🌐 Francesca Michielin ha mostrato una chioma bicolore accompagnata dalla dichiarazione «sempre team Serpeverde». Il cambio look, documentato a settembre, richiama la Narcissa Malfoy dei film di Harry Potter e si inserisce nella stagione musicale di Magia Bianca, Magia Nera.

Due colori e una dichiarazione da Serpeverde

Nero nella parte superiore, biondo platino che affiora da quella inferiore: Francesca Michielin ha scelto un cambio d’immagine giocato su un contrasto netto, accompagnandolo con un riferimento che i lettori di Harry Potter riconoscono subito. «E comunque, sempre team Serpeverde», ha scritto nella didascalia delle immagini condivise su Instagram. Il cambiamento è documentato dall’inizio di settembre 2026: non si tratta, dunque, di una trasformazione annunciata oggi, 14 novembre.

Il dettaglio che distingue l’acconciatura è la separazione visibile tra le due tonalità. La parte scura copre lo strato superiore della chioma, mentre le sezioni chiarissime emergono sotto, diventando particolarmente evidenti quando i capelli vengono spostati dietro le orecchie. Non una schiaritura appena accennata, ma un’alternanza cromatica che porta subito lo sguardo sui capelli e sulla cornice del volto.

Il richiamo a Narcissa Malfoy

L’accostamento più immediato è con Narcissa Malfoy nella versione cinematografica della saga: la madre di Draco, interpretata da Helen McCrory, sfoggia infatti una combinazione di capelli biondi e neri. È questo tratto visivo, insieme alla citazione di Serpeverde, a spiegare il paragone. Va però mantenuta una distinzione: la preferenza per la casa di Hogwarts compare nelle parole della cantante; il riferimento preciso a Narcissa è una lettura dell’acconciatura.

La precisazione sui film non è secondaria. Nei romanzi Narcissa viene descritta con capelli biondi, mentre il doppio colore nasce per il grande schermo. La ricostruzione ufficiale del lavoro sulle acconciature spiega che la componente scura serviva a introdurre una somiglianza con sua sorella Bellatrix Lestrange. Il look al quale viene avvicinata Michielin appartiene quindi a una scelta estetica cinematografica, non alla descrizione originaria del personaggio nei libri.

Il confronto riguarda soprattutto il colore, non una riproduzione completa del personaggio. Nelle immagini della cantante è il rapporto fra superficie scura e ciocche chiare a costruire la somiglianza: un particolare sufficiente a evocare quell’immaginario senza bisogno di costume, bacchetta o altri accessori della saga. La frase su Serpeverde aggiunge al dettaglio visivo un riferimento esplicito al mondo di Harry Potter.

Il messaggio su Mabon e l’arrivo dell’autunno

Prima della dichiarazione su Serpeverde, Michielin aveva scritto: «Mabon sta arrivando, e noi ci prepariamo». Il termine richiama la celebrazione dell’equinozio d’autunno nelle moderne tradizioni neopagane. Nella didascalia il cambio di capelli viene così accompagnato da un riferimento stagionale preciso, coerente con la pubblicazione delle immagini all’inizio di settembre, quando l’autunno doveva ancora cominciare.

Quelle parole permettono di riconoscere il registro scelto per presentare la trasformazione, ma non autorizzano a dedurre convinzioni religiose o pratiche personali. Il dato pubblico è il richiamo a Mabon, accostato alla preferenza per Serpeverde. La didascalia non contiene invece un annuncio musicale né una spiegazione tecnica della colorazione: accompagna le immagini con due riferimenti alla stagione e all’immaginario fantastico.

Un bicolore che non cerca la sfumatura

A firmare il lavoro è l’hairstylist Angelo Rosa Uliana del salone Rei Milano. La caratteristica dell’intervento è il contrasto fra una base molto scura e ampie porzioni biondo chiarissimo, quasi platino. La differenza rimane leggibile: le tonalità non vengono fuse in un passaggio graduale e il risultato conserva una struttura grafica, con zone di colore riconoscibili anche nella stessa acconciatura.

È quindi più corretto parlare innanzitutto di una trasformazione cromatica, anziché ridurre tutto a un nuovo taglio. Il punto centrale delle fotografie è l’incontro fra scuro e chiaro. Anche il paragone con Narcissa nasce da questa combinazione: non dal semplice fatto che Michielin abbia scelto una tonalità più scura, ma dalla presenza contemporanea e ben distinta dei due colori.

La magia era già nel percorso musicale

Il vocabolario fantastico non compare soltanto nel post sui capelli. Il 12 giugno 2026 è uscito Magia Bianca, pubblicato da Columbia Records e Sony Music Italy. La scaletta comprende titoli come Il canto delle anguane, Strega Comanda, Litha e Solstizio d’estate: riferimenti che collocano il progetto in un paesaggio narrativo fatto di folklore, figure femminili e passaggi stagionali, già prima delle fotografie di settembre.

Anche i concerti estivi portavano il nome Strega Comanda / Summer Tour, confermato dal calendario dell’organizzatore. La vicinanza fra quel titolo, il disco e la didascalia su Mabon offre un contesto al cambio d’immagine. Non dimostra però che la colorazione fosse una scelta promozionale pianificata: questo collegamento causale non risulta dalle parole pubblicate insieme alle fotografie.

Il percorso discografico è poi proseguito con Magia Bianca, Magia Nera, uscito il 30 ottobre e presentato come completamento del progetto di giugno con sei brani nuovi. Nelle interviste di presentazione Michielin ha raccontato l’utilizzo di un mondo fantasy per affrontare anche la realtà contemporanea: una cornice artistica più ampia del singolo riferimento a Hogwarts.

Gli appuntamenti nei teatri

A novembre il calendario dal vivo riguarda invece Francesca Michielin – Live nei teatri 2026. Fra gli appuntamenti ancora in programma alla data del 14 novembre figurano Padova il 25 novembre al Gran Teatro Geox e Roma il 28 novembre al Teatro Conciliazione. Il calendario prosegue il 1° dicembre al Teatro Arcimboldi di Milano e il 3 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.