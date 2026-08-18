MetroZibaldone del giorno:Indonesia, gelo USA e Iran e Palio di Siena

🌐 Le notizie del 17 agosto: Terremoto in Indonesia: il bilancio del sisma di Flores sale ad almeno 68 morti, oltre 200 feriti e circa 19.000 sfollati. Nel Medio Oriente cresce la tensione tra Stati Uniti e Iran sullo Stretto di Hormuz, mentre il nuovo tentativo diplomatico per Gaza si chiude senza un accordo. In Italia il maltempo costringe a un secondo rinvio del Palio di Siena, mentre la Coppa Italia entra nel vivo e il calcio è scosso dalle condizioni di Yael Trepy, ricoverato in terapia intensiva.

Terremoto in Indonesia, 68 morti e 19.000 sfollati a Flores

Il terremoto in Indonesia resta la notizia più grave del 17 agosto. A due giorni dal sisma di magnitudo 7,7 che ha colpito l’isola di Flores, nella provincia di Nusa Tenggara Orientale, il bilancio è salito ad almeno 68 morti e oltre 200 feriti. Circa 19.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni e a trovare riparo in strutture temporanee o all’aperto, mentre i soccorritori continuano a raggiungere le comunità rimaste isolate.

Il terremoto ha avuto origine a bassa profondità, circa 10 chilometri, aumentando la violenza degli effetti sulla superficie. Le aree di Sikka, Manggarai e altri distretti dell’est dell’isola hanno subito crolli, frane e danni alle infrastrutture. Più di 4.500 abitazioni risultano danneggiate e numerose strutture sanitarie sono state colpite proprio mentre la popolazione ha bisogno di assistenza medica e medicinali.

Quasi 1.600 repliche e villaggi ancora difficili da raggiungere

La situazione resta complicata anche per la lunga sequenza sismica successiva alla scossa principale. Sono state registrate quasi 1.600 repliche, alcune delle quali sufficientemente forti da mantenere alta la paura tra gli abitanti. Le autorità hanno dovuto organizzare gli interventi tenendo conto del rischio di nuovi crolli e delle frane che hanno interrotto numerose strade.

Le squadre militari e di soccorso hanno iniziato a trasferire generi alimentari, acqua, tende e medicinali nelle zone più colpite. Le operazioni sono state complicate dalla conformazione montuosa dell’isola e dai collegamenti interrotti. In alcune località la popolazione ha denunciato la scarsità di acqua potabile e cibo, mentre è stata predisposta anche l’attivazione di strutture sanitarie da campo.

Il terremoto ha inoltre oscurato le celebrazioni per l’81º anniversario dell’indipendenza indonesiana. In diverse aree della provincia la popolazione ha rinunciato alle celebrazioni pubbliche e ha trascorso la giornata nei centri di evacuazione. Il governo ha proclamato uno stato di emergenza di 14 giorni per coordinare gli interventi e accelerare la distribuzione degli aiuti.

Iran e Stati Uniti, Hormuz al centro della nuova escalation

La seconda grande crisi della giornata riguarda lo Stretto di Hormuz, dove la contrapposizione tra Stati Uniti e Iran continua a incidere sulla sicurezza regionale e sui mercati energetici.

Teheran ha minacciato una nuova fase offensiva qualora la diplomazia non produca un accordo, mentre Washington ha mantenuto una posizione rigida sul blocco dei porti iraniani e sulla necessità di garantire la libertà di navigazione nello stretto. La situazione si è ulteriormente complicata dopo le dichiarazioni di Donald Trump contro l’Oman, impegnato nella mediazione tra Stati Uniti e Iran.

L’Oman sta cercando di favorire un’intesa che permetta di riaprire progressivamente il traffico marittimo attraverso Hormuz. Il passaggio è essenziale per i flussi mondiali di petrolio e gas e la sua persistente chiusura o limitazione sta già producendo conseguenze sui trasporti e sulle quotazioni energetiche.

Petrolio in rialzo e mercati sotto pressione

L’effetto economico della crisi è immediato. Nella giornata del 17 agosto il Brent è salito fino a circa 90,87 dollari al barile, mentre il WTI ha raggiunto circa 84,50 dollari. Il rialzo riflette i timori per una crisi prolungata e per la difficoltà di mantenere regolari i flussi attraverso uno dei principali corridoi energetici del pianeta.

Anche le Borse del Golfo hanno risentito delle tensioni. I principali listini di Arabia Saudita, Qatar e Dubai hanno chiuso in calo, mentre Abu Dhabi ha mostrato una maggiore tenuta. Gli investitori continuano a monitorare soprattutto l’andamento delle trattative e il rischio che la crisi energetica si trasformi in un problema più ampio per commercio, trasporti e inflazione.

Gaza, il confronto Netanyahu-Kushner finisce senza svolta

La diplomazia per Gaza non ha prodotto il risultato sperato. Jared Kushner, inviato dell’amministrazione statunitense, ha concluso il nuovo ciclo di incontri con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu senza ottenere un accordo definitivo sul piano americano per il cessate il fuoco.

Il progetto prevede una progressiva smilitarizzazione della Striscia, il disarmo di Hamas e un ritiro graduale delle forze israeliane. Il punto di maggiore contrasto riguarda però la sequenza delle misure. Israele insiste affinché il disarmo di Hamas preceda il ritiro militare, mentre Hamas chiede che Israele interrompa le operazioni e inizi il ritiro prima della consegna delle armi.

Durante il viaggio Kushner aveva incontrato anche rappresentanti di Hamas in Egitto. Al termine dei colloqui sono stati creati gruppi di lavoro dedicati al disarmo e alla salute pubblica, ma il principale ostacolo politico è rimasto irrisolto. Netanyahu ha ribadito che non intende accettare un ritiro israeliano senza la completa smilitarizzazione della Striscia.

La posizione americana ha assunto nel frattempo un tono più critico nei confronti della prosecuzione degli attacchi israeliani. Trump ha sostenuto pubblicamente che Israele dovrebbe interrompere i bombardamenti mentre il negoziato sul disarmo procede, rendendo evidente una divergenza con la linea mantenuta dal governo Netanyahu.

Ucraina, nuovi attacchi e rischio di allargamento del conflitto

La guerra in Ucraina continua a produrre conseguenze anche oltre il territorio direttamente coinvolto. Nella giornata del 17 agosto nuovi attacchi russi hanno colpito infrastrutture ucraine, compreso il grande impianto siderurgico di Kryvyi Rih, dove si sono registrate vittime e danni alla produzione.

Le autorità ucraine hanno denunciato una nuova ondata di missili e droni russi, mentre Mosca ha riferito di attacchi ucraini con droni in profondità nel territorio russo. Il confronto a distanza si è intensificato nelle ultime settimane con l’impiego crescente di sistemi senza pilota e missili a lungo raggio.

Un ulteriore elemento di tensione riguarda lo spazio aereo della NATO. Un drone entrato in territorio romeno è stato abbattuto da un caccia della missione di sorveglianza alleata. L’episodio si inserisce nella serie di incidenti che hanno coinvolto lo spazio aereo dei Paesi confinanti con l’Ucraina.

Europa, gli incendi continuano a colpire Francia, Belgio e Grecia

Gli incendi boschivi restano una delle principali emergenze ambientali europee. In Francia il primo ministro Sébastien Lecornu ha visitato le zone della Gironda devastate dalle fiamme e ha annunciato 12 milioni di euro di aiuti per le aree più colpite.

La situazione è rimasta difficile anche in Belgio, dove un vasto incendio nella regione delle Hautes Fagnes ha richiesto l’intervento di squadre provenienti da altri Paesi europei. Aerei, elicotteri e mezzi terrestri sono stati mobilitati attraverso il meccanismo di assistenza dell’Unione europea.

In Grecia nuovi roghi hanno interessato l’area di Atene, mentre sull’isola di Salamina le operazioni di contenimento sono proseguite dopo gli incendi che hanno provocato due morti. Il miglioramento delle condizioni meteorologiche ha ridotto il rischio in alcune aree, ma la combinazione di caldo, siccità e vegetazione secca continua a favorire la propagazione delle fiamme.

Italia, il Palio di Siena rinviato ancora: si correrà il 18 agosto

Il maltempo ha trasformato il Palio dell’Assunta in una corsa contro il calendario. Dopo il primo rinvio deciso il 16 agosto a causa della pioggia, anche il 17 agosto la Carriera non è stata disputata.

Un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche ha reso impraticabile la pista di Piazza del Campo e ha portato al secondo rinvio consecutivo, con la corsa spostata al 18 agosto. La bandiera verde ha sancito ufficialmente la sospensione della Carriera.

Il Palio dell’Assunta avrebbe dovuto vedere in pista dieci Contrade: Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice, Torre, Aquila, Onda e Giraffa. Il Drappellone realizzato da Teodora Axente è dedicato ai cinquecento anni dalla battaglia di Camollia.

Il nuovo rinvio modifica ancora una volta il programma della festa senese e porta la Carriera oltre la tradizionale data del 16 agosto. Una situazione non inedita nella storia del Palio, ma particolarmente significativa perché nel 2026 la pioggia ha già costretto a rinviare anche la Carriera di luglio.

Italia, la Coppa Italia chiude i trentaduesimi con quattro qualificazioni

La Coppa Italia ha completato il programma dei trentaduesimi di finale. Il Sassuolo ha battuto 3-0 il Cesena al Mapei Stadium, grazie alle reti di Cristian Volpato al 13′, Vasilije Adžić nel recupero del primo tempo e Luca Lipani al 75′. La squadra allenata da Alberto Aquilani ha così conquistato l’accesso ai sedicesimi, dove affronterà il Frosinone.

Il Palermo ha eliminato il Lecce con un netto 2-0 al Renzo Barbera. I rosanero hanno sbloccato la partita al 14′ con Daniele Vavassori e hanno raddoppiato al 42′ con Joel Pohjanpalo. Il successo permette al Palermo di proseguire il percorso nella competizione.

La Cremonese ha superato la Sampdoria per 2-0 allo stadio Druso di Bolzano. Daniel Stückler ha segnato al 23′, mentre Tommaso Berti ha chiuso il confronto al 93′. La Sampdoria è stata eliminata.

Il Pisa ha invece eliminato l’Empoli al termine di una sfida decisa ai rigori. Il derby toscano si è concluso 1-1 nei tempi regolamentari e il Pisa ha prevalso 5-4 ai calci di rigore, guadagnando il passaggio al turno successivo.

Sport, l’Italia brilla anche nel canottaggio universitario

Il 17 agosto ha portato un altro risultato significativo per lo sport italiano nel canottaggio. Ai Campionati mondiali universitari disputati in Canada, gli equipaggi italiani hanno conquistato medaglie in tutte le 11 gare del programma, con quattro ori, due argenti e cinque bronzi.

Il risultato ha consentito alla rappresentativa italiana di chiudere la manifestazione davanti a numerose potenze universitarie internazionali. Le gare si sono svolte a London, Ontario, sul bacino di Fanshawe Lake, dove l’Italia ha raccolto un podio dopo l’altro nelle competizioni maschili e femminili.

Il risultato completa una stagione particolarmente positiva per il movimento remiero italiano, che continua a ottenere piazzamenti di rilievo anche nelle competizioni internazionali dedicate agli atleti universitari.

Economia, Hormuz fa salire il prezzo del petrolio

La crisi dello Stretto di Hormuz ha dominato anche la giornata finanziaria. Il rallentamento del traffico delle petroliere e l’incertezza sulle trattative tra Washington e Teheran hanno spinto verso l’alto le quotazioni del greggio e aumentato la volatilità sui mercati.

Il Brent ha raggiunto circa 90,87 dollari al barile e il WTI 84,50 dollari, mentre i principali mercati azionari del Golfo hanno registrato variazioni negative. La situazione resta particolarmente delicata perché il passaggio marittimo rappresenta uno snodo essenziale per il commercio mondiale di energia.

Le tensioni hanno avuto ripercussioni anche sul trasporto marittimo e sulle prospettive delle compagnie energetiche e logistiche. La possibilità di una riapertura dei traffici dipende direttamente dall’esito della trattativa tra Stati Uniti e Iran e dagli accordi che l’Oman sta tentando di favorire.

Ultima notizia significativa

Yael Trepy ricoverato in terapia intensiva dopo un incidente in piscina

Il 17 agosto si chiude con la notizia riguardante Yael Trepy, attaccante francese di 20 anni del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Sassari dopo un grave incidente avvenuto durante un periodo di vacanza in Sardegna.

Il calciatore è stato soccorso e trasferito in elicottero all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il Cagliari ha confermato il ricovero e ha comunicato di essere in costante contatto con la famiglia e con i medici, chiedendo riservatezza sulle condizioni del giocatore. Trepy aveva recentemente disputato 54 minuti nella gara di Coppa Italia vinta dal Cagliari contro l’Arezzo.