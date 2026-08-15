MetroZibaldone del giorno: terremoto in Indonesia, pioggia di medaglie

🌐 Le notizie del 15 agosto: Terremoto in Indonesia con almeno 38 morti e allerta tsunami rientrata, Stretto di Hormuz ancora al centro della crisi internazionale, Etna in nuova fase eruttiva con Catania senza voli e una grande mattinata azzurra agli Europei di atletica: le principali notizie del 15 agosto 2026, aggiornate alle 13:26.

Terremoto in Indonesia, almeno 38 morti a Flores

È il terremoto in Indonesia la notizia più grave della giornata. Una scossa di magnitudo 7,7 ha colpito nelle prime ore di sabato l’area dell’isola di Flores, nell’Indonesia orientale, provocando almeno 38 vittime, numerosi feriti e crolli. L’epicentro è stato localizzato in mare, a circa 68 chilometri dalla città di Ende, nella provincia di Nusa Tenggara Orientale, a bassa profondità. Il bilancio resta provvisorio mentre i soccorritori stanno raggiungendo le aree più difficili da collegare.

La violenza del sisma ha provocato il cedimento di edifici e infrastrutture, frane e interruzioni della viabilità. In alcune zone la rete elettrica è saltata e le comunicazioni sono state interrotte, complicando le operazioni di soccorso. Circa 2.000 persone hanno lasciato temporaneamente le proprie abitazioni nelle aree maggiormente colpite. Una delle difficoltà principali riguarda proprio l’accesso alle località isolate dalle frane.

L’allerta tsunami è stata diramata nelle ore successive alla scossa e ha provocato l’evacuazione delle zone costiere. L’allarme è stato successivamente revocato dopo le verifiche sul livello del mare, ma le autorità hanno continuato a invitare la popolazione delle aree più esposte a spostarsi verso l’interno. Sono state registrate anche numerose scosse di assestamento.

I soccorsi nelle aree più colpite

Il sisma ha interessato una delle regioni più esposte al rischio sismico del pianeta. Flores si trova infatti nell’area del cosiddetto Anello di Fuoco del Pacifico, caratterizzata da intensa attività tettonica e vulcanica.

Le operazioni di ricerca sono state concentrate soprattutto nei centri dove risultano crollati edifici e lungo le strade interrotte dalle frane. A Maumere è stato segnalato un numero particolarmente elevato di vittime, mentre altre località dell’isola hanno riportato danni strutturali e persone evacuate.

Il bilancio potrebbe quindi cambiare con il raggiungimento delle zone rimaste isolate. Le autorità stanno verificando contemporaneamente le condizioni degli ospedali, delle infrastrutture portuali e della rete stradale, mentre la popolazione continua a fare i conti con le scosse successive al terremoto principale.

Stretto di Hormuz, l’Iran respinge le pressioni americane

La crisi dello Stretto di Hormuz resta il principale fronte geopolitico della giornata. Teheran ha respinto l’ipotesi di una riapertura alle condizioni poste dagli Stati Uniti, mentre Washington mantiene la pressione sul governo iraniano. Il passaggio marittimo continua a essere al centro del confronto perché rappresenta una delle principali vie mondiali per il trasporto di petrolio e gas.

Il vice ministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha contestato apertamente l’idea che lo Stretto possa essere acquisito o controllato attraverso una decisione unilaterale americana, mentre il confronto politico e militare prosegue. La posizione iraniana arriva dopo le dichiarazioni di Donald Trump sulla possibilità di trasformare Hormuz in territorio statunitense dopo la sconfitta dell’Iran.

Il problema non riguarda soltanto il Medio Oriente. La forte riduzione del traffico marittimo attraverso Hormuz continua a rappresentare un rischio per l’approvvigionamento energetico globale. Petrolio, trasporti e costi industriali sono direttamente condizionati dall’evoluzione della crisi.

Il 14 agosto il greggio aveva già registrato un nuovo rialzo: il Brent aveva chiuso a 88,52 dollari al barile e il WTI a 82,40 dollari. La permanenza della crisi rende quindi l’energia uno dei principali fattori di attenzione per i mercati internazionali.

Etna, nuova attività eruttiva e Catania ancora senza voli

In Italia il vulcano Etna continua a condizionare pesantemente i trasporti. Dopo una breve pausa, l’attività eruttiva è ripresa e la cenere vulcanica ha mantenuto elevato il rischio per il traffico aereo. L’allerta per l’aviazione è stata riportata a un livello più alto e lo scalo di Catania continua a essere interessato dalle limitazioni operative.

L’aeroporto di Fontanarossa è chiuso ormai da diversi giorni a causa della presenza di cenere nell’area dello scalo. La situazione è particolarmente delicata perché coincide con il fine settimana di Ferragosto, uno dei periodi di maggiore movimento dell’intera stagione turistica siciliana.

L’attività del vulcano presenta sia una componente effusiva sia una produzione di cenere. La nube viene trasportata dai venti e la sua presenza nell’atmosfera rappresenta un pericolo per i motori degli aerei. Per questo la riapertura dello scalo è legata non soltanto alla diminuzione dell’attività eruttiva, ma anche alle condizioni atmosferiche e alla dispersione delle particelle vulcaniche.

Ferragosto difficile per migliaia di passeggeri

La chiusura di Catania sta provocando ripercussioni sull’intero sistema aeroportuale siciliano. I passeggeri vengono indirizzati verso gli altri scali dell’isola, con conseguente aumento della pressione su collegamenti stradali e ferroviari.

Il problema si aggiunge all’esodo di Ferragosto, quando milioni di italiani sono in viaggio. L’interruzione dei voli in Sicilia rende quindi più complessa la gestione degli spostamenti proprio nelle ore di maggiore affluenza.

Europa nella morsa del caldo, incendi e evacuazioni

Il caldo estremo continua a rappresentare una delle principali emergenze ambientali europee. Una nuova ondata di calore interessa vaste aree del continente e circa 150 milioni di persone sono esposte a temperature superiori ai 35 gradi. In diverse zone sono stati superati i 40 gradi, mentre siccità e vegetazione secca mantengono elevato il rischio di nuovi incendi.

In Germania un vasto incendio ha interessato la foresta di Hürtgen, nel Nord Reno-Westfalia. Il rogo è stato particolarmente complesso anche per la presenza di ordigni inesplosi risalenti alla Seconda guerra mondiale, che rendono alcune aree pericolose per le squadre impegnate nelle operazioni.

La situazione rimane critica anche nel Mediterraneo. In Croazia l’incendio divampato nei pressi di Omiš ha provocato vittime e numerosi feriti, costringendo migliaia di persone ad abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni. Il forte vento ha favorito la propagazione delle fiamme e reso più difficili gli interventi.

Le emergenze si inseriscono in una stagione degli incendi particolarmente pesante per l’Europa. Il 2026 ha già registrato superfici bruciate eccezionalmente elevate in diversi Paesi, con condizioni meteorologiche che continuano a favorire la propagazione dei roghi.

Ceuta, massima allerta per nuovi tentativi di ingresso

A Ceuta, enclave spagnola sulla costa nordafricana, le autorità hanno mantenuto un dispositivo di sicurezza rafforzato per il timore di nuovi tentativi di ingresso irregolare di massa. Sui social sono circolati appelli a raggiungere la frontiera proprio nella giornata di Ferragosto.

Il dispositivo spagnolo è stato potenziato con centinaia di agenti aggiuntivi e con ulteriori misure di controllo lungo la barriera e il tratto costiero. Anche il Marocco ha intensificato i controlli nelle aree vicine al confine con l’enclave.

L’allerta nasce dopo la gravissima crisi verificatasi alla fine di luglio, quando un tentativo di attraversamento di massa aveva prodotto un numero molto elevato di arrivi e decine di vittime. La situazione aveva provocato tensioni anche sul piano europeo, con ripercussioni sui controlli alle frontiere e sul dibattito relativo all’area Schengen.

Nella mattinata del 15 agosto le autorità marocchine hanno inoltre fermato persone sospettate di preparare nuovi tentativi di attraversamento. Il rafforzamento dei controlli è rimasto quindi operativo per tutta la giornata.

Italia, Ferragosto tra esodo, caldo e trasporti

In Italia il 15 agosto è segnato da un traffico particolarmente intenso. Oltre 24 milioni di automobili sono attese sulle strade nel periodo dell’esodo e dei primi rientri, con criticità soprattutto lungo le principali direttrici verso le località turistiche e sulle autostrade del Mezzogiorno.

Il traffico si somma alle difficoltà provocate dagli incendi, dai cantieri ferroviari e dall’emergenza Etna. Il sistema dei trasporti affronta quindi una giornata caratterizzata contemporaneamente da elevata domanda e da diversi fattori di perturbazione.

Sul fronte meteorologico, il caldo rimane intenso ma l’ondata che ha portato temperature fino a 41 gradi sta progressivamente perdendo forza. Le previsioni indicano l’arrivo di una fase più instabile con temporali e un calo delle temperature in diverse zone della penisola.

Economia, energia e mercati guardano ancora a Hormuz

La questione energetica continua a essere il principale collegamento fra geopolitica ed economia. La difficoltà di garantire il normale transito attraverso Hormuz mantiene elevato il premio di rischio sul petrolio e rende più incerti i costi di trasporto e produzione.

Il rialzo del greggio si inserisce in un quadro nel quale i mercati devono già confrontarsi con inflazione, tassi di interesse e crescita economica. Negli Stati Uniti i dati sui consumi hanno mostrato segnali meno brillanti delle attese, contribuendo a modificare le aspettative sulle prossime decisioni della Federal Reserve.

L’effetto combinato di petrolio più caro e domanda meno vivace rappresenta uno dei principali elementi di attenzione per l’economia mondiale. Per l’Europa, fortemente dipendente dalle importazioni energetiche, una crisi prolungata sulle rotte mediorientali potrebbe aumentare i costi di energia e trasporto.

Sport, Stano e Fiorini firmano una mattinata storica a Birmingham

La grande notizia sportiva italiana del 15 agosto arriva dagli Europei di atletica di Birmingham. Massimo Stano ha conquistato l’oro nella maratona di marcia maschile con 2h56’49”, nuovo record europeo e miglior prestazione mondiale stagionale. L’azzurro ha preceduto di otto secondi lo spagnolo Miguel Ángel López.

Poco dopo è arrivato un altro risultato eccezionale. Sofia Fiorini ha vinto la maratona di marcia femminile con 3h15’11”, migliorando di nove minuti il precedente record mondiale della specialità. L’azzurra ha tagliato il traguardo con oltre quattro minuti di vantaggio sulla polacca Katarzyna Zdzieblo.

La mattinata ha prodotto anche un doppio podio italiano nella mezza maratona maschile: Francesco Fortunato ha conquistato l’argento e Andrea Cosi il bronzo. Nella gara femminile Alexandrina Mihai ha aggiunto un altro argento al bottino azzurro, mentre Antonella Palmisano ha chiuso quinta.

La sessione di Birmingham prosegue nel pomeriggio e in serata con altre finali, tra cui il salto triplo maschile con Andy Diaz, Simone Biasutti e Andrea Dallavalle, il salto in alto femminile con Idea Pieroni e Asia Tavernini, il giavellotto maschile e le staffette 4×100.

Nuoto, altri azzurri in finale a Parigi

Anche agli Europei di nuoto di Parigi l’Italia arriva alla giornata di Ferragosto con un gruppo di finalisti particolarmente numeroso. Nel programma serale sono previste le finali dei 50 metri rana maschili con Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo, dei 50 stile libero femminili con Sara Curtis, dei 200 farfalla maschili con Alberto Razzetti e dei 1.500 stile libero maschili con Luca De Tullio.

La squadra azzurra arriva all’ultimo fine settimana della rassegna con un bilancio già molto positivo. Simona Quadarella ha conquistato l’oro nei 1.500 stile libero, mentre Martinenghi e altri azzurri hanno già portato medaglie importanti all’Italia.

Particolare attenzione è rivolta a Sara Curtis, protagonista assoluta dei primi giorni della manifestazione grazie al record mondiale nei 50 dorso. La velocista italiana è attesa anche nella finale dei 50 stile libero, mentre Martinenghi e Cerasuolo si presentano insieme all’ultimo atto dei 50 rana.

Scienza e ambiente, il rischio naturale resta elevato

Il terremoto di Flores e la nuova fase eruttiva dell’Etna riportano in primo piano, nella stessa giornata, due differenti forme di rischio naturale. In Indonesia l’emergenza è legata alla combinazione tra sisma, frane, crolli e isolamento delle comunità; in Sicilia la cenere vulcanica continua invece a condizionare il traffico aereo.

A queste emergenze si somma la situazione climatica europea. Il caldo persistente aumenta l’evaporazione del suolo, riduce l’umidità della vegetazione e rende più rapida la propagazione degli incendi. Le autorità di diversi Paesi stanno quindi mantenendo livelli elevati di allerta mentre proseguono le operazioni nelle aree già colpite dai roghi.