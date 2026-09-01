Noemi Impellizzeri, il giallo di Riposto: indagato un uomo

🌐 Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta nella sua casa di Riposto dopo un incendio, resta al centro di un’indagine per omicidio: un uomo che aveva rapporti con lei è indagato, l’autopsia non ha dato una risposta univoca e ora entrano in campo anche i Ris di Messina.

La morte di Noemi Impellizzeri continua a essere avvolta da interrogativi. La 33enne è stata trovata senza vita il 23 agosto nella sua abitazione di Riposto, nel Catanese, dove i vigili del fuoco erano intervenuti per un incendio. Il corpo è stato rinvenuto impiccato, ma proprio questa circostanza, insieme alle condizioni dell’appartamento e agli elementi emersi successivamente, ha spinto gli investigatori a non chiudere la vicenda nell’ipotesi del suicidio.

A pochi giorni dalla tragedia, la Procura di Catania ha iscritto nel registro degli indagati un uomo vicino alla vittima, con l’ipotesi di omicidio. Si tratta di un passaggio investigativo che, allo stato, non equivale a una contestazione definitiva della responsabilità: le fonti della Procura hanno spiegato che l’iscrizione è collegata alla necessità di eseguire accertamenti irripetibili, consentendo così alla difesa di partecipare alle attività previste dalla legge.

L’inchiesta, intanto, si allarga. Nei prossimi accertamenti saranno coinvolti anche i Carabinieri del Ris di Messina, chiamati a esaminare elementi utili a ricostruire le ultime ore di vita della donna e a verificare le diverse versioni finora raccolte.

La morte di Noemi e l’incendio nell’appartamento

Il primo elemento che ha trasformato il caso in un giallo è proprio la sequenza degli eventi.

Noemi viveva a Riposto. Il 23 agosto i vigili del fuoco sono intervenuti nell’abitazione per un principio d’incendio e durante l’intervento hanno trovato la donna morta. Il corpo era impiccato.

Fin dalle prime ore gli investigatori hanno dovuto tenere insieme due elementi apparentemente distinti: la modalità del decesso e la presenza del fuoco nell’abitazione.

La domanda fondamentale è diventata quindi capire che cosa sia accaduto realmente all’interno della casa e soprattutto quale sia stata la successione temporale degli eventi.

L’incendio potrebbe avere avuto un ruolo nella vicenda oppure essere intervenuto successivamente. Al momento, però, gli accertamenti non consentono di trasformare le ipotesi investigative in una ricostruzione definitiva. Anche per questo gli investigatori stanno cercando riscontri oggettivi attraverso analisi tecniche, dispositivi elettronici e immagini della zona.

L’autopsia non ha risolto il principale interrogativo

Uno dei passaggi più attesi dell’inchiesta era l’autopsia.

L’esame medico-legale, tuttavia, non ha fornito un’indicazione univoca sulla causa della morte. È un elemento centrale perché lascia aperte più possibilità e rende necessari ulteriori esami.

La Procura, proprio per questo, non ha considerato chiusa la pista del suicidio, ma allo stesso tempo non ha escluso l’ipotesi che possa esserci stato l’intervento di un’altra persona.

La distinzione è importante. In questa fase non esiste una verità giudiziaria sulla morte di Noemi: l’omicidio è un’ipotesi investigativa, mentre le responsabilità individuali dovranno eventualmente essere dimostrate attraverso gli elementi raccolti durante l’indagine.

Anche la famiglia della vittima, però, ha manifestato pubblicamente forti dubbi sull’ipotesi del suicidio. I legali hanno riferito che il perito di parte ritiene vi siano elementi per escludere che la morte sia avvenuta per impiccagione, mentre per gli altri interrogativi la famiglia attende gli esiti degli accertamenti disposti dalla Procura.

L’uomo indagato: «Eravamo solo amici»

L’uomo finito nel registro degli indagati ha respinto ogni responsabilità e ha contestato anche la definizione di compagno utilizzata in alcune ricostruzioni.

Secondo la sua versione, tra lui e Noemi non ci sarebbe stata una relazione sentimentale: sarebbero stati amici, con un rapporto stretto che lo aveva portato ad aiutarla in un periodo difficile.

L’uomo, sposato e padre di due figli, ha raccontato di essere stato una persona di riferimento per la donna. Ha inoltre fornito agli investigatori la propria ricostruzione dei contatti avuti con lei prima della morte.

È proprio questa sequenza a rappresentare uno dei punti che gli investigatori dovranno verificare.

Secondo quanto riferito dall’uomo, Noemi lo avrebbe contattato la sera precedente manifestando intenzioni suicidarie e mostrandogli anche una corda. Lui sostiene di non aver preso sul serio quelle parole, interpretandole come uno scherzo o comunque senza ritenere che ci fosse un pericolo immediato.

Il giorno successivo, sempre secondo il suo racconto, avrebbe cercato di contattarla senza ottenere risposta. In seguito sarebbe andato nell’abitazione, dove avrebbe trovato il corpo.

Perché il telefono è diventato un elemento importante

La ricostruzione dovrà ora essere confrontata con gli elementi oggettivi.

L’uomo ha consegnato agli investigatori il proprio telefono e i messaggi ricevuti da Noemi. Gli sms e le comunicazioni dell’ultima notte potrebbero aiutare a stabilire non soltanto che cosa sia stato detto, ma anche quando siano avvenuti i contatti e quale fosse effettivamente il contesto.

È qui che gli accertamenti del Ris possono assumere un peso significativo.

L’obiettivo non è semplicemente ricostruire una conversazione, ma verificare la compatibilità tra orari, messaggi, spostamenti e altri elementi tecnici. Gli investigatori potranno così confrontare il racconto dell’indagato con dati che non dipendono esclusivamente dalle dichiarazioni delle persone coinvolte.

Il nodo dell’incendio resta uno degli elementi più misteriosi

Se la dinamica della morte rappresenta il primo grande interrogativo, il secondo riguarda il fuoco.

L’avvocato dell’uomo ha sottolineato che, secondo il suo assistito, quando sarebbe entrato nell’abitazione non avrebbe notato elementi tali da far pensare immediatamente a un incendio. La circostanza dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti tecnici.

Gli investigatori devono stabilire come sia iniziato il rogo, quando e in quali condizioni.

È una domanda fondamentale perché la collocazione temporale dell’incendio potrebbe contribuire a ricostruire ciò che è accaduto nell’appartamento.

Per ora non è possibile affermare pubblicamente che il fuoco sia stato appiccato con lo scopo di cancellare tracce o simulare una determinata dinamica. Questa è una delle ipotesi che possono essere valutate dagli investigatori, ma non costituisce allo stato una conclusione dell’inchiesta.

Le immagini e gli spostamenti possono chiarire la sequenza

Un altro tassello importante sarà rappresentato dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Il legale dell’indagato ha riferito che il suo assistito avrebbe chiesto agli investigatori di acquisire le immagini disponibili per verificare i suoi movimenti e ricostruire la sequenza degli eventi.

In un’indagine di questo tipo, la videosorveglianza può diventare decisiva per stabilire gli orari degli spostamenti, eventuali presenze nei pressi dell’abitazione e la compatibilità tra le dichiarazioni rese e ciò che è stato registrato dalle telecamere.

Non è però soltanto la presenza o l’assenza di una persona a interessare gli investigatori. La cronologia è il vero punto chiave: sapere chi era dove e in quale momento può aiutare a delimitare con maggiore precisione la finestra temporale nella quale è avvenuta la morte.

I Ris di Messina entrano nell’inchiesta

Gli sviluppi più recenti confermano che l’indagine non è ferma.

Nei prossimi giorni sono previsti accertamenti da parte dei Carabinieri del Ris di Messina, con particolare attenzione agli elementi digitali e ai materiali già acquisiti dagli investigatori. Tra questi ci sono anche le comunicazioni intercorse tra Noemi e l’uomo indagato.

Il ricorso alla polizia scientifica specializzata sottolinea la complessità del caso. Quando una ricostruzione presenta più scenari possibili, gli elementi tecnici possono assumere un’importanza decisiva: tracce, dispositivi, dati digitali e altri reperti possono essere confrontati con quanto emerso dalle testimonianze.

Il lavoro investigativo dovrà quindi mettere insieme medicina legale, analisi scientifiche, telefonia, videosorveglianza e ricostruzione delle ultime ore della vittima.

La famiglia: «Vogliamo sapere cosa è successo»

Noemi lascia tre figli minorenni. La famiglia, fin dall’inizio, ha contestato l’ipotesi che la donna si sia tolta la vita e ha chiesto che vengano chiariti tutti gli aspetti della vicenda.

Ai funerali, celebrati a Riposto, la comunità si è stretta attorno ai familiari. La madre ha espresso la speranza che chiunque abbia avuto un ruolo nella morte della figlia possa essere individuato e assicurato alla giustizia.

Ma proprio la delicatezza del caso impone prudenza.

Un’iscrizione nel registro degli indagati non equivale a una condanna, così come i dubbi della famiglia non possono da soli stabilire la dinamica del decesso. Saranno gli accertamenti della Procura e gli eventuali sviluppi giudiziari a stabilire se dietro la morte di Noemi ci sia stato un suicidio, un omicidio o una dinamica ancora diversa.

Il giallo di Riposto resta aperto

A oggi sono diversi i punti che attendono una risposta: come è morta Noemi, quando è avvenuto il decesso, quale ruolo abbia avuto l’incendio e chi fosse presente nell’abitazione nelle ore decisive.

L’autopsia non ha fornito una soluzione definitiva. La famiglia sostiene che non si sia trattato di suicidio. L’uomo indagato respinge ogni coinvolgimento e sostiene di aver interpretato come non credibili le parole della donna sulle sue intenzioni. La Procura, nel frattempo, continua a verificare ogni scenario.

La prossima fase dell’indagine potrebbe essere determinante proprio perché punta a trasformare i dubbi in riscontri verificabili.

Per ora, dunque, il caso di Noemi Impellizzeri rimane un’inchiesta aperta. E la domanda che accompagna gli investigatori è ancora quella dalla quale tutto è cominciato: che cosa è realmente accaduto nella casa di Riposto prima dell’arrivo dei vigili del fuoco?