🌐 Il karate internazionale torna a Jesolo dal 9 al 13 dicembre 2026: gli organizzatori annunciano 3.513 atleti da 82 nazioni. La Youth League sarà preceduta da Venice Cup e Parakarate Cup.

Cinque giorni di karate al Palazzo del Turismo

Jesolo si prepara a una settimana in cui il centro della scena sarà il tatami. Dal 9 al 13 dicembre 2026 il Palazzo del Turismo di Lido di Jesolo ospiterà tre appuntamenti internazionali: Venice Cup, Parakarate Cup e Karate One Youth League. Secondo i dati comunicati dagli organizzatori, sono attesi 3.513 atleti in rappresentanza di 82 nazioni, con una presenza complessiva prevista superiore alle diecimila persone tra partecipanti, tecnici, accompagnatori e pubblico.

È una previsione di affluenza, non un bilancio già acquisito. Il dato dà però la misura dell’appuntamento che porterà sulla costa veneziana delegazioni di numerosi Paesi nel pieno della stagione invernale. Il programma distingue una giornata iniziale dedicata alla Venice Cup Senior e al parakarate, mercoledì 9 dicembre, dalle quattro giornate della Youth League, fissate da giovedì 10 a domenica 13 dicembre.

I numeri annunciati e la differenza tra atleti e iscrizioni

La componente più numerosa sarà quella giovanile. Per la Youth League l’organizzazione indica 2.912 atleti e 2.949 iscrizioni alle categorie di gara: due valori diversi perché alcuni concorrenti partecipano a più di una competizione. Mantenere questa distinzione permette di leggere correttamente le dimensioni del torneo, senza scambiare il numero delle partecipazioni con quello delle persone che saliranno sui tatami.

A questi si aggiungono i 525 atleti annunciati per la Venice Cup e i 76 della Parakarate Cup. La somma dei tre contingenti restituisce il totale comunicato di 3.513 partecipanti. Per la Youth League vengono inoltre indicati 870 allenatori e 151 arbitri: una presenza tecnica che affiancherà quella degli agonisti durante i quattro giorni del programma giovanile.

Gli organizzatori riferiscono che le iscrizioni hanno raggiunto il limite previsto per la gestione degli spazi. Il tutto esaurito riguarda dunque la capacità di accogliere concorrenti nelle gare: non va confuso con l’esaurimento dei posti destinati agli spettatori. Anche il richiamo alle oltre diecimila persone comprende una platea più ampia degli iscritti, nella quale rientrano famiglie, accompagnatori e pubblico.

Il 9 dicembre apre la Venice Cup, insieme al parakarate

La prima giornata avrà due competizioni distinte. La trentaduesima Venice Cup sarà dedicata ai Senior, con gare di kata e kumite. Secondo il quadro diffuso dall’organizzazione, i 525 atleti arriveranno da 42 federazioni o nazioni e rappresenteranno 144 squadre. Per questo appuntamento sono annunciati 33 arbitri, separatamente dal contingente indicato per la Youth League.

Nella stessa data si svolgerà la terza Parakarate Cup, per la quale sono stati comunicati 76 atleti, 37 squadre e 13 nazioni. La competizione dedicata agli atleti con disabilità sarà quindi parte della giornata inaugurale, prima dell’avvio del calendario giovanile. Nel programma complessivo trovano spazio, accanto alle diverse fasce anagrafiche, anche percorsi agonistici con esigenze specifiche.

Youth League: spazio a Under 14, Cadetti e Junior

Da giovedì 10 dicembre il Palazzo del Turismo ospiterà la Karate One Youth League Venice 2026, inserita nel circuito della World Karate Federation. Il nome internazionale richiama Venezia, ma la sede delle competizioni è a Lido di Jesolo. L’organizzazione coinvolge il Comitato regionale Veneto FIJLKAM e Multisport Veneto, con il sostegno istituzionale della federazione italiana.

Il programma 2026 comprende Under 14, Cadetti e Junior, senza la categoria Under 21. Secondo quanto spiegato dagli organizzatori, questa configurazione ha consentito di ampliare gli spazi disponibili per Cadetti e Under 14. La novità riguarda quindi la distribuzione delle opportunità di partecipazione nel torneo giovanile; non modifica la presenza della distinta competizione Senior in apertura della settimana.

Per i giovani iscritti, Jesolo sarà un’occasione di confronto internazionale nelle categorie di appartenenza. Il valore sportivo dell’appuntamento sta nella possibilità di misurarsi con avversari provenienti da numerosi Paesi all’interno del circuito WKF. Il passaggio ai livelli successivi della carriera resta invece un percorso individuale: partecipare alla Youth League non equivale a ottenere automaticamente l’accesso alle competizioni Senior.

Il territorio guarda anche alla stagione invernale

Vladi Vardiero, presidente del Comitato regionale Veneto FIJLKAM, interpreta l’ampia partecipazione annunciata come un riconoscimento del lavoro organizzativo svolto sul territorio. Nelle dichiarazioni diffuse prima dell’evento sottolinea il valore sportivo, economico e sociale della manifestazione, richiamando anche l’impegno per l’inclusione e la scelta di offrire più spazio ai concorrenti più giovani.

Il sindaco Christofer De Zotti lega invece l’appuntamento alla promozione internazionale della città e all’attività delle strutture ricettive, della ristorazione e dei servizi nel periodo invernale. Le ricadute economiche sono, al momento, attese e valutazioni preventive: nei dati disponibili non compare una quantificazione verificabile dell’indotto dell’edizione 2026, che deve ancora svolgersi.

Accrediti e gare: come è articolato il calendario

Per chi seguirà la Youth League, il bollettino ufficiale distingue le procedure di accredito dalle competizioni. Mercoledì 9 dicembre è prevista l’apertura degli accrediti per tutte le categorie al Kursaal, mentre il Palazzo del Turismo sarà la sede delle gare. I due luoghi svolgono dunque funzioni differenti nell’organizzazione dell’appuntamento.

La distribuzione delle prove indicata nel bollettino resta provvisoria, in attesa dell’adeguamento al numero finale dei partecipanti. Il programma pubblicato assegna giovedì agli Junior, venerdì a Junior e Cadetti, sabato ai Cadetti e domenica agli Under 14. Per domenica 13 dicembre sono previste le prove Under 14 di kata e kumite, con inizio alle 9.

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