MetroZibaldone del giorno: 13 agosto 2026, Etna e medaglie azzurre

🌐 Il 13 agosto 2026 si apre con il terremoto in Colombia, dove il bilancio sale a 265 morti e quasi 3.500 feriti, mentre resta alta la tensione sullo Stretto di Hormuz e continua la crisi tra Stati Uniti e Iran. In Italia il caso Ranucci-Lavitola entra in una nuova fase giudiziaria e l’Etna continua a bloccare l’aeroporto di Catania. Sul fronte sportivo, gli Europei di atletica e nuoto concentrano l’attenzione azzurra: arrivano nuove qualificazioni e semifinali, mentre a Parigi Sara Curtis prepara la finale dei 50 dorso dopo il record mondiale.

Aggiornamento alle 15:51 di giovedì 13 agosto 2026. Sono inclusi i risultati già maturati entro questo orario; le finali sportive ancora da disputare non vengono presentate come risultati acquisiti.

Terremoto in Colombia, 265 morti e 496 dispersi

La tragedia più grave ancora al centro della giornata è il terremoto che ha devastato la Colombia il 10 agosto. Il bilancio ufficiale è salito a 265 morti e 3.494 feriti, mentre 496 persone risultano ancora disperse. L’emergenza ha colpito oltre 53 mila persone e ha provocato la distruzione di più di 11 mila abitazioni. L’epicentro è stato localizzato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó.

Il presidente colombiano ha annunciato l’attivazione dell’emergenza economica, necessaria per accelerare gli interventi di soccorso, ricostruzione e assistenza alle famiglie rimaste senza casa. La situazione resta particolarmente difficile nelle aree occidentali del Paese, dove il sisma ha danneggiato infrastrutture, scuole, edifici pubblici e reti di comunicazione.

Le squadre di soccorso continuano a lavorare nelle zone più colpite. La ricerca dei dispersi rappresenta la priorità assoluta, mentre il passare delle ore rende sempre più complesso individuare eventuali superstiti sotto le macerie.

Danni a infrastrutture e servizi

La dimensione della catastrofe non è limitata alle vittime. Sono state segnalate migliaia di abitazioni danneggiate, numerosi edifici completamente crollati e problemi nei servizi essenziali.

Le autorità stanno inoltre valutando le conseguenze economiche del sisma sulla regione del caffè e sulle infrastrutture di collegamento con il Pacifico. La ricostruzione richiederà risorse ingenti e tempi lunghi.

Il governo ha annunciato un fondo straordinario destinato a concentrare risorse pubbliche e aiuti internazionali nelle aree maggiormente devastate.

Stretto di Hormuz, Stati Uniti e Iran rivendicano il controllo

La crisi dello Stretto di Hormuz rimane il principale fronte geopolitico della giornata.

Il presidente statunitense Donald Trump continua a sostenere che gli Stati Uniti abbiano assunto il controllo del corridoio strategico, mentre dall’Iran arriva una versione opposta: Teheran afferma che lo stretto resta sotto il proprio controllo e che nessuna normalizzazione della navigazione è stata raggiunta.

Il contrasto è anche terminologico, ma le conseguenze sono concrete. Il traffico commerciale resta molto al di sotto dei livelli normali e le navi continuano a evitare il passaggio o ad attendere in aree di sicurezza.

Il punto è fondamentale per l’economia mondiale perché attraverso Hormuz passa una quota enorme dei flussi energetici internazionali.

Le trattative per arrivare a una riapertura ordinata non hanno prodotto, almeno fino alle ore centrali del 13 agosto, un accordo definitivo. La questione resta quindi sospesa tra dichiarazioni contrapposte, pressioni militari e tentativi diplomatici.

Petrolio in calo, ma la crisi energetica resta

Il mercato petrolifero ha reagito oggi con un movimento diverso rispetto ai rialzi dei giorni precedenti.

Il prezzo del greggio è sceso, sostenuto dalle aspettative di una domanda globale meno forte. Anche le Borse europee hanno aperto in territorio positivo, mentre gli investitori continuano a seguire contemporaneamente il dossier Hormuz e le prospettive della politica monetaria americana.

La diminuzione del prezzo non significa però che la crisi energetica sia risolta. Il problema principale rimane la sicurezza delle rotte e la possibilità che una situazione di traffico ridotto si prolunghi.

Ucraina, nuovo attacco russo sul fronte del Mar Nero

La guerra in Ucraina continua a produrre nuovi episodi anche mentre l’attenzione internazionale resta concentrata sul Medio Oriente.

Un attacco russo ha provocato un incendio in un’area portuale ucraina e ha nuovamente evidenziato la vulnerabilità delle infrastrutture marittime del Paese. Kiev continua inoltre a chiedere sistemi di difesa aerea e intercettori Patriot, soprattutto dopo il trasferimento di parte delle risorse militari statunitensi verso il teatro iraniano.

La disponibilità di sistemi antiaerei è diventata uno dei principali problemi strategici per l’Ucraina. Gli attacchi russi contro infrastrutture energetiche e logistiche richiedono infatti una copertura continua, mentre il conflitto mediorientale ha aumentato la competizione per alcune risorse militari.

Italia, Lavitola ammette il ruolo nell’attentato a Ranucci

Il caso Ranucci-Lavitola è oggi una delle principali notizie giudiziarie italiane.

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, durato oltre cinque ore, Valter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell’attentato contro Sigfrido Ranucci, confermando quindi un elemento centrale dell’impianto accusatorio. La sua ricostruzione differisce però su un punto fondamentale: sostiene di aver ordinato non l’utilizzo di una bomba, ma di sparare quattro o cinque colpi contro il muro della villetta del giornalista.

Secondo la ricostruzione fornita dalla difesa, l’obiettivo sarebbe stato aumentare la protezione di Ranucci, che Lavitola riteneva esposto a possibili aggressioni.

La Procura di Roma ha annunciato un parere negativo alla richiesta di arresti domiciliari presentata dalla difesa. Lavitola rimane quindi in carcere in attesa della decisione del gip sull’istanza.

Gli investigatori continuano inoltre ad analizzare telefoni e computer sequestrati. L’eventuale audizione di Ranucci come persona informata sui fatti potrebbe arrivare soltanto dopo il completamento degli accertamenti tecnici.

La vicenda giudiziaria resta distinta dalle conseguenze sul futuro professionale del giornalista e sul programma televisivo che conduce.

Etna, aeroporto di Catania ancora fermo

L’eruzione dell’Etna continua a provocare pesanti conseguenze sul traffico aereo siciliano.

L’aeroporto di Catania resta chiuso alle operazioni di volo a causa della presenza di cenere vulcanica nello spazio aereo. La sospensione è stata prolungata fino alle 2 del 14 agosto, con ulteriori cancellazioni e dirottamenti.

Il blocco arriva nel periodo di massimo traffico estivo e coinvolge migliaia di passeggeri. Le compagnie stanno cercando di trasferire parte dei voli su altri scali siciliani, soprattutto Palermo, ma la capacità disponibile non è sufficiente a compensare integralmente la perdita di Catania.

Le stime più recenti parlano di circa 700 voli cancellati e di danni economici superiori ai 20 milioni di euro. La durata dell’attività vulcanica resta imprevedibile.

Italia-Spagna, Piantedosi: controlli Schengen rivalutati dal 15 agosto

Il tema delle frontiere torna al centro dell’agenda politica italiana.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è stato ascoltato oggi dal Comitato Schengen sul ripristino temporaneo dei controlli alla frontiera con la Spagna.

Secondo i dati forniti dal ministro, dall’entrata in vigore del provvedimento sono stati effettuati tre arresti e 21 respingimenti di persone in posizione irregolare. Il governo ha inoltre indicato un aumento dei rimpatri negli ultimi anni.

Piantedosi ha spiegato che dal 15 agosto sarà effettuata una nuova valutazione della situazione. Il provvedimento di sospensione temporanea delle regole Schengen è formalmente previsto per un periodo più ampio, ma il governo intende verificare l’evoluzione dei flussi e delle condizioni di sicurezza durante il periodo di Ferragosto.

La questione resta collegata alla crisi migratoria sviluppatasi a Ceuta e al confronto diplomatico con Madrid.

Sport, Europei di nuoto: Curtis prepara la finale mondiale

La grande protagonista italiana della giornata sportiva resta Sara Curtis.

Dopo il record mondiale stabilito ieri nei 50 metri dorso con 26″63, la nuotatrice azzurra è attesa oggi dalla finale della stessa specialità. Il precedente primato mondiale era 26″83: Curtis lo ha quindi migliorato di due decimi, entrando in una dimensione internazionale completamente nuova.

Nella sessione mattutina del 13 agosto l’Italia ha ottenuto altri risultati importanti.

Simona Quadarella ha dominato la batteria dei 1.500 stile libero qualificandosi alla finale con il miglior tempo, 16’05″28. La romana arriva all’atto conclusivo dopo aver già conquistato l’oro negli 800 metri.

Nei 200 stile libero maschili Carlos D’Ambrosio ha superato il turno. Anche altri azzurri hanno centrato le semifinali nelle rispettive specialità.

Più complicato invece il bilancio della 4×100 stile libero maschile italiana, che non ha ottenuto l’accesso alla finale dopo una prestazione al di sotto delle attese.

Ceccon avanti nei 50 dorso

Thomas Ceccon ha superato la batteria dei 50 dorso, pur senza una prestazione particolarmente brillante. Il campione azzurro ha chiuso in 24″75, tempo che gli ha consentito di accedere alla semifinale. Anche Lorenzo Lamberti ha superato il turno.

La giornata di Parigi resta quindi caratterizzata dall’attesa per la finale di Curtis e dalle possibilità di medaglia di Quadarella e degli altri azzurri impegnati nelle sessioni serali.

Atletica, Coiro in finale negli 800 e tris italiano nei 3.000 siepi

Anche a Birmingham la mattinata ha prodotto risultati importanti per l’Italia.

Eloisa Coiro ha conquistato la finale degli 800 metri femminili, dopo aver già stabilito il record italiano nella fase precedente della competizione. L’azzurra ha gestito la semifinale con un finale efficace ottenendo il pass per l’atto conclusivo.

La notizia più significativa della sessione riguarda però i 3.000 siepi maschili: tutti e tre gli italiani impegnati hanno raggiunto la finale.

Osama Zoghlami ha vinto la propria batteria in 8’34″52, secondo tempo complessivo. Si sono qualificati anche Ala Zoghlami, con 8’36″52, e Yassin Bouih, con 8’36″25.

Due azzurri in finale nell’alto

Nel salto in alto femminile Elisa Pieroni e Rebecca Tavernini hanno superato la qualificazione con 1,84 metri, centrando entrambe la finale.

Nella stessa gara Elena Vallortigara non è riuscita a superare la fase di qualificazione.

Nei 200 metri maschili Matteo Dezza e Lorenzo Longobardi hanno invece ottenuto il pass per le semifinali. Longobardi ha corso in 20″91.

Il programma serale prevede poi appuntamenti di grande rilievo per la squadra italiana, ma alle 15:51 le finali di triplo femminile e 800 maschili non sono ancora iniziate e non possono quindi essere inserite tra i risultati acquisiti.

Triplo femminile, Derkach e Saraceni aspettano la finale

L’Italia si presenta alla finale del salto triplo femminile con Dariya Derkach ed Erika Saraceni, entrambe qualificate nella giornata.

Saraceni ha ottenuto 14,50 metri, mentre Derkach ha raggiunto 14,42. Le due azzurre affronteranno la finale con concrete possibilità di entrare nella zona medaglie.

La gara è prevista in serata e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi per il movimento italiano.

Economia, le Borse europee salgono mentre il petrolio arretra

La seduta finanziaria del 13 agosto si sta sviluppando in positivo per le principali Borse europee.

Milano e gli altri listini continentali beneficiano del miglioramento del sentiment internazionale dopo i dati americani sull’inflazione, mentre il petrolio registra una flessione rispetto ai picchi raggiunti nei giorni precedenti.

Gli investitori stanno riducendo le aspettative di una politica monetaria più restrittiva negli Stati Uniti. Il dato sull’inflazione americana ha infatti attenuato alcune delle pressioni che avevano caratterizzato le precedenti sedute.

Rimane però il fattore geopolitico. Una nuova escalation nello Stretto di Hormuz potrebbe rapidamente modificare l’andamento del greggio e, di conseguenza, quello dei mercati azionari e obbligazionari.

In Italia il quadro economico estivo resta inoltre condizionato dal costo dell’energia e dall’andamento dei consumi durante la stagione turistica.

Eurozona, il contante resta il mezzo di pagamento principale

Un altro dato economico di rilievo riguarda le abitudini di pagamento nell’Eurozona.

Nonostante la crescita dei pagamenti digitali e delle carte, il contante continua a essere il metodo di pagamento più utilizzato in numerose situazioni quotidiane.

Il dato conferma la persistenza del ruolo della moneta fisica nell’economia europea, soprattutto per gli acquisti di importo ridotto e nelle fasce della popolazione meno inclini all’utilizzo degli strumenti digitali.

Scienza, una giornata dominata dagli effetti dell’eclissi

L’eclissi solare totale del 12 agosto continua a produrre conseguenze anche il giorno successivo sul piano scientifico.

Le osservazioni effettuate durante la totalità hanno permesso agli astronomi di studiare la corona solare e le variazioni temporanee dell’ambiente terrestre provocate dalla riduzione improvvisa della radiazione solare.

In Italia il fenomeno è stato osservato in forma parziale e soprattutto al tramonto, mentre la fascia della totalità ha attraversato zone dell’Atlantico settentrionale, l’Islanda e la Spagna.

La grande partecipazione all’evento ha inoltre prodotto una quantità eccezionale di immagini e dati utili agli studi sull’attività solare.

Calcio, si chiude il turno preliminare europeo

La serata calcistica europea è dedicata alle ultime partite dei turni preliminari di Europa League e Conference League, con in palio la qualificazione ai playoff.

Tra le squadre italiane coinvolte nel percorso europeo della Conference League c’è l’Atalanta, destinata ad affrontare l’Hapoel Tel Aviv nel turno playoff. Il quadro degli accoppiamenti è stato definito dopo i risultati del turno precedente.

Le partite del 13 agosto completano quindi il quadro delle squadre che accederanno alla fase decisiva delle qualificazioni europee.

Italia, mercato del calcio ancora protagonista

Sul fronte del calciomercato continuano a muoversi le società di Serie A.

La Fiorentina ha accolto Mateo Pellegrino, attaccante classe 2001 proveniente dal Parma, arrivato in città per visite mediche e firma.

La Juventus è invece impegnata nella trattativa per il portiere Suzuki, mentre le altre grandi società italiane continuano a lavorare sulle ultime operazioni prima dell’inizio della stagione.

Il mercato resta aperto e i club stanno definendo gli ultimi innesti in vista dell’avvio delle competizioni ufficiali.