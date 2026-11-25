🌐 Lillian Smart è morta in Louisiana nell’agosto 2026 dopo un’infezione da Naegleria fowleri. Le autorità indicano come probabile luogo di esposizione il lago Claiborne: una malattia rarissima, che non si trasmette tra persone.

La morte di Lillian e l’annuncio della famiglia

Si chiamava Lillian Smart, viveva a Ruston, nel nord della Louisiana, e aveva appena compiuto otto anni. È morta in ospedale nell’agosto 2026 dopo un’infezione da Naegleria fowleri, l’organismo conosciuto come «ameba mangia-cervello». A rendere pubblico il decesso sono stati i familiari. Il caso, dunque, risale all’estate: non si tratta di una morte avvenuta in questi giorni di novembre.

L’annuncio dei genitori, Daniel e Rebecca Smart, è arrivato domenica 23 agosto. Nel messaggio hanno spiegato che le lesioni al cervello erano troppo gravi perché la bambina potesse riprendersi, sottolineando gli sforzi compiuti per salvarla. Anche il portavoce della famiglia ha riferito che alla piccola era stata diagnosticata l’infezione provocata dall’ameba.

Durante il ricovero, la famiglia aveva raccontato un importante gonfiore cerebrale. Lillian era stata assistita in terapia intensiva; secondo quanto riferito dalla madre, il quadro era passato dalla febbre alla comparsa di visione doppia. Sono informazioni attribuite ai familiari, non un resoconto clinico completo pubblicato dall’ospedale.

Il lago Claiborne è il luogo di esposizione sospettato

Il 19 agosto 2026, prima dell’annuncio del decesso, il Dipartimento della Salute della Louisiana aveva comunicato un’infezione confermata in un residente dello Stato. Secondo la ricostruzione sanitaria, il contagio era avvenuto con maggiore probabilità durante una nuotata nel lago Claiborne, nell’omonima parrocchia amministrativa, poco prima della comparsa della malattia.

L’autorità sanitaria non aveva diffuso il nome della persona colpita. L’identificazione di Lillian è arrivata dalla famiglia. Il collegamento con il lago resta una valutazione di probabilità: non va trasformato nella certezza che sia stato individuato il punto esatto del contagio o che un campione ambientale abbia dimostrato l’origine dell’infezione.

Come l’ameba può raggiungere il cervello

Naegleria fowleri è un organismo unicellulare presente nell’ambiente, soprattutto nelle acque dolci calde, come laghi, fiumi e sorgenti termali. Il soprannome più noto descrive le conseguenze dell’infezione, ma il nome della malattia è meningoencefalite amebica primaria, indicata anche con la sigla PAM. L’ameba può distruggere il tessuto cerebrale e provocare gonfiore del cervello.

Il passaggio decisivo avviene quando acqua contenente l’organismo entra nel naso: da lì l’ameba può raggiungere il cervello. È questo il meccanismo associato alle infezioni durante nuotate, immersioni o altre attività in acqua dolce. Non basta, quindi, il semplice contatto dell’acqua con la pelle per descrivere la via di infezione.

Bere acqua contenente Naegleria fowleri non provoca questa infezione, che non si trasmette neppure da persona a persona. I CDC distinguono inoltre i bacini naturali dalle piscine correttamente mantenute e disinfettate: nuotare in queste ultime non è una modalità di acquisizione della PAM. Negli Stati Uniti non sono stati registrati casi legati al nuoto in acqua salata.

Rarissima, ma con un decorso molto rapido

Le dimensioni del fenomeno aiutano a leggere il caso senza confondere gravità e frequenza. Secondo i dati dei CDC, negli Stati Uniti sono stati diagnosticati 180 casi tra il 1937 e il 2025, con un numero annuale compreso fra zero e otto. I casi più antichi, relativi al periodo 1937-1961, sono stati riconosciuti retrospettivamente.

La malattia è però quasi sempre fatale. I primi sintomi comprendono mal di testa, febbre, nausea e vomito; possono assomigliare a quelli di altre patologie, inclusa la meningite batterica. In genere compaiono circa cinque giorni dopo l’esposizione, ma l’intervallo indicato dai CDC va da uno a dodici giorni. Questa variabilità impedisce di dedurre il momento del contagio dal solo esordio dei disturbi.

Con la progressione possono manifestarsi rigidità del collo, confusione, convulsioni, allucinazioni e coma. I CDC raccomandano assistenza medica immediata in presenza improvvisa di febbre, cefalea, vomito o rigidità del collo, soprattutto dopo attività in acqua dolce calda. È importante riferire ai sanitari quella precedente esposizione, senza tentare un’autodiagnosi sulla base dei sintomi.

Le precauzioni e i limiti dei controlli sull’acqua

Per ridurre il rischio, i CDC indicano di tenere chiuso il naso o usare uno stringinaso quando si salta o ci si immerge in acqua dolce. Raccomandano inoltre di non smuovere i sedimenti nei fondali bassi e di tenere la testa fuori dalle acque termali naturali. Sono misure di riduzione del rischio, che resta molto basso, non una garanzia assoluta per ogni attività acquatica.

L’assenza di un cartello non certifica che un lago sia privo dell’organismo. Le amebe possono cambiare posizione e concentrazione nello stesso bacino; non esistono metodi standardizzati per rilevarle e quantificarle nell’acqua. Per questo i CDC non raccomandano test ambientali e segnaletica come strumenti capaci di delimitare con sicurezza le zone senza rischio.

Un’altra possibile via di esposizione riguarda i lavaggi nasali con acqua non sicura, distinta dalla nuotata sospettata nel caso di Lillian. Per queste pratiche, le indicazioni sanitarie prevedono acqua distillata o sterile, oppure acqua precedentemente bollita e lasciata raffreddare: la normale acqua di rubinetto non va considerata automaticamente adatta all’irrigazione nasale.

La PAM viene trattata con una combinazione di farmaci e richiede assistenza specialistica. Nelle indicazioni cliniche aggiornate il 6 novembre 2026, i CDC riportano cinque sopravvissuti ben documentati in Nord America e mettono a disposizione dei medici un servizio di supporto continuativo per diagnosi, raccolta dei campioni e raccomandazioni terapeutiche.

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