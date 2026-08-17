Congelamento degli ovociti: il costo reale della fertilità

Per anni il congelamento degli ovociti è stato raccontato soprattutto come una conquista della medicina riproduttiva: una tecnologia capace di offrire alle donne più tempo per decidere quando diventare madri. Ma dietro questa possibilità esiste una domanda molto meno discussa e altrettanto importante: chi può davvero permettersela?

La vicenda raccontata da Reuters riporta questa domanda al centro del dibattito. Isabelle Hodder, 28 anni, residente a Dublino, ha scelto di congelare i propri ovociti dopo la scoperta di una grossa cisti ovarica. Il trattamento è arrivato a costare quasi 6.000 euro, ai quali si aggiungono circa 300 euro l’anno per la conservazione. Una spesa che, senza il sostegno economico della famiglia, sarebbe stata per lei difficilmente sostenibile.

È un dettaglio che cambia radicalmente la prospettiva. Perché il social freezing viene spesso presentato come uno strumento di libertà personale, ma quella libertà ha un prezzo d’ingresso elevato. E non tutte le donne partono dalla stessa posizione economica.

La discussione è diventata ancora più visibile dopo che la deputata statunitense Alexandria Ocasio-Cortez ha raccontato pubblicamente la propria esperienza, sottolineando anche il problema della copertura assicurativa. Negli Stati Uniti, il costo di un ciclo può arrivare indicativamente a 10.000-20.000 dollari, a seconda della struttura, dei farmaci e delle prestazioni comprese nel preventivo.

Il punto, quindi, non è soltanto quanto costa congelare gli ovociti. Il vero tema è quanto costa acquistare la possibilità di avere più tempo.

Congelamento degli ovociti, quanto costa davvero

Il prezzo pubblicizzato dalle cliniche può essere fuorviante se non si considera l’intero percorso.

Il trattamento comprende generalmente una fase iniziale di valutazione della fertilità, la stimolazione ovarica con farmaci ormonali, una serie di controlli ecografici e ormonali, il prelievo degli ovociti e la successiva vitrificazione. A questi elementi possono aggiungersi i farmaci, gli esami preliminari, la sedazione e la conservazione nel tempo.

In Italia, per il social freezing, il trattamento principale può collocarsi mediamente nell’ordine di 3.000-4.500 euro, mentre i farmaci possono aggiungere diverse centinaia o oltre mille euro, a seconda del protocollo e della risposta individuale.

Il conto, dunque, non finisce quando gli ovociti vengono congelati.

La conservazione rappresenta una spesa ricorrente. E quando arriverà il momento di utilizzare gli ovociti, entreranno in gioco ulteriori costi legati allo scongelamento, alla fecondazione e all’eventuale trasferimento dell’embrione.

Questa è una delle ragioni per cui parlare semplicemente di “costo del congelamento” rischia di sottovalutare la dimensione economica della scelta.

Il prezzo iniziale è solo il primo capitolo

C’è poi un altro elemento spesso trascurato: un singolo ciclo non garantisce necessariamente un numero di ovociti sufficiente per raggiungere l’obiettivo desiderato.

La risposta alla stimolazione ovarica varia da persona a persona. Età e riserva ovarica sono tra i fattori che incidono sulla quantità e sulla qualità degli ovociti recuperabili.

Per alcune donne può quindi essere necessario valutare più di un ciclo.

Questo significa che una cifra apparentemente gestibile può trasformarsi rapidamente in un investimento molto più consistente. E proprio qui emerge una delle contraddizioni del fenomeno: la tecnica è diventata più accessibile dal punto di vista medico, ma non necessariamente dal punto di vista economico.

Perché il congelamento degli ovociti sta diventando più comune

Il ricorso al congelamento degli ovociti è aumentato sensibilmente negli ultimi anni.

Secondo una ricerca citata da Reuters e condotta da UCLA Health, negli Stati Uniti i cicli di congelamento degli ovociti sono quasi quadruplicati tra il 2014 e il 2021.

Dietro questa crescita non c’è una sola motivazione.

Ci sono donne che affrontano una diagnosi o una terapia potenzialmente dannosa per la fertilità. Altre desiderano rinviare la maternità per ragioni professionali, personali, relazionali o economiche. In altri casi, il congelamento degli ovociti diventa una forma di pianificazione davanti all’incertezza del futuro.

La medicina riproduttiva ha così trasformato il tempo in una variabile più gestibile. Ma non lo ha eliminato.

Il congelamento permette infatti di conservare gli ovociti in una fase precedente della vita riproduttiva e di utilizzarli successivamente. Non significa però creare una garanzia di gravidanza futura. La possibilità di successo dipende da diversi fattori, tra cui l’età al momento del prelievo e il numero e la qualità degli ovociti conservati.

È una distinzione fondamentale, soprattutto quando una procedura costosa viene percepita come una sorta di assicurazione sulla maternità.

La storia di Isabelle e il peso del sostegno familiare

Il caso di Isabelle Hodder rende il problema particolarmente concreto.

A 28 anni, la sua decisione non nasce semplicemente dal desiderio di rimandare la maternità. È arrivata dopo un problema medico, la scoperta di una grossa cisti ovarica, che ha modificato la percezione del rischio e del tempo disponibile.

Il trattamento ha richiesto un esborso vicino ai 6.000 euro e un ulteriore costo annuale per conservare gli ovociti.

La cifra può essere letta in due modi. Da una parte è il prezzo di una tecnologia sofisticata che richiede personale specializzato, farmaci, laboratorio e infrastrutture. Dall’altra, è una somma che per molte persone equivale a mesi di risparmio, a una parte consistente dello stipendio o a una spesa impossibile da affrontare senza aiuto.

Nel suo caso, quel sostegno è arrivato dalla famiglia.

Ed è proprio questo il dettaglio che merita maggiore attenzione: la possibilità di preservare la fertilità può dipendere non soltanto dalla salute e dalla scelta individuale, ma anche dalla disponibilità di una rete economica alle spalle.

Una persona con risparmi, un’assicurazione generosa o genitori in grado di contribuire può affrontare la decisione in maniera molto diversa rispetto a chi vive con un reddito appena sufficiente per le spese quotidiane.

La fertilità diventa anche una questione di classe

È qui che il dibattito sul social freezing assume una dimensione sociale.

La tecnologia promette maggiore autonomia, ma l’autonomia non è distribuita in modo uniforme. Se una procedura costa migliaia di euro e non viene coperta integralmente dai sistemi sanitari o dalle assicurazioni, la possibilità di accedervi tende inevitabilmente a concentrarsi nelle fasce economicamente più solide.

È una dinamica già osservata in altri ambiti della medicina riproduttiva.

Il congelamento degli ovociti può quindi diventare uno strumento di disuguaglianza invisibile: non impedisce formalmente a nessuno di scegliere, ma rende quella scelta molto più semplice per chi dispone di risorse.

La questione diventa ancora più delicata quando il trattamento viene proposto come risposta alle difficoltà della vita contemporanea.

Carriere più lunghe, precarietà abitativa, costo della casa, ricerca tardiva di un partner, difficoltà economiche e trasformazioni dei modelli familiari possono spingere la maternità verso età più avanzate. Il congelamento degli ovociti interviene proprio in questo spazio, offrendo una soluzione individuale a problemi che spesso hanno una natura collettiva.

Ma una tecnologia medica non può sostituire una politica sociale.

Dal costo del congelamento al costo della maternità

C’è poi una seconda questione economica, ancora più importante.

Congelare gli ovociti non significa aver pagato per una gravidanza futura. Significa aver pagato per conservare una possibilità.

Quando quella possibilità dovesse essere utilizzata, il percorso potrebbe richiedere ulteriori trattamenti di procreazione medicalmente assistita. Gli ovociti devono essere scongelati, fecondati e, se si procede verso il trasferimento, l’embrione deve essere trasferito nell’utero.

Di conseguenza, il vero costo economico della scelta può essere molto superiore alla cifra pagata per il primo ciclo di congelamento.

Questo è uno dei punti che una persona dovrebbe comprendere prima di affrontare il trattamento: il preventivo iniziale non coincide necessariamente con l’investimento complessivo.

E c’è un’altra variabile: il tempo.

Ogni anno di conservazione può comportare un costo. E il numero di anni trascorsi prima dell’eventuale utilizzo può essere significativo.

Cosa comprende il percorso medico

Dal punto di vista clinico, il congelamento degli ovociti è un processo articolato.

La prima fase comprende una valutazione della riserva ovarica e una consulenza specialistica. Successivamente può iniziare la stimolazione ovarica attraverso farmaci ormonali somministrati per diversi giorni.

Durante questo periodo vengono effettuati controlli ecografici e analisi ormonali per seguire lo sviluppo dei follicoli. Una volta raggiunta la maturazione prevista, viene programmato il prelievo degli ovociti.

Il prelievo avviene generalmente per via transvaginale sotto guida ecografica e con analgesia o sedazione. Gli ovociti maturi vengono poi sottoposti a vitrificazione e conservati in condizioni criogeniche.

È una procedura oggi consolidata nella medicina della riproduzione, ma rimane un percorso medico vero e proprio, non un semplice servizio acquistabile come una polizza.

Questo aspetto è importante anche nella comunicazione pubblica. Parlare di “congelare il tempo” è efficace sul piano narrativo, ma rischia di rendere invisibili complessità, costi, limiti e incertezze.

Il problema delle assicurazioni e dei benefit aziendali

Negli Stati Uniti, il dibattito è particolarmente acceso perché la copertura assicurativa per il congelamento degli ovociti varia enormemente.

La distinzione tra preservazione della fertilità per motivi medici e congelamento per ragioni personali può essere decisiva. Alcuni programmi possono offrire una copertura in presenza di determinate condizioni cliniche, mentre il social freezing può rimanere a carico della paziente.

Da qui nasce anche la crescente attenzione verso i benefit aziendali per la fertilità.

Alcune imprese hanno iniziato a includere il congelamento degli ovociti nei pacchetti di welfare. La misura può rappresentare un aiuto concreto, ma solleva una domanda: se un’azienda finanzia la conservazione della fertilità, sta davvero ampliando la libertà della lavoratrice oppure sta anche contribuendo a rendere più accettabile il rinvio della maternità per ragioni professionali?

La risposta non è necessariamente una sola.

Per alcune donne un simile benefit può significare una possibilità che altrimenti non avrebbero. Per altre può diventare il simbolo di un sistema nel quale è più facile finanziare il congelamento degli ovociti che creare condizioni di lavoro compatibili con la maternità.

Il congelamento degli ovociti non è una garanzia

Questo è forse il punto più importante per evitare aspettative irrealistiche.

Il congelamento degli ovociti può aumentare le possibilità di utilizzare in futuro ovociti raccolti quando la fertilità era più favorevole, ma non garantisce la nascita di un figlio.

Il risultato dipende dal numero di ovociti congelati, dalla loro qualità, dall’età al momento del prelievo e da ciò che accadrà nelle fasi successive del percorso riproduttivo.

Per questo la decisione dovrebbe essere accompagnata da un counselling medico adeguato e da una valutazione realistica delle aspettative.

Il rischio, altrimenti, è che la parola “preservazione” venga interpretata come “assicurazione”.

Sono concetti molto diversi.

Il vero lusso potrebbe essere avere scelta

La storia raccontata da Reuters porta quindi a una conclusione più ampia del semplice conto economico.

Il congelamento degli ovociti rappresenta una delle innovazioni che hanno modificato il rapporto tra fertilità, età e progetto di vita. Ha aperto una possibilità che poche generazioni fa non esisteva.

Ma la possibilità tecnologica non coincide automaticamente con l’accessibilità.

Quando una procedura costa migliaia di euro, richiede ulteriori spese nel tempo e può necessitare di trattamenti successivi, il reddito diventa parte integrante della decisione.

Ed è forse questa la questione più interessante emersa dal caso di Isabelle Hodder: la medicina può estendere il margine di scelta, ma solo chi riesce a sostenere il costo può usufruirne pienamente.

In questo senso, il congelamento degli ovociti non racconta soltanto una storia sulla fertilità. Racconta una storia sul denaro, sulla famiglia, sul lavoro e sulle disuguaglianze.

Perché preservare una possibilità futura può essere una straordinaria forma di libertà.

Ma se quella possibilità è accessibile soprattutto a chi può pagare migliaia di euro oggi, allora la domanda non è più soltanto quanto costi congelare gli ovociti.

La domanda diventa quanto debba costare, in una società moderna, il diritto di poter scegliere quando costruire una famiglia.