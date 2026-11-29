🌐 il 37,8% dei norvegesi esprime un giudizio negativo sull’idoneità di Mette-Marit al ruolo di regina in un sondaggio effettuato il 31 agosto 2026. La rilevazione è stata pubblicata il 2 settembre, nei primi giorni del nuovo regno.

Che cosa è stato chiesto agli intervistati

L’indagine InFact è stata condotta attraverso interviste telefoniche a 1.058 persone maggiorenni. Agli intervistati venne chiesto in quale misura considerassero Mette-Marit adatta al ruolo di regina. Il 23,5% ha scelto la risposta più negativa, mentre il 14,3% ha espresso un giudizio negativo meno netto: dalla somma nasce il 37,8% ripreso nel riferimento della notizia.

Sul versante opposto, il 35,8% la riteneva adatta in misura elevata o molto elevata. Un ulteriore 26,4% si divideva fra una posizione intermedia e l’assenza di un’opinione. Il distacco tra giudizi negativi e positivi era quindi di due punti percentuali: un divario da leggere insieme al margine d’errore dichiarato, compreso fra 1,8 e 2,6 punti, non come una bocciatura inequivocabile.

Idoneità e fiducia non sono la stessa domanda

Nella stessa occasione venne misurata anche la fiducia personale nella regina, con una domanda distinta e 1.043 rispondenti. Il 40,3% dichiarò fiducia bassa o molto bassa, contro il 31,4% che indicò fiducia alta o molto alta. Il 24,5% si collocò in posizione neutrale e il 3,8% rispose di non sapere.

Sono due indicatori collegati, ma non intercambiabili: uno riguarda l’adeguatezza percepita rispetto all’incarico, l’altro il rapporto di fiducia con la persona. Per questo il 37,8% non va trasformato automaticamente nella percentuale di chi dichiarava sfiducia. Anche il numero dei partecipanti alle due domande differisce, un dettaglio metodologico che invita a mantenere separati i risultati.

Le rilevazioni successive restituiscono un altro quadro

Tra il 10 e il 14 settembre, Respons Analyse ha raccolto nuove risposte sull’idoneità della sovrana. In questa rilevazione il 47% considerava Mette-Marit adatta al ruolo in misura abbastanza o molto elevata, mentre il 25% esprimeva la valutazione opposta. I risultati erano dunque più favorevoli rispetto alla fotografia di fine agosto.

Un’altra indagine dello stesso istituto, diffusa il 15 settembre e dedicata alla fiducia, registrava per Mette-Marit il 41% di giudizi positivi e il 28% di giudizi negativi. Haakon raggiungeva invece l’88% di fiducia alta o abbastanza alta. Il consenso verso il re e quello verso la regina risultavano nettamente diversi, pur all’interno della stessa famiglia.

Le rilevazioni successive documentano un quadro diverso da quello evocato dal solo 37,8%. Non permettono, da sole, di stabilire quanto quel quadro sia rimasto stabile fino a novembre.

Regina dal 28 agosto, dopo venticinque anni da principessa

Sul piano istituzionale la successione è già avvenuta. Mette-Marit è diventata regina il 28 agosto 2026, quando la morte di Harald V ha portato suo marito sul trono come Haakon VIII. La Casa reale indica quella data come l’inizio del nuovo ruolo: non si tratta quindi di una candidatura ancora da decidere o di un titolo subordinato al risultato di un sondaggio.

Nata a Kristiansand il 19 agosto 1973, Mette-Marit ha sposato Haakon nella cattedrale di Oslo il 25 agosto 2001, diventando allora principessa ereditaria. Il passaggio a regina è arrivato venticinque anni dopo il matrimonio. La sua biografia ufficiale ricorda anche il trasferimento della coppia nella residenza di Skaugum, ad Asker, nel dicembre 2003.

Il profilo istituzionale comprende la rappresentanza della Norvegia all’estero e nel Paese, insieme al sovrano. Tra gli ambiti del suo impegno pubblico la Casa reale elenca letteratura, giovani, inclusione e salute mentale. Il fondo costituito in occasione delle nozze del 2001 sostiene iniziative rivolte ai ragazzi a rischio di esclusione e ha compiuto venticinque anni nel 2026.

L’annuncio di novembre e la cerimonia a Trondheim

L’aggiornamento ufficiale più recente pertinente al nuovo ruolo è arrivato il 10 novembre: Haakon VIII e Mette-Marit saranno consacrati nella cattedrale di Nidaros, a Trondheim, domenica 22 agosto 2027. L’annuncio riguarda una cerimonia futura e non modifica la data in cui entrambi hanno assunto i rispettivi titoli.

Il programma annunciato prevede appuntamenti a Trondheim, compresa una cena di gala a Stiftsgården, e successivamente il trasferimento a Bergen a bordo dello yacht reale Norge. La Casa reale ha inoltre indicato un viaggio di consacrazione attraverso la Norvegia, con inizio nell’estate del 2027 e prosecuzione nella primavera del 2028.

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