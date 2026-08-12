Libano, abolita la pena di morte: una svolta per i diritti umani

🌐 Il Parlamento libanese ha approvato l’abolizione della pena di morte, trasformando la moratoria sulle esecuzioni in una tutela giuridica del diritto alla vita. Amnesty International saluta la decisione come un passo storico verso una giustizia fondata sui diritti umani.

L’11 agosto 2026 il Libano ha compiuto un passo destinato a lasciare un segno nella propria storia giudiziaria. Il Parlamento ha approvato la legge che abolirà la pena di morte, sostituendola con l’ergastolo ai lavori forzati.

Non si tratta soltanto della cancellazione di una sanzione dal codice penale. Il provvedimento trasforma in una norma permanente una situazione che, per oltre ventidue anni, era rimasta affidata soprattutto a una moratoria sulle esecuzioni.

Dal 17 gennaio 2004, infatti, in Libano non venivano più effettuate esecuzioni capitali. Le condanne a morte, tuttavia, continuavano a essere previste dall’ordinamento.

Ora il Parlamento ha scelto di compiere il passaggio successivo: non limitarsi a sospendere la pena capitale, ma eliminarla dal sistema giudiziario.

Il testo dovrà essere firmato dal presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta ufficiale prima di diventare definitivamente operativo. Una volta completato l’iter, il Libano diventerà il 114° Stato al mondo ad avere abolito la pena di morte per legge.

Il dato assume un peso ancora maggiore se inserito nel quadro internazionale: secondo Amnesty International, sono complessivamente 145 gli Stati che non ricorrono più alla pena capitale né per legge né nella pratica, mentre 54 continuano a mantenerla.

Libano, dalla moratoria all’abolizione della pena di morte

La differenza tra una moratoria e un’abolizione formale è tutt’altro che simbolica.

Una moratoria può essere revocata. Una legge abolizionista modifica invece il quadro giuridico e impedisce che la pena di morte continui a rappresentare una possibilità prevista dall’ordinamento.

È questo il significato più profondo del voto dell’11 agosto.

Per anni il Libano ha mantenuto una posizione intermedia: nessuna esecuzione, ma possibilità legale di condannare una persona alla pena capitale.

La nuova legge rompe questo equilibrio.

Il principio che emerge è quello secondo cui lo Stato non dovrebbe avere il potere di privare intenzionalmente una persona della vita come forma di punizione penale, indipendentemente dalla gravità del reato commesso.

È una trasformazione che riguarda il diritto penale, ma anche il rapporto tra istituzioni e cittadini.

La pena capitale rappresenta infatti la forma più irreversibile di sanzione. Una volta eseguita, non esiste alcuna possibilità di correggere un errore giudiziario.

L’ergastolo, pur costituendo una pena estremamente severa, lascia invece aperta almeno la possibilità di revisione, ricorso e correzione di una condanna errata.

Amnesty: “Una vittoria di enorme importanza”

Amnesty International ha accolto il voto parlamentare come una svolta per la tutela del diritto alla vita.

Heba Morayef, direttrice regionale dell’organizzazione per il Medio Oriente e l’Africa del Nord, ha descritto l’approvazione come una vittoria di enorme importanza, sottolineando come il provvedimento trasformi una sospensione delle esecuzioni in una protezione giuridica del diritto alla vita.

Il messaggio di Amnesty va oltre la singola legge.

L’organizzazione chiede infatti che il processo di riforma prosegua attraverso una serie di interventi destinati a rendere più solido il sistema giudiziario libanese.

Tra le richieste c’è innanzitutto la commutazione di tutte le condanne a morte ancora esistenti.

Questo passaggio sarà fondamentale.

L’abolizione della pena capitale per il futuro non risolve automaticamente la posizione delle persone che sono già state condannate alla morte. Per Amnesty, quelle sentenze dovrebbero essere trasformate in pene compatibili con il nuovo quadro legislativo.

Ottantacinque detenuti erano in attesa dell’esecuzione

Dietro la riforma ci sono anche numeri che rendono evidente la portata concreta della decisione.

Secondo la direzione delle carceri libanesi, alla fine di gennaio 2026 erano 85 i prigionieri in attesa dell’esecuzione.

Il voto parlamentare potrebbe quindi cambiare direttamente il destino giudiziario di decine di persone.

Non si tratta soltanto di una questione astratta di diritto costituzionale o di politica criminale.

Per questi detenuti, il passaggio dalla pena di morte all’ergastolo significa la trasformazione di una condanna irreversibile in una pena detentiva.

Il tema delle condanne già emesse sarà quindi uno dei primi banchi di prova per l’applicazione della nuova legge.

Ed è proprio per questo che Amnesty ha chiesto alle autorità libanesi di procedere senza ritardi alla commutazione delle condanne capitali.

La proposta era stata presentata nell’ottobre 2025

L’abolizione non è arrivata improvvisamente.

La proposta di legge era stata presentata il 7 ottobre 2025 da sette deputati, dando avvio a un percorso parlamentare sostenuto anche da una parte significativa della società civile.

È un elemento importante per comprendere la natura della riforma.

Il cambiamento non nasce esclusivamente dalle istituzioni politiche, ma è anche il risultato di una pressione sviluppata nel tempo da organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti umani.

Tra queste Amnesty cita l’Associazione libanese per i diritti civili, la Campagna nazionale per l’abolizione della pena di morte in Libano e l’Associazione giustizia e perdono.

La loro attività ha contribuito a mantenere aperto il dibattito durante gli anni della moratoria.

La decisione del Parlamento rappresenta quindi anche il risultato di un lungo lavoro di sensibilizzazione.

Perché l’abolizione della pena di morte è una questione di diritti umani

Il tema della pena capitale divide da decenni opinione pubblica e sistemi politici.

I suoi sostenitori la considerano, in alcuni casi, una forma estrema di punizione proporzionata ai crimini più gravi. I suoi oppositori sottolineano invece l’irreversibilità della sanzione, il rischio di errori giudiziari e l’incompatibilità con una concezione dei diritti umani fondata sulla tutela della vita.

Amnesty appartiene da sempre a questo secondo fronte.

La posizione dell’organizzazione parte da un principio semplice: lo Stato non dovrebbe avere il potere di uccidere una persona come conseguenza di una condanna penale.

L’argomento non riguarda soltanto la colpevolezza.

Anche nei sistemi giudiziari più avanzati esiste il rischio di errori. Una testimonianza può essere falsa. Una prova può essere interpretata male. Un’indagine può essere condotta in modo incompleto. Una sentenza può essere successivamente riconosciuta come errata.

Con la pena capitale, un eventuale errore non può essere riparato.

L’ergastolo, invece, mantiene almeno la possibilità di intervenire successivamente sul caso.

Il Libano si avvicina alla maggioranza abolizionista

Con l’approvazione della legge, il Libano si inserisce in una tendenza internazionale ormai consolidata.

Secondo i dati citati da Amnesty International, 145 Paesi non ricorrono più alla pena di morte per legge o nella pratica.

Il numero comprende sia gli Stati che hanno formalmente abolito la pena capitale sia quelli che, pur mantenendola nei propri ordinamenti, non effettuano esecuzioni da anni.

I Paesi che continuano invece a prevederla e utilizzarla sono una minoranza rispetto al quadro globale.

Il passaggio libanese assume quindi anche un significato regionale.

Il Medio Oriente e il Nord Africa rimangono infatti una delle aree del mondo nelle quali la pena capitale continua a essere prevista e utilizzata in diversi ordinamenti.

L’abolizione libanese rappresenta dunque un precedente importante all’interno della regione, soprattutto perché arriva in un Paese attraversato da profonde tensioni politiche, economiche e sociali.

La prossima sfida: aderire al Secondo Protocollo opzionale

Per Amnesty, però, il voto parlamentare non dovrebbe essere considerato il punto di arrivo.

L’organizzazione ha chiesto al Libano di ratificare il Secondo Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici, il principale strumento internazionale dedicato all’abolizione della pena capitale.

La ratifica avrebbe un significato ulteriore.

L’abolizione nazionale diventerebbe parte di un impegno internazionale più ampio, rendendo più difficile un eventuale ritorno alla pena di morte in futuro.

La questione è particolarmente importante perché una riforma legislativa, per quanto significativa, non esaurisce il processo di consolidamento di una cultura giuridica orientata ai diritti umani.

Per Amnesty, il Libano dovrebbe accompagnare l’abolizione con ulteriori riforme del sistema giudiziario, rafforzando dignità, equità e garanzie processuali.

Dalla pena alla qualità della giustizia

La parte forse più interessante della vicenda è proprio questa.

L’abolizione della pena di morte porta inevitabilmente a interrogarsi non solo sulla sanzione finale, ma sull’intero funzionamento della giustizia.

Se lo Stato rinuncia alla pena capitale, deve garantire che le altre pene vengano applicate attraverso processi equi, indipendenti e rispettosi dei diritti fondamentali.

La questione diventa quindi più ampia.

Non basta stabilire che una persona non possa essere giustiziata.

Occorre assicurarsi che quella persona abbia avuto un processo corretto, accesso a una difesa adeguata, possibilità effettive di ricorso e un sistema giudiziario capace di valutare le prove in modo imparziale.

È questo il passaggio culturale che Amnesty vuole sottolineare quando parla di una giustizia fondata sui diritti umani.

L’abolizione della pena capitale può diventare così l’inizio di una riforma più profonda, anziché un provvedimento isolato.

Una decisione arrivata dopo 22 anni senza esecuzioni

Il voto dell’11 agosto assume un significato particolare proprio perché il Libano non eseguiva condanne capitali dal 17 gennaio 2004.

Per oltre due decenni, dunque, la pena di morte è esistita soprattutto come possibilità giuridica.

La moratoria aveva creato una situazione paradossale: le esecuzioni erano sospese, ma la condanna a morte continuava a essere prevista.

Il nuovo provvedimento elimina questa ambiguità.

Il sistema passa da una pratica di fatto abolizionista a un’abolizione sancita dalla legge.

È un passaggio che rende più coerente la realtà giudiziaria con quella che era già diventata, da anni, la prassi delle autorità.

Un segnale politico oltre che giudiziario

Il Parlamento libanese ha approvato la riforma in un momento particolarmente complesso per il Paese.

Il Libano sta affrontando profonde difficoltà economiche e istituzionali e rimane esposto alle conseguenze dei conflitti regionali.

In un simile contesto, una riforma sui diritti fondamentali rischia facilmente di essere considerata secondaria rispetto alle emergenze quotidiane.

È invece proprio in questi periodi che le scelte sul funzionamento dello Stato di diritto assumono un peso particolare.

Decidere di non utilizzare la pena capitale significa definire un limite al potere dello Stato anche nelle situazioni più difficili.

Il Parlamento ha scelto di trasformare una moratoria durata più di vent’anni in una norma destinata a diventare permanente.

Ora spetterà alle altre istituzioni completare il percorso.

Il passaggio decisivo sarà la firma del presidente

La legge non è ancora all’ultimo punto del suo iter.

Prima di diventare pienamente operativa dovrà essere firmata dal presidente della Repubblica e pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Solo a quel punto l’abolizione avrà completato il percorso previsto.

Successivamente sarà necessario affrontare la questione delle condanne già emesse e adeguare concretamente il sistema giudiziario alla nuova normativa.

Sono passaggi tecnici, ma hanno una rilevanza enorme.

Perché la differenza tra una decisione politica e una riforma effettiva sta proprio nella sua applicazione.

Il significato storico del voto dell’11 agosto

La giornata dell’11 agosto 2026 potrebbe quindi essere ricordata non soltanto come quella in cui il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte.

Potrebbe diventare il momento in cui il Libano ha trasformato una sospensione temporanea delle esecuzioni in un principio permanente dell’ordinamento.

È questo il punto sottolineato da Amnesty International.

La moratoria aveva già impedito per oltre vent’anni che le condanne capitali venissero eseguite. La nuova legge compie un passo ulteriore: stabilisce che la pena di morte non debba più essere prevista come risposta dello Stato al crimine.

Per un Paese che entra così nel gruppo dei 114 Stati abolizionisti, la decisione rappresenta una svolta significativa.

Ma la vera prova comincerà adesso.

Commutare le condanne esistenti, completare l’iter legislativo, ratificare il Secondo Protocollo opzionale e rafforzare le garanzie giudiziarie saranno i passaggi necessari per trasformare il voto parlamentare in una riforma pienamente consolidata.

Il messaggio lanciato da Amnesty è dunque chiaro: abolire la pena di morte è un traguardo, ma anche l’inizio di una responsabilità più grande.

Una giustizia fondata sui diritti umani non si misura soltanto dalla severità con cui punisce.

Si misura dalla capacità di garantire che nessuna persona venga privata arbitrariamente della propria dignità, della possibilità di difendersi e, in ultima istanza, della propria vita.

Il Libano, dopo 22 anni di moratoria, ha scelto di compiere questo passo.

Ora dovrà dimostrare di saperlo rendere definitivo.