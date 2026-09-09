Governo Meloni da record: 1.413 giorni e la sfida della stabilità

🌐 Il governo Meloni è diventato il più longevo della storia della Repubblica italiana: 1.413 giorni consecutivi a Palazzo Chigi, uno in più rispetto al precedente primato del Berlusconi II. A Bari, Giorgia Meloni ha celebrato il traguardo rivendicando la stabilità come prima grande riforma e attribuendo il risultato alla compattezza della coalizione di centrodestra. Ma il record apre anche una domanda politica decisiva: quanto la durata di un governo coincide con la sua capacità di trasformare il Paese?

Il 4 settembre 2026 è diventato un giorno simbolico per il governo guidato da Giorgia Meloni. Dopo quasi quattro anni dall’insediamento del 22 ottobre 2022, l’esecutivo ha raggiunto 1.413 giorni consecutivi di vita, superando il precedente primato del secondo governo di Silvio Berlusconi, rimasto in carica per 1.412 giorni tra il 2001 e il 2005.

Il traguardo è stato celebrato a Bari durante una manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia, trasformando il dato istituzionale in un appuntamento politico. Dal palco, Meloni ha scelto di non presentare la longevità soltanto come un record numerico, ma come la dimostrazione della capacità della sua maggioranza di mantenere una direzione politica nel tempo.

La premier ha definito la stabilità la prima grande riforma del suo governo, sostenendo che la continuità permetta di programmare e di essere giudicati dagli elettori sui risultati raggiunti.

Meloni: “La stabilità è la prima grande riforma”

Il cuore del discorso pronunciato a Bari è stato proprio il rapporto tra durata e capacità di governare.

Meloni ha sottolineato che un esecutivo stabile non è automaticamente un esecutivo migliore. La differenza, secondo la presidente del Consiglio, sta nella possibilità di avere il tempo necessario per attuare un programma, assumersi responsabilità e arrivare davanti agli elettori con un bilancio verificabile.

È un argomento che la premier utilizza anche in prospettiva politica. Il record, infatti, non viene presentato come un traguardo fine a se stesso, ma come la conseguenza della capacità della coalizione di rimanere unita nonostante divergenze e momenti di tensione.

La stessa Meloni ha riconosciuto che la durata non garantisce automaticamente la capacità di governo. Il giudizio finale, ha sostenuto, spetta agli italiani.

La classifica dei governi più longevi della Repubblica

Il nuovo primato modifica la graduatoria degli esecutivi più duraturi della storia repubblicana.

Al primo posto si trova ora il governo Meloni, con 1.413 giorni. Subito dopo compare il secondo governo Berlusconi, fermo a 1.412 giorni. Il quarto governo Berlusconi occupa invece il terzo posto con 1.287 giorni.

Seguono il primo governo Craxi, con 1.093 giorni, e il governo Renzi, che rimase in carica per 1.024 giorni.

Il dato mostra quanto sia insolita, nella storia italiana, una permanenza così lunga dello stesso esecutivo.

La Repubblica ha conosciuto infatti una lunga successione di governi, spesso caratterizzati da maggioranze parlamentari variabili, crisi politiche e cambi di presidente del Consiglio. Il record raggiunto da Meloni rappresenta quindi un’eccezione rispetto alla tradizionale volatilità della politica italiana.

La premier rivendica il ruolo della coalizione

Meloni non ha attribuito il risultato esclusivamente a Fratelli d’Italia.

Dal palco di Bari ha infatti citato gli alleati della maggioranza, riconoscendo il ruolo di Matteo Salvini e della Lega, Antonio Tajani e Forza Italia, Maurizio Lupi e Noi Moderati.

Il messaggio politico è chiaro: il record appartiene all’intera coalizione di centrodestra.

La premier ha sottolineato che proprio la capacità di rimanere insieme nel tempo distingue, a suo giudizio, una coalizione costruita attorno a un progetto da una semplice alleanza elettorale nata con l’obiettivo di battere l’avversario.

La compattezza della maggioranza diventa così uno degli elementi centrali della narrazione politica del governo.

Il centrodestra occupa tre dei primi quattro posti

C’è anche un altro elemento che Meloni ha voluto mettere in evidenza.

Nella classifica degli esecutivi più longevi, tre dei primi quattro governi appartengono al centrodestra: il governo Meloni, il Berlusconi II e il Berlusconi IV.

La premier ha collegato questo dato alla maggiore capacità delle coalizioni di centrodestra di mantenere una linea politica coerente nel corso della legislatura.

Naturalmente, la durata di un esecutivo non può essere considerata da sola una misura della qualità dell’azione politica. Ma rappresenta un indicatore importante della stabilità parlamentare e della tenuta della maggioranza.

Ed è proprio su questa distinzione che si concentra una parte del confronto politico.

Il vero banco di prova: cosa è stato fatto

Il record dei 1.413 giorni consente infatti di spostare la discussione dalla durata ai risultati.

Il governo ha rivendicato nel corso della legislatura alcuni indicatori economici positivi, a partire dall’aumento dell’occupazione e dalla riduzione della disoccupazione. Anche la gestione dei conti pubblici e il rapporto con i mercati finanziari sono stati indicati dalla maggioranza tra gli elementi di forza dell’esecutivo.

Il bilancio è però oggetto di una lettura molto diversa da parte delle opposizioni e di numerosi osservatori.

Le critiche riguardano soprattutto la crescita economica ancora debole, i salari reali, la produttività e la difficoltà di intervenire su alcuni problemi strutturali del Paese.

Sanità, scuola, pubblica amministrazione e riforme istituzionali restano quindi settori nei quali la maggioranza dovrà dimostrare che la stabilità può tradursi in cambiamenti duraturi.

La contromanifestazione e il giudizio dell’opposizione

La celebrazione di Bari è stata accompagnata anche da una contromanifestazione delle opposizioni.

Il Partito Democratico ha contestato la narrazione del record e ha definito questi anni una fase di occasioni mancate. La leader dem Elly Schlein ha sintetizzato la critica con l’espressione “quattro anni buttati”, contrapponendola alla lettura positiva offerta dalla maggioranza.

Il confronto evidenzia così due interpretazioni radicalmente diverse dello stesso dato.

Per il governo, 1.413 giorni dimostrano che l’Italia può finalmente contare su una maggioranza capace di programmare nel lungo periodo.

Per l’opposizione, invece, la durata non basta: un governo deve essere valutato per ciò che realizza, non per il numero di giorni trascorsi a Palazzo Chigi.

L’Italia più credibile in Europa

Nel suo intervento Meloni ha legato la stabilità anche alla posizione internazionale dell’Italia.

Secondo la premier, in passato la frequente alternanza degli esecutivi aveva alimentato l’immagine di un Paese politicamente poco prevedibile. Una maggioranza rimasta in carica per quasi quattro anni consecutivi, invece, avrebbe contribuito a rafforzare la percezione di affidabilità dell’Italia presso i partner europei e internazionali.

Anche analisi esterne riconoscono che la continuità politica dell’esecutivo ha contribuito a rassicurare i mercati e a rafforzare la percezione della capacità italiana di mantenere una certa disciplina fiscale.

Il tema della credibilità internazionale è particolarmente importante in una fase segnata da guerre ai confini dell’Europa, tensioni commerciali e forte instabilità geopolitica.

Dal record alla prossima sfida elettorale

Il primato arriva inoltre in un momento politicamente delicato.

La legislatura si avvicina alla sua fase finale e il record di durata può diventare uno degli elementi della campagna con cui il centrodestra cercherà di presentarsi agli elettori nel 2027.

La domanda sarà inevitabilmente più impegnativa rispetto a quella sulla semplice sopravvivenza della maggioranza: che cosa è cambiato concretamente nell’Italia dopo quasi quattro anni di governo?

La risposta riguarderà inevitabilmente economia, occupazione, sicurezza, immigrazione, sanità, fisco e politica estera.

Il governo potrà utilizzare la stabilità come prova della propria affidabilità. Gli avversari potranno invece concentrarsi sulle riforme rimaste incompiute e sulle difficoltà strutturali che il Paese continua ad affrontare.

La stabilità come eredità politica

Il punto centrale del discorso di Meloni a Bari è dunque destinato a diventare uno degli argomenti della fase finale della legislatura.

La stabilità può essere considerata una conquista politica, ma non è necessariamente un risultato finale.

Avere una maggioranza capace di restare unita per 1.413 giorni consente di programmare, ma aumenta anche la responsabilità di chi governa. Più lunga è la permanenza al potere, più il giudizio può concentrarsi sulle decisioni prese e sui problemi non risolti.

La stessa premier ha riconosciuto che molto resta ancora da fare. È proprio questo il passaggio più importante dopo la celebrazione del record.

Il record non chiude il bilancio del governo Meloni

Il primato storico raggiunto il 4 settembre consegna a Giorgia Meloni un risultato politico difficilmente contestabile sul piano della durata: il suo è il governo più longevo della Repubblica italiana.

Ma il vero giudizio sulla legislatura arriverà su un terreno diverso.

Nei prossimi mesi la maggioranza dovrà dimostrare che la stabilità non è stata soltanto la capacità di evitare crisi, ma anche la possibilità di realizzare riforme e produrre risultati percepibili nella vita quotidiana degli italiani.

Il record di 1.413 giorni può quindi essere letto in due modi: come il simbolo di una nuova fase di stabilità della politica italiana oppure come l’inizio del bilancio definitivo dell’esperienza di governo.

Per Meloni, la sfida adesso è trasformare il primato in una prova concreta della propria capacità di governare. La durata ha già fatto la storia. Ora saranno i risultati a determinare il giudizio politico.