incontro rimandato e poi diventato impossibile.

Roversi lo racconta senza nascondere il proprio dolore.

E trova ancora una volta nel soprannome “Orso” la chiave per descrivere l’amico.

Una persona difficile da decifrare fino in fondo, capace di chiudersi, di seguire la propria strada e di mantenere una distanza che gli altri non sempre riuscivano a comprendere.

“Con Orso abbiamo attraversato un corridoio lungo 40 anni”

Il ricordo di Roversi contiene anche una delle immagini più potenti legate alla scomparsa di Schiavina.

La vita, ha scritto, è come un susseguirsi di stanze: si aprono porte, si attraversano spazi e poi quelle porte si chiudono alle spalle.

Finché, prima o poi, arriva una porta che non si chiude più dietro di noi ma si chiude davanti a noi.

Ed è lì che il viaggio si interrompe.

Per Roversi, con Schiavina quel corridoio era durato quarant’anni.

Un’immagine particolarmente adatta alla storia di due persone che hanno fatto del viaggio una parte centrale della propria esperienza professionale e umana.

Quarant’anni sono un tempo sufficiente per attraversare moltissime stanze: programmi, progetti, amicizie, periodi di successo, cambiamenti della televisione, nuove generazioni e inevitabili distanze.

Ora quel corridoio è finito.

E resta la memoria di tutto ciò che è stato attraversato insieme.

Turisti per caso, un programma diventato un fenomeno

La storia professionale di Schiavina è indissolubilmente legata a Turisti per caso, uno dei programmi di viaggio più riconoscibili della televisione italiana.

La formula era apparentemente semplice: Roversi e Blady viaggiavano nel mondo raccontando luoghi, persone, culture e situazioni con uno stile lontano dal classico documentario turistico.

Ma il programma aveva una caratteristica fondamentale: trasformava il viaggio in racconto personale.

Non era soltanto una guida televisiva.

Non proponeva esclusivamente monumenti, alberghi e itinerari.

C’era l’imprevisto, c’era l’ironia, c’era l’incontro con le persone e soprattutto c’era l’idea che viaggiare significasse entrare davvero in relazione con un luogo.

Dietro questa apparente naturalezza esisteva però un lavoro organizzativo importante.

Ed è qui che Schiavina entrava in scena.

Il suo contributo apparteneva alla parte meno visibile del programma, quella che consentiva ai protagonisti di concentrarsi sul racconto.

Il pubblico vedeva il viaggio. Schiavina contribuiva a renderlo possibile.

L’uomo di teatro e cinema oltre la televisione

Ridurre Marco Schiavina al solo ruolo di organizzatore di Turisti per caso sarebbe però limitante.

La sua attività culturale aveva attraversato anche teatro e cinema.

Tra i progetti a lui associati c’era inoltre la rassegna cinematografica “Film&aFilm”, ulteriore testimonianza di un interesse che andava oltre il mondo televisivo.

San Giovanni in Persiceto lo aveva conosciuto proprio anche attraverso questa dimensione culturale.

Era una figura impegnata nel tessuto della comunità, capace di contribuire alla costruzione di iniziative e occasioni di confronto attorno al cinema e alla cultura.

Il suo percorso racconta quindi una figura più ampia di quella che potrebbe emergere guardando soltanto ai titoli televisivi.

Viaggi, cinema, teatro e cultura locale erano parti diverse di una stessa curiosità.

Syusy Blady: “Potevi rimanere qui ancora un po’”

Anche le parole di Syusy Blady restituiscono il rapporto particolare che univa i tre protagonisti.

La sua scelta di parlare dell’ultimo viaggio di Schiavina attraverso una battuta sull’organizzazione è significativa.

Blady immagina ancora “Orso” alle prese con un itinerario, intento a preparare ogni dettaglio come aveva sempre fatto.

È un modo delicato per non trasformare immediatamente il ricordo in una celebrazione solenne.

Prima c’è l’ironia.

Poi arriva il dolore.

“Potevi rimanere qui ancora un po’”.

Una frase breve che contiene il senso di una perdita improvvisa.

E anche il desiderio, inevitabilmente impossibile, di aggiungere ancora una tappa al viaggio.

Perché “Orso” era il nome più adatto

Il soprannome di Schiavina sembra quasi raccontare una parte della sua personalità.

“Orso” suggerisce un carattere schivo, talvolta burbero, poco incline a mettersi al centro dell’attenzione.

Ma nell’immaginario costruito dai suoi amici c’era anche una seconda dimensione.

Quella dell’uomo affidabile, tenace, capace di portare avanti un progetto fino in fondo.

Roversi lo ha definito anche “inesorabile” e “implacabile”.

Sono parole che, nel contesto del loro lavoro, assumono un significato particolare.

Un viaggio televisivo può sembrare spontaneo davanti alla telecamera, ma dietro ogni spostamento esistono problemi da risolvere, appuntamenti da rispettare, persone da contattare e imprevisti da affrontare.

Forse Schiavina era proprio quello che serviva per tenere insieme tutto.

Un “Orso” dietro le quinte.

Il viaggio come eredità

La morte di Marco Schiavina arriva in un momento nel quale il modo di raccontare il mondo è profondamente cambiato.

Oggi viaggiare significa anche produrre continuamente immagini, video brevi, recensioni, contenuti social e itinerari personalizzati.

Turisti per caso apparteneva a un’altra epoca televisiva, ma aveva anticipato qualcosa che ancora oggi conserva valore: il viaggio non è soltanto una destinazione da mostrare, è una storia da vivere.

Schiavina faceva parte di quella generazione che contribuì a trasformare il viaggio televisivo in un racconto più umano e meno patinato.

Non serviva necessariamente costruire il viaggio perfetto.

Serviva costruire le condizioni perché potesse accadere qualcosa.

Un incontro.

Un contrattempo.

Una scoperta.

Una storia.

E forse è proprio questa la sua eredità più interessante.

L’ultimo viaggio di “Orso”

Marco Schiavina avrebbe compiuto 71 anni il 16 ottobre.

Non ci arriverà.

La sua morte improvvisa, avvenuta domenica 9 agosto, ha lasciato un vuoto tra le persone che con lui hanno condiviso decenni di lavoro e amicizia.

Roversi ha parlato di un corridoio lungo quarant’anni che ora si è chiuso.

Blady ha scelto invece di immaginarlo già impegnato nella preparazione di un nuovo viaggio, quello definitivo.

Due immagini diverse per raccontare la stessa assenza.

Da una parte il dolore per una porta che si chiude.

Dall’altra il sorriso malinconico di chi immagina che un viaggiatore non possa semplicemente smettere di preparare la prossima partenza.

Marco Schiavina è stato per anni una presenza fondamentale dietro uno dei programmi di viaggio più amati della televisione italiana. Un uomo che spesso lavorava lontano dai riflettori, ma il cui contributo era essenziale per trasformare un’idea in un itinerario e un itinerario in una storia.

Ora non resta più nessun programma da mandargli.

Nessuna telefonata da fare per chiedergli dove andare.

Nessuna mail alla quale aspettare una risposta.

Resta però tutto quello che è stato costruito lungo quel corridoio di quarant’anni.

I viaggi, le persone incontrate, le storie raccontate e l’amicizia che, nonostante le distanze degli ultimi tempi, ha attraversato una parte enorme della vita di chi gli è stato vicino.

E forse l’immagine più adatta per salutare “Orso” è proprio quella scelta da Syusy Blady: un uomo che, anche nell’ultimo momento, sembra essere semplicemente partito per preparare un altro viaggio.

Solo che questa volta non ha lasciato l’itinerario a nessuno.